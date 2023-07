A cosa serve la divisione per generi nei videogiochi: ha ancora senso?

Ripensati, rigettati, recuperati e moltiplicati. I generi accompagnano la fruizione di qualsiasi prodotto mediale e si trovano spesso al centro di numerosi dibattiti. C'è chi vorrebbe eliminarli, senza mai riuscirci. C'è chi vorrebbe definizioni più precise e condivise e chi invece punta alla loro moltiplicazione e iperspecializzazione. Anche quando vengono ignorati - e nel medium videoludico è accaduto spesso - i generi rimangono comunque sullo sfondo. Presenze silenti ma granitiche, difficili da allontanare. Sono l'elefante nella stanza e il convitato di pietra di molti dibattiti.

Di ibridazioni ed eccezioni

In termini di genere, il medium raccoglie, in primo luogo, le preesistenti etichette. Per cui è possibile avere un videogioco western, un horror, un titolo romantico/sentimentale o storico e via dicendo. Contemporaneamente, queste definizioni si uniscono ad altre, più specifiche, legate alle modalità interattive e alle meccaniche del prodotto videoludico. Per cui si parla di platform, di FPS (first person shooter), di picchiaduro, di GDR (gioco di ruolo) e altro ancora. Tutto ciò mostra una situazione peculiare rispetto ad altri media, in cui si è più che altro vista una riproposizione di generi già noti, al più affiancata da nuove etichette.

Il cinema, per esempio, ha rimediato un gran numero di preesistenti tradizioni letterarie. E anche i suoi generi più specifici, come il western e il musical, trovano comunque delle parentele (nei racconti, spesso pubblicati su riviste pulp, ad ambientazione West nel primo caso, nella tradizione teatrale nel secondo). Soprattutto, anche in casi come questi, l'etichetta di genere definisce al tempo stesso tanto le pratiche e le tecniche impiegate quanto le scelte visive e narrative. Per cui il western fa ampio uso di certe inquadrature rispetto ad altre, ma si caratterizza anche come una storia di frontiera, solitamente basata su un singolo individuo che deve contemporaneamente confrontarsi con un avversario e con una comunità.



Il medium videoludico, invece, presenta facilmente ibridazioni. Per cui si può avere un FPS storico, western, bellico e anche romantico (la serie Gal*Gun). L'unico genere che costituisce una parziale eccezione è il survival horror, come è stato sottolineato varie volte da studiosi come Bernard Perron (autore, tra le altre cose, del saggio The World of Scary Video Games: A Study in Videoludic Horror). È l'unico caso in cui si ritrova con una certa stabilità un'unione tra meccaniche di gioco, scelte narrative e proposte rappresentative.

Definisce un legame con vari elementi della tradizione letteraria (soprattutto il gotico da un lato e le opere di H.P. Lovecraft dall'altro), ma ha anche delle componenti interattive più o meno riconoscibili e ricorrenti (ne abbiamo parlato nello speciale sulla storia dei videogiochi horror).



Il survival horror è peraltro un'eccezione anche per un'altra ragione: è l'unico genere videoludico ad essere stato preso in esame con una certa costanza. Questo veniva sottolineato nel 2006 da Rune Klevjer, ma da allora non c'è stato un cambiamento radicale. La maggior parte degli studi accademici continua a soffermarsi o su singoli videogiochi (o piccoli raggruppamenti di giochi tra loro collegati) o sul medium nel suo insieme. Il genere, che vive proprio a metà tra questi due livelli rimane invece in secondo piano in moltissimi casi, con - appunto - la parziale eccezione dell'horror. Anche alla luce dei rapporti che i generi videoludici intrattengono con i media preesistenti, è utile osservare prima l'ambito letterario.

