Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith, un nuovo DLC ricco di sfide

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

È bastata appena una settimana perché l'agnellino di Massive Monster mietesse un milione di... vittime: Cult of the Lamb si è rivelato una hit fin dal momento del lancio, con un numero di copie vendute che ha superato ogni più rosea aspettativa. Non stupisce, quindi, che gli sviluppatori stiano dedicando notevoli sforzi per tentare di migliorare ulteriormente un videogioco che, seppur già eccellente all'uscita (la nostra recensione di Cult of the Lamb è a portata di click), ben si presta ad aggiornamenti, migliorie ed espansioni.



Sono tornata nel villaggio del culto ai margini del bosco per vedere come se la passano i miei adepti, ma soprattutto per provare le novità introdotte con l'aggiornamento 1.2.0., chiamato Relics of the Old Faith. In base alla roadmap tracciata da Massive Monster, si tratta del primo update maggiore dell'anno; il secondo uscirà intorno alla metà del 2023 e, rispetto a questo, sarà più focalizzato sulle meccaniche del culto e sull'introduzione di nuovi elementi di trama. Ma adesso bando alle ciance: vi porto a fare un giro lì dove gli alberi si diradano e l'agnello divino ha stabilito la sede del suo gregge di fedeli...

Una capatina ogni tanto

Come molti tra voi ricorderanno, Cult of the Lamb è arrivato nelle case dei videogiocatori lo scorso 11 agosto 2022. Dopo l'uscita, sono ritornata al villaggio del culto in diverse occasioni, consapevole dell'attenzione che Massive Monster continuava a infondere nella sua creatura.

Non sono rimasta delusa, specialmente in tempi recenti: per esempio, a gennaio mi sono accorta dell'introduzione, nel Libro delle Dottrine, di una sezione apposita che tiene traccia del numero di Crociate e uccisioni effettuate, oltre che dei seguaci acquisiti e delle loro storie.



E c'è tanto da dire su di loro: il mio agnello li ha sposati, sacrificati, mangiati e trasformati in spiriti da portare con sé nel corso delle sue scorribande nel bosco. Una storia non proprio sacra, forse, ma certamente piena di eventi, determinati anche dalle Dottrine che ho scelto di imporre ai miei adepti nei vari step di crescita del culto. C'è stata anche una forte attenzione nei confronti dell'accessibilità.

Al di là delle impostazioni di difficoltà - presenti fin dal debutto - l'aggiornamento uscito a inizio 2023 introduceva un'opzione che garantiva il successo automatico tanto nel minigioco di cucina, quanto in quello di pesca: niente più sbobbe immangiabili da ripulire, evviva! Per risparmiare tempo nelle benedizioni dei seguaci (che possono essere impartite una volta al giorno a ciascuno di loro), è stata ampliata la loro area di effetto, in modo tale da poter interessare più adepti in un solo colpo. Sono piccoli miglioramenti di qualità della vita (virtuale) nel culto, certo, ma anche una testimonianza tangibile dell'attenzione di Massive Monster e Devolver Digital nei confronti di uno dei titoli più interessanti del 2022, forte di due anime - quella action, da un lato, e quella gestionale, dall'altro - che continuano a divertire e coinvolgere i giocatori.

Rientro in grande stile

In occasione dell'uscita di Relics of the Old Faith lo scorso 24 aprile, invece, ho deciso di riprendere in mano le redini del mio culto per più tempo. A ben guardare, questo aggiornamento può essere definito "maggiore" sia per la vastità dei campi interessati dalle sue migliorie - combattimenti, accessibilità, nemici, reliquie, e non solo - sia per la quantità di nuovi contenuti introdotti.

Sono necessarie diverse ore per portare a termine le nuove missioni offerte da Cult of the Lamb, con un losco figuro che ci invita a mettere fine (di nuovo!) ai tormenti dei quattro Vescovi, ora intrappolati in un inquietante limbo tra la vita e la morte. Si torna a combattere, quindi, ma per prima cosa ho dovuto occuparmi del benessere dei membri della setta dell'agnello. È stata la parte più difficile: riprendere le redini delle numerose meccaniche gestionali, tenendo sotto controllo gli indicatori di fede, fame e igiene, ha richiesto di riportare alla mente tutta una serie di aspetti fondamentali per garantire la sopravvivenza del culto e dei suoi adepti.

