Dai portachiavi PlayStation a Sonic Royale: i migliori pesci d'aprile 2019

Negli anni gli internauti si sono fatti furbi. Ormai è davvero difficile coglierli in fallo, dal momento che si preparano all'arrivo del primo giorno di aprile armandosi di tanta sana diffidenza. Le compagnie di tutto il pianeta, in ogni caso, non si sono affatto arrese e in questa giornata speciale le inventano di tutti i tipi pur di provare a cogliere in fallo i propri fan. Il mondo videoludico non è stato da meno neppure quest'anno. Sony, Capcom, SEGA, Ubisoft... nessuno s'è fatto trovare impreparato all'evento, proponendo Pesci d'Aprile d'ogni sorta, alcuni incredibilmente goliardici, altri talmente sagaci da aver fatto tentennare anche il più sospettoso tra i fan. