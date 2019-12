Da Astro Bot a Resident Evil 7: cinque giochi PlayStation VR in offerta

Avete ricevuto PlayStation VR per Natale e siete alla ricerca di nuovi giochi, magari a prezzo scontato? Se la risposta a questa domanda è positiva, allora siete nel posto giusto. Grazie ai Saldi di Gennaio del PlayStation Store sarà possibile ampliare la propria softeca PSVR a prezzi davvero contenuti. Come di consueto abbiamo selezionato cinque giochi imperdibili, in sconto fino al 7 gennaio... approfittatene prima che sia troppo tardi!

DOOM VFR - 8.99 euro

Bastano meno di dieci euro portarsi a casa la versione VR di DOOM... gioco che non ha certo bisogno di presentazioni. Ambientato poco dopo l'invasione dei demoni alla struttura UAC su Marte, DOOM VFR mette il giocatore nei panni dell'unico sopravvissuto a questo attacco. Obiettivo, ovviamente, quello di sconfiggere i Demoni e ristabilire l'operatività della struttura.

Uno shooter violento e brutale, frenetico e cattivo... DOOM in Realtà Virtuale non tradisce le aspettative e si conferma uno degli FPS più intriganti disponibili nel catalogo PlayStation VR.



Recensione DOOM VFR



Creed Rise to Glory - 9.99 euro

Basato sull'omonima saga cinematografica, Creed Rise to Glory vi permetterà di impersonare il giovane Adonis Creed (figlio del leggendario Apollo Creed) impegnato in una scalata ai ranghi della boxe mondiale con l'obiettivo di conquistare la cintura di campione.

Il gioco propone due modalità: Carriera e Allenamento, la prima vi metterà di fronte ad una serie di match in sequenza mentre nella seconda potrete migliorare le vostre doti seguendo i preziosi consigli di Rocky Balboa.



Recensione Creed Rise to Glory

Resident Evil 7 Biohazard - 14.99 euro

Forse il gioco che più ha contribuito a sdoganare la Realtà Virtuale presso, proponendo una vera esperienza ludica di alto profilo. Resident Evil 7 Biohazard è uno dei titoli horror più acclamati degli ultimi anni e porta la serie Capcom in una nuova dimensione, immergendo il giocatore nelle atmosfere macabre e malate di una fattoria abbandonata in Sud America.

Se amate le emozioni forti, l'acquisto è caldamente consigliato, unica pecca la versione in promozione è quella standard priva di DLC e contenuti extra, se non quelli gratuiti come Not A Hero, DLC con protagonista Chris Redfield.



Recensione Resident Evil 7 Biohazard

Astro Bot Rescue Mission - 17.99 euro

Lo sappiamo, Astro Bot è presente sistematicamente in ogni nostra lista degli sconti PlayStation VR, ma è davvero impossibile non continuare a consigliare questo gioco. Un platform 3D modellato sui grandi classici del genere il valore aggiunto della VR, che vi garantirà un'esperienza immersiva e profonda.

Astro Bot Rescue Mission è un titolo adatto a tutti, perfetto per introdurre parenti e amici al mondo della Realtà Virtuale. Se non avete ancora acquistato Astro Bot, forse è arrivato il momento di investire i 18 euro richiesti per l'acquisto.



Recensione Astro Bot Rescue Mission

Blood & Truth - 19.99 euro

Siamo a Londra, nei panni del soldato scelto Ryan Marks dovrete affrontare la missione più pericolosa della vostra carriera: portare in salvo la famiglia rapita da una spietata organizzazione criminale alla quale avete pestato i piedi in passato.

Blood & Truth è una vera esperienza cinematografica in Realtà Virtuale ispirata ai blockbuster action di Hollywood come Die Hard, uno sparatutto di alto profilo con una forte componente narrativa e un gameplay semplice ma capace di garantire assuefazione. Se cercate un gioco dal carattere maturo, lo avete appena trovato.



Recensione Blood & Truth