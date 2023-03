Cos'è un GDR? Le regole del gioco di ruolo e il caso di Final Fantasy 16

Quanto si è visto finora su Final Fantasy XVI (qui il nostro speciale sulle novità dal PAX di Final Fantasy 16) ha provocato diversi dibattiti classificatori. Questo videogioco può essere definito un JRPG? O perlomeno un RPG (o DGR che dir si voglia) in senso lato? È un action RPG? Solamente un action? Qualcosa di ancora differente?



La discussione offre un interessante spunto per riflettere su cosa sia un (video)gioco di ruolo, giapponese e non solo. Quando si parla di GDR c'è, in primo luogo, un problema di fondo: quasi ogni titolo ci chiede di interpretare un ruolo. Si possono escludere solo i prodotti come Tetris, forse, in cui non c'è un avatar identificabile, non ci sono personaggi, non c'è una narrazione. Tolte queste eccezioni, una certa componente ruolistica - intesa appunto come "interpretare un ruolo" - c'è sempre.

Calarsi in un ruolo

A seconda delle esperienze, il concetto può essere declinato in modi differenti, questo è chiaro. E non si tratta certo di una specificità del medium videoludico. Prendiamo per esempio il teatro, che è l'ambito dove si è ragionato maggiormente, nel corso del tempo, sulla performatività, sul calarsi in un personaggio e dintorni. Da un lato abbiamo per esempio l'approccio di Sergeevi? Stanislavskij, autore dell'omonimo metodo, in cui l'attore è chiamato a vivere realmente ciò che fa e pensa il suo personaggio, attraverso un profondo scavo psicologico e la ricerca di affinità emotive.



Siamo chiaramente di fronte a un "ruolo" da assumere, ma con una modalità ben diversa da - sempre per fare un esempio - il Teatro do Oprimido (teatro dell'oppresso) di Augusto Boal, che mira a riflettere sulla collettività più che sull'individuo. O meglio, che parte dall'individuo (a cui si vogliono fornire strumenti di autoanalisi e cambiamento per contrastare una situazione di oppressione) per impattare su una dimensione collettiva.



Spostandosi sui giochi (non solo video), una delle basi del discorso si trova nel famoso testo I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine di Roger Caillois. L'autore, nel libro, individua quattro categorie fondamentali delle attività ludiche. C'è l'agon (la competizione), l'alea (il caso, l'azzardo), l'ilinx (la "vertigine" di ciò su cui non si ha il pieno controllo) e la mimicry. È proprio quest'ultima la componente più vicina al discorso sui giochi di ruolo. Riguarda, infatti, quelle esperienze in cui si assume un ruolo, in cui si interpreta un'altra persona, in cui si indossa una maschera.

Fino a che punto si possono estendere i confini di questa pratica? Finché ci si colloca al di fuori della realtà quotidiana in modo volontario, potenzialmente potremmo essere in un'esperienza ludica basata sulla mimicry. Per intenderci, è escluso il tentativo di essere qualcun altro in un contesto lavorativo (per impressionare il capo, magari), così come lo è l'involontaria assunzione di una "maschera" in certi contesti sociali. Nell'ambito videoludico, però, questa componente è fondante.



Giocare ai videogiochi è un'attività volontaria e si trova al di fuori della realtà quotidiana, nel senso che è collocata in quel "cerchio magico" tipico dei giochi, in cui sono in vigore delle regole particolari. Per cui, fin qui, si può dire che l'etichetta di "gioco di ruolo" può ipoteticamente essere applicata alla stragrande maggioranza dei videogiochi. Non sarebbe molto produttiva, forse, come operazione, perché se tutto è un "gioco di ruolo" allora nulla lo è in senso proprio.

