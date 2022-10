Cyberpunk 2077 Orion: un sequel alla massima potenza, cosa aspettarsi?

È bastato un anime targato Netflix e Trigger a far deflagrare per la seconda volta la Cyberpunk-mania, perché in seguito al successo di Edgerunners (non perdete la nostra recensione di Edgerunners) un numero incredibile di videogiocatori si è tuffato di nuovo, oppure lo ha fatto per la prima volta, nelle ammalianti ipocrisie di Night City e dei suoi abitanti. Esattamente come era successo per l'altro celebre titolo sviluppato da CD Projekt Red - che con l'uscita dello show dedicato allo strigo ha visto schizzare alle stelle i giocatori attivi su The Witcher 3 - una produzione seriale ha resuscitato un immaginario consolidato nella mente del pubblico, il quale ha così riscoperto a due anni di distanza dal suo problematico lancio un'opera adesso rifinita, con problemi tecnici ridotti al minimo e pienamente godibile nella sua interezza.



Il responsabile supporto che l'ha migliorato nel corso del tempo ha permesso la meritata rivincita di Cyberpunk 2077, un titolo che si appresta a tornare nel 2023 con l'espansione Phantom Liberty, mentre tra qualche anno potremo mettere le mani sul sequel già annunciato dal nome in codice Orion. Il futuro dell'universo creato a partire dal gioco di ruolo della R. Talsorian Games pare ancor più promettente rispetto a qualche tempo fa, per questo abbiamo scelto di raccogliere i nostri sogni più arditi, mischiandoli anche alle suggestioni lasciate trapelare da CD Projekt Red negli anni scorsi, per immaginare le migliorie applicabili a un mondo videoludico (e non solo) in continua espansione.

Una nuova Night City

La protagonista assoluta di Cyverpunk 2077 è fatta di grattacieli, strade pericolose e una popolazione assoggettata alle corporazioni: Night City è quasi un organismo vivente, che respira dei fumi tossici e accoglie tra le sue spire i sognatori che cercano di dominarla.

Sfrecciare sull'asfalto a bordo della Porsche 911 di Johnny, mentre il panorama ci offriva degli scorci mozzafiato sulla città dei corrotti, è stata un'esperienza piuttosto immersiva (pur con qualche inciampo tecnico di troppo), ma la credibilità della metropoli è di certo ancora migliorabile spremendo fino al midollo il tema della disuguaglianza sociale già ben incorniciato dal primo capitolo. Nel teatro che ospiterà gli eventi del nuovo gioco - che sia o meno Night City - vorremmo quartieri profondamente diversi tra di loro, non solo nell'estetica degli edifici e negli indumenti indossati dai passanti, ma anche nella densità abitativa e nella presenza delle forze dell'ordine. I bassifondi dovrebbero traboccare di persone umili, tra operai, criminali e indigenti, mentre sugli ampi marciapiedi dei settori altolocati gli uomini d'affari camminerebbero con sfrontatezza, fasciati da abiti eleganti e in procinto di mettersi al volante delle loro auto di lusso. La polizia osserverebbe i suoi padroni con sguardo attento, pronta a sedare immediatamente ogni nostro tentativo di sovversione, mentre pattuglierebbe poco (e male) i quartieri disagiati, dove infatti fiorisce la malavita. A bilanciare quest'anima frammentata potrebbe esserci qualche vigilante sull'orlo della cyberpsicosi, oppure un gruppo di mercenari spietati e pronti a tutto, che si metterebbero sulle nostre tracce nel caso in cui ci divertissimo un po' troppo a uccidere gli innocenti nei sobborghi.



