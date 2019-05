Da The Getaway a Blood and Truth: l'epica criminale di London Studio

La carriera di London Studio, negli anni, ha vissuto una sequela di molti bassi e pochissimi alti. Eppure, anche se il suo nome non possiede un'eco molto forte tra gli accoliti di Sony, il team ha accompagnato la crescita di tutte le piattaforme a marchio PlayStation in 26 anni di attività, dalla prima console fino al PSVR. Purtroppo i suoi lavori sono passati perlopiù sottotraccia, e raramente sono riusciti a fuoriuscire dalla nicchia: non si può negare, in ogni caso, che il gruppo britannico possegga una spiccata versatilità, che gli ha permesso di spaziare dai generi sportivi (This is Football) fino ai party game (Singstar Dance), passando per gli esperimenti in realtà aumentata (Wonderbook) e per le epopee open world a sfondo malavitoso.



Sono state proprio quest'ultime a dare allo studio l'opportunità di lasciare un segno all'interno dell'industria: la serie The Getaway, infatti, anche senza aver accolto consensi unanimi, ha saputo comunque distinguersi nel curriculum del team come fa un raggio di sole negli uggiosi pomeriggi di Londra. Ed è proprio sfruttando il fascino della capitale che gli sviluppatori sono stati in grado di dar vita ad una propria epica criminale, la stessa che sembra pronta ad emergere anche in Blood & Truth, il nuovo progetto in esclusiva per PSVR atteso per il 29 maggio, data in cui torneremo a mettere a ferro e fuoco la metropoli inglese.

La città del crimine

Quello che si spalancò dinanzi agli occhi dei videogiocatori nel 2002 era una Londra digitalizzata di rara bellezza: i traguardi tecnici raggiunti da The Getaway rasentavano l'eccellenza, e garantivano un realismo visivo di grande impatto. La realizzazione tecnica faceva il paio con una ricostruzione fedele ed appariscente, alla ricerca di una spiccata verosimiglianza che permettesse al gioco di prendere le distanze dal suo diretto concorrente, quel Grand Theft Auto di Rockstar Games che - nel campo degli open world - non conosceva alcun rivale.

Ma la filosofia di gameplay che muoveva The Getaway era ben diversa da quella dell'azienda statunitense, così come la tipologia di criminalità che il team ha messo in scena. Benché accomunati dalla medesima sovrastruttura free roaming, i due prodotti erano diametralmente opposti: ed in questo senso, l'opera di London Studio ebbe il coraggio di seguire una propria strada, senza rincorrere la formula scacciapensieri di GTA. Si iniziava a delineare, in sostanza, i tratti di una poetica della malavita tutta nuova, che in campo videoludico non ha mai avuto altri emuli.



Questo perché una città come Londra, la vera protagonista dell'avventura, non è stato un setting tanto sfruttato all'interno del settore. La visione tipicamente "europea" del team ha fatto sì che un prodotto come The Getaway, con i suoi pregi ed i suoi difetti, restasse un caso isolato nel panorama dell'intrattenimento interattivo, una "mosca bianca" dotata di una propria personalità in mezzo ad un manipolo di cloni.

Le vicende del fuorilegge Mark Hammond e dello sbirro Frank Carter si intrecciarono, in quell'annata, con le indimenticabili peripezie di Tommy Vercetti: ci fu al tempo una battaglia tra gang videoludiche mosse da due modi radicalmente differenti di intendere il concetto di open world. Da una parte c'era la soleggiata Miami di Vice City, crogiolo delle idiosincrasie degli anni '80, un parco divertimenti all'insegna del sorriso e del citazionismo sfrenato; e dall'altra facevano capolino il grigio cielo di Londra, la serietà della trama, il tocco cinematografico da gangster movie d'autore.



The Getaway non cercava in alcun modo di divertire il giocatore nel senso stretto del termine, quanto di coinvolgerlo sul fronte visivo ed emotivo: la scomparsa dell'HUD in sovrimpressione, del resto, è l'esempio perfetto di un realismo che non intende scendere a compromessi. La salute del protagonista poteva essere tenuta sotto controllo dalle macchie di sangue che impregnavano la sua giacca, ed in caso di eccessivi danni Mark finiva addirittura per appoggiarsi alle pareti nel tentativo di recuperare le forze.

Quando si viaggiava per le strade londinesi, rigorosamente con la guida a destra, le automobili che transitavano - a differenza dei veicoli di GTA - possedevano una licenza ufficiale, ed erano state ricostruite con una notevole cura per i dettagli. È proprio nell'attenzione ai particolari che London Studio aveva una marcia in più, ricreando così il fascino di una città elegante ed austera, grazie sia alla maniacale ricostruzione degli interni e degli esterni, sia ad una drammaturgia che cercava nel cinema la sua più importante fonte d'ispirazione.



The Getaway era caratterizzato insomma da uno stile unico, In virtù della sua impostazione ludica, dove si notava a chiare lettere il piglio autoriale della regia e del gameplay, lo stesso che a tratti si intravedeva - pur con altri livelli qualitativi - nel primo Mafia, distribuito sempre nel 2002. Pur non lesinando in violenza, sia verbale che fisica, ed in spettacolarità senza freni, l'opera di London Studio si fregiava di un'eleganza difficilmente riscontrabile in altri prodotti similari, estrapolata a piene mani dal cinema di genere.

