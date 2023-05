D&D in un podcast: alla scoperta di Dungeons & Deejay con Francesco Lancia

Dungeons&Dragons sta vivendo un'altra giovinezza. Nuovi manuali escono a cadenza regolare, e collaborazioni inedite fanno capolino in altri media: ne sono un caso emblematico il film L'Onore dei Ladri (recensione del film Dugeons & Dragons L'Onore dei Ladri) e la collaborazione tra D&D e Minecraft. Non solo: da un po' di tempo a questa parte lo sconfinato universo di D&D si può anche ascoltare grazie all'intuizione di Francesco Lancia, speaker di Radio Deejay e - ovviamente - amante dei giochi di ruolo, il quale ha pensato di creare un podcast dedicato proprio ai Forgotten Realms.

Il format

Dungeons&Deejay, che potete trovare su One Podcast e Spotify, vanta già due stagioni (la seconda si è conclusa solo da qualche giorno) e prevede che quattro personaggi famosi che non hanno mai giocato di ruolo si siedano attorno a un tavolo e partano all'avventura, guidati dal Dungeon Master, Francesco Lancia per l'appunto. Gli avventurieri sono impersonati da Rocco Tanica (tra le varie metamorfosi, componente degli Elio e le Storie Tese), Matteo Curti (speaker di Radio Deejay), Brenda Lodigiani (comica, autrice, conduttrice), Victoria Cabello (conduttrice televisiva) e - dalla seconda stagione - Francesco Costa (giornalista e vicedirettore del Post).

Nessuno di loro si è mai avvicinato a Dungeons&Dragons prima d'ora. Facendo leva proprio sulla loro inesperienza, Francesco Lancia ha ben pensato sviluppare l'intera narrazione attraverso diversi registri o, meglio, differenti voci. In ogni puntata del podcast gli ascoltatori, infatti, possono seguire i dialoghi tra i personaggi; "sentire" i pensieri del Dungeon Master e godere della spiegazione delle regole che, man mano, verranno svelate lungo il percorso. Il risultato finale non è solo divertente e intuitivo per i neofiti, ma anche ben amalgamato e, soprattutto, ritmato. Ecco cosa ci ha raccontato il creatore di Dungeons&Deejay!

A tu per tu con Francesco Lancia

Evereye.it: Ti conosciamo come voce e autore di Radio Deejay, oltre che come abile improvvisatore teatrale. Come è nata l'idea di tornare sui libri assumendosi, peraltro, una responsabilità non da poco: quella di essere un master, di guidare una compagnia di novelli giocatori?



Francesco: In realtà è nata un po' per utilità. Per contratto dobbiamo presentare alcuni progetti e l'idea mi è venuta unendo le mie più grandi passioni: l'umorismo, il gioco, la radio e - non da ultima - l'improvvisazione, perché faccio parte da oltre vent'anni di una compagnia che fa proprio questo.

A Radio Deejay non avevano la benché minima idea di cosa potesse significare ciò che avevo in mente. Invece io avevo già visto all'estero esempi simili di "actual play" e ne avevo intuito le potenzialità. Io ho solo cercato di adattarlo per fare qualcosa di nuovo e fresco.

Linus (il direttore di Deejay) in genere ha fiducia in quel che faccio dopo tanti anni di esperimenti e mi ha dato il via libera. Quindi sono andato da Wizards con la mia idea, che è piaciuta. Si sono dimostrati lungimiranti nello scommettere sul progetto, dato che ovviamente non avevano alcuna contezza di quelle che potevano essere le dinamiche radiofoniche.



Insomma, da entrambe le parti c'è stata totale fiducia e io ho avuto la possibilità (e la fortuna) di poter scegliere tutto: con chi farlo, come farlo, quando farlo, in che forma, seguendo l'intero progetto personalmente. Il format, le voci, i suoni, il montaggio, insomma, li ho potuti plasmare secondo l'idea originale che avevo in mente, avvalendomi della collaborazione di un master storico che è Christian "Zoltar" Bellomo che mi ha dato una grossa mano. Gli stessi giocatori coinvolti hanno avuto totale fiducia e si sono affidati totalmente, lasciando che li conducessi alla scoperta del gioco.

