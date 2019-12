Da Resident Evil 7 a Hellblade: 5 giochi PS4 in sconto per Natale

Continuano i Saldi di Natale sul PlayStation Store: dopo aver preso in esame i migliori giochi PS4 a meno di dieci euro, è adesso arrivato il momento di consigliarvi cinque giochi imperdibili in vendita a meno di 20 euro fino al 24 dicembre. Una selezione che include giochi AAA e AA non recentissimi ma che ci sentiamo ancora di consigliarvi caldamente, sopratutto a questi prezzi. Come si consueto, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per consigli per gli acquisti e scambi di pareri con la community.

Resident Evil 7 Biohazard - 14.99 euro

Il settimo episodio di Resident Evil è entrato ormai da tempo a far parte della collana PlayStation Hits, venduto normalmente a 19.99 euro (20.99 euro in formato fisico).

In questo caso lo sconto non è particolarmente elevato (-25% sul prezzo di listino) ma vale decisamente la pena aggiungere questo classico alla propria ludoteca, un buon passatempo in attesa di Resident Evil 3 Remake. Resident Evil VII Biohazard stravolge la formula tipica della serie evolvendosi in un gioco horror in prima persona, compatibile inoltre con PlayStation VR... assolutamente imperdibile!



Hellblade Senua's Sacrifice - 14.99 euro

Il gioco di Ninja Theory è scontato del 50%, questo potrebbe essere il momento giusto per aggiungere il titolo alla vostra softeca, approfittando del prezzo ridotto.

Hellblade narra la storia di un guerriero che intraprende un viaggio per salvare la tormentata anima del suo amore, trovandosi costretto a calarsi nella follia e nella mente malinconica e distrutta di Senua. Un gioco toccante e di grande spessore artistico, un progetto capace di trattare temi poco usuali nel mondo dei videogiochi e per questo premiato da pubblico e critica.



La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor GOTY Edition - 12.99 euro

Prequel de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, L'Ombra di Mordor viene proposto a soli 12.99 euro nella ricchissima edizione Game of the Year.

Questa GOTY Edition include il gioco completo, L'aggiormamento Forgia Nemesi, le missioni Il Signore della Caccia e Lucente Signore, le sfide extra Prova di Potere, Prova di Velocità, Prova di Saggezza e Prova Infinita, le rune Lama Nascosta, Arciere Fatale, Fiamma di Anor e Tempesta Nascente e infine le Missioni Banda Guardiani dell'Occhio di Fiamma, Berserks, Frantumateschi, Bruciacarne e Cacciatori di Sangue.



The Order 1886 - 9.99 euro

Non è uno dei titoli più recenti del catalogo PlayStation 4 (il lancio risale al 2015) ma a questo prezzo è difficile non farsi tentare da The Order 1886, gioco ancora oggi privo di un sequel, richiesto a gran voce dal pubblico.

Ambientato nella Londra del 1886, The Order mette il giocatore nei panni di Galahad, membro dell'Ordine dei Cavalieri impegnato in una missione per salvare il futuro dell'umanità, in un conflitto secolare che potrebbe cambiare per sempre il destino del mondo. Un gioco da scoprire e apprezzare, certamente non un prodotto perfetto ma dotato di un fascino e di un carisma unici.



DOOM + Wolfenstein 2 Bundle - 19.99 euro

Questo pacchetto include due giochi al prezzo di uno, DOOM e Wolfenstein 2. Il primo è il reboot dell'omonima serie targata ID Software che si appresta a ricevere un sequel (DOOM Eternal) nel 2020, Wolfenstein 2 The New Colossus è invece il sequel dell'acclamato Wolfenstein The New Order, titolo che ha riportato in vita il franchise dopo qualche anno di assenza dagli schermi.

Entrambi titoli di assoluto spessore per gli amanti degli sparatutto in prima persona, ancora più convenienti grazie al prezzo scontato del 75% sul listino.