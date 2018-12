Creare Videogiochi: corso Unity 3D e C# in offerta a 11.99 euro per Natale

Udemy, la piattaforma di learning online con oltre 80.000 corsi a disposizione un corposo sconto (11.99 euro, -94% sul prezzo di listino) su uno dei corsi di Game Development più venduti del catalogo: Game Development professionale con Unity 3D e C#, 54 lezioni che vi permetteranno di imparare a utilizzare Unity in totale autonomia e scrivere codice in linguaggio C# capace di rispettare gli standard richiesti nel mondo del lavoro.

Game Development professionale con Unity 3D e C#

Il corso è composto da 54 lezioni suddivise per argomenti, tra cui Installazione Unity Su Windows, Installare Visual Studio Community, Primi Passi Su Unity, Operazioni Base Su Unity e Introduzione al C# con successivo sviluppo di tre progetti come NuttyGotchi Android, NutCracker 2D e Kula Kula 3D. Il corso include 9 ore di video lezioni e 6 risorse scaricabili, tutto al prezzo di 11,99 euro anzichè 194.99 euro, offerta valida solamente per il periodo natalizio.

Game Development professionale con Unity 3D e C# è realizzato da Erik Minarini e Matteo Baraldi (entrambi founder di ToughNutToCrack), specializzati nella programmazione con Unity e non solo, avendo sviluppato nel corso degli anni conoscenze ed esperienze in vari settori dell'Information Technology. A chi si rivolge il corso Game Development professionale con Unity 3D e C# e quali sono i requisiti necessari per comprendere le lezioni? Nessun requisito particolare è richiesto, utile (ma non fondamentale) la conoscenza dei rudimenti di base della programmazione ad oggetti. Il corso è pensato anche per i principanti che si approcciano a Unity 3D e al linguaggio C# per la prima volta in assoluto, anche i più esperti potranno comunque trarre vantaggio dalle lezioni, ampliando il proprio bagaglio di conoscenza grazie ai moduli avanzati con nozioni pratiche e teoriche.

Prezzo e Offerta

Il corso Game Development professionale con Unity 3D e C# viene offerto al prezzo di 11.99 euro anzichè 194.99 euro, con uno sconto pari al 94% sul prezzo di listino, offerta valida solamente per pochissimi giorni. Acquistando il corso riceverete l'accesso illimitato a 9 ore di lezioni video on-demand, 6 risorse scaricabili e a tutte le lezioni (compresi i futuri aggiornamenti) su PC, TV e dispositivi mobile, certificato finale e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, oltre all'indubbia comodità di poter seguire le lezioni con i propri tempi e ritmi in base ai propri impegni: il materiale didattico sarà sempre a vostra disposizione, in qualsiasi momento e liberamente consultabile senza limitazioni.

Udemy è la piattaforma leader mondiale nella formazione online e offre migliaia di corsi di Game Development al super prezzo 11.99 euro: dalla programmazione su mobile al game design, dall'animazione 3D alla Realtà Virtuale, passando per Intelligenza Artificiale, modelli poligonali, pubblicazione sugli store digitali, creazione di tech demo, utilizzo dei principali motori (da Unity a Unreal Engine) e tanti altri corsi pensati per ampliare le conoscenze degli studi nelle materie più importanti per chi si avvicina o lavora nel mondo dello sviluppo, della grafica 3D e della programmazione.