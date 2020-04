Da Mafia a GTA Vice City: i gangster games più belli di sempre

Legati ad attente ricostruzioni storiche, votati al giocazzeggio o all'insegna della libertà d'azione, i gangster games sono entrati di diritto tra le esperienze più amate e giocate dal grande pubblico. Basta fare i nomi di Mafia e GTA Vice City per veder riaffiorare ricordi indelebili, storie di criminali senza scrupoli e momenti adrenalinici, capaci di segnare le carriere di milioni di videogiocatori come poco altro. Nell'attesa di conoscere le prossime incarnazioni di questi iconici brand, abbiamo deciso di celebrare cinque tra i più famosi gangster games di sempre, tutti molto (ma molto) diversi tra loro: oltre al primo Mafia e al leggendario GTA: Vice City, infatti, ci siamo soffermati anche su Yakuza, il miracolo di Toshihiro Nagoshi, True Crime e Sleeping Dogs in posizione "mista" e infine sul Saints Row 2 di Volition, noto per una ricetta ludica "over the top" votata al puro divertimento. Senza ulteriori indugi, è tempo di rubare un'auto e sfrecciare a tutta birra sull'autostrada dei ricordi... ovviamente con la polizia alle calcagna.

Mafia: The City of Lost Heaven

Ispirato a capolavori del cinema come Il Padrino e Quei Bravi Ragazzi, Mafia è un caposaldo del gangster game, la storia di una nullità che raggiunge la cima della piramide criminale per poi cadere rovinosamente. Lo sviluppo di "nome in codice Gangster" è cominciato sul finire del '98, con i ragazzi di Illusion Softworks che volevano realizzare un gioco simile al mitico Driver di Reflections.

Dal taglio della modalità multiplayer al cambio di engine, il progetto ha subito diversi stravolgimenti importanti, uno su tutti la totale riscrittura della storia: quando Daniel Vavra è diventato director e lead writer di Mafia, infatti, l'idea del protagonista poliziotto è stata scartata in favore di una trama incentrata sull'ascesa criminale di un mafioso. Ambientato nella città fittizia di Lost Heaven, pesantemente ispirata a New York, Chicago e Los Angeles all'epoca del proibizionismo, il titolo di Illusion Softworks calava il giocatore nei panni di Thomas "Tommy" Angelo, un tassista americano che entrava a far parte della famiglia Salieri.



Ritrovatosi nel bel mezzo di una sanguinosa guerra per il controllo della città assieme a Paulie e Sam, Tommy diventava uno degli uomini più fidati di Don Ennio Salieri ma - tra l'insaziabile ambizione criminale e le ripetute disobbedienze - avrebbe in seguito fatto i conti con l'ira del boss. Uscito sul PC nel 2002, Mafia si componeva principalmente di sparatorie con tanto di Thompson e Lupara, e inseguimenti al cardiopalma, impreziositi da una simulazione dei danni semplicemente incredibile per l'epoca.

Inoltre, i tanti dettagli di contorno rendevano l'esperienza ancor più immersiva, dall'introduzione di nuovi veicoli col passare degli anni, fino alla presenza di numerose animazioni contestuali (si pensi all'arresto o al rifornimento). Sbloccata la versione estrema della free mode, Tommy poteva completare diversi incarichi aggiuntivi e perfino dare la caccia a un UFO, segno che i ragazzi di Illusion Softorks volessero in qualche modo "disinnescare" i toni maturi respirati nel corso della campagna principale.

True Crime/Sleeping Dogs

Nel 2002 Luxoflux ha dato inizio allo sviluppo di un particolare action game a mondo aperto e ispirato ai film d'azione cinesi. True Crime: Streets of LA offriva al giocatore una storia con la partecipazione di attori famosi, da Gary Oldman a Michelle Rodriguez, e l'inserimento di finali multipli. L'avventura era ambientata in una Los Angeles digitale piena di luoghi iconici, perfetti per narrare le gesta a tinte fosche del poliziotto Nick Kang. Seppur con qualche sbavatura, l'opera di Luxoflux ha fatto breccia nei cuori del pubblico e ha venduto più di 3 milioni di copie.

Da qui l'uscita del sequel, True Crime: New York City e il passaggio della serie nelle mani di United Front Games, incaricata da Activision di realizzare TC: Hong Kong. Ormai completo sul fronte contenutistico, il progetto è stato cancellato dal colosso americano, preoccupato di non riuscire a competere con i mostri sacri del genere. Nonostante la licenza di True Crime sia rimasta nelle mani di Activision, è stata Square Enix a rivalutare il lavoro di United Front Games e a pubblicare quel che sarebbe diventato Sleeping Dogs.



