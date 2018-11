Creare Videogiochi: corso Unreal Engine 4 a 9.99€ per il Black Friday

Udemy, la piattaforma di learning online con oltre 80.000 corsi a disposizione, offre solamente per il Black Friday un corposo sconto (9.99 euro, -95% sul prezzo di listino) su uno dei corsi di Game Development più popolari del catalogo: Unreal Engine 4 dalle basi a uno Stealth Game, un corso completo in 85 lezioni che vi permetterà di imparare a utilizzare il motore per gestire un proprio progetto con i relativi assets, creare un gameplay e costruire sequenze di gioco utilizzando appositi strumenti di programmazione.

Unreal Engine 4 dalle basi a uno Stealth Game: il corso

Il corso Udemy, come accennato, è composto da 85 lezioni suddivise per argomenti: Introduzione, StaticMesh, SkeletalMesh, Introduzione alle Blueprint, Geometry Brushes (BSP), Sistem di input, Gameplay Framework, Intelligenza Artificiale (IA), Materiali e Texture, Sistema Audio. Il corso (ben 22 ore di video lezioni) è realizzato da Roberto De Ioris (CTO presso Accademia Italiana Videogiochi), programmatore Unix dal 2002 e co-fondatore nel 2005 di unbit, nel 2009 lancia uWSGI, application server utilizzato da aziende come Booking, Disqus e Instagram.

Dal 2015, Roberto è uno degli insegnanti del corso di programmazione presso Accademia Italiana Videogiochi (AIV) e due anni dopo diventa direttore dello stesso, mentre nel 2016 pubblica il plugin Python per Unreal Engine 4. Dal 2017 collabora con Kite & Lightning, studio al lavoro sul gioco VR Bebylon mentre dal 2018 cura l'infrastruttura online del gioco di carte Majestic e pubblica nuovi plugin per Unreal Engine.



A chi si rivolge il corso Unreal Engine 4 dalle basi a uno Stealth Game e quali sono i requisiti necessari per comprendere le lezioni? Nessun requisito particolare è richiesto, il corso è articolato in lezioni per principianti che vogliono avvicinarsi allo sviluppo di videogiochi e ai più esperti desiderosi di approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dei Game Engine e della modellazione 3D. Obiettivo è quello di portare lo studente alla produzione di una tech demo prototipo di gioco stealth.

Prezzo e Offerta

Il corso Unreal Engine 4 dalle basi a uno Stealth Game viene offerto da Udemy al prezzo di 9.99 euro anzichè 199.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul prezzo di listino, offerta valida solamente per pochissimi giorni, fino al 26 novembre. Il corso offre 22 ore di lezioni video on-demand, 33 risorse scaricabili, accesso illimitato a tutte le lezioni (e futuri aggiornamenti) su PC, TV e dispositivi mobile, certificato finale e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e la indubbia comodità di poter seguire le lezioni con i propri tempi e i propri ritmi in base ai propri impegni quotidiani, in quanto il materiale didattico sarà sempre a vostra disposizione, in qualsiasi momento e liberamente consultabile senza limitazioni.

Udemy è la piattaforma leader mondiale nella formazione online e per il Black Friday offre migliaia di corsi di Game Development al super prezzo 9.99 euro (promozione valida solamente per il Black Friday 2018): dalla programmazione su mobile al game design, dall'animazione 3D alla Realtà Virtuale, passando per Intelligenza Artificiale, modelli poligonali, pubblicazione sugli store digitali, creazione di tech demo, utilizzo dei principali motori (Unity, Unreal Engine, Game Maker) e tanti altri corsi didattici pensati per ampliare le conoscenze degli studi nelle materie più importanti per chi si avvicina o lavora nel mondo dello sviluppo, della grafica 3D e della programmazione.