Da Soul Sacrifice a God Eater: 5 alternative a Monster Hunter World

Le lame si affilano sulla pietra rovente, le frecce sibilano allo scoccare dell'arco, mentre l'odore penetrante del sangue si espande nell'aria, accompagnato soltanto da strazianti latrati di morte. Tutti questi segnali anticipano l'arrivo di un grande evento: la stagione della caccia virtuale sta per avere inizio. Gennaio è infatti il mese in cui tutti i cacciatori videoludici potranno dedicarsi alla loro attività preferita: inseguire ed abbattere enormi creature mostruose. Tra poco più di due settimane, d'altronde, il "mondo" di Monster Hunter World spalancherà le proprie porte, permettendoci di entrare nel suo regno selvaggio, ostile e ferino.

Quello degli Hunting Game è un genere che negli ultimi vent'anni si è diffuso a macchia d'olio nel settore, lasciando un'impronta che tanti altri prodotti hanno provato a "fiutare" e a "seguire": secondo l'opinione più largamente condivisa, è stato Phantasy Star Online a gettare le basi per l'arte venatoria digitale, mentre la sua consacrazione definitiva è legata proprio al successo della saga di Monster Hunter.

E mentre l'ultimo episodio in dirittura d'arrivo sembra volersi confermare come il più mastodontico dell'intero franchise, noi di Everyeye.it abbiamo provato a selezionare cinque titoli che declinano in modo differente la formula tipica degli hunting game, nel tentativo di fornire una valida alternativa allo strapotere della serie targata Capcom. Che sia in universi magici, fantasiosi o distopici, tuttavia, una sola cosa è certa: "la caccia non cambia mai".

Soul Sacrifice

Dietro questo piccolo, grande gioiello per PlayStation Vita si nasconde la zampa del leggendario Keiji Inafune. Soul Sacrifice è senza dubbio uno dei migliori action-rpg per la portatile di casa Sony: a donargli una sua spiccata identità è soprattutto lo sfruttamento di un contesto narrativo incredibilmente affascinante, che ci catapulta in un mondo dove regna malinconia e desolazione. La creatura di Inafune reinterpreta la mitologia fantasy di stampo classico, dando vita ad un immaginario piuttosto originale, avvolto da un'atmosfera feroce e triste allo stesso tempo.

Così come il racconto, anche il gameplay presenta soluzioni volte a rendere unica e riconoscibile la produzione: da una parte troviamo l'utilizzo accorto delle magie, da dosare con la dovuta attenzione nel corso della battaglia anche in base alle diverse specifiche di ogni mostro, mentre dall'altra avremo l'opportunità di annientare o risparmiare la creatura sconfitta, una scelta che influirà sulla crescita del nostro personaggio, intaccando rispettivamente i valori di attacco o difesa. Se non avete mai avuto modo di giocare Soul Sacrifice, sia nella sua versione base sia nella riedizione Delta, che aggiunge corpose novità all'opera di partenza, è giunto insomma il momento di rispolverare la vostra PlayStation Vita: è un "sacrificio" di cui non vi pentirete.



Toukiden

La serie di Toukiden rappresenta l'ideale porta d'ingresso per approcciarsi al genere degli hunting game: una "preda" facile, dal gameplay piuttosto immediato e meno complesso in confronto a quello di tanti altri suoi simili. Del resto, il team alle sue spalle è Omega Force, da sempre specializzato nelle meccaniche ludiche dei musou, che condividono con Toukiden lo stesso interesse per un combat system molto intuitivo, a tratti persino incline al button mashing. Ma queste semplificazioni non vi traggano in inganno: specialmente nella versione Kiwami del primo capitolo (che ha traghettato la serie anche su PlayStation 4) e con l'avvento del secondo episodio, la struttura di gioco ha saputo dimostrarsi solida e coesa al punto giusto.

La presenza dei "Mitama" (spiriti benigni che ci affiancheranno in battaglia) e la facoltà di recidere ed assimilare gli arti dei nemici (dopo averli adeguatamente purificati) contribuiscono a donare alla serie di Omega Force un guizzo di originalità: merito inoltre di una componente artistico-narrativa che pesca a piene mani dal folklore nipponico. In sostituzione delle più classiche "bestie", infatti, ci troveremo faccia a faccia con gli Oni, ossia creature mitologiche decisamente più "mostruose", inquietanti e demoniache.