L'indagine sotto copertura di Wei Shen, un poliziotto infiltratosi nella triade nota come Sun On Yee (basata sulla reale Sun Yee On), si svolgeva in una fedelissima riproduzione di Hong Kong, finemente realizzata grazie alle ricerche sul campo degli art designer. I luoghi, i personaggi e perfino i suoni della città, erano incredibilmente convincenti, al pari della ricetta ludica del gioco. Sebbene fossero piacevoli e divertenti, le sparatorie impallidivano dinanzi al combattimento corpo a corpo (o con armi bianche), paragonato per esecuzione ed efficacia a quello di Batman Arkham: tra contromosse, rapide sequenze di colpi, prese ed eliminazioni ambientali, Shen si trasformava in una vera macchina da guerra.

Anche gli inseguimenti a bordo dei veicoli erano estremamente dinamici, col poliziotto che saltava da un mezzo all'altro per sfuggire a morte certa. Per staccare dal lavoro, il buon Wei poteva visitare i karaoke bar, partecipare a gare clandestine e unirsi a un fight club. Ultimi ma non per importanza, gli appuntamenti con avvenenti fanciulle rendevano la sua pericolosa vita un po' più dolce. Purtroppo il legittimo sequel di Sleeping Dogs è stato cancellato e United Front Games ha chiuso i battenti nel 2016, per il dispiacere di molti.

Grand Theft Auto: Vice City

Senza nulla togliere a GTA IV o all'avventura di Michael, Trevor e Franklin, in questa lista meritava di trovare posto uno dei "Re" assoluti del genere e cioè l'iconico Vice City. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice expansion pack si è tramutato in uno dei videogiochi simbolo dell'era PS2, grazie a una chiara ispirazione a film del calibro di Scarface e Carlito's Way. Cibandosi di pane e Miami Vice, gli sviluppatori sono entrati nel giusto mood per confezionare l'ascesa criminale di Tommy Vercetti, un protagonista forte e in attesa dell'occasione giusta per ottenere il potere.

Il personaggio interpretato da Ray Liotta si muoveva in un contesto che richiamava a più riprese la Miami degli anni '80, per intraprendere una scalata che l'avrebbe visto trionfare sui suoi nemici e, più d'ogni altra cosa, su coloro che credeva essere i suoi fidati alleati. Nel creare il vasto mondo di Vice City, i ragazzi di Rockstar Games volevano dare l'impressione che i suoi abitanti vivessero al di fuori delle azioni di Tommy e acuire la sensazione di realismo con ogni mezzo possibile.



Il signore della droga poteva acquisire nuove proprietà e attività, dallo studio cinematografico alla compagnia di Taxi, e stringere alleanze con le gang cittadine. In caso di sparatoria gli sgherri alleati avrebbero difeso Tommy dagli assalti delle gang rivali ma in realtà il nostro uomo sapeva difendersi benissimo. GTA: Vice City vantava un arsenale decisamente ampio, dai comuni fucili fino alla motosega, e faceva del giocazzeggio "trucchi alla mano" un'inesauribile fonte di divertimento.

Certo si potevano domare gli incendi con il camion dei pompieri, ma l'occasione di provocare l'esplosione simultanea di più veicoli per poi sfuggire alla polizia con una macchina volante era in grado di monopolizzare l'attenzione. Dopo aver totalizzato ben 18 milioni di copie vendute, gli Houser si sono messi al lavoro su quella perla che è GTA: San Andreas, ma le spiagge assolate della simil Miami di Rockstar non hanno mai abbandonato le menti e i cuori dei giocatori. Difatti quando i rumor sul prossimo GTA hanno cominciato a circolare, i fan sono rimasti a bocca aperta nell'apprendere che il gioco potrebbe aver ereditato lo spirito dell'epopea di Vercetti.

Yakuza

Yakuza è la scommessa vinta di un giovane creativo disposto a sacrificare il proprio futuro in SEGA per veder realizzato il suo sogno. Nato nel periodo post-Shenmue, e cioè durante una crisi nera per il colosso giapponese, il particolare progetto ha incontrato molte resistenze da parte della dirigenza, ma poi - grazie alla tenacia di papà Nagoshi - si è presentato sugli scaffali in forma smagliante. Il gangster game era anzitutto una storia di uomini, ambientata in una versione fittizia del distretto a luci rosse di Tokyo.

