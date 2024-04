Il competitivo italiano di Pokémon? Uno dei migliori al mondo

Nessun italiano è riuscito a salire sul gradino più alto podio dei Campionati Europei Pokémon di Londra 2024: il torneo era una sorta di "mondiale Pokémon su scala ridotta", con giocatori da tutto il mondo che hanno dato filo da torcere agli allenatori del Vecchio Continente in ciascuna delle quattro "discipline" presenti alla competizione (il VGC Pokémon, il TCG Pokémon, Pokémon Go e Pokémon Unite).



L'evento londinese è stato positivo per la community italiana di Pokémon: i giocatori nostrani si sono portati a casa dei piazzamenti davvero ottimi, che hanno spalancato a molti le porte del mondiale di Honolulu (le cui date sono state annunciate proprio al termine degli Europei di Londra: segnatevi sul calendario il weekend dal 16 al 18 agosto!).

"In questi tornei non sei un italiano, sei un giocatore"

Facciamo il punto della situazione sui Campionati Europei di Pokémon di Londra e sui risultati conseguiti nella competizione dai "nostri".

Nel VGC, ottimi piazzamenti sono arrivati nelle categorie Senior e Master. Nella prima l'italiano Mattia C. si è posizionato quarto, mentre Alessio F. è arrivato ottavo. Nella seconda, invece, il nostro paese si è portato a casa il quinto e il settimo posto, rispettivamente conseguiti da Luca Ceribelli e Davide Cauteruccio. Nel GCC segnaliamo il quarto posto di Alberto Z nella categoria Seniors - con un interessantissimo mazzo basato sul Charizard-ex Teracristal di tipo buio di Ossidiana Infuocata e su Pidgeot-ex. C'è poi lo splendido terzo posto di Alessandro Cremascoli nella categoria Masters, con il suo originale deck denominato "Pidgeot Control". «Il mio è un mazzo molto particolare. Normalmente, nel GCC Pokémon la condizione di vittoria è quella di prendere le sei carte premio dell'avversario: il Pidgeot Control, invece, punta alla win condition secondaria, ovvero quella di far finire le carte all'avversario, vincendo così la partita. Si tratta di un approccio diverso dal solito: non è un mazzo semplice da utilizzare, ma ciò lo rende ancora più appagante, almeno per me», mi ha spiegato Cremascoli.



Mi sento di dire che parte del successo di questa lista dipende dalla promozione che ne ho fatto agli eventi di persona e online: la grande novità nel mazzo che ho portato a Londra è l'inclusione di Luxray, che mi permette di "infastidire" l'avversario». Ma perché utilizzare un mazzo così complesso? «Io gioco al GCC Pokémon da 22 anni, ormai sono un veterano.

Dopo tutti questi anni ho bisogno di stimoli per continuare a giocare: portare il Pidgeot Control agli eventi, avere a che fare con avversari esperti che lo capiscono, che sanno preparare le loro contromosse e che sanno contestare il mio deck è estremamente soddisfacente. È tutto un gioco di testa, una partita a scacchi che i due sfidanti vivono nelle loro menti».



Le gioie di Cremascoli, però, non dipendono solo dall'ottimo risultato conseguito: «L'evento in sé mi ha soddisfatto molto, specie dal punto di vista ludico. È stato faticoso ma divertente: disputare 20 partite in due giorni è sempre difficile, ma ho incontrato avversari molto competenti e versatili, ho giocato contro persone capaci e questo mi elettrizza.

Anche il meta mi ha convinto molto: quello di Londra è stato il primo torneo dopo la rotazione del formato e l'arrivo dell'espansione Cronoforze del GCC Pokémon, che ha portato con sé un paio di mazzi nuovi che abbiamo visto arrivare in top 8 con i loro mostriciattoli del Tempo Passato e del Tempo Futuro. Molti mazzi del meta precedente continuano a esistere, ma ci sono state importanti modifiche dovute alla rotazione e al nuovo set appena uscito. Si tratta di una situazione molto frizzante». E infine c'è la community: «Il motivo che mi fa continuare a giocare è la community, che è anche la ragione per cui promuovo il GCC sui social. So per certo che chi entra in questo ambiente trova un mondo sano, incoraggiante e pulito. I rapporti sono ottimi sia con i nuovi giocatori che con i veterani: oggi ho incontrato un giocatore francese che conosco da tempo. È tra gli invitati al mio matrimonio, lo conosco da 15 anni. Per quanto riguarda i neofiti, cerchiamo di favorire le interconnessioni e le interazioni tra allenatori. La parte più importante è incontrarsi fuori dai tornei, passando da relazioni competitive e "professionali" a rapporti personali. Piano piano, a questi eventi, perdi l'idea di essere "un italiano" e diventi "un giocatore" come tutti gli altri».

