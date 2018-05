Da God of War 3 a Prey: 10 giochi PS4 in offerta a meno di 20 euro

Dopo la promozione dedicata ai giochi giapponesi, il PlayStation Store si è arricchito con una serie di nuove offerte sui titoli a meno di 20 euro. Con la stagione estiva alle porte e il relativo affievolirsi delle uscite, si presenta una buona occasione per recuperare qualche arretrato da gustare nei prossimi mesi: noi ve ne consigliamo dieci, dando un occhio di riguardo ai titoli più importanti e agli sconti più convenienti.

God of War 3 Remastered (a partire da 13,24 euro)

L'arrivo del nuovo God of War di Sony Santa Monica ha catturato le attenzioni di tutti i giocatori, presentandosi come una delle migliori esclusive dell'anno. La nuova avventura di Kratos ha proposto un setting inedito e un sistema di combattimento rinnovato, senza però dimenticare i suoi legami con il passato della saga.

Se siete curiosi di riscoprire la serie, il terzo capitolo di God of War può essere acquistato nella sua edizione definitiva approdata su PS4 nel 2015: stiamo parlando di God of War 3 Remastered, versione restaurata dell'omonimo titolo uscito su PS3 che può vantare il supporto ai 1080p, ai 60fps e alla Photo Mode, modalità con cui è possibile immortalare i propri screenshot personalizzati nel corso dell'avventura. Approfittando dei nuovi sconti proposti sul PlayStation Store, il gioco può essere acquistato a 14,99 euro invece di 34,99 euro, con un risparmio complessivo del 57% sul prezzo di listino. Se siete abbonati al servizio PS Plus, inoltre, riceverete uno sconto aggiuntivo spendendo in tutto 13,24 euro.

Prey (14,99 euro)

Alcuni scorci di Talos I possono ricordare la Rapture di BioShock. Il Gloo Cannon sembra riportare alla mente la Gravity Gun di Half Life 2. La tensione che si respira dietro ogni angolo fa pensare alle atmosfere ansiogene di Alien Isolation. Prey di Arkane Studios si è ispirato ai migliori titoli in prima persona degli ultimi tempi, riuscendo meglio di chiunque altro in un grandissimo traguardo di game design: presentarsi come il vero erede spirituale di System Shock 2 in chiave moderna.

In effetti la struttura di gioco è quella di un immersive sim in piena regola, con la possibilità di sperimentare numerosi approcci durante lo svolgimento delle missioni: a rendere le cose ancora più interessanti, la presenza di una misteriosa minaccia aliena che si mescola con temi fantapolitici e fantascientifici. Grazie ai nuovi sconti disponibili sul PlayStation Store, Prey può essere recuperato a 14,99 euro invece di 39,99 euro, risparmiando 25 euro sul prezzo di listino.

The Order 1886 (14,99 euro)

Al momento della sua uscita, The Order 1886 si impose come uno dei giochi dall'impatto grafico più potente, rappresentando un ottimo showcase per le capacità tecniche di PlayStation 4. Sono passati più di tre anni dal suo debutto, ma il gioco di Ready at Dawn continua a vantare un colpo d'occhio invidiabile, mescolando competenza tecnica e una certa ricercatezza nella direzione artistica.

Se siete alla ricerca di un TPS single player che riponga grande attenzione sulla storia e sulla narrazione, The Order 1886 rimane un'esperienza di gioco da consigliare senza riserve, in particolare se apprezzate l'immaginario steampunk e le atmosfere decadenti della Londra vittoriana. Se a frenarvi poteva intervenire una longevità non proprio eccelsa, complice l'assenza del comparto multiplayer, i nuovi saldi proposti sul PlayStation Store possono rappresentare l'occasione giusta per recuperare il titolo: grazie agli sconti, infatti, il gioco può essere acquistato a soli 14,99 euro, risparmiando 25 euro sul prezzo di listino.