Freedom Wars

In Freedom Wars i veri mostri sono gli esseri umani: prigionieri di una società distopica di orwelliana memoria, in un futuro estremamente lontano (parliamo dell'anno 102.014), gli uomini si sono radunati in città-fortezze chiamate Panopticon, costantemente sorvegliati, giudicati e schiavizzati. I superstiti ai margini della scala sociale annaspano in un mondo privo di risorse, costretto a scontrarsi in un'interminabile guerra per la sopravvivenza dei cittadini più illustri. In questo tipo di organizzazione gerarchica, la vita di ogni abitante è valutata in base al suo contribuito nei confronti del bene collettivo.

Tra i "peccatori" ed i reietti, l'unico modo per essere riammessi nella comunità consiste quindi nel dar prova della loro utilità: è qui che entra in gioco il meccanismo di caccia ai cosiddetti "Rapitori", degli enormi automi creati con lo scopo di catturare le menti più istruite ed importanti dei vari Panopticon. Creature ferrose da abbattere con un vastissimo arsenale e con numerose strategie offensive a disposizione, dall'attacco corpo a corpo fino alle armi da fuoco più disparate.

A prescindere dal gameplay, che miscela tatticismo e dinamismo, a sorreggere l'intelaiatura ludica di Freedom Wars è - come facilmente intuibile - proprio il suo riuscitissimo setting: un universo dove al mitologico e al naturalistico è subentrata la mano artificiale dell'uomo, una sovrastruttura tirannica che genera, per l'appunto, "mostri". Sia di carne, sia di metallo.

God Eater

Senza avvertire su di sé il peso del paragone con l'opera di Capcom, la serie di God Eater è stata in grado di ritagliarsi una cospicua fanbase, in particolare nelle terre del Sol Levante: una fama che le ha fortunatamente concesso di affrancarsi dalla limitante nomea di "clone di Monster Hunter". La più grande differenza tra i due congeneri risiede nella cura incanalata nel comparto narrativo: God Eater ci trasporta in una Terra piagata da un'infausta invasione, dove dei pericolosissimi organismi cellulari possono agglomerarsi in varie forme, dando così vita agli Aragami, esseri tanto potenti quanto violenti.

Impugnando il God Arc (un'arma composta dalle medesime Oracle Cell da cui sono formate le creature assassine), i prescelti per guidare la resistenza della razza umana si cimenteranno in battaglie furiose, dinamiche ed esaltanti, che antepongono le esigenze di spettacolarizzazione a quelle di un approccio maggiormente strategico.

Ciò non toglie che - prima di ogni scontro - sarà opportuno consultare i punti di forza e di debolezza dei nemici, così da adattare il proprio stile di gioco a seconda della minaccia. Il primo ed il secondo capitolo della saga (giunti in occidente con colpevole ritardo rispetto alla release in Giappone) non incarnano quindi una banale alternativa a Monster Hunter, ma posseggono una dignità ludico-artistica tale "divorare" in un sol boccone gran parte della concorrenza.

Final Fantasy Explorers

Nel reame degli Hunting Game, Final Fantasy Explorers svolge un ruolo alquanto peculiare: invece di imitare pedissequamente la formula di gioco dei rinomati colleghi, Square-Enix ha preferito proporre un sistema ibrido, che intrappola elementi presi di peso dal genere degli MMO. Ne consegue un titolo dalle dinamiche meno action, con un approccio all'avventura che si modifica sostanzialmente in base alla classe scelta dal giocatore, e che concentra inoltre tutte le sue carte migliori sia sulla cooperazione tra gli utenti sia sul sistema di personalizzazione dei personaggi.

È chiaro che, per rivaleggiare con "mostri sacri" del settore, il team nipponico ha saggiamente sfoderato la sua arma vincente: il ricchissimo microcosmo della serie Final Fantasy, che annovera al suo interno un bestiario parecchio ampio, tra cui spiccano gli Eidolon, ossia le divinità elementali già incontrate nei precedenti episodi.

Focalizzandosi dunque su una mitologia condivisa in anni ed anni di capitoli, Explorers calamita su di sé un pubblico più vasto di "cacciatori", pronto a catturare l'essenza delle creature sconfitte, così da ricrearle ed impiegarle in battaglia nelle vesti di utilissimi alleati. In questo modo, ogni qual volta adocchieremo una preda, non vedremo in lei solo un trofeo da sfoggiare o una minaccia da debellare, bensì un possibile compagno da portare insieme a noi nel corso delle nostre lunghe "esplorazioni".