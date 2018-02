Da Final Fantasy XV Pocket Edition a Captain Tsubasa: i migliori giochi mobile

Giocare in mobilità è divenuta ormai un'attività quotidiana che impegna, ma soprattutto diverte e gratifica, migliaia di utenti. Tuttavia, tra i numerosissimi nuovi titoli che affollano in maniera sempre crescente i vari store di app, spesso non è immediato trovare il gioco che meglio si adatta ai gusti e al desiderio di ognuno. Ci proponiamo, perciò, di consigliarne alcuni che, per l'ottima realizzazione grafica e sonora, per il divertimento che offrono e per i piacevoli ricordi che rievocano, si distinguono tra tutti.



Captain Tsubasa: Dream Team

Chi non ricorda le mirabili imprese sportive di Holly e Benji? Chi non ha trepidato nell'attesa che un "Tiro della Tigre" tranciasse le maglie della rete di porta? Chi non ha sussultato nel vedere realizzata la "Catapulta Infernale" dei gemelli Derrick? In Captain Tsubasa: Dream Team potrete rivivere quei magici momenti, con tanto di grafica 3D e voci originali dei personaggi.

È possibile comporre la propria squadra con nuovi e vecchi giocatori tratti dall'anime, personalizzando inoltre divise e formazione. Le cosiddette "Dreamball" aiuteranno i più impazienti ad avere immediatamente -previa la non esigua spesa in valuta reale- i talenti e i campioni più ambiti e rari del gioco. Sviluppare, però, una tattica personale, combinando tecniche speciali e progredendo tramite gli allenamenti, potrà comunque rivelarsi fondamentale per vincere contro avversari di tutto il mondo. Non resta altro che indossare nuovamente gli scarpini, ormai appesi al chiodo!

Animal Crossing: Pocket Camp

A proposito di campi d'erba, sta acquisendo, per meriti propri, un successo sempre maggiore Animal Crossing: Pocket Camp, l'incarnazione mobile dell'omonima produzione per Game Cube, ormai datata 2001. Nel gioco si può abbellire a piacimento lo spazio, arredandolo con elementi di diversi stili, adibire aree ricreative per favorire il rinsaldarsi dello spirito tra campeggiatori e godere in ultimo di attività che svariano dalla pesca alla raccolta di frutti, passando per la cattura di insetti.

Esaudire le richieste degli altri animali porterà inoltre ad ottenere materiali per la fabbricazione di oggetti, accrescendo ulteriormente le possibilità di personalizzazione. Non sarà quindi difficile dar vita ad un campeggio, che ricalchi la personalità e i gusti del giocatore, per una delle simulazioni ludiche più piacevoli e rinfrescanti del panorama mobile.

Skullgirls

In quanto a ritorni, ai più non dispiacerà nemmeno rifare la conoscenza di Skullgirls, gioco pubblicato inizialmente per Plastation 3 e Xbox 360 nel 2012, successivamente approdato su PC tramite Steam ed oggi disponibile sui nostri smartphone. Skullgirls è un picchiaduro 2D con spiccati elementi ruolistici. I combattenti si caratterizzano tutti per un design ricercato, con costumi sfavillanti e pose accattivanti. Il moveset di ciascuno si fregia di fluidità e originalità, derivanti da animazioni basate su migliaia di frame attentamente realizzati a mano.

Numerose combo e scenici colpi finali forniscono ulteriore profondità e tattica al combattimento, caratteristiche ancor più accresciute dalla personalizzazione dei punti di forza e degli equipaggiamenti di ogni personaggio. Si accompagna a tutto ciò una storia di non poco conto che vedrà lo svolgersi di pericolose vicende riguardanti la misteriosa Skullgirl.

Final Fantasy XV: Pocket Edition

La trasposizione di un gioco per console in campo mobile può esprimersi in maniera alternativa, ma comunque eccellente. È questo il caso di Final Fantasy XV Pocket Edition. Prerogativa del produttore Square Enix è stata quella di riproporre le stesse atmosfere e trame del gemello consoliano, ma con uno stile grafico che meglio si adatta agli schermi ridotti dei nostri smartphone.

I comandi semplificati e intuitivi permetteranno a Noctis, principe ereditario di Lucis, di affrontare un viaggio ricco di insidie alla volta di Tenebrae, per sposare Lunafreya. Ad accompagnarlo ci saranno i suoi fidi compagni, che oltre ad offrire le proprie armi per assistere al meglio il futuro sovrano, regaleranno piacevoli e, mai noiose, linee di dialogo.

Road Warriors

Chi, invece, cerca nel gioco per smartphone immediatezza e spensieratezza, troverà in Road Warriors il proprio desiderio esaudito. Il titolo dei Lucky Cat Studios invita gli utenti a partecipare a gare automobilistiche sempre nuove, in cui l'unico obiettivo è prevalere sugli altri a discapito di regole e convenzioni. Per farlo, si è coinvolti in adrenalinici combattimenti in bullet-time, favoriti da controlli one-touch.

Una splendida e coloratissima pixel-art e la coinvolgente musica di @Pongball si lasciano ammirare ed ascoltare lungo gli innumerevoli tracciati a disposizione. Se aggiungiamo l'elevato grado di personalizzazione dei veicoli di cui il gioco gode, non possiamo che attestarne ancor più la bontà e la notevole capacità di divertire.

Spesso, dunque, si dimentica di avere a portata di smartphone delle produzioni di un tale livello di dettaglio e dedizione, le quali, il più delle volte, si nascondono nei meandri degli affollatissimi store di app, assumendo, in realtà, sembianze di vere e proprie perle "ludiche".