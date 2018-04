CS GO, Campionato Nazionale ESL: un solo team al comando

Per chi vive la community ogni giorno, la classifica dopo tre giornate di campionato è meno sconvolgente di quanto potrebbe sembrare a chi segue, magari solo per curiosità, le gesta delle migliori squadre nazionali di Counter-Strike Global Offensive. Già perché, a prima vista, basta prendere il podio della scorsa edizione (nella quale ha trionfato il Team Forge battendo gli Outplayed in finale; terzi i Mkers, ora Samsung Morning Stars) per leggere i nove punti dei Waterdogs dopo tre giornate come un piccolo miracolo italiano. I quarti della classe ora guardano tutti dall'alto, almeno per qualche settimana.

Purtroppo però la scena italiana di CS:GO, sebbene piuttosto popolosa, si sta formando negli ultimi anni: è molto raro trovare team che rimangono insieme a lungo. L'attuale situazione in classifica è sicuramente frutto anche degli sconvolgimenti, a livello di formazioni, che i quattro team più forti dello Stivale hanno avuto. Quanto sopra affermato non vuole levare una virgola alla prestazione dei Waterdogs finora, anzi: voglio solo far notare che intavolare confronti con il passato, anche se recente, può non rivelarsi la corretta interpretazione della situazione.

Le voci delle "quattro sorelle", direttamente dai server di gioco

Ricordate il campionato italiano di Calcio dei primi anni 2000? Come dimenticare quel periodo. L'Italia calcistica era invidiata da tutto il mondo e gli investimenti nel nostro Paese erano abbondanti sia in quantità che in qualità. C'era la Juventus degli Agnelli, il Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti, la Fiorentina di Cecchi Gori, la Lazio di Cragnotti, la Roma dei Sensi e il Parma di Tanzi. Queste squadre furono chiamata dalla stampa italiana le "sette sorelle" e avrebbero dovuto giocarsi la lotta scudetto tra di loro.

Nel Campionato Nazionale ESL di CS:GO sta succedendo una cosa simile con un numero però più limitato di team. Sono infatti le quattro squadre protagoniste delle finali scorse (ricordo che solamente la top4 del campionato regolare disputa poi i playoff, che quest'anno saranno finalmente in LAN) ad essere in cima alla classifica odierna; sarà di certo uno di questi quattro team ad aggiudicarsi la vittoria finale. Se avete letto la nostra presentazione del campionato la situazione fino alla seconda giornata era di quattro squadre a punteggio pieno, 6 punti, e le restanti a zero. Ora abbiamo invece i Waterdogs a 9, Team Forge e Outplayed a 7, Samsung Morning Stars a 6, Hell Gaming e DP Zettai a 3 e Team Powned e Gamezone Esports a 0.

Ieri, per la gioia di tutti gli appassionati, sono state trasmesse in diretta streaming le due partite al vertice, i due big match. Ed Everyeye ha raggiunto i protagonisti di queste sfide per avere una dichiarazione relativa alla prestazione offerta.

Team Forge vs Outplayed

Team Forge contro Outplayed è stata anche la finalissima della scorsa edizione e ieri è finita in pareggio. La prima mappa giocata è stata Cbble, che a breve verrà sostituita dal ritorno di Dust2, nella quale il risultato è stato di 06-16. Una sfida abbastanza a senso unico dove gli Outplayed hanno sfruttato la grande inerzia garantita dai tanti round fatti inizialmente. Su Cache la musica è completamenta cambiata e i campioni in carica hanno ripreso a macinare round su round, portandosi a casa la mappa per 16-9.



Guglielmo "Gugli" Carraro, coach del Team Forge (ma anche giocatore della prima mappa) ha dichiarato:

"La partita di ieri contro gli Outplayed è stata molto combattuta esattamente come ci aspettavamo. Purtroppo la linea internet di SparkeR è saltata e sono stato costretto a giocare io all'ultimo momento. Detto questo sulla prima mappa, Cobble, avevamo un idea di gioco che non è mai realmente partita, e quindi grazie anche alle grandi giocate degli avversari, abbiamo subito tantissimo e non siamo mai riusciti a recuperare. Su Cache siamo molto più sicuri visto che è una mappa che giochiamo spesso e abbiamo fatto semplicemente il nostro gioco, portandoci a casa il risultato. Complimenti agli Outplayed che proprio come l'anno scorso daranno filo da torcere a tutti gli altri team".

Antonio "aerialz" Benevento capitano degli Outplayed, risponde così:

"La partita di ieri contro i Forge è stata una sfida bellissima, come sempre. Abbiamo giocato una Cobble perfetta leggendo bene il loro gioco e riuscendo a fare il nostro: è sempre stimolante competere contro giocatori del loro livello perché ogni minimo errore può costarti il round. Il Team Forge a mio parere è un'ottima squadra che sbaglia poco e niente, quindi rinnovo i complimenti alla mia squadra per la prestazione sulla prima mappa. Su Cache c'era un po' di caos da parte nostra soprattutto all'inizio, non siamo riusciti a far ciò che avremmo dovuto, e loro sono partiti con il piede giusto prendendo un vantaggio molto ampio che è stato sicuramente fondamentale. E' stato un buon match e siamo contenti per il risultato, speriamo di incontrarli in LAN nuovamente e riprenderci la rivincita dello scorso EIC! ".

