Crysis 4: le aspettative per il nuovo sparatutto next-gen di Crytek

I giochi rimasterizzati della trilogia di Crysis - che di recente ci hanno permesso di tornare a seminare il caos protetti dalla Nanotuta - sono stati utilizzati da Crytek per "sondare il terreno", per capire se la loro opera più famosa sia rimasta impressa nei cuori dell'utenza. Forte dei risultati ottenuti, Avni Yerli (CEO della compagnia) ha annunciato l'esistenza di Crysis 4 con un teaser, un reveal questo che è stato accompagnato da un breve dedicato.



Dimostratosi avaro di informazioni, con forse una piccola eccezione, il filmato non può dirci molto del nuovo progetto ma tra le incoraggianti parole di Avni e la voglia di fare le nostre considerazioni sulle potenzialità di quella che sarà di certo un'esperienza rivolta esclusivamente al PC e alla corrente generazione di console, non potevamo esimerci dal parlarne.

Le certezze e la possibile modalità Battle Royale

Del nuovo Crysis 4 si era già parlato in forma non ufficiale agli inizi del 2021, complice un presunto furto di informazioni, immagini e materiale video, compiuto ai danni di Crytek. L'artwork di "Crysis Next" e il relativo gameplay - che in poche ore è sparito dall'internet - sembravano attendibili e si riferivano a un'esperienza free to play battle royale, basata su personalizzazione della nanotuta e scontri su larga scala.

Parliamo insomma di qualcosa di molto distante dalle classiche avventure single player tanto amate dai fan, che però potrebbe essere legato solo parzialmente al Crysis 4 appena annunciato. In primis, il nuovo progetto si trova alle primissime fasi dello sviluppo e, come ribadito dallo stesso Avni Yerli, è nato grazie al supporto dei fan di lungo corso e con l'intento di soddisfarne le aspettative. Certo, non possiamo scartare un'altra ipotesi, che vedrebbe la modalità battle royale accompagnare la campagna single player per arricchire l'esperienza e provare a espandere sensibilmente la fanbase di Crysis.



La scritta alla fine del teaser trailer del quarto capitolo - "Unisciti al viaggio. Diventa l'eroe." - d'altra parte potrebbe effettivamente fare riferimento alla presenza di questa inedita componente ma al momento è impossibile confermarlo. Tornando alle certezze, il CEO ha dichiarato che il team sta lavorando duramente per consegnare ai giocatori un vero sparatutto next-gen, che - come stiamo per vedere - potrebbe fare ben di più che offrirci un comparto grafico spaccamascella.

Di gameplay e grafica: il Cry Engine senza limiti

A seguito della caduta del CEF Alpha, il gigantesco alieno la cui offensiva stava portando l'umanità a un passo dall'estinzione, abbiamo salutato il valoroso Prophet, ormai entrato in piena simbiosi con la Nanotuta. Crysis 3 in realtà aveva anche una cutscene segreta dedicata a Psycho, un altro membro della vecchia unità di Barnes a cui era sta rimossa la tuta con la forza.

Dopo aver aiutato il suo vecchio compagno a salvare il mondo, Psycho si era intrufolato nel cuore pulsante della dirigenza CELL per ottenere la sua vendetta ed eliminare l'intero consiglio del gruppo, un compito questo che dovrebbe aver portato a termine. In sostanza, del comparto narrativo di Crysis 4 non possiamo dire molto, perché sia i nemici alieni che quelli di natura umana sembravano aver subito una sconfitta definitiva. Dal ritorno dei CEF, all'ascesa di un nuovo gruppo militare, non abbiamo idea di quale sarà la minaccia che andremo ad affrontare nel quarto capitolo ma in compenso ci sono un po' di riflessioni da fare sul fronte ludico e grafico. Al momento del debutto il primo capitolo della serie ha stupito i giocatori per il suo comparto grafico a dir poco avveniristico ma in realtà era l'intera esperienza a essere sorprendente. Nomad poteva sfruttare la fitta vegetazione delle isole Lingshan per infiltrarsi negli accampamenti ed eliminare i nemici in silenzio o servirsi di un bazooka per far saltare in aria intere abitazioni coi militari all'interno.



Forte della possibilità di applicare pezzi alle armi in tempo reale e dei poteri forniti dalla Nanotuta, tra la superforza, le difese aumentate e l'invisibilità, l'esperienza restituiva al giocatore la sensazione di essere una macchina da guerra inarrestabile, che operava in mappe aperte da esplorare a piedi o a bordo di veicoli. Con l'approdo della serie su console, Crytek ha sì mantenuto la maestosità della presentazione visiva (la New York di Crysis 2 è ancora oggi impressionante) ma è dovuta scendere a dei compromessi evidenti per quanto riguarda la ricetta ludica.

I sentieri predeterminati per lo stealth hanno sostituito le maggiori possibilità garantite dall'elemento naturale e la ridotta estensione dei livelli - peraltro privi dell'originale distruttibilità del primo Crysis - ha un po' intaccato quel fattore di imprevedibilità che rendeva più interessanti gli scontri nel capostipite della serie. Per carità, tra la possibilità di usare armamenti pesanti e i poteri della Nanotuta, i protagonisti si sono riconfermati formidabili in battaglia ma è innegabile il fatto che i numeri del Cry Engine abbiano subito un ridimensionamento per adattarsi all'ambiente console.



La situazione è rimasta più o meno invariata nel corso della scorsa generazione (si pensi a Ryse: Son of Rome), anche perché la console di Microsoft - esattamente come la controparte Sony - montava una CPU che mal si sposava con le reali capacità del motore grafico. Con PS5 e Xbox Series X però e la musica è cambiata, come ha ben dimostrato la demo The Matrix Awakens (come abbiamo visto nel nostro speciale su The Matrix Awakens), e Crytek può finalmente tornare a spiegare le ali della creatività.

Insomma, il collettivo di Avni Yerli potrebbe aver previsto un ritorno alle origini in pompa magna per Crysis 4, sia sul fronte ludico che su quello grafico. L'integrazione della distruttibilità ambientale (dove sensata), in combinazione ad approcci offensivi inediti, ben si sposerebbero con missioni pensate per delle macroaree sullo stile del primo episodio.



Nemici con un'IA un po' più reattiva e impreziositi da animazioni moderne - in primis quelle legate alle loro dipartite - renderebbero ancor più immersiva un'avventura che certamente avrà pochi rivali in quanto a presentazione visiva, che con ogni probabilità beneficerà di materiali e texture di prim'ordine, Ray Tracing e più in generale di un'illuminazione globale sbalorditiva.

Una sonorizzazione delle armi curata e un accompagnamento musicale degno di questo nome - magari firmato nuovamente da Hans Zimmer - sarebbero le ciliegine su di una torta da acquolina in bocca. Per adesso non possiamo far altro che attendere il prossimo aggiornamento ufficiale da parte di Crytek, che speriamo possa arrivare prima della fine del 2022. In ogni caso siamo genuinamente curiosi di scoprire cosa ci riserverà il futuro di Crysis, che potrebbe riportare la serie ai gloriosi fasti di un tempo.