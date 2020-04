Crysis: riscopriamo lo sparatutto Crytek in attesa della remastered

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Quando la pagina Twitter di Crysis è tornata in attività con dei post "sospetti", i fan di lunga data dello sparatutto di Cevat Yerli e soci hanno cominciato a sperare nel ritorno dei soldati in Nanotuta, che da molto tempo ormai avevano abbandonato i lidi di console e PC. Con l'arrivo del teaser di Crysis Remastered, una versione restaurata del primo capitolo, abbiamo avuto la conferma che presto torneremo a trucidare alieni e soldati in ambientazioni ricche di dettagli e baciate dal Ray Tracing. Contagiati dall'entusiasmo per questo grande ritorno, abbiamo deciso di riscoprire il Crysis originale, tra le curiosità relative al suo sviluppo e quegli aspetti ludici e grafici che ne hanno fatto una leggenda della scorsa generazione di console. L'avventura di Nomad infatti è scaturita da una visione che non accettava compromessi tecnici e computazionali, l'esempio lampante di cosa si sarebbe potuto ottenere sfruttando le migliori tecnologie dell'epoca in ambito PC.

Obiettivo realismo: da Dinosaur Island a Crysis

Sin dalla sua fondazione nel 1999, Crytek ha sempre ambito a innalzare l'asticella del fotorealismo in campo videoludico. Nel maggio di quello stesso anno, in occasione dell'Electronic Entertainment Expo, Cevat Yerli e i suoi hanno organizzato un meeting con Nvidia per mostrare la tech demo che avevano realizzato: parliamo di Dinosaur Island, che avrebbe letteralmente fatto la fortuna dello studio.

Difatti, mentre i competitor faticavano a creare vaste ambientazioni in 3D piene di elementi a schermo, il team tedesco aveva dato vita a un'immensa isola piena di foreste, pozze d'acqua che riflettevano i raggi del sole e dinosauri realistici. Nvidia è rimasta sbalordita dalla presentazione e ha stretto un accordo con Crytek per fare di Dinosaur Island un software capace di mettere alla prova le sue nuove schede video.



Forti di questo successo, Yerli e i suoi hanno cominciato a lavorare sul loro primo videogioco completo, uno sparatutto cyberpunk con elementi ruolistici chiamato Engalus. Mostrato sia all'E3 del 2000 in forma privata, sia al pubblico europeo in una seconda occasione, lo sparatutto ha riscosso impressioni positive ma in seguito è stato cancellato per problematiche legate al suo sviluppo.



La fine del progetto Engalus non è riuscita a tarpare le ali di Crytek, che anzi è stata contattata da Ubisoft per realizzare una versione completa di Dinosaur Island. Per trarre il pieno potenziale da un'idea così ambiziosa, il team tedesco ha realizzato un motore grafico avveniristico, che ben presto sarebbe divenuto sinonimo di realismo all'interno della game industry: il Cry Engine. Dopo diversi anni di sviluppo, lo studio ha infine completato i lavori sul gioco che - pur avendo mantenuto le incredibili ambientazioni tropicali - aveva abbandonato il setting preistorico in favore di un'esperienza moderna a base di scontri con mutanti e mercenari.

Uscito nel 2004, sua maestà Far Cry ha riscosso le lodi della critica per la sua presentazione visiva stellare e la grande libertà d'azione che garantiva, due aspetti che i suoi creatori volevano migliorare ulteriormente con una produzione inedita. Sul finire della gestazione di Far Cry, infatti, Cevat Yerli ha incaricato il design team di aggiungere ghiaccio e neve alle lussureggianti foreste del gioco e di piazzare una gigantesca nave aliena al centro dell'ambientazione: stava nascendo l'idea alla base di Crysis.



Nel 2004 Crytek ha annunciato una partnership con Electronic Arts per dar vita al nuovo franchise, grazie al quale avrebbe mostrato al mondo le reali potenzialità delle proprie soluzioni grafiche. Mentre Ubisoft ha acquisito l'IP di Far Cry, la compagnia di Yerli ha approntato il Cry Engine 2 e svelato al mondo l'esistenza di Crysis, che ben presto si è trasformato in una leggenda del videogioco.

