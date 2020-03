Coronavirus: migliori giochi multiplayer co-op per affrontare la quarantena

In queste settimane di quarantena forzata, i videogiochi si stanno dimostrando un'autentica medicina miracolosa per ingannare la noia, riempiendo ore di clausura obbligatoria con storie emozionanti, momenti di puro svago e sano divertimento arcade. In tempi di #RestiamoaCasa, ecco allora una serie di consigli per gli acquisti pensati per segnalare esperienze multiplayer cooperative e competitive: due speciali per mettere in evidenza titoli vecchi e nuovi, perfetti per farvi compagnia a suon di interazioni pacifiche o... non proprio. Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato alcune chicche perfette per un po' di sano testa a testa (recuperate il nostro speciale sui giochi multiplayer competitivi per affrontare la quarantena), mentre ora è il momento di mettere da parte lo spirito competitivo e di dedicarci ai consigli all'insegna della cooperazione.

Cuphead

Numero di giocatori: 1-2

Multiplayer online: no

Piattaforme: Xbox One, PC, Nintendo Switch



Gioco di culto ancor prima di essere lanciato, atteso per anni e alla fine arrivato a destinazione in un trionfo di critica e pubblico: Cuphead, titolo di debutto del team canadese Studio MDHR, si è dimostrato a tutti gli effetti un piccolo grande evento nel panorama indipendente (e forse non solo). Un diabolico run 'n gun che ripercorre la scia di illustri classici del passato, rinvigorendo la tradizione dei giochi tanto difficili quanto appaganti: a stregare sulle prime è la sontuosa direzione artistica, con un incredibile look da cartoon anni '30 e animazioni fuori di testa, ma a tenere incollati al pad non può che essere il micidiale gameplay a prova di bomba, fatto di salti al millimetro, fasi in volo e boss fight indimenticabili.

Poderoso da soli, è eccellente anche in due: con un alleato ci si può far forza a vicenda, ed è anche possibile provare a evitare il temutissimo game over riportando in vita il compagno con un'acrobazia al momento giusto. L'ideale per soffrire (e godere) insieme a qualcuno.



A Way Out

Numero di giocatori: 2

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC



Dagli autori di Brothers - A Tale of Two Sons (a proposito, altra validissima segnalazione da non trascurare affatto...), un'avventura 100% cooperativa decisamente particolare: i toni sono quelli del dramma carcerario visto tantissime volte al cinema, e la storia è quella di due fratelli alle prese con una complicata evasione da un penitenziario. Dovrete destreggiarvi tra risse in sala mensa, retate delle guardie, rocamboleschi piani di fuga ma soprattutto vedervela con il difficile passato dei due protagonisti, in un miscuglio di situazioni di gioco che vi vedranno fare a botte, scalare pareti, nascondervi, guidare veicoli di vario tipo, sparare e molto altro ancora.

Il taglio è fortemente cinematografico, quasi da thriller interattivo, e al netto di alcune imperfezioni e del fatto che A Way Out prova a fare molto senza fare alla perfezione nulla, resta il fascino di un esperimento interessante e originale, con una gestione anche inedita dello split screen. E poi c'è quel finale che difficilmente dimenticherete.



Overcooked 2

Numero di giocatori: 4

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Se siete appassionati di Masterchef o di altri show dedicati al mondo della cucina, ormai saprete che lavorare in una batteria di cuochi può rivelarsi un autentico Inferno: coordinazione, precisione, puntualità, ordine e velocità sono soltanto alcune delle doti necessarie per sopravvivere in un ambiente che a tratti ricorda in tutto e per tutto un campo di battaglia.

Le stesse identiche qualità che vi serviranno per destreggiarvi in Overcooked 2, coloratissimo party game a tema culinario perfetto per divertirsi tra sushi, hamburger, pizze e piatti gourmet riproposti con un simpatico stile da cartone animato. Fra incendi da domare, teletrasporti, macchinari di ogni genere e cucine nei luoghi più improbabili, aspettatevi un proverbiale crescendo rossiniano. Con un solo esito pressoché assicurato: un esilarante caos a 360°.



Guacamelee! 2

Numero di giocatori: 1-4

Multiplayer online: no

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Guacamelee 2 è un ottimo esponente del genere metroidvania: un platform-action che si distingue per la sua riconoscibilissima personalità inequivocabilmente messicana. Società segrete di Polli Illuminati, luchador in maschera, capre parlanti e legioni di scheletri sono soltanto alcuni degli ingredienti di un'avventura dai toni colorati e dall'umorismo adorabile (con un sacco di citazioni da altri videogiochi e meme oltre la quarta parete).

Un'avventura che ha pure il merito di poter essere vissuta in compagnia di altri 3 amici, per una spettacolare incursione nel Mexiverso dei Canadesi Drinkbox Studios che prevede un ricco menu a base di salti, mosse speciali e cazzottoni in quantità industriale. Così, a metà strada tra il gusto vecchia scuola di certi videogame di una volta e la modernità di oggi.



Unravel Two

Numero di giocatori: 1-2

Multiplayer online: no

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Complice anche un'adorabile presentazione all'E3 2015 - con il Game Director Martin Sahlin tanto timido quanto impacciato sul palco - il primo Unravel aveva a suo modo saputo ritagliarsi un suo piccolo spazio, facendosi notare all'interno della line-up EA (fosse solo per la particolarità del progetto, decisamente distante dal DNA del colosso americano). Il seguito, ancora una volta un'avventura-platform a base di rompicapi, interazioni fisiche e buoni sentimenti, sembra essere passato senza lasciare la stessa traccia, eppure potrebbe valere la pena di recuperarlo proprio in virtù della grande novità introdotta per l'occasione, ovvero la co-op obbligatoria.

Sia che si giochi da soli sia che lo si faccia in compagnia, a schermo infatti ci saranno non più uno ma due Yarni, ovvero gli adorabili esserini fatti di lana e uniti da uno stesso filo che vi guideranno per un'Odissea "dal basso" fra i boschi del freddo Nord. Pensateci, specie se volete collaborare... emozionandovi.



Diablo III - Eternal Collection

Numero di giocatori: 1-4

Multiplayer online: sì

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Un po' come era successo per Rocket League nell'articolo dedicato ai consigli legati al PvP, chiudiamo la nostra rassegna con un evergreen che nonostante il peso degli anni può ancora regalare innegabili soddisfazioni, specie su console e possibilmente con la giusta compagnia: Diablo III.

Combattere a Sanctuarium ha sempre il suo dannatissimo fascino, a maggior ragione considerando i contenuti offerti dal pacchetto completo della Eternal Collection: preparatevi a centinaia di ore e ore di azione co-op, in un universo fantasy oscuro e tutto da vivere, uno scontro dopo l'altro. Se invece siete più tipi da strategia, o comunque da approcci più ragionati e meno all'insegna del loot sfrenato, occhio a un altro eccellente gioco di ruolo fantasy, ovvero Divinity: Original Sin II - Definitive Edition. A voi la scelta!