Generi "larghi" e "stretti" in letteratura

I testi (letterari, cinematografici, videoludici, ecc.) non possono vivere al di fuori dei generi, ma al tempo stesso sono costantemente ingabbiati dalle etichette. I vincoli di genere non sono eliminabili - non del tutto, perlomeno - perché sono legati alle convenzioni storiche, alle modalità con cui un certo gruppo di fruitori, in un determinato momento, si approccia a un'opera. Il genere aiuta il lettore, lo informa sulla direzione da seguire nel suo avvicinarsi al testo. Capita che uno scritto contenga più filoni interpretativi possibili, ma emerge soprattutto quello spinto dalle convenzioni di genere. Per fare un esempio concreto, un libro con una storia d'amore e un omicidio potrebbe essere presentato sia come un "rosa" sia come un "giallo".

A seconda del caso, tutti gli elementi paratestuali (quelli che stanno intorno al testo stesso) saranno modificati. Presentato come "rosa", il romanzo avrà in copertina una coppia di innamorati, sarà inserito in una collana di trame romantiche, presenterà una costa rosa e nella quarta di copertina si scriverà di questa storia di passione travolgente nata intorno a un delitto misterioso. Come "giallo", invece, la sottolineatura sarà sull'omicidio e sulla sua risoluzione, mentre il rapporto tra i due amanti diverrà un elemento funzionale all'andamento dell'investigazione.



Nemmeno i classici sono esclusi dalle etichette di genere, nonostante c'è chi voglia considerare la cosiddetta "letteratura alta" come quella che va oltre i canoni. I promessi sposi, per esempio, possono essere inseriti nel gruppo dei romanzi storici e anche in quello dei romanzi sentimentali, per quanto a un lettore italiano risulterebbe strano vederli collocati al fianco degli Harmony. Anche chi vuole porre una distanza tra la cosiddetta "letteratura alta" e la "letteratura di genere" finisce peraltro per produrre un genere ulteriore.

Solitamente, infatti, si parla in questi casi di literary fiction, un'etichetta che definisce quei romanzi in cui il linguaggio è utilizzato in modo poetico o sperimentale, si tenta uno scavo nella condizione umana e lo sviluppo della storia passa in secondo piano rispetto all'analisi dei personaggi. Anche questa è, in fondo, un'etichetta per definire un genere di romanzi. Similmente, bisognerebbe anche riflettere sulla nozione di "classico", trattandosi a sua volta di un'etichetta che ha suscitato innumerevoli riflessioni e dibattiti. Un altro punto importante riguarda l'ampiezza delle etichette. Da un lato c'è una spinta verso alcune grandi suddivisioni di fondo, che derivano dalla polarità fissata da Aristotele tra tragedia e commedia. In contesti più recenti sono emerse delle tripartizioni, come quella del critico letterario Northrop Frye (noto soprattutto per il suo Anatomia della critica), che indica romance, satira e storia come tre generi di base (in cui il mondo finzionale è rispettivamente migliore, peggiore e uguale a quello reale).



Roman Ingarden distingueva invece le «qualità metafisiche» dell'opera in sublime, tragico e grottesco, tanto per fare un altro esempio.

Dall'altro lato, invece, emergono suddivisioni sempre più ritagliate e specifiche.

Northrop Frye Il suo libro: "Anatomia della critica"

Questa esigenza nasce dalla necessità di rivolgersi a nicchie più mirate, soprattutto in un contesto in cui i prodotti testuali sono numerosissimi e in costante crescita. Per cui riferirsi al fantasy è troppo generico e racchiude molte anime differenti. Ecco quindi che si parla di dark fantasy, di sword&sorcery, di high fantasy e molto altro. Il problema delle classificazioni ampie e onnicomprensive riguarda principalmente la sua poca spendibilità pratica. È un approccio utilissimo per ragionare sui legami comuni tra i testi, ma non è di grande aiuto per un lettore.



Viceversa, le suddivisioni costanti finiscono spesso per perdersi in sterili e infiniti dibattiti classificatori, oppure vanno a ritagliare gruppi talmente piccoli di testi da essere ininfluenti. Ci sono anche classificazioni che sono legate solo a un contesto specifico. In Germania, per esempio, si parla di kriminalroman e di detektivroman: una suddivisione che non trova un perfetto corrispettivo altrove.