Detto questo, è anche chiaro che il senso comune intende in modo molto più specifico il termine GDR. Consapevoli o meno di questo aspetto, ci si riferisce ai videogiochi che derivano da Dungeons&Dragons e dintorni. Nel contesto occidentale gli sviluppatori hanno anche largamente attinto alle meccaniche di D&D, oltre che al suo immaginario, realizzando esperienze basate su statistiche, componenti aleatorie nel calcolo dei danni e dintorni. A questo si aggiungono personaggi generalmente personalizzabili e scelte che possono essere compiute durante l'avventura. Sul fronte giapponese, invece, si parla di un party predefinito di avventurieri, di storie più lineari e dal forte impatto emotivo, di una predilezione per i combattimenti a turni. Questo, però, è solo uno dei tanti modi possibili con cui questi concetti vengono intesi e declinati. The Legend of Zelda, per esempio, viene talvolta definito un GDR, come nel libro Dungeons and Desktops: The History of Computer Role-Playing Games di Matt Barton, anche se probabilmente diverse persone non sarebbero d'accordo con questa scelta, seguendo la definizione d'uso comune dell'etichetta GDR. Abbiamo fatto questo discorso nel nostro speciale sulla nascita dei JRPG, in cui sono indicate alcune posizioni accademiche su cosa sia questo genere.

Le etichette ibride

Alla luce di questa ambiguità di fondo sono emerse - come sempre succede - delle etichette ibride e delle sottocategorie. In particolar modo a noi interessa il problema classificatorio legato alla componente "action". Se i GDR tendono a privilegiare riflessione e strategia rispetto alla spettacolarizzazione e al ritmo di gioco (come segnalavano Diane Carr et al. in Computer Games: Text, Narrative, Play nel 2006), come si spiegano i titoli dove le battaglie si fanno più veloci e frenetiche? Prendiamo, come esempio concreto, la serie Diablo, che su Wikipedia è appunto etichettata come "videogioco di ruolo d'azione".

E facciamolo analizzando il suo core loop. Nel game design si parla di gameplay loop per definire i cicli di attività che troviamo all'interno di un videogioco: si prende una decisione, si agisce, si osservano le conseguenze e, in base a quelle, si valuta come effettuare la prossima mossa. Ogni esperienza presenta loop di ampiezza differenti, in termini temporali. Alcuni si esauriscono in pochi secondi, altri occupano tempi molto più lunghi. Tra questi, il core loop è il grado minimo di azione che il giocatore reputa significativa e interessante per proseguire nell'avventura. Per cui non è necessariamente il loop più "piccolo" e frequente in senso assoluto, ma il più "piccolo" tra quelli che mantengono vivo l'interesse dell'utente.



Il gameplay loop minimo di Diablo riguarda la pressione ripetuta di una serie di pulsanti per l'attivazione di abilità e attacchi, con lo scopo di combattere i nemici che ci si trova davanti. Il core loop è però un po' più ampio e, semplificando, è internamente strutturato così: movimento, incontro con gruppo di mob, battaglia e infine looting. Al termine si ripete il processo, si avanza un altro po', si incontra un altro gruppo di nemici, ecc. Questo schema si inserisce poi in un gameplay loop ancora più esteso, dove periodicamente si torna in città, si vendono gli oggetti raccolti, si combinano rune, si sale di livello, ecc., ma la componente minima che ha portato al successo Diablo è quella indicata sopra. E, se si osserva il suo core loop, è fortemente incentrato sull'azione.

Le parti dedicate alla riflessione e alla strategia si trovano solo in un loop più ampio. Quello in cui subentrano anche le componenti esplicitamente narrative. In città si parla con altri personaggi, si ottengono missioni, si scopre come procede la storia. E, nel frattempo, si ragiona con calma su come potenziare il proprio personaggio. Questo è sufficiente per continuare a mantenere l'etichetta di "gioco di ruolo"? Secondo alcuni sì, ma ha senso anche chi la pensa diversamente. Del resto, come si è detto, sono etichette d'uso, per cui differenti persone possono declinarle con accezioni diverse. Se prendiamo i JRPG, essi hanno tendenzialmente alcuni gameplay loop molto più ampi di quelli di Diablo, ma la struttura di fondo non è in realtà così differente.



