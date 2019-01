Corsi Udemy: impara a creare videogiochi con l'Unreal Engine 4 a soli 9.99€

Udemy, la piattaforma di learning online leader del settore con oltre 80.000 corsi a disposizione offre per questo inizio anno un corposo sconto su uno dei corsi più popolari del catalogo, dedicato a programmatori e game designer interessati a creare un videogioco con l'Unreal Engine 4, il popolare motore di Epic Games, utilizzato anche per dare vita a Fortnite, il gioco più popolare degli ultimi anni. "Unreal Engine 4 - Impara a creare un videogame" può essere acquistato ora a 9.99 euro anzichè 194.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul costo di listino. Una offerta davvero interessante, considerando l'enorme quantità di materiale didattico a disposizione.

Unreal Engine 4 - Impara a creare un videogame

Il corso Udemy, è composto da 68 lezioni suddivise per argomenti: Introduzione, Level Design, Blue Prints per il Character, Animazioni, Particle System e Gameplay. Il corso (oltre 15 ore di video lezioni) è realizzato da PixelsDesign Game Academy, compagnia nel 2013 come studio di architettura digitale e arti visive, che nel corso degli anni ha organizzato numerose Master Class di Game Design dedicate proprio all'Unreal Engine.

A chi si rivolge il corso "Unreal Engine 4 - Impara a creare un videogame" e quali sono i requisiti necessari per comprendere le lezioni? Sicuramente consigliata la conoscenza del mondo dei videogiochi, per il resto non sono richiesti particolari requisiti, il corso è articolato in lezioni per principianti che vogliono avvicinarsi allo sviluppo di videogiochi con Unreal Engine 4 e ai più esperti desiderosi di approfondire le proprie conoscenze in materia, imparando a creare livelli di gioco con modelli di alta qualità, gestire le luce, creare oggetti e materiali semplici e complessi, animare modelli tridimensionali, girare trailer e video di presentazione del progetto, creare effetti speciali e gestire sistemi di danno e combattimento, tutto quello che serve per dare vita ad un progetto completo partendo da zero.

Prezzo e Offerta

Il corso "Unreal Engine 4 - Impara a creare un videogame" viene offerto da Udemy al prezzo di 9.99 euro anzichè 194.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul prezzo di listino, offerta valida solamente per pochissimi giorni. Il corso offre 15.5 ore di lezioni video on-demand, 18 risorse scaricabili, accesso illimitato a tutte le lezioni (e futuri aggiornamenti) su PC, TV e dispositivi mobile come smartphone e tablet, certificato di fine corso, garanzia Udemy soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e la comodità di poter seguire le lezioni con i propri tempi e i propri ritmi in base ai propri impegni quotidiani, in quanto il materiale didattico sarà sempre a vostra disposizione, in qualsiasi momento e liberamente consultabile senza limitazioni.

Udemy è la piattaforma leader mondiale nella formazione online e per festeggiare il raggiungimento dei trenta milioni di studenti propone migliaia di corsi di Game Development scontati di oltre il 90%, in vendita al super prezzo 9.99 euro solamente per un periodo limitato: dalla programmazione mobile al game design, dall'animazione 3D alla Realtà Virtuale, passando per Intelligenza Artificiale, modellazione 3D, pubblicazione su store digitali, sviluppo di una tech demo, utilizzo dei principali motori (Unity, Unreal Engine, Game Maker) e tanto altro ancora, il catalogo completo è disponibile sul sito di Udemy.