In altri casi, invece, la stessa etichetta definisce oggetti differenti in varie culture e contesti. In Italia il "giallo" indica i polizieschi e investigativi in generale (dal colore della collana Il Giallo Mondadori, in cui queste storie erano pubblicate). Anche i parlanti anglofoni parlano di "giallo", riferendosi però al cosiddetto "giallo all'italiana", in ambito prevalentemente cinematografico (con i film di Dario Argento, Pupi Avati e molti altri).

Funzione e utilità del genere videoludico

In ambito videoludico, come in letteratura, il genere vive in mezzo alla duplice tensione tra singolare e universale, tra le caratteristiche di un titolo specifico e gli elementi alla base del medium. Non c'è un "FPS modello" che va poi a declinarsi nei vari FPS che giungono sul mercato. Il genere, invece, nasce e si evolve (e talvolta muore) all'interno della storia del medium. Se si fanno ricerche in merito, come "primo FPS" e "primo survival horror" vengono proposti prodotti che risalgono all'inizio degli anni '80 (e a volte anche prima). Praticamente nessuno, però, definiva in tal modo quei videogiochi, al tempo. Bisogna attendere - rispettivamente - Doom (1993) e Resident Evil (1996) per vedere l'inizio di questo processo di creazione di generi.

Davvero dobbiamo dirvi i titoli di questi giochi?

Un processo che, comunque, richiede del tempo, visto che c'è da aspettare il 1998 (l'anno di Unreal e Half-Life) per vedere la definizione di first person shooter più utilizzata rispetto a quella di "cloni di Doom", come segnala il ricercatore Dominic Arsenault. Poi, una volta affermatasi la nuova etichetta, gli utenti sono andati indietro nel tempo a osservare i titoli lanciati prima di Doom, per identificare quelli in cui erano rintracciabili gli stessi elementi alla base degli FPS. È un procedimento a posteriori, messo in campo quando il genere è già consolidato e identificabile.



Ci sono anche etichette che, col tempo, cadono in disuso, come quella dei climbing games (i "videogiochi di arrampicata"), che per un certo periodo è stata impiegata per definire un gruppo di prodotti oggi suddivisi tra "platform" e "adventure". È possibile far emergere tre gruppi che sono coinvolti in questo processo. Il primo è quello degli sviluppatori e dei publisher.

Su questo fronte emerge la riproposizione di formule videoludiche di successo, che vengono comunicate nell'ottica di legarle al precedente videogioco che ha attirato l'attenzione delle masse. Questo pratica si verifica all'interno di una saga, o comunque tra titoli di uno stesso sviluppatore, ma può in seguito diffondersi all'esterno. I cloni di Doom nacquero così e, in tempi più recenti, si è visto un fenomeno analogo con i soulslike.



Per cui uno sviluppatore può avere interesse nel cavalcare l'onda del successo di Dark Souls e degli altri videogiochi FromSoftware, e cercherà di realizzare un prodotto che non sia solo simile a Dark Souls, ma che possa essere anche raccontato come tale. Quando questi procedimenti si protraggono nel tempo può capitare di vedere la comparsa di un genere riconosciuto. Il caso sopra citato, col passaggio dai Doom clones agli FPS, rimane uno degli esempi migliori.

Il secondo gruppo coinvolto attivamente in questo processo è quello dei videogiocatori stessi. Come hanno dimostrato nel tempo gli studi sulle audience, il pubblico non recepisce passivamente i prodotti, ma tende a rielaborarli in vario modo, in ottica interpretativa e fruitiva. Per cui i team di sviluppo e i publisher possono spingere verso una certa comparazione tra prodotti o una certa etichetta di genere, ma l'utenza potrebbe andare in un'altra direzione, non riconoscendo quell'accostamento. Per fare un esempio recente, sarebbe interessante portare avanti un'osservazione estensiva su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom) per verificare quale è stata la sua collocazione prevalente, in ottica di genere. L'accostamento predominante è stato quello con il sandbox? Oppure è prevalsa la componente open world? O quella ruolistica? O altro ancora? Il terzo gruppo coinvolto, infine, è il mondo del giornalismo, della critica e dei content creator. Questo ha la funzione di operare da ponte tra le due realtà precedenti.



