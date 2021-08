Creepypasta e videogiochi: 5 racconti inquietanti del mondo gaming

Che il mondo di Internet, con i suoi appetiti nervosi e la sua rete di specchi deformanti, abbia incentivato la propagazione di storie inquietanti di ogni genere e in ogni ambito è ormai un dato di fatto. Basta una rapida ricerca su Google per rendersi conto di quanto materiale ci sia in proposito. Lo stesso Slender Man - l'oblunga figura nata dall'estro creativo di Erik Knudsen per un concorso fotografico, divenuta poi in maniera virale un personaggio icona - ne è un esempio più che concreto, se così si può dire. Un fenomeno che - nella sua trasversalità mediale - ha assunto caratteri ben specifici e sancito quindi il trionfo di quelle che oggi definiamo Creepypasta come un vero culto del web, fonte di piacevoli disquisizioni per gli amanti dell'horror a tutto tondo.

Ma cosa significa "Creepypasta"?

L'etimologia non mente: quando si parla di Creepypasta ci si riferisce ad un fenomeno squisitamente internettiano. Come è facile intuire, il nome consiste nella contrazione di due termini: creepy - dall'inglese "raccapricciante" - e pasta, italianismo derivato da paste (incollare). Il neologismo, coniato nel 2003 in un topic sul sito di 4chan, indica quindi un tipo di racconto dell'orrore nato e diffuso sul web, rimbalzando - con la pratica del copy and paste - da un forum all'altro.

Si assiste così alla fioritura di un nuovo tipo di leggende metropolitane, alcune non poi molto originali, altre invece più verosimili ed efficaci nel suscitare una certa inquietudine. Attualmente, a ben vedere, non si farebbe nemmeno un errore a descriverle come un vero e proprio genere narrativo. Nella moltitudine di fandonie spaventose emerse tra le pagine virtuali del world wide web è possibile trovare veramente di tutto. Ma sia quelle credibili nello stile e nei contenuti, sia quelle dalle premesse più velleitarie, sono comunque tutte contraddistinte da un taglio tipicamente amatoriale, suggestivo poiché partecipe dell'anonimato con cui vengono diffuse e fagocitate nelle varie fanbase, spesso sotto forma di testimonianze dirette.

Il mondo dei videogiochi, neanche a dirlo, non è rimasto impermeabile all'ondata di storie raccapriccianti esplosa sulle imageboard di 4chan et similia. Un po' per la complessità e la profondità del medium stesso che offrono diversi spunti per le fantasie più disparate, un po' per il suo uso (e consumo) spesso correlato alla partecipazione a discussioni online su forum e gruppi di social network. È diventato così nel tempo un folto ricettacolo di Creepypasta, di cui oggi si ricorderanno senz'altro l'iconica Sindrome di Lavandonia oppure Sonic.exe, ma anche qualche curioso episodio accaduto nell'era del cabinato. Abbiamo dunque pensato di raccoglierne 5 tra le più recenti e interessanti, qui di seguito, in un'agile digressione versi i lidi arcani di alcuni celebri titoli e i loro grotteschi retroscena.

Entità 303 (Minecraft)

Difficilmente il sandbox per eccellenza avrebbe potuto sottrarsi alla fascinazione per il creepy che da sempre nutre la curiosità di Internet. Lo dimostra egregiamente la popolarità del caso Herobrine, una leggenda metropolitana secondo cui - in certi, rari eventi - sarebbe stato possibile venire attaccati da una versione alternativa di Steve. L'omino - uguale al protagonista in tutto e per tutto, eccezion fatta per le orbite bianche e luminose - divenne ben presto una delle Creepypasta più discusse nell'ambito dei videogiochi, rimanendo un'icona anche dopo il suo smascheramento. Ma questa storia non finisce qui.

Secondo le testimonianze di alcuni videogiocatori, in Minecraft ci si potrebbe imbattere infatti in un altro tipo di personaggio, sconosciuto e pericoloso, dal nome Entità 303. Il suo primo avvistamento viene descritto in un'email inviata l'11 dicembre 2013 da un utente di nome Frankie, il quale metteva in guardia un suo amico raccontando l'inquietante vicenda da lui vissuta qualche giorno prima. Durante una sessione di gioco su un server privato, Frankie e tre suoi compagni si stavano dando da fare per realizzare un grande villaggio nel deserto.