Assetto Corsa (14,99 euro)

Racing game come Gran Turismo si sono sempre distinti per la loro caratura tecnica, per l'attenzione riposta nei dettagli e per l'accuratezza con cui vengono riprodotte le vetture, facendo la felicità di tutti i giocatori che amano le quattro ruote. Su console, tuttavia, sono sempre mancati i simulatori di guida puri, quelli che non scendevano mai a compromessi con il realismo nudo e crudo: in questo senso, anche l'ottima serie di Polyphony ha dovuto sacrificare qualcosa sull'altare dell'accessibilità.

Da quando è arrivato Assetto Corsa, tuttavia, le carte in tavola sono cambiate, permettendo anche agli utenti PS4 di scendere in pista con una simulazione di corse vera e propria. E che simulazione: il racing game di Kunos può vantare un motore fisico eccezionale, un modello di guida estremamente appagante da padroneggiare e numerose licenze di prestigio che includono scuderie come Ferrari, Alfa Romeo, Toyota, Maserati e Mercedes Benz. Se avete intenzione di recuperarlo, il titolo può essere acquistato a 14,99 euro anziché 29,99 euro.

Darksiders Fury's Collection War and Death (a partire da 8,99 euro)

I primi due capitoli di Darksiders usciti su PlayStation 3 hanno raccolto il favore di pubblico e critica, presentandosi come i degni eredi spirituali di Legacy of Kain. Grazie al successo riscosso dalla serie, entrambi i titoli sono stati portati su PlayStation 4 con i relativi remaster, beneficiando di tutti i miglioramenti tecnici del caso.

Le due riedizioni possono essere recuperate in un colpo solo grazie alla Darksiders Fury's Collection War and Death, collezione comprendente Darksiders Warmastered Edition e Darksiders 2 Deathinitive Edition, disponibile a soli 12,99 euro (8,99 per i Plus) grazie ai nuovi sconti proposti sul PlayStation Store. Nel caso vogliate optare per gli acquisti singoli, invece, Darksiders Warmastered Edition è disponibile a 6,59 (2,59 per i Plus) anziché 19,99 euro, mentre Darksiders 2 Deathinitive Edition può essere comprato a 9,99 euro (3,99 euro per i Plus) al posto di 29,99 euro. Un'ottima occasione per mettersi in pari con la serie in vista del terzo capitolo in arrivo nel corso dell'anno.

Uncharted Remastered Trilogy (a partire da 7,99 euro)

Continuando a parlare della scorsa generazione, non c'è dubbio che la saga di Uncharted abbia rappresentato uno dei punti più alti raggiunti da PlayStation 3. Anche in questo caso, forte del successo riscosso, Sony e Naughty Dog hanno deciso di riproporre le tre avventure di Nathan Drake in forma rimasterizzata, sfruttando le potenzialità di PS4 e PS4 Pro per giocare in alta definizione e a 60fps.

Le nuove offerte del PlayStation Store propongono in sconto i singoli remaster dei primi tre capitoli di Uncharted: stiamo parlando di Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'inganno di Drake, proposti a 7,99 euro l'uno (anziché 14,99 euro, per un risparmio del 46% sul prezzo di listino). Se avete apprezzato gli ultimi esponenti della serie usciti su PlayStation 4 e volete recuperare i primi capitoli, o semplicemente se volete rigiocarli nella loro forma migliore, questa si presenta come una buona occasione per rimediarne qualcuno dei tre (o magari tutti in un colpo solo, perché no).

Jak and Daxter Collection (a partire da 17,99 euro)

Naughty Dog ha camminato di pari passo con le generazioni PlayStation, lasciando un'impronta indelebile ad ogni ciclo. Uncharted e The Last of Us hanno segnato quella appena trascorsa (e probabilmente faranno lo stesso in quella attuale), così come Crash Bandicoot ha fatto con la prima console di Sony.