A metà tra hobby e professione

Le impressioni di Cremascoli vengono confermate da Luca Ceribelli, quinto classificato nella categoria Master del VGC: «La community italiana, come ogni altra, ha delle cerchie interne, dei team e dei gruppi con amicizie più strette di altre.

È un fenomeno fisiologico. Però non c'è una separazione totale, anzi: ci sono ottime relazioni tra tutti i giocatori, e credo sia bello poter interagire con professionisti al di là della propria cerchia, sia in Italia che nel resto del mondo». Ceribelli è uno dei più giovani nella top 8 del Campionato Europeo di Pokémon e la sua ascesa è stata rapidissima. «Mi sono avvicinato per la prima volta al gioco competitivo guardando un livestreaming dei mondiali del 2016: mi è sempre piaciuto giocare a Pokémon ma non mi sono mai interessato al competitivo. Dopo quella live ho iniziato a informarmi di più. Il mio primo torneo si è svolto nel 2017 e mi è piaciuto molto: da quel momento ho continuato a giocare senza fermarmi. Pokémon mi piace moltissimo, sia per il suo aspetto competitivo che per le amicizie che ho costruito nel tempo. Quello del 2024 è il mio quarto campionato europeo: l'anno scorso sono arrivato undicesimo e quest'anno quinto. Sono contento dei risultati».



Possiamo definire Ceribelli un astro nascente del VGC Pokémon? Molto probabilmente sì, ma lui non si vuole montare la testa, anzi. Quando l'ho interrogato sul suo futuro da giocatore professionista di Pokémon, mi ha spiegato che «per me è un hobby, e voglio che resti tale. Spesso fatico a reggere la pressione: se mi approcciassi al gioco come se fosse il mio lavoro finirebbe per smettere di piacermi. Per questo preferisco che resti una passione. I professionisti spesso dipendono economicamente dai montepremi dei tornei, il che aggiunge un ulteriore livello di pressione ad ogni competizione. Nel mio caso, invece, gli obiettivi che mi pongo sono unicamente mentali: l'idea di dover giocare bene perché quello è il mio lavoro non mi attira.

Non sono molto interessato ai premi in denaro, e neanche l'aumento dei montepremi che si è verificato di recente mi ha completamente convinto: in questo mondo sono in pochi a potersi davvero mantenere giocando, molti devono arrotondare con la creazione di contenuti sui social e con il coaching. Al massimo userò il montepremi di Londra per pagarmi il viaggio verso le Hawaii, per partecipare ai mondiali di agosto. Sono già qualificato per la competizione, ma devo decidere se prendervi parte o meno: tengo le mie prospettive aperte, prima di scegliere voglio vedere come andranno gli altri eventi della stagione, a partire dai Regionali di Bologna. Però il torneo di Londra ha dato un grande boost alla fiducia in me stesso».



Anche Ceribelli ha voluto darmi la sua opinione sul metagame attuale: a differenza di Cremascoli - che parlava però del GCC Pokémon, e non del videogioco - le opinioni del giocatore sul competitivo di Pokémon Scarlatto e Violetto sono miste. «Il metagame dei Campionati di Londra mi piace solo in parte, perché alcuni dei mostri più forti in circolazione non mi fanno impazzire a livello di strategia. Il team migliore, allo stato attuale delle cose, prevede l'uso di Furiatonante con Calmamente e Avanzi, ma non mi garba l'idea di dover restare fermo per molti turni a potenziare i miei Pokémon. Anche la build di Urshifu Pluricolpo con Stolascelta non mi intriga, perché credo che restringere il pool di mosse di un Pokémon limiti le possibilità di scelta e dia un vantaggio al nemico.



Per questo, l'Urshifu che utilizzo nel mio team è completamente diverso. La mia squadra è composta da Crinealato, Furiatonante, Ogerpon con Maschera Focolare, Urshifu stile Pluricolpo, Amoonguss e Incineroar. Si tratta di ottimi Pokémon, ma il mio team è passato inosservato ai radar degli altri giocatori: nessuno ha trovato grossi problemi nella ricerca di una strategia generale per contrastarlo, ma gli avversari che si erano preparati specificamente e che sapevano come affrontarlo erano davvero poco. Al contrario, io ho avuto il vantaggio di giocare contro delle strategie molto più consolidate e prevedibili».

