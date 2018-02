Da Fairy Tail a One Punch Man: gli anime che vorremmo diventassero videogiochi

È un mercato in costante crescita quello dei tie-in: benché nelle terre del Sol Levante siano una merce comunissima, in Occidente le trasposizioni videoludiche degli anime stanno conoscendo solo di recente una seconda giovinezza, con produzioni che, piano piano, escono dalla nicchia nella quale erano rintanate per entrare nelle grazie di un pubblico più vasto. A fare la gioia di tanti otaku caucasici, del resto, ci pensano opere come il sublime Dragon Ball FighterZ, l'imminente The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, oppure ancora il già annunciato My Hero Academia: One's Justice, basato sull'omonima serie animata che sta spopolando in tutto il mondo. Ed all'appello mancano ancora l'attesissimo Hokuto Ga Gotoku di SEGA, Attack On Titan 2, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e ONE PIECE: World Seeker.

Insomma, il 2018 promette di rivelarsi un anno decisamente rigoglioso di novità per gli indefessi estimatori degli shonen. Eppure non siamo ancora del tutto sazi: nonostante l'avvento di un gran numero di produzioni nei prossimi 12 mesi, abbiamo lasciato galoppare la nostra fantasia alla ricerca di altri celebri anime, di cui vorremmo venissero realizzati tie-in degni della loro fama. Non mancate, come al solito, di farci sapere nei commenti quali sono le vostre opere animate preferite che - secondo voi - meriterebbero di trasformarsi in un videogioco. Rigorosamente in cel shading!

Fairy Tail

Benché abbia diviso di gran lunga sia l'utenza che la critica, Fairy Tail di Hiro Mishima è una serie che si presterebbe perfettamente al mondo dell'intrattenimento interattivo. Le avventure di Lucy, Natsu e della strampalata gilda dei maghi dà infatti vita ad un'epopea briosa, pirotecnica, stracolma di fanservice e, pur nella sua banale semplicità, anche piuttosto coinvolgente, capace di mescolare - un po' come ONE PIECE - dramma e demenzialità, eroismo e leggerezza.

Considerato il ricchissimo circo di personaggi che popola le tavole del mangaka, del resto, non mancherebbe di certo un gran quantitativo di materiale per sviluppare un picchiaduro caratterizzato da un roster di tutto rispetto, vario e decisamente spettacolare, a cui potrebbe unirsi una storyline dal piglio al contempo scanzonato, epico ed avventuroso, come quello dell'opera originale. Immaginate allora ciò che potrebbe nascere, se il brand venisse affidato alle sapienti mani di CyberConnect2, gli stessi autori che, con la saga Ultimate Ninja Storm di Naruto, hanno compiuto un piccolo prodigio sia visivo che ludico, proponendo un combat system intuitivo ed un cast di eroi davvero soverchiante. Sarebbe una "favola", non trovate?

Devilman

Con l'obiettivo cavalcare l'onda dell'ultima serie animata disponibile su Netflix, forse questo potrebbe essere il momento più opportuno per rispolverare il capolavoro di Go Nagai in formato videoludico. Senza ricorrere all'estetica anni '80 dell'opera cartacea, tanto affascinante quanto fuori tempo massimo, non sarebbe una cattiva idea ispirarsi allo stile grafico ruvido e minimalista di Crybaby. Ne conseguirebbe un racconto pulp e spigoloso, violento ed impietoso, in cui - nei panni di Akira - dovremo fronteggiare le legioni di demoni per trarre in salvo la razza umana dal risveglio di queste creature infernali.

Con una formula simile a quella di un classico musou, questo ipotetico tie-in proporrebbe un combat system frenetico, veloce e brutale, con "finisher move" degne delle fatality di Mortal Kombat. Per aggiungere un po' di varietà al gameplay, e qualche elemento ruolistico all'acqua di rose, l'ideale sarebbe permettere ad Akira di "assorbire" le abilità degli altri devilman, un po' come avviene in Crybaby, così da rendere il personaggio sempre più forte e diversificare lo stile di combattimento. Allo stesso modo, la trama e - nell'insieme - l'immaginario del gioco acquisterebbero maggiore completezza, se includessero al suo interno elementi tratti non solo dal manga di base o dal nuovo anime, bensì dall'intero universo "espanso" di Devilman, strutturato negli anni dal maestro Go Nagai.



Yu Yu Hakusho

Restando in tema di "demoni", non ci dispiacerebbe affatto mettere le mani su un nuovo tie-in dedicato al bellissimo Yu Yu Hakusho (da noi noto come Yu degli Spettri), anime tratto dall'omonimo manga di Yoshihiro Togashi, la stessa matita che ha creato l'interminabile Hunter X Hunter. Shonen tristemente poco noto e sottovalutato da quella fascia di pubblico nata dopo gli anni ‘90, Yu Yu Hakusho contiene tutti gli elementi essenziali per incarnarsi in un fighting game più che dignitoso: merito soprattutto di uno stile visivo molto affascinante, di un character design di assoluto valore e di una intrinseca vivacità che contraddistingue gli scontri.