A volte contribuisce a indirizzare l'utenza verso l'impiego di determinate categorie di genere, mentre in altri casi raccoglie le istanze dal basso, le terminologie impiegate dalla community, e le diffonde su altri canali, cementandone l'uso. Il ruolo di questo terzo gruppo è probabilmente quello che ha visto la maggior diversificazione in un breve arco temporale. Nella fase delle riviste cartacee, quando esse rappresentavano la forma privilegiata (talvolta esclusiva) per uno spazio di discussione sul medium, quanto era scritto al suo interno aveva un peso particolare, nella definizione di genere.

La moltiplicazione degli spazi di confronto, la segmentazione dei pubblici e l'emergere dei content creator ha frammentato il tutto, producendo una costellazione di posizioni differenti. Anche l'ambito accademico ha visto, nel tempo, un progressivo sviluppo nel suo apporto al dibattito, pur producendo spesso posizioni autorevoli ma che faticano a diffondersi tra il largo pubblico, a meno che non vengano costantemente rilanciate e fatte proprie da altri soggetti.



Su quest'ultimo punto risiede proprio uno degli snodi centrali della funzione dei generi: la loro comprensibilità e facilità d'uso. Lo si è già visto altrove, ma lo si evidenzia sempre più spesso anche quando si parla dei generi videoludici. Aumentano le proposte di elaborate costruzioni tassonomiche molto curiose ma anche decisamente poco pratiche, perché servono troppo tempo e conoscenze pregresse per definire il prodotto che ci si trova davanti. Questo può andare bene in un contesto accademico, o comunque di ricerca avanzata, ma non è spendibile per quello che rimane l'uso primario del genere: fornire un orizzonte di aspettative a chi si sta interessando a un determinato prodotto.

Per cui parlando di "platform" ci si aspetterà di trovarsi davanti a delle piattaforme su cui spostarsi, con nemici da sconfiggere o evitare, ostacoli fisici, un sistema di power up, ecc. Parlando di "FPS" si immaginerà un titolo in prima persona, in cui si possono controllare separatamente i movimenti del personaggio e il puntatore, e che prevede di far fuoco costantemente contro ondate di nemici, ecc. Non è detto che i tutti i platform e gli FPS vadano a contenere la totalità degli elementi di cui sopra, ma nel complesso il giocatore saprebbe cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi. Così come chi legge un romanzo giallo immagina che ci sarà un mistero da risolvere, mentre non penserà all'arrivo degli alieni a metà della storia. Il genere rimane, al fondo della questione, un'etichetta che aiuta i parlanti a capirsi in modo veloce e immediato. Per questo, al di fuori di contesti accademici o di ricerca, difficilmente potrà essere qualcosa di troppo ampio o specifico.



Si può fare un esempio concreto. Nel 1990, David Myers propose sei categorie nel suo articolo Computer game genres: arcade, adventure, simulation, RPG, wargame, strategy. Per cominciare, non corrispondono alle etichette attuali, visto che sotto "strategy" rientrano per esempio le avventure grafiche. Sono, però, etichette probabilmente troppo ampie e al contempo poco numerose per poter funzionare in assenza di altre precisazioni. Viceversa, una moltiplicazione di generi e sottogeneri porta solo confusione, perché ciascun utente declina in una maniera differente quella definizione. Come in tutte le volte in cui diversi giocatori litigano sull'inserimento o meno di Sekiro: Shadows Die Twice nel gruppo dei soulslike.