Questa classe ludica e visiva iniziò sfortunatamente a venir meno con il suo sequel ufficiale, The Getaway Black Monday, realizzato sempre dal team inglese, in cui la moltiplicazione dei protagonisti giocabili si muoveva di pari passo con la pluralità di registri narrativi (e di finali disponibili). Anche se la sostanza rimaneva pressoché la medesima, l'avanzamento si faceva maggiormente smargiasso ed incline alla spettacolarizzazione.



Come è stato fatto sottolineato al momento della sua uscita, mentre il primo The Getaway si avvicinava soprattutto all'estetica di film come Carter, con un sempre affascinante Michael Caine, Black Monday prendeva in prestito un po' più di "pepe" dal Guy Ritchie di Snatch Lo Strappo. Nonostante le differenze stilistiche, a rimanere sempre simile a se stessa era però ancora una volta Londra, con i suoi dedali di strade, i suoi vicoli stretti ed il suo cielo in perenne penombra.

Forte della rinnovata veste grafica, la città appariva bella come non mai, un maestoso palcoscenico in cui recitare questa sfortunata pièce criminale. Sia sullo schermo di una televisione, sia sul piccolo display di una console portatile, la capitale rimaneva una cornice di enorme fascino: Gangs of London, pur non portando il titolo della saga The Getaway, ne rappresentava una sorta di sequel spirituale, dal momento che era ambientato nel medesimo universo narrativo e soprattutto nello stesso setting.



Ciononostante, si lasciava alle spalle gran parte dell'eredità stilistica dei suoi predecessori, optando per una narrazione "a fumetti" (simile a quella di Max Payne) e per approccio più "pop", apertamente raffigurato dall'uso dell'HUD, con tanto di indicatore della salute residua, inserito con ogni probabilità anche per rendere più leggibile l'azione sul pannello della PSP.

Gangs of London ha calato il sipario sulle avventure malfamate dello studio inglese, che ha abbandonato per ben dieci anni le pallottole ed i gangster movie e si è dedicato prevalentemente alla serie Singstar. Almeno finché nel 2016 l'avvento del PlayStation VR, con le nuove promesse della tecnologia, non ha indotto il team a sporcarsi di nuovo le mani, e a tornare tra le vie di Londra da una prospettiva del tutto inedita.

Londra in realtà virtuale

Blood & Truth incarna il nuovo tentativo da parte di London Studio di tornare sotto la luce dei riflettori dopo molti anni di assenza. I semi per la creazione dell'opera erano già stati piantati in London Heist, la mini-esperienza interattiva - dalla durata di circa mezz'ora - contenuta all'interno della collection PSVR Worlds.

In quel riuscitissimo "short game" era possibile notare apertamente il desiderio di London Studio di recuperare la lezione del passato e modernizzarla con l'aiuto della realtà virtuale: ed ecco che l'atmosfera, la violenza e l'adrenalina delle sparatorie erano impregnate di quel fascino inglese introvabile altrove, dove la volgarità verbale e la brutalità visiva si scontravano piacevolmente con l'eleganza della fotografia e dell'impianto registico.



London Heist era ambientato perlopiù in location interne, mentre un rapido scorcio di Londra era ammirabile unicamente in una sequenza d'azione a bordo di un'auto in corsa. Un saporito assaggio, insomma, di quello che ci aspetterà in Blood & Truth, un prodotto che - sebbene risulti totalmente differente da The Getaway - possiede alcuni punti di contatto con l'opera più importante di London Studio: anzitutto, a legare i due titoli c'è l'ambientazione, un'immancabile Londra che, stando alle parole degli sviluppatori, rivestirà un ruolo di grande importanza; in secondo luogo, troviamo la presenza di due antieroi le cui azioni prendono il via dal rapimento di un membro della famiglia.

Mentre Mark Hammond agisce sotto ricatto, dopo che il figlio è stato preso in ostaggio da un boss della mala, il protagonista di Blood & Truth, Ryan Marks, tenta di demolire le bande criminali londinesi che tengono prigioniera la sua famiglia. Da quanto abbiamo potuto vedere, però, le similitudini stilistico-narrative terminano qui. Lo shooter in VR pare intenzionato a recuperare un approccio più dinamico e vivace, che si allontana dai film di gangster per avvicinarsi agli action movie più tradizionali.



Sembra completarsi, insomma, la transizione verso un'impronta più hard boiled già sperimentata con i capitoli successivi di The Getaway, e qui veicolata dalle meraviglie della realtà virtuale. Da Guy Ritchie si passa quindi a John Woo, e più in generale alle pellicole caciarone della Hollywood dei tempi nostri, ma sempre con una sola, grande ed immancabile costante: qualunque sia la storia da raccontare, l'importante è che a far da cornice ci sia Londra, una città che, il prossimo 29 maggio, non vediamo l'ora di visitare con indosso il PlayStation VR.