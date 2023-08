Cosa vogliamo da Gears 6? Spettacolo grafico e un gameplay più coraggioso!

Che The Coalition si stia occupando di un progetto legato al franchise di Gears of War è cosa certa. Sono passati alcuni anni dal finale amaro del quinto capitolo e ci sembra il momento giusto per soffermarci sul futuro del franchise, visto che la sua prossima iterazione giungerà per forza di cose in un momento avanzato dell'attuale generazione di console.



Gears 6 o chi per esso sfrutterà in vari modi le possibilità garantite da Unreal Engine 5? È certamente possibile, e si tratta di una prospettiva davvero interessante, che ci ha spinto a riflettere sui modi in cui gli addetti ai lavori potrebbero restituirci un third person shooter capace di mostrare i muscoli di Xbox Series X. Prima di proseguire, sappiate che troverete spoiler sulla conclusione di Gears 5.

Il finale di Gears 5 e le prime informazioni sul futuro

In Gears 5, la guerra allo Sciame e alla regina Reyna raggiunge un punto di svolta grazie al Martello dell'Alba. Il contrattacco di Marcus, Kait e degli altri ai danni dei loro orridi oppositori però comporta un prezzo molto elevato. Nelle fasi finali della campagna infatti il giocatore è chiamato a scegliere se salvare JD Fenix o Del, condannando l'altro a morire per mano della perfida regina dello Sciame.

Guardare Marcus disperarsi per la morte del figlio, ma in silenzio - perché la battaglia continua - è straziante. Al contempo, anche la dipartita di Del non passa inosservata e adesso non ci resta che attendere di capire quale sarà lo sviluppo "canonico" del racconto. Ad ogni modo, almeno stando alla conclusione del quinto episodio, è assai probabile che Gears 6 ne sarà un sequel diretto, pensato per raccontare l'ultimo atto della lotta tra Kait e Reyna.



Fare delle speculazioni su quella che sarà la direzione del prossimo racconto ci sembra francamente prematuro, soprattutto visti gli elementi che abbiamo per riflettere sulla componente ludica della sesta incarnazione numerata della serie. Ma che cosa sappiamo al momento di Gears 6? Per quanto concerne le informazioni ufficiali, pochi mesi fa The Coalition ha pubblicato un annuncio per cercare un Senior Gameplay Designer: "siamo uno studio di sviluppo first party situato a Vancouver, in Canada. Siamo la casa del franchise di Gears of War e il nostro obiettivo è quello di forgiare il futuro dell'IP".



Non parliamo insomma di dichiarazioni che lasciano spazio a dubbi. Tra l'altro i candidati alla posizione devono avere esperienza in personaggi, gestione camera, controlli e sistemi di IA, feature che devono essere portate dalla fase di concept fino al polishing e al completamento.

Inoltre, già nel 2021 The Coalition ha confermato il passaggio all'Unreal Engine 5 per dar forma ai suoi nuovi progetti ma secondo Jeff Grubb di Giant Bomb i piani del team sarebbero cambiati. Stando al reporter infatti la casa di Gears stava lavorando a due titoli ora cancellati, di cui uno più piccino e un altro su cui non abbiamo informazioni. Nel 2022 il collettivo avrebbe concentrato i suoi sforzi creativi sul sesto capitolo della serie sparatutto, cosa che ha fatto sorgere in noi dei leciti interrogativi circa il lancio del gioco, probabilmente ancora lontano. Per riprendere un pensiero di Phil Spencer, d'altra parte, Microsoft Gaming non si trova più nell'era "Halo-Gears-Forza-Fable". Al giorno d'oggi il colosso può permettersi di conferire ai suoi studi i giusti tempi per tirar fuori qualcosa di speciale... ma nel caso di Gears 6 quali delle sue componenti potrebbero renderlo "speciale"?