In molti casi il loro core loop (che, ricordiamolo, è l'elemento minimo di interesse, non l'unico elemento di interesse) è simile a quanto visto sopra: esplorazione, incontro con un nemico, battaglia, esplorazione, ecc. Semplicemente, quei combattimenti sono spesso più "rilassati" e riflessivi rispetto a quelli di Diablo, soprattutto se ci si trova davanti un sistema a turni o ibrido (basato su priorità di attacco o simili).

Il caso Final Fantasy XVI

Arrivando a Final Fantasy XVI è ovviamente difficile, al momento, poter ragionare in termini assoluti. Quanto visto finora è solo una parte del videogioco. Si è vista la struttura di base del battle system, ma non è dato sapere con certezza quanto sarà ampio (e liberamente esplorabile) il mondo esplorabile, se ci saranno delle scelte all'interno di certe missioni, quanto saranno preponderanti filmati e dialoghi, e via dicendo. Il videogioco potrebbe insomma riservare ulteriori sorprese. Già per quanto si è visto finora, però, il suo posizionamento nel perimetro dei GDR non sarebbe da escludere. Sempre volendo seguire - come detto - gli impieghi più comuni di questa etichetta.

Come scriveva Wendy Despain nel suo libro Writing for Video Game Genres. From FPS to RPG (2009), di base si tende a indicare come GDR qualsiasi videogioco con una ambientazione fantasy e delle statistiche che progrediscono nel tempo. A volte è sufficiente anche solo una di queste due caratteristiche. La cosa interessante, aprendo una piccola parentesi, è che la definizione di Despain è molto più specifica: per lei un GDR è un videogioco con una forte componente narrativa, in cui si crea un personaggio e si compiono delle decisioni capaci di modificare la storia.



Per cui rimangono fuori - sono gli esempi che porta avanti - sia giochi come World of Warcraft (il personaggio è personalizzabile, ma non si può modificare la storia) sia la serie Final Fantasy (c'è il focus sulla trama, ma i personaggi non sono modificabili e non ci sono scelte narrative). Però, appunto, quel testo stesso riconosce che non è questo l'utilizzo più diffuso del termine.

E se si osserva questo utilizzo più ampio, allora anche Final Fantasy XVI rientra appieno nella categoria: è un videogioco fantasy con delle statistiche che vengono potenziate nel tempo (e, probabilmente, anche con un perlomeno discreto focus sulla narrazione). Si potrebbe obiettare dicendo che Final Fantasy XVI fa parte di una serie di JRPG, e non di videogiochi di ruolo in generale. Anche qui, però, le definizioni variano. Secondo il sopra citato testo di Matt Barton, un JRPG presenta una storia lineare, uno stile cartoon e influssi del medioevo e del fantasy occidentale. Per cui Final Fantasy XVI dovrebbe avere almeno due caratteristiche su tre. La sua storia sarà (probabilmente) lineare e l'influenza del fantasy medievale di matrice occidentale è palese. Si può discutere sulla componente cartoon, per certo assente dal punto di vista visivo e probabilmente anche in termine di mood generale. A meno che il videogioco non nasconda delle parti più leggere, con un umorismo tipico dei cartoni animati. Sembra poco probabile, ma si potrà dirlo solo davanti all'esperienza completa.



In sintesi, ci sono due questioni di fondo che devono essere tenute a mente. La prima, tutto sommato meno importante, è che Final Fantasy XVI potrebbe riservare delle sorprese, per cui conviene aspettare prima di poter formulare un giudizio. La seconda, e più importante, è che in fondo questo giudizio di incasellamento in un genere è un'attività piuttosto sterile. Le etichette dei generi videoludici si evolvono nel tempo e, per differenti persone, hanno un diverso significato.

Tornano utili come indicatori di massima, per capirsi tra parlanti in tempi brevi, perché generano un orizzonte di aspettative nella mente di chi ascolta o legge quel termine. Di più, però, non si può chiedere ai generi. Significherebbe attribuire loro una componente a priori, significherebbe che esistono come entità preesistenti, che si declinano volta per volta in singoli videogiochi. Ma l'evoluzione del medium videoludico (e, in realtà, anche delle altre arti), ha dimostrato che è il contrario: i generi operano a posteriori, per etichettare prodotti in cui si riscontrano determinate somiglianze.