Ma la quiete di quel pomeriggio dedicato al crafting si interruppe presto quando lo stesso Frankie avvistò una creatura misteriosa in lontananza, nell'area di gioco. Una forma spettrale, imperscrutabile sotto il velo bianco che la ricopriva e che ne garantiva al contempo il solo scorcio sui due occhi iniettati di sangue. Poco dopo, un messaggio comparve nella chat di gioco: "Oggetto evocato con successo" da "player.number:303". Inutile dire che nessuno conosceva questo giocatore, né tanto meno sarebbe stato possibile spiegarne l'ingresso nella chat trattandosi appunto di un server privato.

Il secondo avvistamento, quello in realtà più noto, è da ricondurre invece ad un'esperienza avvenuta su Xbox 360, due giorni dopo il primo. Alcuni giocatori (rimasti anonimi) erano impegnati nella costruzione di una città dalle dimensioni particolarmente ambiziose, il mondo in modalità pacifica. D'un tratto, però, una delle case edificate cominciò inspiegabilmente a prendere fuoco.



Nemmeno il tempo di indagare sulla presenza di TNT che l'incendio si propagò fino ad inghiottire tutte le abitazioni della città, spaventando a morte i giocatori increduli. Uno di questi, evidentemente esperto di programmazione, decise quindi di effettuare una scansione da PC per rintracciare eventuali anomalie nel codice sorgente del gioco, ma quello che scoprì fu una sinistra combinazione di lettere e numeri, un anagramma celato dalle stringhe di codice che recitava laconico e minaccioso: ENTITÀ 303.

Si dice che all'origine di questa oscura presenza capace di distruggere interi mondi di gioco - e che compaia ad un giocatore su 40 - ci sia lo zampino di un ex dipendente di Mojang, la software house che diede i natali al gioco survival più famoso del mondo. Licenziato da Notch in persona, questo programmatore si sarebbe rivolto ad un gruppo di hacker dal nome in codice "303" per orchestrare una vendetta informatica ai danni del suo ex datore di lavoro, disseminando il panico tra i giocatori di Minecraft con questo spettrale nemico invincibile.

Il villaggio di Aika (Animal Crossing New Leaf)

I mondi dipinti dalla serie di Animal Crossing riportano lo scenario fiabesco in cui chiunque sognerebbe di ritrovarsi a vivere per sempre. Luoghi ameni e dal sapore bucolico dove circola solo il seme della spensieratezza e ci si può così godere ogni attimo della vita, magari in compagnia, cercando fiori e animali rari. Ma qualcosa di inquietante e inspiegabile si cela anche nel mondo fatato di Animal Crossing.



Nota a tutti la possibilità di far visita al villaggio di altri giocatori durante la modalità sonno in Animal Crossing New Leaf, qualcuno ebbe la sfortuna di approdare su quello di Aika, un utente dall'identità tutt'ora ignota. Le testimonianze parlano chiaro: attraversare il villaggio di Aika è come vivere un racconto dell'orrore in prima persona, dove ogni casa corrisponde a una tappa precisa.

Ironia della sorte, o fatalità di un piano congegnato a dovere, ad accogliere lo sventurato visitatore nel villaggio sarà un misterioso pacco regalo contenente una bambola vestita di rosso. Il biglietto di sola andata per quello che si rivelerà un viaggio in una dimensione distorta e lugubre. Nella prima abitazione, comunque - al di là della musica ipnotica in sottofondo - le cose sembreranno più o meno nella norma.



Vi si troveranno una piccola festa di compleanno imbastita con dei manichini intorno ad una torta e, nella stanza al piano di sopra, alcuni disegni della famiglia di Aika (o presunta tale). Tuttavia, proseguendo con l'esplorazione del luogo sconosciuto, la faccenda assumerà sempre più i toni raccapriccianti e cupi di un vero incubo.

