Cyberpunk 2077 quante novità! 10 cose da sapere su Phantom Liberty

I vicoli di Night City stanno per illuminarsi ancora una volta di sfavillanti luci al neon, in vista dell'introduzione delle novità promesse da Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Tra i grandi protagonisti della Gamescom 2023, l'espansione confezionata da CD Projekt RED si appresta a farsi strada sul mercato per donare nuova linfa vitale a Cyberpunk 2077, in un progetto di rilancio che potrebbe segnare di fatto un secondo inizio per l'epopea di V.



Con l'approssimarsi di questo atteso punto di svolta, ripercorriamo rapidamente le caratteristiche e le informazioni salienti relative al debutto del DLC. Ecco dunque le dieci cose da sapere su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Buona lettura!

Addio old-gen

In seguito alle controversie legate al debutto di Cyberpunk 2077 su hardware di passata generazione, CD Projekt RED ha scelto di limitare la pubblicazione di Phantom Liberty alle piattaforme più recenti.

Di conseguenza, l'espansione non troverà posto su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One o Xbox One X. Le console old-gen non accoglieranno i nuovi contenuti, destinati invece ad approdare solamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Data di uscita e prezzo

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ha già una data di lancio definitiva. Il contenuto debutterà il prossimo 26 settembre 2023, in contemporanea su PC e console. I possessori del gioco base potranno acquistare Phantom Liberty in formato stand-alone, al prezzo di listino di 29,99 euro.

Chi invece vuole approfittare di Phantom Liberty per esplorare Night City per la prima volta ha l'occasione per farlo. Come? C'è un apposito bundle che contiene Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty, il cui prezzo varia a seconda della piattaforma di destinazione e delle offerte in corso.

Un'altra avventura

Il contenuto principale di Phantom Liberty è rappresentato da una inedita campagna single-player, che introduce un arco narrativo completamente nuovo all'interno di Cyberpunk 2077. Con un interessante cambio di toni, l'avventura si presenta come una spy-story, che chiamerà V a impegnarsi in un'operazione di spionaggio per salvare la vita alla Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America, Rosalind Myers.

In seguito a un assalto armato, il velivolo che trasportava la leader politica - battezzato Space Force One - è infatti precipitato nel distretto di Dogtown, un'area particolarmente pericolosa e malfamata di Night City. Con un mood da intrigo internazionale, Phantom Liberty vedrà V alle prese con le alte sfere della politica in città, in un'indagine che coinvolgerà anche il nuovo personaggio Solomon Reed.

Solomon Reed è Idris Elba

Dopo aver visto Keanu Reeves vestire i panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, è tempo di dare il benvenuto a Night City a una nuova star di Hollywood. Nell'espansione Phantom Liberty i giocatori potranno infatti incontrare Solomon Reed, interpretato da nientemeno che Idris Elba. Il celebre attore vestirà i panni di un agente dormiente, un tempo responsabile delle attività di spionaggio condotte nell'intera Night City.

Accompagnando V tra i vicoli di Dogtown, Solomon Reed dovrà ricorrere a tutta l'esperienza accumulata nella Federal Intelligence Agency, una sorta di FBI futuristica. Per i fan di Keanu Reeves, segnaliamo peraltro che anche Johnny Silverhand tornerà a mostrarsi in azione in Phantom Liberty, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra prova dell'espansione di Cyberpunk 2077.

Un nuovo distretto a Night City

Con Phantom Liberty debutta una location completamente inedita, il distretto di Dogtown. Il quartiere, come già accennato, farà da sfondo all'arco narrativo introdotto dall'espansione. Collocata agli estremi orientali di Night City, l'area dovrebbe inglobare anche il colossale Stadio di Pacifica. Precedentemente conosciuta come Combat Zone, Dogtown è al di fuori di ogni controllo da parte delle autorità. Né le forze di polizia né il governo hanno potere sulla zona, irraggiungibile persino dai tentacoli delle corporazioni.

A mantenere l'ordine è invece il colonnello Kurt, una sorta di signore della guerra autoproclamatosi leader di Dogtown. Ed è proprio sotto il giogo dell'uomo che sono destinati a finire gli esuli di Night City. In cerca di una vita migliore e volenterosi di lasciarsi alle spalle un passato tormentato, centinaia di disperati lasciano ogni giorno la metropoli per fare il proprio ingresso a Dogtown. Malauguratamente, questi ultimi finiscono semplicemente per scambiare l'oppressione delle corporazioni con la legge brutale del colonnello.