La fortuna, in tutto questo, è che sin dall'inizio abbia avuto le idee molto chiare e che sia riuscito a trasmetterle in maniera comprensibile agli altri.



Evereye.it: Credi che il format in futuro potrà camminare autonomamente, magari con progetti esterni, paralleli?



Francesco: Perché no? Ovviamente questa è una co-produzione ma nulla vieta che in futuro si possa sviluppare attraverso altri media (ricordiamoci che è pur sempre un format di "divulgazione" del gioco di ruolo), oppure con altri prodotti diversi da D&D. Così come, in effetti, nulla vieta che anche altri possano fare lo stesso.

Le potenzialità, insomma, ci sono. Certo è che il podcast audio così come è pensato ha un suo immenso valore: il valore dell'immaginazione; non ti faccio vedere niente, devi immaginare tutto. I numeri, comunque, ci lasciano ottimisti perché il podcast è andato oltre ogni più rosea aspettativa e, sinceramente, io mi accontenterei anche di continuare a fare Dungeons&Deejay. Mi diverte troppo.



Evereye.it: Quali difficoltà hai avuto nel coinvolgere personalità che non hanno mai giocato di ruolo? Qual è il segreto, al di là del rispetto per il regolamento, deve sempre prevalere l'estro creativo del master e dei giocatori?



Francesco: Come sai ci sono enormi pregiudizi nei confronti del gioco di ruolo, a partire dal primo: ovvero che è un passatempo da sfigati, ormai mitigato dall'evoluzione del termine nerd, fattosi "pop".



Pensa che prima dell'inizio della stagione ho fatto un piccolo sondaggio tra quelli che non hanno mai giocato di ruolo. La risposta quasi unanime mi ha sorpreso, perché mi è stato detto:"è più complicato che divertente".

Con Dungeons&Deejay volevo sfatare proprio questo: volevo far notare che non è affatto vero, e che anzi si tratta di un passatempo molto veloce in realtà. Inoltre si può partire per gradi, coinvolgere un bel gruppo di giocatori e non solo: è potenzialmente infinito, a bassissimo costo. Queste, a parer mio, sono tutte caratteristiche che rendono il GDR qualcosa di unico.



Evereye.it: Quanto la tua attività di autore e interprete teatrale, e non solo, ti ha facilitato la vita?



Francesco: Quello che mi ha aiutato tanto è stata l'esperienza ventennale di improvvisatore. Ora ad esempio con la mia compagnia siamo in tour e portiamo un musical, totalmente improvvisato. Ovviamente, bisogna cantare, ballare e inventarsi le cose man mano. Certo che a uno sguardo poco attento, le forme espressive, il tema scelto e così via possono apparire come dei vincoli, come gabbie. In realtà queste costrizioni possono potenziare l'abilità dell'improvvisazione aiutandoci a sviluppare qualcosa di totalmente inedito. Lo stesso possiamo dirlo delle regole di un GDR.



Queste ultime non si trovano lì per imbrigliare il giocatore, bensì per evitare che i partecipanti abbiano vita troppo facile e quindi il gioco non sia più divertente. Io ho questo tipo di approccio: vince solitamente l'ispirazione del giocatore.

Per farti un esempio: se il giocatore vuol fare una cosa che è vietata dal regolamento, perché altrimenti sarebbe troppo facile vincere, allora prevale il regolamento. Se invece vedo che per il giocatore sia più emozionante piegare leggermente il regolamento per fare una determinata azione, allora lascio che il personaggio sia libero di agire, se questo lo porta ovviamente a divertirsi.

Blocco i miei giocatori solo in pochissime occasioni, insomma.



Evereye.it: Allora le forzature del regolamento le tieni a mente? Le segni? O rischi di dimenticartele strada facendo?



Francesco: Io do per scontato che possa sbagliare e lo dico ai miei giocatori, sono sincero. Sul fatto che mi dimentichi, certo, succede spesso, ma non cerco la perfezione per il risultato in quanto tale; cerco soprattutto il divertimento nel processo di costruzione dell'avventura.



