Da Devil May Cry 4 Special Edition a MGS 5: 10 giochi PS4 a meno di 15 euro

E' ancora attiva sul PlayStation Store la promozione "Giochi a Meno di 15 euro", che propone una ricca selezione di titoli per PlayStation 4 in vendita a prezzi estremamente contenuti. Da Redout Lightspeed Edition a Ruiner, passando per Tomb Raider Definitive Edition, Metal Gear Solid V The Definitive Experience, Resident Evil Deluxe Origins Bundle e Street Fighter V, solamente per citarne alcuni. Di seguito, la nostra selezione, aspettiamo i vostri consigli nello spazio qui sotto riservato ai commenti.



Metal Gear Solid V The Definitive Experience (9.99 euro)

L'esperienza definitiva di Metal Gear Solid V: questo ricco pacchetto include Metal Gear Solid V Ground Zeroes, MGS 5 The Phantom Pain, Metal Gear Online e 36 DLC, tra cui due missioni extra, armi aggiuntivi e oggetti per la personalizzazione.

Un risparmio pari al 66% sul prezzo di listino (29.99 euro), sicuramente una buona occasione per giocare con uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni, epilogo di una saga che ha impresso di diritto il suo nome nella storia dei videogiochi.

Mega Man Legacy Collection 1&2 Combo Pack (9.99 euro)

In occasione dell'uscita di Mega Man 11, Capcom sconta il bundle Mega Man Collection 1&2, in vendita ora al prezzo di 9.99 euro anzichè 24,99 euro.

Questo pacchetto include Mega Man Legacy Collection (Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e Mega Man Legacy Collection 2 con Mega Man 7, 8, 9 e 10, un bundle davvero completo che offre dieci giochi del robottino blu con numerosi contenuti extra come prove a tempo, la possibilità di ascoltare singolarmente i brani della colonna sonora e una ricca galleria con artwork e bozzetti preparatori esclusivi.

Redout Lightspeed Edition (14.99 euro)

Universalmente considerato come uno dei migliori racing futuristici degli ultimi anni, Redout Lightspeed Edition si presenta come l'edizione definitiva del gioco sviluppato dal team italiano 34 BigThings. Oltre 100 eventi per la campagna single player, 11 modalità di gioco e 35 tracciati, 7 scuderie, 4 classi e 12 Power-Up per potenziare la tua navetta. Corri per diventare il campione della Solar Redout Racing League in un frenetico racing arcade ispirato a classici come F-Zero e WipEout.

Tomb Raider Definitive Edition (6.99 euro)

L'epico finale della "nuova" trilogia di Lara Croft è arrivato nei negozi da esattamente un mese ma se volete ripercorrere le origini della trilogia reboot, Tomb Raider Definitive Edition è il gioco giusto per voi, ora in vendita a meno di 10 euro.

Questa Definitive Edition di Tomb Raider presenta un comparto tecnico migliorato rispetto alla versione originale per console old gen e include tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi che hanno accompagnato l'edizione uscita nel 2013.

The Disney Afternoon Collection (5.99 euro)

Cinque classici Disney dell'era 8-bit riproposti in una sola collection in vendita ad appena 5.99 euro. Una buona occasione per (ri)scoprire titoli come DuckTales, DuckTales 2, TaleSpin, Darkwing Duck, Cip & Ciop Rescue Rangers e Cip & Ciop Rescue Rangers 2, usciti originariamente su Nintendo NES.

The Disney Afternoon Collection offre inoltre nuove modalità di gioco come Boss Rush Attack, oltre al Museo che permette di accedere a bozzetti preparatori, artwork, brani della colonna sonora e manuali originali.

Street Fighter V (9.99 euro)

La quinta edizione del popolare picchiaduro Capcom presenta un roster composto da 16 personaggi (tra cui Chun-Li, Ken, Ryu, Cammy, Bison e numerosi lottatori aggiuntivi successivamente), varie modalità di gioco multiplayer e lo Story Mode A Shadow Fall dal taglio cinematografico.

Pur non raggiungendo la completezza di Street Fighter V Arcade Edition, l'edizione base del gioco è l'ideale per iniziare a conoscere il mondo di SF5 e tramite i Fight Money (ottenibili anche giocando) sarà possibile espandere il roster e i contenuti.

Ruiner (9.99 euro)

Uno shooter violento e brutale di stampo futuristico, ambientato nel 2091 nella città di Rengkok. Un sociopatico stanco dei soprusi dei potenti decide di attaccare il sistema andando a scavare in un mondo corrotto fino al midollo, con l'obiettivo di salvare il fratello rapito...



Un titolo indie di alta qualità, con ambientazioni Cyberpunk e armi futuristiche, tra barriere cinetiche e scudi energetici rigeneranti, in Ruiner il destino di tuo fratello dipende unicamente dalla tua sopravvivenza...

Resident Evil Deluxe Origins Bundle (9.99 euro)

Preparati a vivere l'origine dell'orrore con questo bundle che include le edizioni rimasterizzati di Resident Evil e Resident Evil Zero, con tutti i DLC e otto costumi aggiuntivi I due titoli presentano un comparto tecnico profondamente rivisitato, un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4 e la nuova modalità Wesker per RE0.

Due titoli che hanno scritto la storia del genere horror, contribuendo a plasmarlo e renderlo estremamente popolare tra i videogiocatori, sicuramente un buon passatempo in attesa di Resident Evil 2 Remake.

Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle (9.99 euro)

L'edizione Demon Hunter di Devil May Cry 4 Special Edition include i lgioco originale e tantissimi contenuti extra, tra cui tre personaggi aggiuntivi (Vergil, Trish e Lady), due costumi extra e la nuova modalità Mitico Cavaliere Oscuro.

Presenti anche gli ovvi miglioramenti tecnici (con grafica a 1080p e 60 fps), sistema di controllo riadattato, salvataggio automatico e correzione di bug. L'antipasto ideale aspettando Devil May Cry V, in arrivo a marzo 2019.

Journey Collector's Edition (7.99 euro)

Il viaggio di Journey inizia qui, con la ricchissima Collector's Edition che include non solo il gioco completo ma anche le riedizioni di flOw e Flower, due titoli sviluppati da Thatgamecompany, altrettanto mistici ed affascinanti.

Tre esperienze interattive a meno di dieci euro, indubbiamente una buona occasione per scoprire questi tre classici targati PlayStation ad un prezzo piccolo piccolo.