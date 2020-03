Coronavirus: i giochi multiplayer competitivi per affrontare la quarantena

In queste settimane di quarantena forzata, i videogiochi si stanno dimostrando un'autentica medicina miracolosa per ingannare la noia, riempiendo ore di clausura obbligatoria con storie emozionanti, momenti di puro svago e sano divertimento arcade. In tempi di #RestiamoaCasa, ecco allora una serie di consigli per gli acquisti pensati per segnalare esperienze multiplayer cooperative e competitive: due speciali per mettere in evidenza titoli vecchi e nuovi, perfetti per farvi compagnia a suon di interazioni pacifiche o... non proprio. Partiamo con un po' di sano testa a testa, e una rassegna di alcuni videogiochi versus che proprio non dovrebbero mancare nella vostra collezione.

Towerfall Ascension

Numero di giocatori: 1-4 (6 su Nintendo Switch)

Multiplayer online: no

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



L'opera che ha fatto conoscere al grande pubblico gli autori del pluripremiato Celeste: una micidiale sfida a colpi di arco e freccia in cui si duella senza sosta, per uno scontro serratissimo fatto di schivate a limite, salti e colpi rispediti al mittente.

Come suggerisce lo stile grafico in pixel art, l'anima è di quelle ferocemente old school: servono riflessi d'acciaio, reattività assoluta e tanta coordinazione per destreggiarsi all'interno di arene in cui si entra da un lato e si esce dall'altro (pensate al labirinto del mitico Pac-Man), dando vita a duelli spettacolari in cui un solo pixel può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta - a maggior ragione considerando che le frecce sono limitate e che la vita è una sola. Attenzione: crea una brutta dipendenza, migliora esponenzialmente all'aumentare del numero di giocatori e può seriamente compromettere amicizie e rapporti di coppia nel mondo reale. Poi non dite che non siete stati avvisati eh!



Recensione Towerfall Ascension



Nidhogg II

Numero di giocatori: 2

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Nel 2014 lo sviluppatore indipendente Messhoff sale alla ribalta - dopo essersi fatto notare in vari festival del circuito prima americano e poi planetario - con Nidhogg, un essenziale simulatore di scherma in stile 8-bit in cui due figure stilizzate si danno battaglia a colpi di arma bianca, con lo scopo di arrivare a uno degli estremi di un lungo livello-corridoio.

Da provetto seguito, Nidhogg II è la versione potenziata del concept dell'originale: l'idea resta esattamente la stessa, ovvero quella di uno scontro testa a testa in cui basta un colpo per annientare l'avversario, ma in questo seguito sono stati aggiunti diversi livelli, armi che vanno ben al di là del semplice fioretto (tipo, l'odioso arco...) e una direzione artistica molto sopra le righe, con una pixel art grottesca, spesso volutamente eccessiva e in definitiva perfetta per esaltare l'oscena violenza cartoon dei combattimenti. Crudele, fuori di testa, senza un secondo di pausa ma anche molto più tecnico del previsto: prendete e godetene tutti, nell'attesa di essere sbranati da un enorme serpente deforme - come capita ogni volta al vincitore.



Recensione Nidhogg II



Gang Beasts

Numero di giocatori: 1-8

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC



A prima vista Gang Beast può sembrare una di quelle cretinate senza senso perfette per video sconclusionati da YouTuber alla frutta. A una seconda occhiata invece Gang Beast si dimostra una di quelle cretinate senza senso perfette per video sconclusionati da YouTuber alla frutta, con però il sigillo di qualità di Double Fine: un bollino, quello della software house di Tim Schafer (in questo caso nelle vesti di publisher) che fa tutta la differenza del mondo.

Perché, al di là dell'apparenza compiaciutamente idiota, Gang Beast nasconde una natura più sfaccettata del previsto, in un proto-picchiaduro 3D che prima ancora di vedervi combattere con gli avversari vi farà scontrare con un sistema di controllo volutamente astruso e difficile da domare. Al di là di tutto però, a trionfare saranno le risate, senza esagerare incontenibili. Anche perché provate voi a restare seri mentre un omino arancio vestito da vecchio in mutande e un wrestler panzone viola col riporto cercano di scaraventarsi dalla cima di un grattacielo, con movimenti scomposti e animazioni da pupazzi con le convulsioni. Sublime.

Crawl

Numero di giocatori: 2

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Crawl è una gemma indie rimasta per qualche insondabile ragione un po' oscura: un party game con impostazione roguelike che si ispira a riferimenti davvero degni di nota come Lovecraft, La Casa, Dungeon & Dragons e molto altro ancora. Delizioso da vedere, grazie alla splendida grafica in pixel art dal sapore volutamente retro (ma stracolma di personalità), è un gioco che parte da una premessa geniale: mettere a turno un giocatore nei panni dell'eroe, e tutti gli altri in quelli dei mostri che cercano di fargli la pelle.

Il bello è che si parte da vermiciattoli con uno sputo di vita e zero capacità offensive, per arrivare a vestire mano a mano i panni di demoni, golem, minotauri e addirittura di titanici boss. La profonda struttura da RPG fa da base al tutto, ed è uno spasso totale passare con una kill piazzata a dovere - o per meglio dire rubata impietosamente a qualcuno - da una parte all'altra della barricata, un po' eroi e un po' esseri da incubo, sempre e comunque infami veri.

Laser League

Numero di giocatori: 1-6

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC



Roll7, il team inglese responsabile di OlliOlli e Not a Hero, è piuttosto una garanzia. Spiace insomma che il loro Laser League, sport del futuro con un'estetica presa di peso dall'eleganza al neon dell'immortale TRON, non abbia sfondato quanto avrebbe in effetti meritato. Ci si affronta in squadre da uno, due o tre partecipanti, con tanto di classi con abilità radicalmente diverse tra loro: l'obiettivo è quello di rimanere vivi eliminando gli avversari e destreggiandosi tra gli innumerevoli pericoli di arene-killer.

Barriere laser, trappole, pareti semoventi e molto altro ancora vi costringeranno a pensare in anticipo le vostre mosse, ad agire con strategia ma anche a muovervi con riflessi sovraumani. Un titolo uscito forse nel momento sbagliato e senza il giusto supporto a livello di comunicazione, che avrebbe bisogno di essere (ri)scoperto: tecnico, brutale e dal ritmo indiavolato, Laser League nelle mani giuste potrebbe fare faville, ancora oggi.



Recensione Laser League



Rocket League

Numero di giocatori: 1-4

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Impossibile chiudere questa carrellata senza menzionare Sua Maestà Rocket League: non un videogioco qualunque ma ormai un vero e proprio fenomeno di culto, che dal 2015 a oggi continua a macinare numeri impressionanti. Perché, senza mezzi termini, questo assurdo calcio-con-le-automobiline non soltanto funziona, ma a dirla tutta esalta, sorprende, diverte da morire.

Il suo più grande merito sta forse nella portentosa accessibilità: il folle calcetto di Psyonix è infatti adatto ai neofiti come agli smanettoni, dimostrando di avere un miliardo di sfumature che vanno dal "non ho la benché minima idea di cosa stia facendo e sono in balia della telecamera" a spettacolari giocate degne dei migliori pro-player. Vista la popolarità del titolo, potrebbe essere l'occasione perfetta per buttarsi per la prima volta nella mischia, o, perché no, per riprendere in mano un capolavoro da millemila ore di goduria online.



Recensione Rocket League