Confesso che me ne ero occupata davvero poco nelle mie partite occasionali fatte nel corso dei mesi; per fortuna, i Rituali a base di funghi psicoattivi mi hanno aiutata a fare il lavaggio del cervello (con una abbondante dose di cinismo) ai miei seguaci, assicurandomi la fede incondizionata necessaria per compiere azioni poco piacevoli nei loro confronti: ho sacrificato alcuni membri anziani della setta per fare spazio e accogliere nuove leve recuperate durante le mie Crociate, e mi sono allontanata a lungo per ottenere pesci e altro cibo necessario a cucinare manicaretti per sfamare tutto il gruppo. Per fare questo, mi sono inizialmente avvalsa di una delle inedite opzioni di accessibilità, ossia la possibilità di fermare il tempo nel villaggio nel corso di una crociata: in questo modo, mi sono assicurata che tutti gli indicatori non precipitassero verso il basso mentre mi trovavo nei boschi.



In altre parole, il ritorno all'ovile è stato più semplice e meno traumatico. Ho approfittato di questo tour delle opzioni aggiuntive per controllare altre novità, tra cui l'introduzione di un font di semplice lettura per chi è affetto da dislessia, la possibilità di cambiare i numeri romani in numeri arabi, una modalità con testi ad alto contrasto.

Botte da orbi... di nuovo

Accennavamo poc'anzi al misterioso personaggio che ci invita a percorrere i boschi per porre in essere una ulteriore carneficina di infedeli. Ecco, le novità più consistenti di Relics of the Old Faith sono certamente da cercare qui, nel profondo di una selva che nasconde pericoli e ricompense nuovi di zecca.

È possibile intraprendere questa avventura una volta conclusa la storia principale di Cult of the Lamb, e il risultato è un viaggio parzialmente inedito nelle quattro ambientazioni, capace di approfondire le meccaniche di combattimento, introdurre significative innovazioni e ampliare l'esperienza di base base.



Se è vero che non è stato semplicissimo tornare al timone del villaggio, con i suoi indicatori e la necessità di interfacciarsi più volte al giorno con i cultisti, rimettersi a battagliare è stato un gioco da ragazzi. Veloci e adrenaliniche, le botte in Cult of the Lamb sono immediate e istintive, forse anche troppo, con una sola tipologia di attacco fisico con le varie armi disponibili; ecco che Relics of the Old Faith apre le porte ai colpi pesanti, generando dinamiche di combattimento più complesse e studiate.

Nelle varie aree - come sempre disposte proceduralmente, in modo tale che nessuna Crociata sia mai uguale all'altra - abbiamo incontrato nuovi personaggi, trovato altre carte dei Tarocchi (e, quindi, potenziamenti differenti da quelli che già conoscevamo) e, naturalmente, affrontato una schiera di nemici mai visti prima. Sono ben sedici i miniboss contenuti in questo aggiornamento, mentre i quattro Vescovi si rifanno il trucco e si avvalgono di poteri inediti. Anche l'agnello non è da meno, e con trentasette nuove Reliquie equipaggiabili guadagna diverse possibilità offensive e difensive: utilissimo il Sigillo dei Vescovi, capace di bloccare il tempo, mentre il nostro protagonista continua a potersi muovere e attaccare gli infedeli; intrigante il Dado di Laplace, in grado di garantirci mezzo cuore, un cuore intero o un cuore spirituale (di quelli verdi, per intenderci) a seconda del risultato conseguito con il lancio. Chemach, un personaggio non giocante introdotto proprio con Relics of the Old Faith, è esperto nel reperire e vendere reliquie, e diventerà il miglior amico di chi - come me - proprio non riesce a rinunciare a questi utilissimi potenziamenti.

Ci sono poi ulteriori tipologie di collane, seguaci e costruzioni, citiamo ad esempio la Cucina e l'Alloggio Condiviso, con cui migliorare la qualità della vita nel nostro villaggio. Per gli appassionati di fotografia, viene introdotta la modalità foto, semplice e immediata da utilizzare. Per gli utenti più hardcore c'è la possibilità di giocare con lo spettro della permadeath a incombere sull'agnello: è però necessario completare l'avventura almeno una volta per potersi avvalere di questa opzione. Rimane un dispiacere: è ancora oggi assente una traduzione ufficiale di Cult of the Lamb in lingua italiana. Sarebbe l'ideale per permettere all'agnello di diffondere il suo empio verbo con maggiore facilità...