Grandi risultati e ottimismo per il futuro

Un team completamente diverso era quello di Francesco Pardini, un veterano del VGC con un palmarès davvero impressionante all'attivo: Campione Italiano nel 2011 e nel 2015, è arrivato ad un soffio dal titolo mondiale già nel 2011, classificandosi in top 8. Oggi, è un giocatore professionista di Pokémon per il Team Aqua e un content creator su Twitch e YouTube.

«Dagli ultimi mondiali ad oggi sono cambiati ben due metagame. I due DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto hanno iniettato diverse novità nel gioco competitivo, partendo dalle varie forme di Ogerpon e passano per i Paradossi come Vampeaguzze e Furiatonante. Poi ci sono dei Pokémon non originari di Paldea che continuano a monopolizzare il meta: un caso è quello degli Urshifu, che possono fare sempre colpi critici e che "bucano" le protezioni avversarie. È evidente che Urshifu - un Pokémon nato per combattere ad armi pari con le forme Dynamax - sia troppo potente nel contesto attuale: sono dell'idea che dei ban selettivi possano rappresentare una ventata d'aria fresca per il competitivo nei prossimi mesi, se verranno mai operati», spiega Pardini. Il suo team si allontanava dalle scelte più comuni e proponeva una versione rivista delle build basate su Gholdengo: «si tratta di un Pokémon molto forte, perché non subisce le condizioni di stato e beneficia di un "setup" con mosse come Congiura. Nella mia variante, ho sostituito la mossa spettro Palla Ombra con quella Folletto Magibrillio, in modo da sorprendere gli avversari che usavano creature molto diffuse come Furiatonante».



In generale, però, il giocatore ha anche confermato che la sua valutazione del metagame Pokémon attuale è assolutamente positiva: «I criticati capitoli Pokémon di Scarlatto e Violetto si sono rivelati essere i più sani e diversificati da anni a questa parte, in termini di competitivo. Gran parte dei meriti dipende dalla meccanica della Teracristallizzazione: all'inizio si pensava che avrebbe portato con sé una randomicità eccessiva, ma in realtà ha spinto i giocatori a imparare ad adattarsi ai cambiamenti improvvisi, privilegiando l'abilità individuale, un elemento importantissimo in ogni esport e che in passato è stata spesso sottovalutato nel mondo Pokémon.

Con le vecchie meccaniche, dalle Megaevoluzioni alle Dynamax, i giocatori potevano "flowchartare": ciò significa che era possibile preparare un percorso per tutta la partita studiando i primi due o tre turni di gioco, visto che i team in circolazione erano pochi e le build dei singoli Pokémon erano prevedibili. Il fenomeno Teracristal, invece, aumenta esponenzialmente la complessità del sistema, dal momento che ci sono ben 19 tipi per ogni Teracristallizzazione. Per evitare che ciò rendesse il gioco un grande circo, sono state implementate le liste aperte, grazie alle quali ciascuno sa contro quali team andrà a giocare. In questo modo non si lascia tutto in mano al caso, ma al contempo vengono privilegiate le capacità dei singoli giocatori».



Sulla community nostrana, Pardini ha speso parole al miele: «Il mondo italiano di Pokémon è, a mio avviso, uno dei più sani e competitivi al mondo, grazie all'elevato numero di giocatori capaci di piazzarsi consistentemente a livelli molto alti. Gli europei di Londra erano un piccolo mondiale, perché hanno partecipato giocatori dall'America e dal Giappone, compresi gli attuali Campioni Mondiali. Anche l'organizzazione e l'allestimento erano sulla falsariga di un torneo su scala globale: questa è la prima volta che ad un evento continentale apre un Pokémon Center, per esempio. Ciononostante, la nostra community si è fatta valere, conquistandosi degli ottimi piazzamenti».

Ma quali sono i consigli che un giocatore così navigato può dare a chi si approccia oggi, per la prima volta, al competitivo di Pokémon? «La prima cosa da fare è guardare video e live, capire il gioco e ambientarsi al suo interno. Successivamente consiglio sempre di "fare i chilometri", cioè di buttarsi nelle partite online. Il bello di Scarlatto e Violetto è la possibilità di entrare nel competitivo nel giro di pochissime ore, grazie alle squadre a nolo messe a disposizione sul cloud dai campioni.



Usandole è possibile imparare le strategie dei più forti e fare pratica senza investire tantissime ore nell'allenamento e nella preparazione. Pokémon richiede di conoscere tante regole e di giostrarsi tra tanti numeri per competere ad alto livello, ma ha il grande vantaggio di dare modo di apprendere tutto molto facilmente. All'inizio può spaventare un po', ma nel giro di qualche mese un nuovo giocatore può diventare fortissimo, specie se interagisce con il resto della community».