Gears 6 e Unreal Engine 5: oltre la grafica

Quando pensiamo all'Unreal Engine 5, la magnificenza visiva è la prima cosa che balza alla mente. E del resto non potrebbe che essere così. Vedendo le incredibili vette grafiche raggiunte da Ninja Theory con Hellblade 2 (qui la nostra recente anteprima di Senua's Saga Hellblade 2), sono stati in molti a chiedersi: cosa riuscirà a combinare The Coalition col motore di Epic Games? Parliamo del resto di un team la cui storia è intimamente legata a quella di Unreal Engine, che peraltro ha collaborato alla realizzazione della stupefacente The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience (qui la nostra prova di The Matrix Awakens).

Da citare in quest'ambito è anche The Cavern Cinematic Tech Test, una demo firmata interamente dallo studio di Gears, che ha dimostrato una volta di più la sua abilità nell'utilizzo di UE. Tra asset di qualità cinematografica, da decine di milioni di poligoni, volti dettagliatissimi e ottimamente animati e un'illuminazione incredibile, The Cavern ci ha dato un'idea di ciò che sarà lecito aspettarsi da Gears 6 in ambito grafico.



Per plasmare uno sparatutto in terza persona degno dell'attuale console Microsoft, così come di una fase avanzata del suo ciclo vitale, gli addetti ai lavori potrebbero non limitarsi a sfruttare Lumen e Nanite, come sembrano suggerire le parole di Kate Rayner, Technical Director di The Coalition. "Abbiamo ottenuto l'accesso a UE5 molto presto e ci siamo resi conto in fretta dei benefici in termini di sviluppo legati all'utilizzo dei nuovi tool e set di feature, che consentono una grafica di qualità più elevata, come pure ambienti più ampi e più interattivi".

Nel leggerla, abbiamo pensato immediatamente al vasto assortimento di tool in seno ad Unreal Engine per la gestione della fisica. Per restare nell'universo di The Coalition, The Matrix Awakens si è servita del sistema Chaos per simulare gli incidenti d'auto in tempo reale, mentre in The Cavern è possibile vedere all'opera Chaos cloth physics. Non ci stupiremmo, in altre parole, se il team decidesse di sfruttare tutte queste possibilità per far evolvere Gears of War sotto il profilo della messinscena. Ma facciamo degli esempi pratici. Il quinto capitolo della serie ha introdotto con cognizione di causa una struttura a macroaree, esplorabili con un apposito veicolo e non prive di missioni di contorno e zone opzionali. Queste ultime neanche a dirlo ospitano intensi scontri a fuoco, che in Gears 6 potrebbero verificarsi in ambienti dall'elevata distruttibilità, grazie a Chaos Destruction.



La dimensione più tattica delle sparatorie quindi godrebbe di una rinnovata importanza, perché i nostri soldati potrebbero penetrare negli avamposti nemici in modo non convenzionale, tanto per fare un esempio. Inoltre, le reazioni degli avversari ai proiettili che li raggiungono potrebbero diventare ancor più credibili e diversificate. Le movenze realistiche di capelli, vestiario e altre attenzioni di questo tipo andrebbero a massimizzare il concetto di spettacolo visivo oltre il mero livello di dettaglio, l'illuminazione e l'effettistica.

È assai probabile ad ogni modo che The Coalition espanderà ulteriormente le macroaree alla base del prossimo episodio, magari visitabili con vari mezzi, a seconda della conformazione del livello e del tipo di terreno. Ci auguriamo però che non si arrivi a inutili eccessi contenutistici, in nome di una progressione ben bilanciata tra incarichi principali e secondari. Visto l'annuncio di lavoro che abbiamo menzionato poco fa, non ci sentiamo di escludere dall'equazione un'IA dei nemici dalle routine più particolareggiate, chiaramente durante le battaglie, pensata per far sentire braccata la povera Kait.



In conclusione, il nuovo Gears of War potrebbe cercare non una rivoluzione, bensì una evoluzione, permessa non solo da un engine che The Coalition saprà certamente impiegare nel migliore dei modi, ma anche da un hardware coi numeri per supportare una maggiore attenzione alla messinscena. Al momento non sappiamo quando i nostri occhi potranno posarsi per la prima volta sul prossimo Gears ma, alla luce del passato di The Coalition, ci sentiamo di dire una cosa: quando lo faranno, non resteremo indifferenti.