Da God of War a Monster Hunter World: 10 giochi PS4 in offerta

In occasione della Milan Games Week 2018, Sony ha deciso di proporre una serie di nuovi sconti sul PlayStation Store, permettendo di recuperare diversi titoli di punta a un prezzo interessante. Tra le promozioni troviamo numerose esclusive PS4 come Detroit Become Human e il nuovo God of War di Sony Santa Monica, passando per i tripla A di terze parti come Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ. Noi abbiamo deciso di selezionarne alcuni, in modo da darvi qualche suggerimento per approfittare degli sconti: di seguito, 10 titoli per PlayStation 4 da recuperare durante le nuove offerte dello store Sony.

Detroit Become Human (a partire da 36,49 euro)

Dopo il successo riscosso da Heavy Rain e Beyond: Due Anime, Quantic Dream è riuscita a raffinare ulteriormente la formula dei suoi interactive drama con Detroit Become Human, proponendo una nuova avventura dalle tinte sci-fi in cui le scelte hanno un peso ancora più significativo e impattante. I giocatori si ritrovano a vestire i panni di tre androidi, in un mondo dove il confine tra umanità e intelligenza artificiale si fa sempre più sottile e ambiguo, e dove ogni decisione può avere conseguenze irreversibili sulla storia e sulla vita dei vari protagonisti.

Approfittando delle nuove offerte disponibili sul PlayStation Store, il gioco può essere acquistato a 39,99 euro invece di 69,99 euro, con un risparmio del 42% sul prezzo di listino. Se siete utenti PlayStation Plus, inoltre, potrete ottenere un ulteriore sconto del 5% sborsando in tutto 36,49 euro.

God of War (a partire da 41,99 euro)

Kratos si lascia alle spalle il Monte Olimpo e si reca nel gelido nord, vedendosela con il pantheon di divinità norrene in compagnia del figlio Atreus. Con una mitologia completamente nuova da scoprire, un sistema di combattimento rivisto nelle sue fondamenta, una struttura di gioco più aperta e un tono narrativo più introspettivo, il nuovo God of War di Sony Santa Monica ha saputo dare una nuova linfa vitale alla serie, mantenendo inalterata l'epicità che la contraddistingue.

Se volete recuperare una delle migliori esclusive PS4 a un prezzo interessante, i nuovi sconti del PlayStation Store consentono di acquistare God of War a 44,99 euro invece di 69,99 euro, con un risparmio complessivo del 35%. Anche in questo caso, se siete abbonati al PlayStation Plus potete ricevere uno sconto aggiuntivo del 5%, spendendo in totale 41,99 euro.

Monster Hunter World (a partire da 29,99 euro)

Con Monster Hunter World, la famosa serie Action RPG di Capcom si è affacciata a un pubblico ancora più ampio, proponendo un formula di gioco che mescola modernità e tradizione. Grazie ai continui update pubblicati nel corso delle settimane, e ai vari eventi stagionali proposti a cadenza regolare, l'offerta ludica non finisce mai di esaurirsi e di offrire nuovi stimoli ai giocatori.

Se pensavate di recuperare Monster Hunter World, il gioco può essere acquistato nella sua edizione Standard a 29,99 euro invece di 49,99 euro, con un risparmio del 40% sul prezzo di listino. In alternativa, al costo di 34,99 euro (anziché 59,99 euro) si può optare per la Digital Deluxe Edition, ottenendo diversi oggetti bonus in-game (un set del samurai, tre gesti aggiuntivi, due set di adesivi, una pittura facciale, una pettinatura aggiuntiva e 14 avatar speciali).

Uncharted: L'Eredità Perduta (a partire da 17,99 euro)

Uncharted: L'Eredità Perduta, l'ultimo capitolo della serie con protagoniste Chloe e Nadine, può essere recuperato a 19,99 euro (17,99 euro per gli utenti PlayStation Plus) invece di 39,99 euro, con un risparmio complessivo del 50%. A beneficiare delle nuove offerte proposte sul PlayStation Store troviamo anche gli altri capitoli della saga, a partire da Uncharted 4: Fine di un Ladro, disponibile a 14,99 euro anziché 19,99 euro.

Se invece volete rimediare i primi tre episodi del franchise pubblicati su PlayStation 3, giocandoli su PS4 grazie ai relativi remaster, potete optare per Uncharted: The Natan Drake Collection proposto a 19,99 euro (18,24 per i Plus) invece di 34,99 euro. Segnaliamo infine che i tre remaster sono acquistabili sepratamente al prezzo di 7,99 euro l'uno (invece di 14,99 euro).

Vampyr (34,99 euro)

A quattro mesi di distanza dal debutto su PlayStation 4, Vampyr può essere acquistato con uno sconto complessivo del 41%, spendendo 34,99 euro invece di 59,99 euro. In un genere tendenzialmente confinato ai lidi del fantasy e della fantascienza, era da anni che non si vedeva un gioco di ruolo vampiresco degno di nota, almeno dai tempi di Vampire: The Masquerade Bloodlines.

