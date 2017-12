Console e Bundle: le migliori offerte di Natale, sconti e promozioni

Se vi balenava l'idea di acquistare una nuova console nei prossimi giorni, con le festività natalizie potreste finalmente cogliere l'occasione per compiere questo passo. Tra le piattaforme Sony, Nintendo e Microsoft, tuttavia, c'è sempre l'imbarazzo della scelta: di seguito vi proponiamo un elenco con le migliori offerte e i migliori bundle console attualmente in commercio, in modo da offrirvi qualche spunto per i regali a tema videoludico da mettere sotto l'albero.



PlayStation 4 Slim

Se volete entrare nel mondo PlayStation con PS4 Slim, al momento l'offerta migliore rimane l'ottimo bundle PlayStation 4 Slim da 1TB + Gran Turismo Sport proposto da Amazon.it a 299,98 euro, con un risparmio pari a 60 euro sul prezzo di listino (se invece volete la versione limitata di PS4 Slim a tema GT Sport, la trovate sempre su Amazon.it a 329,90 euro). In alternativa, nel caso non siate interessati ai giochi inclusi nei bundle, c'è la possibilità di acquistare la PlayStation 4 Slim da 500GB + Dimmi Chi Sei a 259,99 euro, oppure il modello da 1TB + 2 DualShock 4 a 329,99 euro.

Procedendo in ordine crescente di prezzo, troviamo il bundle PlayStation 4 Slim da 1TB + Star Wars Battlefront 2 a 319,00 euro, PlayStation 4 Slim da 500GB + Uncharted L'Eredità Perduta a 289,00 euro, il modello Glaciar White di PlayStation 4 Slim da 500GB + LEGO Marvel Super Heroes 2 + LEGO Avengers a 319,99 euro e infine PlayStation 4 Slim da 1TB + Call of Duty WW2 + Dimmi Chi Sei a 358,00 euro.

PlayStation 4 Pro

Che siate in possesso di una TV 4K o di un pannello Full HD, o anche di un PlayStation VR, la potenza extra di PlayStation 4 Pro potrebbe farvi molto comodo per spingere al massimo le prestazioni dei giochi.

Considerando i prezzi accattivanti a cui viene proposta la console Premium di Sony durante le festività natalizie in corso, vi suggeriamo di tenere assolutamente d'occhio le seguenti offerte di Amazon.it: PlayStation 4 Pro da 1TB + Gran Turismo Sport a 349,98 euro, e il modello Glaciar White di PlayStation 4 Pro da 1TB a 349,99 euro (davvero una chicca per i collezionisti, o per chiunque ami questo tipo di colorazione). Da segnalare anche il bundle esclusivo di Gamestop con PlayStation 4 Pro da 1TB e FIFA 18, proposto sempre al prezzo di 349,98 euro.

PlayStation VR

Pur con i limiti attuali della tecnologia, la realtà virtuale rimane una piattaforma dalle grandi potenzialità che potrebbe cambiare il nostro modo di vedere i videogiochi. Con una spesa relativamente contenuta, gli utenti PS4 hanno la possibilità di acquistare un ottimo visore come il PlayStation VR a cifre davvero interessanti, in particolare approfittando di una'offerta molto valida proposta da Amazon.it durante le festività natalizie.

Il bundle PlayStation VR + PlayStation Camera + PlayStation VR World è infatti disponibile a soli 279,00 euro, con un risparmio di 120,99 euro sul prezzo di listino. Se volete completare il pacchetto VR acquistando anche una coppia di PlayStation Move, inoltre, il set con i due controller di movimento viene proposto in vendita al costo di 70,00 euro con un risparmio di 14,99 euro.

Xbox One S

Grazie alle attuali offerte presenti su Amazon.it, con Xbox One S è possibile entrare nel mondo Microsoft tramite una spesa abbastanza contenuta. Partendo dal bundle più economico, è possibile acquistare Xbox One S da 500GB + Rocket League + Live Gold da 3 mesi a 229,99 euro, anche se l'offerta migliore rimane senza dubbio il bundle Xbox One S da 1TB + Assassin's Creed Origins + Rainbow Six Siege proposto a soli 269,98 euro, per uno sconto complessivo pari al 23%.