Everyeye.it: Vista l'enorme popolarità ed espansione del gioco di ruolo nella cultura pop, pensi che - come già sta un po' accadendo (mi viene in mente Inn Tale) - quello del creatore di contenuti in questo caso ruolistici possa diventare un lavoro vero e proprio?



Francesco: Perché no? Credo che per i content creator l'unico limite sia la fantasia e il Codice Civile/Penale. Quindi ben venga. Hai citato giustamente gli Inn Tale che di esperienza ce ne hanno da vendere; c'è una passione e un trasporto, una professionalità tale che, se mi chiedi se il loro può diventare un lavoro, io ti rispondo che "lo è già". Il mio invece è quello dell'intrattenitore prestato al GDR. Nessun dubbio comunque che possa diventare un lavoro e lo auguro a tutti quelli che hanno questa passione.

Per tornare agli Inn Tale, il loro è un prodotto molto professionale ma più orientato verso chi già è addentro alle dinamiche ruolistiche. Il mio è invece diretto a parlare a tutti, anche classica alla mamma che così sa e comprende finalmente ciò che fa il proprio ragazzo o ragazza con gli amici seduti attorno a un tavolo. Pensa che dopo la prima stagione mi ha scritto un ragazzo commosso dicendo che la madre, dopo aver sentito alcune puntate, voleva saperne di più sulla questione dell'allineamento. Un grande risultato raggiunto dal podcast.



Evereye.it: Hai collaborato con Zoltar come dicevi, ovvero uno dei massimi esperti di D&D in ambito internazionale: sotto il profilo artistico, di studio, di costruzione dell'avventura, quanto lavoro si è reso necessario, prima di riuscire a far partire il progetto?



Francesco: La pre-produzione del contenuto è stata molto tranquilla. Dopo la prima sessione ovviamente nulla è andato come previsto, per cui abbiamo buttato via quanto studiato a tavolino e siamo andati avanti sessione per sessione, cercando di adattarci man mano. La fase di produzione in realtà non è stata particolarmente difficile, tanto che ce la siamo cavata in tre sere. La post-produzione invece è stata un incubo.

Ci sono mille persone da coinvolgere, poi bisogna ascoltare il registrato, tagliarlo, aggiungerci le voci e i diversi registri vocali, inserire le musiche, mandarlo a Christian Bellomo per la consulenza che può rimandarmelo da correggere, poi passa ad Hasbro, successivamente va a OnePodcast e, alla fine di questi passaggi arriva nelle mani di Daniele Palmieri - regista di Deejay - che si occupa di sistemare tutti i volumi. Pensa che ogni puntata che sentite richiede almeno due, tre settimane di lavorazione.



Evereye.it: D&D è fortemente legato a un'esperienza sociale primordiale, quella dell'aggregazione umana. Vero è che si sta affrancando da questo, cercando di trasformarsi in qualcosa di crossmediale. Come lo vedi il D&D del futuro anche considerando che la nuova versione del regolamento uscirà l'anno prossimo?



Francesco: Io spero sinceramente non diventi un videogioco "live", perché - mi rendo conto di esser un po' conservatore - il valore della mente e della fantasia possano rimanere come punti focali dell'esperienza. Spero insomma che le piattaforme che già esistono siano un valido supporto ma che non vadano a sostituire l'esperienza vera della condivisione e dell'immaginazione.



Evereye.it: Il podcast è riuscito ad attirare un gran numero di fan piuttosto eterogeneo: chi non ha mai giocato, chi ha giocato ma ha smesso. Se con la prima stagione avete proposto qualcosa di nuovo e di attraente (in parte espandendolo nella seconda) con le prossime ci sarà la doppia difficoltà di conquistare nuovo pubblico e mantenere il vecchio. Idee?



Francesco: Domanda la cui risposta è molto complicata. Ho diverse idee ma ovviamente devono essere sviluppate, perché continuando a parlare ai neofiti diverrà sempre più difficile far sì che questi si orientino senza perdere il filo, perché dovranno per forza recuperare pezzi di regole o backstory emersi in episodi passati o addirittura in stagioni precedenti.