A rimediare ci ha pensato Dontnod Entertaiment, proponendo con Vampyr un GDR solido e affascinante sullo sfondo di una Londra gotica, in cui le scelte del giocatore hanno un peso significativo sulla storia e sullo sviluppo del protagonista. Oltre ai vari aggiornamenti pensati per migliorare l'esperienza di gioco, di recente sono stati aggiunti due nuovi livelli di difficoltà selezionabili (Storia e Difficile), permettendo ai giocatori di concentrarsi sulla componente narrativa o di optare per un grado di sfida più impegnativo.

Horizon Zero Dawn (a partire da 15,99 euro)

Al momento della sua uscita, Horizon Zero Dawn ha saputo imporre nuovi standard tecnici per gli action adventure open world, diventando una delle esclusive PlayStation 4 più amate dai giocatori. Anche se è passato più di un anno dal suo debutto, e nel frattempo non sono mancate all'appello altre produzioni first party di grande impatto come God of War e Marvel's Spider-Man, il titolo di Guerrilla Games rimane uno dei giochi più impressionanti da vedere e assaporare su PS4 (in particolare su PS4 Pro).

Approfittando dei nuovi sconti proposti sul PlayStation Store, la versione Standard del titolo può essere acquistata a 19,99 euro (15,99 per gli utenti Plus) con un risparmio del 50% sul prezzo di listino. In alternativa si può optare per la Complete Edition, versione che include il gioco base e l'espansione The Frozen Wilds, proposta a 29,99 euro (24,99 per i Plus) anziché 49,99 euro.

Dragon Ball FighterZ (a partire da 39,99 euro)

Gli amanti di Dragon Ball e dei picchiaduro 2D hanno trovato pane per i loro denti con Dragon Ball FigherZ, ad ogg la miglior trasposizione videoludica del celebre manga di Akira Toriyama. Con un roster in costante espansione e un battle system fedele alle mosse originali di tutti i personaggi, i fan della serie non dovrebbero lasciarsi sfuggire l'occasione di recuperare il gioco.

Approfittando delle nuove offerte, il titolo di Arc System Works viene proposto nella versione Standard a 39,99 euro invece di 69,99 euro, nella FighterZ Edition a 49,99 euro anziché 99,99 euro (versione che include il FighterZ Pass con 8 personaggi) e nella Ultimate Edition a 54,99 euro invece di 114,99 euro (edizione che comprende il FighterZ Pass, il pacchetto musicale Anime e il pacchetto commentatore). Segnaliamo inoltre che il FighterZ Pass è acquistabile anche a parte al prezzo di 20,99 euro (anziché 34,99 euro).

The Witcher 3: Wild Hunt (a partire da 14,99 euro)

Grazie all'eccezionale lavoro svolto da CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt rimane ancora il metro di paragone dei giochi di ruolo open world. Oltre a proporre una mappa molto vasta e liberamente esplorabile, l'ultima fatica dello studio polacco si distingue per la notevole cura dei particolari, per una storia curata nei minimi dettagli e per alcune delle quest secondarie più ispirate degli ultimi anni.

Grazie ai nuovi sconti proposti sul PlayStation Store, il titolo può essere recuperato nella sua edizione Standard a 14,99 euro invece di 29,99 euro, oppure nella Game of the Year Edition a 19,99 euro anziché 49,99 euro (versione che include i due DLC aggiuntivi). Se invece siete interessati solo alle espansioni, Blood and Wine è acquistabile a 9,99 euro invece di 19,99 euro, mentre Hearts of Stone viene proposto a 4,99 euro anziché 9,99 euro.

NiOh (a partire da 17,99 euro)

Dark Souls è stato uno dei giochi più influenti della scorsa generazione, dando vita a un nuovo sottogenere degli Action RPG improntato alla sfida e alla complessità del level design. In questa categoria rientra anche NiOh, l'ottimo soulslike del Team Ninja ambientato nel Giappone Feudale.

A un anno di distanza dal suo debutto, il gioco può essere recuperato sul PlayStation Store a un prezzo molto interessante, con la possibilità di acquistare la versione Standard a 19,99 euro (17,99 euro per gli utenti Plus) invece di 39,99 euro, oppure la Complete Edition a 24,99 euro (22,49 euro per i Plus) anziché 49,99 euro. In alternativa è possibile acquistare a parte il Season Pass (9,99 euro anziché 24,99 euro) e le singole espansioni La Fine del Massacro, Onore Sprezzante e Dragon del nord, ciascuna proposta a 4,99 euro invece di 9,99 euro.

Shadow of the Colossus (a partire da 15,99 euro)

Negli ultimi anni sono arrivati numerosi remake e remaster di titoli usciti nelle scorse generazioni, ma pochi sono riusciti a dare giustizia alla visione artistica del gioco originale come la riedizione di Shadow of the Colossus realizzata da Bluehole, grazie a una profonda operazione di restauro che ha saputo valorizzare il talento artistico di Fumito Ueda e del suo team.

Approfittando delle nuove offerte, il titolo può essere acquistato a 19,99 euro (15,99 euro per gli utenti Plus) invece di 39,99 euro, con un risparmio del 50% sul prezzo di listino. Per restare in tema con le opere di Ueda, sul PlayStation Store viene proposto in offerta anche The Last Guardian (proposto a 13,24 euro per gli utenti Plus e a 14,99 per tutti gli altri), l'emozionante avventura che ci vede al controllo di un giovane protagonista e di un misterioso grifone.