L'epoca PS2, invece, ha visto l'arrivo di Jak and Daxter, serie che può considerarsi il perfetto anello di congiunzione tra le avventure del marsupiale e quelle di Nathan Drake: se da un lato permanevano gli elementi platform e il level design delle avventure 3D, dall'altro si affacciavano gli elementi action adventure che lo studio avrebbe approfondito nelle generazioni successive. Se siete curiosi di recuperare questa saga, grazie agli sconti potete rimediare la Jak and Daxter Collection a 19,99 euro (17,99 euro per i Plus): la raccolta include i remaster per PS4 di Jak and Daxter: The Precuror Leacy, Jak 2: Renegade, Jak 3 e Jak X: Combat Racing. I quattro titoli sono acquistabili anche separatamente a prezzi molto interessanti.

Alien Isolation (8,99 euro)

Alien Isolation non è solo il miglior gioco di Alien mai realizzato, ma probabilmente anche uno dei survival horror più terrorizzanti che si siano mai visti ultimamente. Ambientato a quindici anni di distanza dagli eventi narrati nel primo film di Ridley Scott, il gioco ci vede vestire i panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, nel tentativo di scoprire la verità sulla scomparsa della madre. L'ansia e il pericolo saranno sempre dietro l'angolo, con la costante consapevolezza di essere la preda di una creatura aliena perfetta, intelligente e invincibile.

Dal momento che il gioco inizia ad avere qualche anno sul groppone, i nuovi saldi ci permettono di recuperarlo a un prezzo molto interessante: Alien Isolation per PS4 è infatti proposto a soli 8,99 euro, con un risparmio del 74% sul prezzo di listino. Con una piccola spesa in più, a 13,99 euro, si può optare per la Collection contenente il gioco base e tutte le espansioni pubblicate in seguito, tra cui segnaliamo "Equipaggio Sacrificabile" e "Unica Superstite", due avventure aggiuntive che includono il cast originale del film.

Far Cry 4 (a partire da 12,99 euro)

Far Cry 5 si è reso protagonista di un ottimo debutto, registrando risultati molto positivi sia in termini di vendite che di accoglienza. L'arrivo di Far Cry 3 Classic, previsto per il 26 giugno, permetterà poi di recuperare uno dei titoli più apprezzati della serie, alla riscoperta dei suoi spunti migliori. Tra i due capitoli, comunque, Far Cry 4 è riuscito a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto, presentandosi come un FPS solido, ricco di contenuti e piuttosto fedele alla formula del franchise.

Se avete apprezzato la serie e vi siete lasciati sfuggire il quarto episodio, Far Cry 4 potrà essere acquistato nella sua edizione Standard a 12,99 euro invece di 29,99 euro, con un risparmio complessivo del 56%. Se invece siete disposti a spendere 5 euro in più, con 17,99 euro potete procurarvi la Gold Edition, versione che include il gioco base e il Season Pass (con accesso a una missione esclusiva single player, alla Campagna "Escape from Durgesh Prison", al pack "Hurk Deluxe", alla modalità PvP "Overrun" e alla Campagna "Valley of the Yetis").

Deus Ex Mankind Divided (a partire da 7,49 euro)

Deus Ex Mankind Divided è ripartito dalle ottime premesse di Deus Ex Human Revolution, andando ad approfondire i vari aspetti delle meccaniche di gioco. A parte il cambio di setting (con una Praga in salsa cyberpunk sullo sfondo), il sequel ha deciso di non fare particolari stravolgimenti, limitandosi a limare e a perfezionare l'esperienza offerta dal predecessore.

Siamo di fronte a un seguito più grande e ambizioso, soprattutto sul fronte tecnico (grazie anche al salto generazionale), a cui forse è mancata quella marcia in più sul versante narrativo per lasciare un segno ancora più profondo. Ad ogni modo, Deux Ex Mankind Divided rimane un titolo da recuperare senza esitazioni: grazie agli sconti potrà essere acquistato sul PlayStation Store a soli 7,49 euro (anziché 29,99 euro), con la possibilità di optare anche per la Digital Deluxe Edition a 11,25 euro (questa versione include il gioco base, il Season Pass con le varie espansioni, una missione extra e il pacchetto Agente sotto copertura).