Il tasso intollerabile di inquinamento della città potrebbe manifestarsi con situazioni meteorologiche imprevedibili, come le piogge acide oppure un picco di calore che fa surriscaldare gli strumenti elettronici, capaci di mandare all'aria il nostro piano d'esecuzione oppure di fornire nuove possibilità in combattimento. La profonda connessione tra il nostro personaggio e la "prossima Night City", astratta ma anche neurale, potrebbe facilmente riflettersi in campagne pubblicitarie che tengono in considerazione le nostre preferenze, come accade nel mondo reale a chiunque navighi su internet: dopo aver terminato l'ennesimo lavoro utilizzando soltanto la nostra pistola, sarebbe fantastico se sui cartelloni in superstrada ci fosse lo spot di un nuovo revolver disponibile in negozio.

A collegare i diversi settori della città ci penserebbe un'indispensabile metropolitana, già prevista dagli sviluppatori per il primo capitolo ma mai portata a termine a causa delle ristrettezze temporali, la quale si porterebbe dietro un'ulteriore possibilità di caratterizzazione, con le fermate dei quartieri poveri disastrate e lerce mentre quelle delle zone facoltose verrebbero tenute in ordine e sempre pulitissime.

Massima personalizzazione

Tutti i cittadini dovrebbero muoversi seguendo un'intelligenza artificiale pienamente calata nel contesto next-gen permesso dalle nuove macchine da gioco, seguendo pattern plausibili ispirati al loro ceto sociale: l'anima cross-gen del primo capitolo ha obbligato a un ridimensionamento in termini di popolosità delle strade, ma il sequel in uscita tra qualche anno potrà scrollarsi di dosso le mancanze del passato e offrirci un contesto ludico e narrativo ancor più credibile, abitato da NPC che simulino uno stralcio di esistenza con le loro azioni quotidiane.



Sul piano della personalizzazione, ci piacerebbe poter abbracciare attraverso gli indumenti uno dei tantissimi stili che fanno risplendere di colore Night City, una metropoli nella quale l'apparenza vale più di ogni altra cosa, e vedere gli NPC reagire ai nostri abiti in maniera coerente per aumentare il fattore immersività. Oltre all'armadio vorremmo rendere unico anche il nostro garage, con la possibilità di modificare automobili e motociclette a piacimento, sia sul versante estetico che su quello delle prestazioni.

Combattimenti unici

L'albero delle abilità originale di Cyberpunk 2077 era confusionario, per questo è stato riprogettato dalle fondamenta nell'aggiornamento arrivato insieme alle versioni next-gen - anche attraverso l'eliminazione di alcune skill ridondanti - ma qualche sforzo in più poteva essere profuso nel ramo dell'hacking.

Per questo vorremmo che nel prossimo capitolo venissero riviste in toto le meccaniche collegate ai combattimenti informatici per renderli più entusiasmanti e veloci. Sul lato delle sparatorie vorremmo apprezzare un miglioramento dell'esperienza di gioco grazie a una rinnovata intelligenza artificiale, che permetterebbe ai nemici di imbastire strategie plausibili con l'andamento degli scontri, tra accerchiamenti e coperture sensate. Inoltre sarebbe davvero fantastico se gli avversari combattessero in maniera differente in base alla loro gang di appartenenza. Ad esempio, in Cyberpunk 2077 gli ostili seguono schemi fissi dettati dal loro equipaggiamento, ma gli Animals sono iper-violenti e abusano di steroidi, quindi il loro approccio allo scontro potrebbe essere sempre aggressivo a prescindere dalle armi impugnate. Insomma, ci auguriamo che nel prossimo gioco saremo chiamati a modificare il nostro piano d'azione a seconda del clan da affrontare, il che - inutile dirlo - renderebbe ancor più credibili i quartieri dominati dalle varie bande criminali. Ultimo ma non per importanza è il discorso sulle "risposte" della città alle nostre azioni.

Sarebbe bello ritrovarsi a subire imboscate per un torto fatto a un'organizzazione o assistere a scontri tra fazioni in assenza dell'input del protagonista. D'altra parte, come confermato da CD Projekt Red, Orion sarà un progetto che necessiterà della partecipazione di 350-500 sviluppatori per essere portato a termine, un ambizioso "mastodonte" videoludico che non potrebbe non spingerci a sognare.