Cyberpunk 2077: festeggiamo il lancio con la copertina di Andrea Guardino

Nel giorno del Day One di Cyberpunk 2077 non potevamo certo esimerci dal celebrare l'arrivo di un gioco che attendevamo da ormai 8 anni. E per farlo, il sempre bravissimo Andrea Guardino ha realizzato per noi una copertina strepitosa: inquietante e affascinante al tempo stesso, con una gamma cromatica che riassume in tutte le sue sfumature l'immaginario futuristico del capolavoro di CD Projekt Red, la cover inquadra il protagonista V, in versione maschile, con uno sguardo cupo e intenso, pronto a radere finalmente al suolo la tentacolare Night City. Abbagliante e ipnotica al pari di un'insegna al Neon, l'illustrazione di Andrea Guardino si rivela in grado di catturare, in una sola immagine, lo stile distintivo del gioco del team polacco (qui, se volete, potete leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077): un mondo virtuale a cui basta dare solo un'occhiata per rimanerne definitivamente irretiti.

V secondo Andrea Guardino