In particolar modo, la saga del "Torneo delle arti marziali nere" è un crogiolo di personaggi, nemici e stili di lotta assai disparati, che ben si adatterebbero ad un combat system tanto immediato quanto "strategico", seguendo magari la formula 3vs3 che ultimamente va tanto di moda. A differenza degli altri anime succitati, purtroppo, la fama di Yu Yu Hakusho nel tempo si è indebolita, e la speranza di vederne una trasposizione videoludica è sempre meno probabile. È anche vero, tuttavia, che per festeggiare il 25esimo anniversario della serie, è stato annunciato un action rpg online (attualmente noto come Project U), votato al multiplayer cooperativo, in arrivo su smartphone nel corso dell'anno. Che qualcosa bolla nella pentola del diavolo?

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist non ha certo bisogno di presentazioni. Capolavoro assoluto sia sotto forma di manga, sia nella sua versione animata (perlomeno nella serie Brotherhood), l'opera di Hiromu Arakawa non è però mai stata trasposta nel mondo videoludico con il rispetto che la sua qualità imporrebbe. Più che un solito picchiaduro o un classico GDR d'azione, per Fullmetal Alchemist immaginiamo un gioco di ruolo con fasi esplorative ed avventurose, intervallate - come da tradizione - da sequenze di combattimento a turni, nelle quali sfruttare i diversi poteri alchemici in dotazione ai protagonisti, concedendo al giocatore, in sostanza, di strutturare un party di eroi ben differenziato.

Oltre ad Edward ed Alphonse, pertanto, vorremmo poter sfruttare, ad esempio, anche le capacità di Roy Mustang o la potenza bruta del mitico Alex Louis Armstrong nella lotta contro gli homunculus, in una vicenda - perché no? - del tutto originale (ma pur sempre supervisionata da Arakawa stessa). Anche se la serie non è più sotto la luce dei riflettori da un po' di tempo, non è mai troppo tardi per "riportare in vita" un gioiello di simile portata e donargli un posto di rilievo nel reame dei tie-in. Secondo il principio dello scambio equivalente, voi cosa sareste disposti a sacrificare pur di vedere esaudito questo desiderio?

Code Geass

Visionario, machiavellico, adrenalinico, perverso ed esaltante: questa è solo una piccolissima parte degli aggettivi utili a descrivere il grandioso Code Geass, serie animata ora disponibile su Netflix. Oltre a mettere in scena maestosi scontri a bordo di futuristici mecha, l'opera si concentra anche sulle strategie belliche del protagonista Lelouch, intento a sovvertire il dominio dell'impero di Britannia sul Giappone usando la sua intelligenza e le sue abilità di stratega.

Considerata questa duplice anima della produzione (una più cervellotica ed una più spettacolarizzante), fantastichiamo su un videogame che possegga la stessa dicotomia, intervallando fasi di combattimento a bordo di colossali robot, magari a modello di quanto visto nell'indimenticato Zone of the Enders 2, e sequenze più tattiche e strategiche, in cui guidare le truppe in battaglia. Siamo infatti dell'idea che una simile soluzione "intermedia" sia adatta a rappresentare in pieno lo spirito dell'anime, in costante bilico tra dimensione politica e quella di puro entertainment. L'arrivo della già annunciata terza stagione, in tal senso, potrebbe inoltre essere un'ottima chance per sviluppare un tie-in che renda pienamente giustizia a questa perla dell'animazione giapponese. Non onorarla con un gioco degno del suo nome sarebbe davvero un atto sovversivo.

Special Guest: One-Punch Man

Per questo nostro special guest, ci affidiamo alle vostre velleità da game designer. La domanda principale da porsi è la seguente: come realizzare un videogioco che abbia un gameplay soddisfacente, se il protagonista è in grado di annientare ogni nemico con un colpo solo? In One-Punch Man l'assunto di partenza vede Saitama - un eroe per hobby - aver raggiunto un tale livello di potenza da sconfiggere chiunque gli si pari dinanzi con la sola forza di un singolo pugno.

Parodia degli shonen tradizionali e riflesso della noia supereroistica, il manga e l'anime hanno ottenuto una fama planetaria, che di sicuro non è sfuggita all'orecchio di qualche publisher. Resta ovviamente da comprendere come sviluppare un titolo che proponga anche solo un minimo grado di sfida pur tenendo fede all'invincibilità di Saitama. Certo è che il successo di One-Punch Man non potrà essere ignorato ancora a lungo: per il mercato dei tie-in sarebbe, del resto, davvero un brutto colpo...