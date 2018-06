CS:GO Campionato Italiano ESL: le quattro sorelle si qualificano per la LAN

Team Forge, Outplayed, Samsung Morning Stars e Waterdogs (appena entrati a far parte dell'organizzazione Mkers) saranno i quattro finalisti dell'ESL Italia Championship, previsto per fine mese (i dettagli delle finali devono ancora essere annunciati). Tutto come da programma, quindi: lo avevamo già previsto e, nonostante alcune piccole, grandi sorprese, i pronostici sono stati rispettati.

Outplayed vs Hell Gaming ASD - la partita che non ti aspetti

Gli Outplayed sono una delle compagini da cui ci si aspetta di più in queste finali di ESL Italia Championship. Medaglia d'argento l'anno scorso, sono l'unico team che, ad una sola giornata dalla chiusura delle ostilità, è riuscito a strappare un punto ai campioni del Team Forge. La loro partita di mercoledì contro gli Hell Gaming doveva essere una formalità, nonostante per quest'ultimi ci fosse in ballo una speranza di qualificazione. La differenza di punti non era abissale e vincendo contro gli Outplayed gli Hell Gaming avrebbero potuto sperare in un po' di fortuna nell'ultima giornata e addirittura qualificarsi.

Si inizia su Cache, più che "una delle mappe del pool competitivo di CS: GO" è "LA mappa di CS: GO". Sopratutto in Italia, infatti, la semplicità delle vie percorribili in questo campo di battaglia l'ha resa la più popolare di tutte.

Chiunque abbia un team (anche un team non competitivo ma di amici che si diverte a sparare sui server) conosce le principali strategie di Cache. Sarà forse per questo motivo che il risultato della partita comincia ad incrinare le sicurezze degli Outplayed? Dopo un primo half (che finisce 11-4) giocato praticamente solo dagli Hell Gaming, nel secondo gli Outplayed riescono a riprendere in mano il pallino del gioco per qualche round ma concedono troppo spazio agli avversari. Si conclude addirittura 16 a 9, un risultato su cui in pochi avrebbero scommesso.

Gli Hell Gaming, a quel punto, ci hanno creduto davvero mentre gli Outplayed hanno sentito pressione, paura e ansia: tutte sensazioni che non permettono di giocare al meglio. Il secondo game, Inferno, è una mappa molto più difficile e "tecnica" dove, senza aver preparato per mesi l'entrata nei vari bomb site o la difesa degli stessi, è davvero difficile incidere. I favoriti prendono quindi tutto il loro bagaglio di esperienza e riescono ad anteporlo alle preoccupazioni, giocando un match sicuramente non privo di errori ma che termina comunque 16-11 in loro favore.

Agli Outplayed basta un pareggio per vedere le finali e spegnere i sogni degli Hell Gaming: risultato raggiunto, non senza fatica.

I Samsung Morning Stars fanno sembrare i Powned dei leoni

La squadra ultima in classifica del campionato nazionale è il team Powned che, insieme ai Gamezone, ha raggranellato zero punti in 5 giornate. Alla sesta, però, l'agnello sacrificale ha deciso di diventare leone, anzi orso. Già, perché la compagine messa in piedi dal famoso portale esport ha proprio come simbolo un orso e, come tale, ha deciso di combattere questa ultima partita del campionato nazionale. La cosa sorprendente è che questi l'hanno fatto contro una delle squadre sicuramente più in forma del momento, cioè i Samsung Morning Stars: reduci da una vittoria per 2 a 0 contro gli Outplayed e da risultati degni di nota in campo internazionale. Le stelle nascenti hanno forse preso un po' troppo sottogamba l'avversario in quanto, nelle due mappe, si è notata una certa voglia di "sperimentare" qualcosa di troppo rischioso.

Counter Strike, però, è un gioco che non lascia proprio spazio al rischio e, anzi, bisogna calcolare ogni singola mossa avendo bene in mente dove porterà. Quelle dei Morning Stars li hanno portati addirittura a perdere la prima mappa, Overpass, 16 a 14 mentre sono riusciti a vincere, con lo stesso punteggio, la seconda: Train.

Due partite davvero al cardiopalma che vi consiglio di rivedere perché raccontano una storia molto interessante e importante: quello "zero" in classifica significa davvero poco e niente. Il livello di CS: GO in Italia si sta alzando giornata dopo giornata e quelle che erano considerate squadre "materasso" fino a poco tempo fa, possono trasformarsi in una minaccia in pochissimo tempo.

Nell'ultima giornata due big match e due spareggi salvezza

Chiuso il discorso per le finali LAN cosa avrà in serbo per noi il Campionato Nazionale ESL 2018 nell'ultima giornata? Intanto una "preview", bellissima, delle finali: nell'ultima giornata si scontreranno proprio le "quattro sorelle" e la partita Outplayed contro Mkers verrà trasmessa in diretta sul canale ufficiale alle 22.

Inoltre, la lotta per la salvezza diretta e la retrocessione in serie B è ancora tutta aperta. Il quinto posto è in bilico tra gli Hell Gaming di cui sopra e i Dragons Power Zettai (che, tra l'altro, giocheranno uno contro l'altro alle 20, nell'altra partita trasmessa in diretta) mentre in coda, nonostante i Powned abbiano, grazie al punticino guadagnato contro i Morning Stars, un vantaggio "stellare" rispetto ai Gamezone, il calendario prevede proprio lo scontro diretto tra le due squadre. Si decide tutto in questa settima giornata, quindi, in coda alla classifica. Le grandi, invece, si giocheranno il seeding (cioè il posizionamento dalla prima alla quarta posizione) per le finali in LAN che, probabilmente, saranno il vero spettacolo dell'anno straordinario per CS: GO nel nostro Paese.