Waterdogs vs Samsung Morning Stars

L'altra partitissima è stata quella tra Waterdogs e Samsung Morning Stars, che ha visto invece vincere i primi. Le mappe giocate sono state Train e Overpass: sulla prima il punteggio di 16-7 è sicuramente frutto di una prestazione un po' disunita dei SM*, in cui ha brillato soltanto Stylaa , eclissando con il suo punteggio tutti i compagni (e anche qualche avversario), a cui si va a contrapporre invece la partita perfetta dei WD.

La seconda mappa è stata sicuramente più tattica e più bilanciata ma il ritmo del gioco dei Waterdogs è sempre stato più veloce di quello degli avversari, nonostante sul finale le emozioni non siano mancate: è finita 16-12.

Claudio "Cla" Crisafulli In Game Leader (o IGL: sarebbe il tattico, colui che chiama alla squadra le varie strategie da attuare) dei Waterdogs ci ha rilasciato questa dichiarazione:

"Per questa stagione di Campionato Nazionale abbiamo fatto cambi radicali alla nostra formazione: alcuni elementi non ci avevano convinto più di tanto ed i risultati passati potevano essere migliorati con qualche innesto di qualità. Così è stato, almeno fino ad ora.

Il nostro approccio alla partita contro i Samsung è stato molto sereno e onestamente non abbiamo fatto alcuna preparazione particolare prima del match. Su Train direi che è andata secondo le nostre previsioni, avevamo un ottimo map control in entrambi i side e, nonostante qualche problema di comunicazione e qualche errore individuale sparso, abbiamo comunque portato a casa la mappa dignitosamente. Su Overpass sono sorte delle incomprensioni su alcune call mentre giocavamo da T (cioè in attacco). In alcuni round ci sono state delle call sovrapposte che inevitabilmente ci hanno portato a regalare più spazio ai SM*. Quando siamo finalmente riusciti a realizzare la nostra idea di gioco però abbiamo cambiato la partita. Concludo menzionando il nostro Andrea "CodyXeR" Vigevano, scoperto per puro caso durante delle pug faceit (PUG sta per "pick up game": semplicemente su determinate piattaforme ci sono persone che aspettano di giocare una partita con un team, qualunque esso sia; come quando a calcetto vi manca uno e chiamate il primo che capita...): il ragazzo si è integrato abbastanza in fretta al nostro stile di gioco e la sua abilità ha avuto un discreto impatto nella partita di ieri. Di questo sono davvero molto felice".

Siamo andati poi a sentire il capitano dei Samsung Morning Stars, Andrea "Omega" Carducci:

"Il match vs WD ci lascia con l'amaro in bocca, un risultato che sicuramente non ci soddisfa anche alla luce dei recenti successi in campo europeo. Ci siamo fatti cogliere impreparati, forse forti anche del fatto di averli già battuti in passato. I complimenti vanno a loro che hanno giocato un'ottima partita portandosi a casa una vittoria più che convincente".

Nella parte basse della classifica, punti importanti per Hell Gaming e DP Zettai

Rimangono a bocca asciutta nella loro prima esperienza in serie A le due squadre "neopromosse". In verità nell'edizione in corso non c'è stata una "Serie B", ma due tornei qualifier svoltisi in una giornata che hanno decretato i due vincitori, fuorviante quindi parlare di promozioni. Da questa edizione, invece, è stata introdotta una ladder di Serie B e quindi avremo una lotta scudetto e una lotta retrocessione, così come assisteremo ad uno scontro promozione in Serie B. Tornando in tema, Team Powned e Gamezone Esports rimangono ancora a zero punto dopo le sconfitte ad opera, rispettivamente, di Hell Gaming A.S.D. e DP Zettai.

Abbastanza prevedibilmente i due team con più esperienza hanno vinto con punteggi a senso unico. Su Overpass, ad esempio, la sfida tra Zettai e Gamezone è finita 16 a 1 mentre il Team Powned è quello più "sorprendente", visto che su Train è riuscito a fare ben 10 round contro gli Hell Gaming.

Occhio però a sottovalutare queste quattro formazioni, perché il pareggio in classifica riduce il numero totale di punti a disposizione, e quindi permetterà di sognare il quarto posto con un quantitativo di vittorie che potrebbe essere minore del previsto.

Ora per il campionato c'è una pausa mercato, molto importante, poich tutti i team potranno cambiare qualche pedina e allungare la propria rosa in vista delle ultime quattro giornate. Potete seguirle sui canali ufficiali Facebook, Twitch e YouTube di ESL Italia.

Da AKirA e da CS:GO è tutto, a voi studio.