Spostandosi per il villaggio di casa in casa - un passaggio enfatizzato dalla progressiva degenerazione della flora, che vede alberi spogli e marcescenti sostituire i più rigogliosi della prima area - non potrà che saltare all'occhio un dettaglio alquanto destabilizzante. Ovunque si rivolga, lo sguardo incontrerà la muta presenza di bambole identiche a quella inspiegabilmente ricevuta in dono. Anzi, ad un certo punto, il giocatore avrà la netta sensazione di esserne letteralmente perseguitato.



Attraversando dapprima un labirinto di scaffali nel buio e capitolando poi di fronte alla ricostruzione di una scena del crimine con tanto di sagoma disegnata sulle lenzuola di un letto, una di quelle bambole - questa volta munita di ascia - non farà altro che osservare impassibile ogni azione del malcapitato. Dopo il delirante percorso - un vero e proprio teatro degli orrori - si arriverà all'ultima abitazione, dove si potrà fare la conoscenza della proprietaria del villaggio.

Aika aspetterà timidamente nascosta dietro un mobile, ma sarà inutile interagirvi poiché non farà altro che dire frasi incomprensibili. Tuttavia, perlustrando la casa sarà possibile accedere ad una stanza decisamente insolita. Al centro di essa un manichino (il "festeggiato" del compleanno) e la bambola con la sua fedele ascia, in una recinzione metallica sorvegliata da severe statue egizie. Il capolinea enigmatico di un viaggio perverso.



Quale storia avrà mai voluto raccontarci questo giocatore? Qual è il vero significato del terrificante villaggio di Aika? Domande a cui nessuno seppe mai trovare una risposta. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Animal Crossing New Horizons.

La stazione dei numeri (Fallout 3)

Una delle saghe post-apocalittiche più celebri nel panorama videoludico è senz'altro quella di Fallout. Un mondo sopravvissuto alla catastrofe nucleare, popolato da creature mostruose e agghiaccianti, dove l'umanità vive stipata in precari bunker. Non c'è da stupirsi se col tempo questo sia divenuto un terreno fertile per strane congetture e storie da brivido. Una di queste, però, sembra andare davvero oltre i confini del semplice gioco.

Si dice che una volta eliminato Tre Cani, il noto DJ di Galaxy News Radio, sia possibile udire alcune strane frequenze trasmesse dalla stazione. Sequenze numeriche in codice morse, alle cui decodificazioni corrisponderebbero frasi specifiche, secondo uno studio attento di tali segnali apparentemente inspiegabili. Un sistema analogo a quello utilizzato dai soldati e dalle spie durante la Guerra Fredda per comunicare in maniera sicura quando non troppo distanti da alcune stazioni, dette appunti "dei numeri". Roba da spy movie, insomma, ma che non ha certo scarse ricorrenze nella storia.



La cosa inquietante, comunque, è che i messaggi lasciati dalla stazione in Fallout 3 sembrano non avere nulla a che fare con il mondo di gioco, bensì con quello reale. E, ancora più strano, pare che questa stazione trasmetta dal futuro. Alcune trascrizioni riportano frasi quasi innocue, mondane, come ad esempio "Stasera credo che mangerò cinese.", mentre altre invece suonano come delle vere e proprie profezie.



"Oggi la Regina è morta. Tutta la Terra è in lutto, e in momenti come questi siamo tutti britannici.", oppure "Incidente nel Golfo, molti morti, perdita di petrolio."; tutte riconducibili a fatti accaduti (come il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon) o ragionevolmente possibili, nonostante la data di rilascio del gioco antecedente a tali avvenimenti. Una, in particolare, secondo molti avrebbe predetto addirittura la morte dell'attore Gary Coleman, generando un clamore mediatico non da poco intorno al titolo di Bethesda.

Ci sono poi alcuni messaggi dai toni più personali, quasi fossero frammenti di un diario tenuto da qualcuno in preda al panico più assoluto, per chissà quale motivo. Questi recitano "Non posso credere che l'abbiano fatto davvero. Il Rumore. Non posso sopportare più il rumore. Ho una pistola nell'attico". Nessuno sa quale sia la verità di questa stazione, certo è che l'enigma si fa ancora più oscuro dal momento che l'ultimo messaggio lasciato riporta solamente una data: 6 luglio 2027.

