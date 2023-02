Coppa eFootball Italia: come funziona, squadre e struttura del torneo

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Sul finire del 2022 l'idea di una competizione esport diversa dal solito ha fatto capolino nel nostro paese, grazie all'iniziativa di Konami. Stiamo parlando della Coppa eFootball Italia. Perché riteniamo che questo evento competitivo sia differente da molti altri? Adesso cercheremo di esporvi i motivi per cui lo riteniamo tale, e di parlarvi della sua struttura, che ne fa un progetto articolato e ambizioso, in grado di coinvolgere alcuni tra i club calcistici più importanti del panorama nazionale.

Le origini

Procediamo con ordine. Il percorso di avvicinamento alla nuova scena competitiva esport dedicata al travagliato gioco di calcio a firma Konami (qui lo speciale sulle ultime novità in seno a eFootball 2023) è iniziato lo scorso novembre, quando David Monk, Head of football acquisition and activation Europe presso la compagnia, è intervenuto sul palco dell'Esports Cathedral al Lucca Comics & Games. In quell'occasione il responsabile per il mercato europeo del colosso nipponico ha svelato un progetto decisamente ambizioso: una fusione tra il calcio reale e quello virtuale.

Due mondi, questi, considerati spesso inconciliabili, nonostante dei palesi tratti in comune. Nella visione di Konami, dunque, la passione calcistica travalica le differenze tra sport reale e quello virtuale, che anzi possono incontrarsi per dar vita a qualcosa di unico. Per la prima volta la compagnia ha deciso di investire ingenti somme nella creazione di un evento studiato e cucito su di un singolo paese: il nostro, come dicevamo. Coppa eFootball Italia, infatti, è riservato solo ai giocatori italiani maggiori di 16 anni.



Questo dialogo tra i due mondi, dicevamo, poggia anzitutto su un accordo esclusivo di partnership stretto con alcuni dei club più famosi del massimo campionato italiano: Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Monza e Atalanta. Attraverso la collaborazione con queste società di primo piano, Konami ha voluto imbastire un torneo inedito dedicato tra l'altro - come dichiarato all'epoca dallo stesso Monk - a una delle community di appassionati più affezionate e attive del mondo.

"Abbiamo una community fortissima qui in Italia e vogliamo costruire progetti, incentivi e iniziative nell'esport... partendo dalle radici per arrivare ai livelli più alti. Il mio ruolo è quello di trasformare l'Italia nel nostro primo mercato in Europa. Vogliamo che il calcio italiano sia al centro dei nostri progetti".



L'idea poi si è concretizzata poche settimane dopo con la presentazione ufficiale dell'iniziativa su un altro palcoscenico di grande importanza: quello della Milan Games Week. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti d'eccezione come Diletta Leotta, l'ex portiere rossonero Dida e la leggenda dell'Inter Giuseppe Baresi. Proprio loro hanno raccontato ai fan la visione della compagnia nipponica.

La struttura della competizione

Coppa eFootball Italia quindi è un torneo esport dedicato non solo (e semplicemente) ai fan del calcistico Konami, ma anche ai tifosi di sette tra i migliori club della Serie A. Sul fronte organizzativo, il progetto creato in collaborazione con ProGaming Italia ha coinvolto direttamente le società partner. Queste sono state supportate (e lo sono ad oggi) nella creazione di team esport come non se ne sono mai visti. Ogni realtà potrà schierare una squadra di tre componenti nel corso della Coppa eFootball Italia, formata anzitutto da un giocatore d'elite e da una giovane promessa proveniente dalla cantera dello stesso club.

La stella della primavera viene selezionata mediante una competizione interna. Ultimo ma non per importanza invece è l'appassionato proveniente proprio dalla community. Grazie ai Konamici Fan Tournament, di cui vi parleremo tra poco, tutti i fan avranno l'occasione di poter rappresentare il club del cuore nella regular season della Coppa e, ovviamente, di ricevere premi esclusivi.



Una volta completate le formazioni con i nomi dei giocatori virtuali che entreranno nei terzetti ufficiali, avrà inizio la vera e propria Coppa eFootball Italia. Questa si snoderà attraverso un lungo percorso che si concluderà, offline e dal vivo, nel Grand Final Weekend al Napoli ComicCon dal 28 aprile al 1 maggio 2023.

I Konamici e le modalità di iscrizione

I Konamici sono addirittura sette (ciò significa che verrà giocato un evento per ogni club partecipante) e sono delle sfide in game che tutti possono trovare nella dashboard principale di eFootball. Ogni Konamici Fan Tournament è quindi aperto a tutti gli appassionati (residenti in Italia maggiori di sedici anni, ricordiamolo) che vogliono mettersi alla prova. Nel concreto, ciascuna competizione offre una fase di qualificazione online che dura più giorni. Per entrare nel ranking - sempre consultabile nel sito ufficiale del campionato - i partecipanti devono disputare in Partita Autentica almeno 15 match.

Successivamente, alla chiusura delle qualificazioni, i restanti 16 giocatori passeranno a una fase di Knockout, a eliminazione diretta, da cui emergerà solo il migliore. Quest'ultimo, come dicevamo nel paragrafo precedente, entrerà nella rappresentativa del proprio club e andrà ad affiancare il giocatore della primavera e il Pro Player selezionati dalle società calcistiche, al fine di trionfare nella regular season della Coppa eFootball Italia.



Per non creare troppa sovraesposizione, Konami ha deciso di suddividere gli eventi in due gruppi distinti. Il Group 1, live dal 2 al 15 febbraio, con AC Milan, Inter, AS Roma e SS Lazio. Il Group 2, live dal 23 febbraio all'8 marzo con Atalanta BC, SSC Napoli, AC Monza.

Tutto il corollario

La competizione non è solo un torneo ma sembra essere costruita per esser "vissuta" a tutto tondo dagli appassionati. Coppa eFootball Italia verrà trasmessa per intero sul canale YouTube ufficiale eFootball, e sarà arricchita da video speciali e altre iniziative che coinvolgeranno sempre più da vicino i sette club di Serie A. Da quanto sappiamo potremo goderci approfondimenti, inediti legati al dietro le quinte, eventi riservati ai pro player, interviste con i giocatori (e gli allenatori) reali e così via.

La compagnia inoltre ha previsto uno Show - di cui potete vedere la prima puntata e commentarla per avere l'opportunità di vincere il merchandise ufficiale delle squadre - condotto da Luigi Ragoni e Giusy Meloni, già giornalista di Milan Channel e SportItalia. Insomma, come abbiamo già detto, sembra che il progetto sia molto ambizioso. Konami avrà posto la necessaria attenzione per soddisfare le aspettative della scena nazionale? L'iniziativa avrà successo? Solo il tempo ce lo dirà. Le premesse e l'idea alla base di Coppa eFootball Italia però sono davvero molto interessanti.