Nei panni di Kiryu, il Dragone di Dojima, il giocatore conosceva le gerarchie e il crudo mondo della yakuza, arrivando a scoprire i piani criminosi di alti rappresentanti dello stato. Al centro di tutto però c'era lo sviluppo del rapporto tra Kiryu e la piccola Haruka, nonché la dolorosa lotta del dragone contro Akira Nishikiyama, suo "fratello di sangue" e amico di vecchia data. L'allora esclusiva PS2 non era un'esperienza irrinunciabile solo per la caratterizzazione dei personaggi ma anche e soprattutto per il suo scheletro ludico, profondamente diverso rispetto alla ricetta action open world di Grand Theft Auto e simili.



In Yakuza era impossibile prendersela coi civili, rubare auto e uccidere indiscriminatamente chiunque capitasse a tiro. Inoltre, al posto delle gigantesche metropoli dei titoli occidentali, l'opera di Nagoshi consentiva di esplorare la sola Kamurocho, ma in compenso era piena di storie secondarie da vivere, persone da conoscere e attività di svago.

Tra casinò, partite a baseball, bevute al bar e scontri in una maestosa arena situata sottoterra, il Dragone di Dojima prendeva una boccata d'aria per poi rituffarsi in una storia principale intensa e ricca di colpi di scena, facendosi giustizia a suon di cazzotti. Basato su di una progressione dal sapore ruolistico, l'esagerato combat system di Yakuza permetteva a Kazuma di eseguire combinazioni allucinanti e mosse spettacolari legate a specifici QTE: le iconiche Heat Action. Sebbene sia costato ben 21 milioni di dollari a SEGA, il primo Yakuza è diventato il capostipite di una saga leggendaria e profittevole, la cui eco - anche se nel tempo - ha varcato i confini nipponici per spingersi fino ai lidi europei e statunitensi.

Saints Row 2

Mentre GTA IV voleva abbandonare il clima "over the top" di San Andreas per offrire un'esperienza coi piedi per terra e decisamente più realistica, i ragazzi di Volition si erano votati al giocazzeggio più puro con Saints Row. Dopo aver ottenuto oltre 2 milioni di copie vendute, si sono messi al lavoro su di un sequel parzialmente ispirato ai capolavori di Quentin Tarantino: tra battute sconce e momenti decisamente più pesanti, il protagonista aveva finalmente una voce tutta sua, mentre ciascun comprimario vantava una personalità ben distinta.

Del resto il lead designer James Tsai ha fatto sì che gli interpreti dei personaggi - si pensi all'amato Neil Patrick Harris - ne sviluppassero i tratti caratteriali a piacimento, in modo da coinvolgerli maggiormente nel processo creativo. Oltre alle evidenti migliorie grafiche, la città di Stilwater era un parco giochi decisamente più generoso in termini d'estensione e constava di ben 130 ambienti in interni. Risvegliatosi da un coma durato ben cinque anni, il protagonista si ritrovava nella prigione di massima sicurezza di Stilwater e scopriva d'essere stato sottoposto a un'importante plastica facciale.



Questo era il momento perfetto per consegnare il pad al giocatore e permettergli di personalizzare il proprio alter ego, modificandone il sesso, l'etnia, la forma fisica e molto altro. Fatto questo, l'antieroe poteva dare inizio a una campagna di vendetta nei confronti delle gang rivali e della Ultor, la compagnia che aveva fatto del quartiere dei Saints il proprio distretto finanziario.

Pur offrendo un intreccio narrativo piacevole, il titolo di Volition poneva al centro dell'esperienza il puro gameplay e non a caso le missioni principali andavano sbloccate guadagnando i Punti Rispetto, ottenibili completando le attività secondarie o una serie di folli minigiochi come Zombie Uprising (un'invasione di non morti in piena regola). Più in generale, Saints Row 2 portava all'estremo i fondamenti ludici dei GTA su PS2, offrendo una vasta scelta di veicoli totalmente personalizzabili, un arsenale variegato, e un pool di folli situazioni con ben pochi rivali. È proprio con questo spirito che la serie ha continuato a prosperare negli anni e noi non vediamo l'ora di giocare all'eventuale quinto episodio su console next-gen.