Counter-Strike GO Campionato Nazionale ESL: i primi verdetti sono stati scritti

Mercoledì sera si è tenuta la quarta giornata del campionato nazionale di Counter-Strike Global Offensive organizzato da ESL Italia. Esl Italia Championship ha visto di nuovo le quattro sorelle vincere tutte e quindi sembra che la stagione possa andare a concludersi, con le rimanenti tre giornate, con i pronostici completamente rispettati per quanto riguarda i quattro partecipanti alle finali LAN.

L'evento di chiusura del campionato è un evento molto atteso. Counter-Strike non si mostra con delle finali in LAN dove sia possibile assistere alle partite in grande stile da Milan Games Week 2016: la fiera meneghina in quell'occasione fu teatro della seguitissima sfida, tutta italiana, tra Doges e TES dove vinsero quest'ultimi. La community quindi aspetta con grande emozione le finali del Campionato Nazionale 2018 perché saranno le prime di questo circuito ad avere una finale degna di questo nome. Le squadre presenti stanno facendo di tutto per essere presenti ma la loro voglia si è scontrata con la compattezza delle "Quattro sorelle". Nessuno dei quattro team favoriti, infatti, ha ancora perso una partita contro le altre squadre: sembra si stiano giocando due campionati.

Il dominio delle quattro favorite porta ad un'interessante lotta per non retrocedere.

La prossima stagione il campionato verrà portato da 8 a dieci squadre. La lotta per la permanenza in "Serie A", quindi, è ancora più interessante perché successivamente ci saranno molte più possibilità di mettersi in mostra e riuscire a raggiungere la Top 4. Al momento i quattro team coinvolti in questa lotta sono: Hell Gaming, DP Zettai, Powned e GameZone Esports. I primi due hanno vinto lo scontro diretto e sono a 3 punti mentre gli ultimi due sono rimaste ancora a bocca asciutta dopo quattro giornate racimolando quattro sconfitte su quattro partite.

Tra l'altro questi due team sono gli ultimi entrati a far parte della "Serie A" e provengono da un torneo di qualificazione online quindi ci si poteva aspettare che non avessero tutte le carte in regola per competere ad alti livelli. Chiaramente, a tre giornate dalla fine delle ostilità, in questa zona può succedere di tutto visto che solamente una squadra verrà retrocessa: le altre andranno a giocarsi dei playout, chiamati relegation, con le migliori squadre della serie B (a proposito iscrivetevi, ci sono ben 30 team).

Attenzione, ci tengo ad aggiungere una cosa: non pensiamo che se questi due team sono a zero punti sono completamente da buttare, sarebbe assolutamente sbagliato. Nel match commentato in diretta ieri tra i Powned e i campioni in carica del Team Forge i primi hanno fatto vedere un gioco davvero egregio. Gli è mancato davvero poco, cioè vincere una manciata di round "importanti" per mandare gli avversari bassi di economia.

Lotta al vertice? Tutto rimandato alle finali LAN

Mentre ESL Italia ancora non ha annunciato data e location delle finali, i quattro team al top si godono il loro distacco di ben 6 punti da un eventuale "quinto incomodo". Waterdogs, Team Forge, Outplayed e Samsung Morning Stars rappresentano l'eccellenza in campo di CS:GO da tempo per quanto riguarda l'organizzazione e il livello di gioco, non c'è dubbio. La loro stabilità ha reso possibile questa permanenza ai vertici e la loro esperienza gli servirà, molto, quando dovranno giocare senza lasciare spazio a dubbi. Attenzione però alla classifica finale: arrivare primi garantirà un seeding migliore nel torneo quindi non è che il campionato sia finito, anzi.

Da ora in poi ogni giornata verrà trasmessa in diretta sul canale Twitch di ESL quindi sia per la lotta al vertice che gli scontri salvezza, ne vedremo delle belle. Ogni mercoledì a partire dalle 20, non mancate!