Le mappe open ended dell'isola tropicale chiamavano a fronteggiare alieni e soldati a piacimento, complice un insieme di possibilità offensive dal taglio futuristico. Le preview del gioco, in aggiunta, mettevano in luce l'ottima simulazione della fisica, l'alta distruttibilità delle ambientazioni e un comparto grafico da capogiro: il "mostro" da 1 milione di righe di codice e 85.000 shader attivi, infatti, vantava un'illuminazione vicina al fotorealismo, effetti particellari da urlo e una complessità poligonale fuori scala. Proprio in questo periodo tra l'altro è nata l'espressione scherzosa legata allo sparatutto in Cry Engine 2, che veniva utilizzato dai giocatori PC per attestare la validità di una configurazione hardware: "yes, but it can run Crysis?".

Il figlio prediletto di Crytek

Quando Crysis ha fatto il suo debutto nel novembre del 2007 ha ricevuto le lodi della stampa e ha aperto le porte della rivoluzione visiva a coloro che possedevano un PC all'altezza. Assieme all'espansione Warhead, uscita nel settembre dell'anno successivo, Crysis rappresentava una produzione fieramente "elitaria", perché lontana dai compromessi grafici del mondo console.



Sia ben chiaro, nel corso della generazione le piattaforme di Sony e Microsoft hanno ospitato titoli di rara bellezza ma nel 2007 non esisteva nulla che fosse paragonabile a Crysis. Un team di archeologi guidato dal Dr. Rosenthal e da sua figlia Helena mandava un segnale di soccorso dall'isola di Lingshan, presa d'assalto dalle truppe Nordcoreane per via del terribile segreto che nascondeva.

Nei panni di Nomad, un membro del Raptor Team capitanato da nome in codice Prophet, il giocatore viveva un'intensa missione di salvataggio che ben presto si trasformava in un incubo a occhi aperti. I componenti dell'unità erano stati dotati di nanotute in grado di conferire loro un vantaggio tattico travolgente: questi infatti potevano diventare invisibili, assorbire gli impatti dei proiettili, scaraventare nemici a diversi metri di distanza e distruggere elementi degli scenari con un singolo pugno.

Eppure, contro la minaccia aliena che popolava l'isola, perfino il Raptor Team se la sarebbe vista brutta. Tra i componenti della squadra brutalmente assassinati e il risveglio in massa dei CEF (le entità aliene), Nomad si ritrovava in uno scontro senza quartiere tra l'esercito USA e i tremendi nemici, che dopo aver eliminato il maggiore Strickland e distrutto un'intera portaerei avrebbero mosso guerra alla razza umana. Per quanto fosse piacevole, il comparto narrativo non era certamente il piatto forte della produzione, che come abbiamo sottolineato puntava tutto sulla magnificenza grafica e la libertà d'azione.



Complice l'enorme popolarità di Halo, l'idea del supersoldato era già ben radicata nelle menti dei giocatori, eppure il protagonista di Crysis era stato pensato per essere una macchina da guerra ancor più letale. Le funzionalità della Nanotuta facevano capo a una riserva energetica che, quando esaurita, costringeva a ponderare al meglio ogni singola mossa. Una volta ricaricata l'energia, invece, Nomad poteva adattarsi a qualsiasi tipo di situazione passando da una modalità della tuta all'altra.

Come se non bastasse, quest'esoscheletro all'ultimo grido gli permetteva di marcare i nemici dalla distanza, correre più velocemente del normale e ottimizzare al meglio qualsiasi tattica offensiva, non importa se in stealth o durante gli scontri a viso aperto.