Una temibile fazione

E proprio il colonnello Kurt Hansen è il massimo esponente di una nuova fazione di Cyberpunk 2077, i Barghest. Dopo aver rivendicato per sé il territorio di Dogtown nel corso della Guerra di Unificazione, l'ex militare ha radunato un folto gruppo di sostenitori. Principalmente ex soldati della Militech, i Barghest si sono sempre dimostrati ostili all'espansione del potere federale oltre le aree centrali di Night City.

L'espressione Barghest è tratta dalla mitologia britannica, e si riferisce a una creatura mostruosa, simile a una sorta di lupo spettrale. Dettaglio divertente, i fan di CD Projekt RED potrebbero averci già avuto a che fare: alcuni esemplari di Barghest erano infatti presenti come avversari in The Witcher III: Wild Hunt.

Un finale aggiuntivo in Cyberpunk 2077

Con la pubblicazione di Phantom Liberty, V avrà a disposizione un nuovo epilogo in Cyberpunk 2077. Nel plasmare il proprio percorso all'interno dell'area di Dogtown, il giocatore avrà infatti la possibilità di compiere scelte determinanti per il futuro evolversi della storia. Attraverso le proprie interazioni con Solomon Reed, la Presidente degli NUSA e i Barghest, gli utenti potranno guadagnarsi l'accesso all'inedito finale, che porta a sei il totale delle conclusioni possibili di Cyberpunk 2077.

Sintonizzatevi su 89.7 Growl

In vista del lancio dell'espansione, CD Projekt RED aveva proposto un simpatico contest alla community, che consentiva a musicisti e compositori di inviare le proprie creazioni alla software house. Con un termine ultimo fissato allo scorso 30 novembre 2022, il team polacco ha ricevuto centinaia di brani ispirati all'universo del GDR.

Ebbene, CD Projekt RED ha estratto quattordici di queste canzoni, che andranno a comporre il catalogo di 89.7 Growl, una nuova stazione radio di Night City pronta a debuttare assieme a Phantom Liberty.

Come accedere all'espansione

I giocatori in viaggio attraverso Night City non potranno accedere sin da subito ai contenuti di Phantom Liberty. Sia che si tratti di nuovi V sia che si parli di veterani impegnati in una seconda run del GDR, CD Projekt ha confermato che l'espansione non potrà essere selezionata direttamente dal menu di avvio del titolo. Vista la collocazione geografica di Dogtown, sarà invece necessario aver raggiunto il quartiere di Pacifica all'interno della storyline principale di Cyberpunk 2077.

Dopo aver avviato il secondo atto del gioco e aver completato le missioni M'ap Tann Pèlen, I Walk the Line, e Transmission, V avrà fatto ufficialmente conoscenza con la fazione dei Voodoo Boys e sbloccato la possibilità di accedere al distretto di Dogtown. Per arrivare a questo punto del viaggio principale ci vorranno circa 10-12 ore di gioco, meno per chi lo sosterrà in una seconda run.

L'aggiornamento 2.0 e le altre sorprese di Phantom Liberty

Prima della pubblicazione di Phantom Liberty, CD Projekt RED renderà disponibile anche l'ambizioso update 2.0 di Cyberpunk 2077. Con la patch - destinata sempre a PC, PS5 e Xbox Series X|S - saranno introdotti importanti novità in termini di gameplay. L'update gratuito mira a rendere più sfaccettato il combat system del GDR, tramite un ampio processo di rinnovamento degli alberi delle abilità di Cyberpunk 2077.

Citiamo la revisione del funzionamento dei cyberware, così come le migliorie alla struttura degli skill tree e all'interfaccia utente. Non mancano poi le modifiche apportate all'IA nelle fasi di combattimento e un nuovo sistema di polizia. Al quadro si va inoltre ad aggiungere la possibilità di condurre scontri a bordo di veicoli e veri e propri inseguimenti. Oltre al quartiere, storia e personaggi nuovi di zecca, Phantom Liberty porterà con sé ulteriori sorprese. Per fare qualche esempio, 100 nuovi oggetti, tra auto, armi e cyberware, andranno ad affiancare il level cap aumentato a 60, alberi delle abilità aggiuntivi, una moltitudine di eventi dinamici e incarichi a bordo di veicoli.