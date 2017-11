Da Hidden Agenda a That's You, tutti i giochi della serie PlayLink per PS4

Se c'è un merito insindacabile da poter attribuire a Sony, quello è senza dubbio la sua costante voglia di innovarsi, di sperimentare soluzioni ludiche alternative, così da muoversi di pari passo con l'evoluzione del mercato e persino spianare la strada all'arrivo di nuove tendenze nel settore. La collana PlayLink, a tal proposito, è solo l'ultimo degli "esperimenti" made in Sony: si tratta di titoli pensati per il multiplayer locale, chiaramente ispirati alle meccaniche tipiche dei party game.

Senza la necessità di utilizzare il Dualshock 4, per partecipare a questi "giochi di società" basterà semplicemente possedere un quantitativo di smartphone o tablet pari a quello degli utenti, i cui device dovranno essere collegati sotto la stessa rete wi-fi: dopodiché occorrerà scaricare gratuitamente l'applicazione dallo Store del cellulare ed utilizzarne il display per interagire con i prodotti selezionati.

Tutte le opere etichettate con il marchio PlayLink sono state ideate per stimolare la cooperazione o la competitività, tramite un sistema estremamente intuitivo ed elementare, reso accessibile soprattutto per i giocatori occasionali, o anche solo per chiunque desideri semplicemente trascorrere una serata in compagnia di amici e famigliari.

Le tipologie di gioco, a pochi mesi dal lancio ufficiale della collana, sono già sufficientemente diversificate: si parte da vivacissimi quiz fino ad arrivare a thriller di stampo cinematografico, passando per spassose gare canore. In attesa che il catalogo si arricchisca con l'arrivo dell'arcade game Frantics (previsto per marzo del prossimo anno) e del live action interattivo Erica, vi proponiamo di seguito un breve elenco di tutti i titoli attualmente disponibili sul PlayStation Store e già recensiti sulle pagine di Everyeye.it.

That's You: Dimmi chi sei!

Non sorprende scoprire che That's You: Dimmi Chi Sei! è ancora figlio della "terribile Albione", dove la birra è un MMO e certi loro giochi sembrano fatti apposta per accompagnare una o due pinte insieme agli amici, senza quella segregazione dal resto del gruppo che impongono i giochi "normali"[...] Fa ridere tantissimo e a volte imbronciare, anche se questo porta ad altre risate e ad altre prese in giro. Un esperimento riuscitissimo, grazie anche all'eccezionale livello della produzione dove tutto è bello e rifinito, sia dal punto di vista tecnico che artistico, per un'esperienza sorprendentemente piacevole a trecentosessanta gradi.

Sapere è potere

Un quiz à la Trivial Pursuit investito da un fascio di luci e lustrini tipicamente da show televisivo, dove il fattore interattivo, neanche a dirlo, fa la parte del leone all'interno di una formula di gioco tutto sommato riuscita. [...] Nuovo tentativo di riabilitazione dell'esperienza in multiplayer locale da parte di Sony Interactive Entertainment, Sapere è Potere è anche un gradito ritorno del medium alla formula del quiz game digitale, genere che negli ultimi anni era scomparso dai radar. Accessibile e spassosa, l'opera Wish Studios rimpasta i canoni dei giochi televisivi di fascia preserale con alcune dinamiche interattive fresche ed avvincenti, espressioni virtuose della filosofia che Sony sta cercando di promuovere con la tecnologia "pseudo-mobile" del PlayLink.

Hidden Agenda

Hidden Agenda è senza dubbio il gioco più simile ad un vero film mai realizzato da Supermassive, se non altro per la durata: due ore di indagini, in cui si sommeranno prospettive, punti di vista, trame e personaggi [...] Il titolo aggiunge al catalogo del PlayLink - pregno di party game allegri e vivaci - quel pizzico di suspense che gli mancava: Supermassive Games riconferma il proprio talento nella raffigurazione "cinematografica" del videogioco, imbastendo un'opera investigativa tesa e solida, decisamente intelligente nello sfruttare le peculiarità del nuovo servizio "social" offerto da Sony.

Singstar Celebration

Nel caso di Singstar Celebration lo smartphone viene utilizzato come microfono, dopo aver scaricato l'apposita applicazione (SingStar Mic). Il sistema di rilevamento della voce funziona bene, e l'idea è ottima, perché il download dell'app è immediato e non impone costi aggiunti. Inoltre, davvero chiunque può unirsi alla partita, così come accade, per esempio per altri brand "sociali" come Just Dance. [...] Anche questa selezione "di base" è caratterizzata da un'ottima varietà: ci sono icone pop del calibro di Britney Spears (Oops!... I Did It Again), classiconi intramontabili (Wonderwall degli Oasis), brani che metteranno alla prova le vostre corde vocali (Hello di Adele), e più in generale alcuni fra i nomi più noti del momento, da Sia agli One Direction.

Planet of the Apes: Last Frontier

Si tratta, in buona sostanza, di un film interattivo: un racconto digitale parzialmente scolpito dalle scelte del giocatore. Anche paragonandolo alle avventure grafiche di Telltale, tuttavia, Last Frontier resta un prodotto decisamente più passivo e spettatoriale, scacciando del tutto la dimensione ludica. [...] Purtroppo il racconto è a tratti tedioso, poco incisivo, e culmina in un finale abbastanza sbrigativo. Quello che più dispiace, tuttavia, è che alla già scarsa interattività del prodotto si aggiunga una sceneggiatura che per larghi tratti rifiuta di lasciarsi guidare, procedendo per la sua strada nonostante le scelte del giocatore.