L'eroe del Raptor Team poteva personalizzare le proprie armi in tempo reale, applicando silenziatori, mirini e molto altro, senza ricorrere in alcun modo a un menù d'opzioni. L'azione in altre parole non subiva rallentamenti indesiderati e grazie all'ampiezza e all'alto grado di distruttibilità delle mappe regalava battaglie intense e divertenti. Oltre ai tronchi d'albero, ai veicoli e ai tradizionali barili, in Crysis era possibile distruggere interi edifici a colpi di lanciarazzi, l'arma che più di tutte beneficiava dell'effettistica avanzata del Cry Engine 2.

Difatti, sebbene ogni singolo strumento di morte restituisse ottime sensazioni, i razzi producevano le esplosioni più realistiche e spettacolari che si fossero mai viste fino a quel momento. A tal proposito, i fucili d'assalto e le pistole non erano che le basi di un arsenale ampio e completo di armi futuristiche, che assieme all'ampia gamma di veicoli pilotabili massimizzava la varietà del gameplay. Per completezza, una volta conclusa quella che era una campagna longeva e ben strutturata ci si poteva tuffare nel comparto multiplayer, che offriva due modalità differenti e supportava fino a 32 giocatori per match.

Rinnovare un gioiello grafico

Crysis dimostrava d'essere un gioiello grafico sin dai primi istanti in-game: espressivi e incredibilmente dettagliati, i modelli poligonali dei membri del Raptor Team sembravano provenire dal futuro, al pari delle nanotute che indossavano e delle nubi volumetriche che si attraversavano durante la discesa verso l'isola di Lingshan. Tra lussureggianti foreste tropicali, tramonti da cartolina e distese innevate, il setting di Crysis batteva le già notevoli ambientazioni di Far Cry su tutti i fronti.



La luce volumetrica metteva in evidenza ogni singolo dettaglio di una vegetazione varia e curata, con i raggi lunari che filtravano attraverso gli alberi per illuminare flebilmente il protagonista. Sorvolando sull'alta qualità media delle texture e sull'effettistica di cui abbiamo già parlato, non possiamo non citare la resa del mare. Nella maggior parte dei videogiochi del tempo, l'oceano non era che un unico pezzo blu privo di qualsiasi velleità simulativa. Le distese d'acqua del titolo di Crytek invece erano una gioia per gli occhi, sia per il gradevole effetto di moto delle onde, sia per il modo in cui la luce interagiva con l'acqua e non solo in superfice.

Al giorno d'oggi PC e console sono perfettamente in grado di far girare Crysis al meglio delle sue possibilità e non stupisce che Crytek abbia annunciato la versione rimasterizzata, specie in ottica di un possibile ritorno della serie su next-gen. Al timone del progetto Crysis: Remastered non c'è solo la compagnia della famiglia Yerli ma anche Saber Interactive, il cui curriculum - come si suol dire - parla da sé.



Oltre ad aver collaborato allo sviluppo di Halo CE: Anniversary e dell'intera Master Chief Collection, l'azienda statunitense ha permesso a Geralt di Rivia di approdare su Nintendo Switch con un porting di ottima fattura, al netto dei limiti computazionali della console. In altre parole, siamo molto felici del fatto che Saber Interactive si stia occupando della versione restaurata di Crysis, che stando alle informazioni ufficiali dovrebbe offrire un cospicuo numero di migliorie. Gli assets migliorati, le texture di alta qualità e l'introduzione del temporal anti-aliasing, non sono che tre esempi di un elenco che contiene la nebbia volumetrica, una distanza visiva allo stato dell'arte, nuovi settaggi per l'illuminazione e perfino il ray tracing (basato sul software).

Prima di parlare con cognizione di causa di Crysis: Remastered abbiamo bisogno di vederlo in azione, questo è chiaro, ma non riusciamo a trattenere un certo entusiasmo per il ritorno dei soldati in Nanotuta. D'altra parte, quale modo migliore per sondare il terreno prima di impegnarsi nella gestazione di un nuovo capitolo? Grazie alla potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X, questo gioco potrebbe riuscire là dove i suoi predecessori hanno fallito, mixando grafica realistica, simulazione della fisica e libertà d'azione per ottenere un risultato sorprendente, proprio come il suo leggendario "antenato".