Se invece siete alla ricerca di un modello più particolare, vi segnaliamo la versione limitata di Xbox One S da 1TB dedicata a Minecraft, con gioco incluso e scocca della console decorata a tema: la trovate sempre su Amazon.it al costo di 249,00 euro, con un risparmio di ben 150,99 euro sul prezzo di listino. Infine, nel caso non siate interessati agli altri giochi segnalati nei bundle, c'è la possibilità di acquistare Xbox One S da 1TB + Forza Horizon 3 a 268,28 euro.

Xbox One X

Sin dal momento della sua uscita, la console premium di Microsoft è andata ovunque a ruba, registrando sold-out in tutti i principali rivenditori. Del resto, Xbox One X rimane la piattaforma da salotto più potente in commercio, nonché un'opzione particolarmente interessante per chi possiede una TV 4K.

Purtroppo, al momento non sono disponibili particolari bundle o promozioni, quindi l'unico modo per portarsi a casa la console rimane quello di acquistarla a prezzo pieno nella sua versione liscia. In particolare, Xbox One X da 1TB è reperibile su Amazon.it al costo di 493,00 euro, con un risparmio di 6,99 euro sul prezzo pieno di listino.

Nintendo Switch

Nintendo Switch si sta confermando un grande successo commerciale, complice la sua natura ibrida e l'eccellente parco esclusive in continua crescita. Purtroppo, la console continua ad avere qualche problema di reperibilità, rendendo in particolar modo difficoltoso l'acquisto dei bundle. Tra quelli proposti su Amazon.it, segnaliamo in ogni caso i bundle (non ufficiali) Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe a 349,97 euro, quello con The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 358,98 euro e quello con Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 347,97 euro.

Più semplice, invece, procurarsi la versione liscia della console con i Joy-Con Blu/Rosso Neon, attualmente disponibile al costo di 329,00 euro. Infin chiudiamo con due bundle ufficiali: Switch con Splatoon 2 a 399.99 euro e Switch con Joy-Con rossi e Super Mario Odyssey a 392.99 euro.

Famiglia Nintendo 3DS

Come sempre, sono tante le opzioni disponibili per procurarsi una console della famiglia Nintendo 3DS. Partendo dal recente 2DS XL, troviamo il New Nintendo 2DS XL Poké Ball Edition a 139,99 euro (una buona occasione per i collezionisti e gli amanti dei Pokémon) e il bundle New Nintendo 2DS XL Nero/Turchese + Super Mario 3D Land a 159,80 euro.

Se invece volete risparmiare, al momento l'offerta migliore rimane il bundle con il Nintendo 2DS Bianco/Rosso + New Super Mario Bros 2 proposto su Amazon.it a 79,98 euro. Infine, senza rinunciare al 3D si può optare per la bella edizione limitata del New Nintendo 3DS XL dedicata a Samus Aran, disponibile al prezzo di 215,99 euro.

SNES Classic Mini

Dopo il clamoroso successo di NES Classic Mini, tale da esaurire le scorte della mini-console a distanza di poco tempo, fortunatamente Nintendo è riuscita a produrre un numero sufficiente di unità per la riproduzione in miniatura del Super Nintendo.

Con i suoi 21 giochi pre-installati, incluso l'inedito Star Fox 2 mai pubblicato in precedenza, SNES Classic Mini vi permetterà di rivivere i migliori giochi 2D che hanno fatto la storia di Nintendo e degli anni ‘90 in generale, questa volta con l'inclusione di due pad per potersi fiondare fin da subito nelle modalità multiplayer di capolavori come Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting e Super Mario Kart, senza dimenticare naturalmente mostri sacri come Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past e Donkey Kong Country. Se siete interessati all'acquisto, SNES Classic Mini è disponibile su Amazon.it al prezzo di 79,98 euro.

Retro-Console Flashback

Un paragrafo a parte lo riserviamo anche alle mini-console della serie Flashback dedicate al SEGA Mega Drive e all'Atari 2600. Negli ultimi anni, entrambe le console sono state protagoniste di alcune riedizioni di dubbia qualità, ma sembra che in questo caso siamo di fronte a due prodotti finalmente validi, con tanto di ingresso HDMI e supporto alla risoluzione 720p.

Nel caso del Mega Drive di AtGames troviamo 85 giochi pre-installati, 2 pad senza fili e la possibilità di utilizzare le cartucce originali della console, per un prezzo fissato a 99,98 euro. Atari Flashback 8 Gold, invece, si presenta con ben 120 giochi pre-installati e a sua volta due joystick senza fili: la mini-console sarà disponibile su Amazon.it a partire dal 19 dicembre al prezzo di 99,97 euro.