Un.known (Among Us)

Among Us è un gioco straordinario per certi versi. Nella sua premessa di gameplay ricrea un'esperienza unica dove diventa normale sospettare dei propri amici, gli stessi con cui si sta condividendo la partita. Un nuovo modo di intendere il gioco online, insomma, che però non sfocia mai nell'ansia più estrema vista la presenza di regole ben precise e la consapevolezza generale di essere per l'appunto in un gioco. Ma cosa succede quando le regole cambiano? Cosa succede quando, ad esempio, l'impostore non è nessuno degli invitati?

Un.kwon è la risposta a questo quesito, nonché quanto di più terrificante possa accadere in una partita su Among Us. Si dice che una presenza estranea possa comparire all'interno della sessione di gioco, animata, più che controllata, da non si sa chi. Come di fatto indica il suo nome, unico elemento di riconoscimento del misterioso intruso, la sua identità è ignota. Cosa ben diversa per quello che riguarda il suo obiettivo, invece. Un.kwon si aggirerebbe tra i reparti della base spaziale (o della nave) con uno scopo preciso, macabro e violento: assassinare chiunque. Un personaggio maledetto capace di introdursi in ogni partita, pubblica o privata che sia, e che strapperebbe letteralmente le braccia dalle proprie vittime, le quali rimarrebbero poi mutilate anche all'avvio di un'eventuale nuova sessione.



Quanto alle origini di questa creatura si sa ben poco e le uniche ipotesi sino ad ora formulate conducono ad un attacco hacker che avrebbe infettato il codice di gioco durante le sue fasi di sviluppo. E al quale nessuno dei programmatori seppe porre rimedio, lasciando che lo spirito malvagio si annidasse dietro la facciata di un bug impossibile da correggere.

Nonostante sulla wiki ufficiale sia riportata la procedura per "evocare" Un.kwon nel mondo di gioco, sembrerebbe che gli sforzi si rivelino sempre inutili e che la presenza omicida si possa manifestare quando meno lo si aspetta, magari colti d'improvviso proprio mentre si crede di aver scovato l'impostore, per poi scoprire che il vero nemico è un altro, molto più temibile.

Jvk1166z.esp (The Elder Scrolls III: Morrowind)

Il terzo capitolo della storica saga The Elder Scrolls - Morrowind - è tra i più amati dai fan e non per nulla vanta un ricco ventaglio di mod create appositamente da quest'ultimi. Una fra le più chiacchierate, nello specifico la Jvk1166z.esp, sembrerebbe abbia avuto però conseguenze drammatiche per qualcuno. E con questo si intendono conseguenze fuori da Morrowind, nel mondo vero.

La mod in sé ha già un contenuto sconvolgente. Una volta installata - così si dice - il gioco apparirà come uno scenario macabro e deformato: i personaggi saranno quasi tutti morti e i pochi cittadini risparmiati da tale triste destino usciranno di casa ogni sera, ripetendo ossessivamente la frase "osserva il cielo".



Oltretutto, il giocatore sarà inseguito costantemente da una figura scura, un'ombra sfuggente - battezzata "l'assassino" dalla community - che consumerà lentamente i suoi punti vita. Non sarà possibile eliminare questo nemico se non in una stanza precisa all'interno di un dungeon generato proprio dalla mod stessa. Una stanza però impossibile da aprire.

Si dice che un utente, l'unico rimasto a giocare con quella mod installata, abbia provato in ogni modo ad aprire la porta della stanza in questione, arrivando a pensare che l'unica soluzione fosse quella di rimanervi dentro il più possibile, nella speranza che dopo un certo lasso di tempo questa si sarebbe finalmente aperta. Decise di documentare la propria esperienza su un forum dedicato a The Elder Scrolls. Non ci volle però molto prima che questi iniziasse a scrivere cose sempre più assurde, palesando la sua ostinatezza nel voler varcare la soglia della porta a tutti i costi e parlando di come l'oscura presenza che tormentava il suo avatar digitale fosse in grado di fare lo stesso con lui nel mondo reale. Perso o no il confine tra realtà e videogioco, di questo utente non si seppe più nulla e da allora aleggiano tormentosi dubbi sulla natura della mod, dalla quale si tengono tutti debitamente a distanza.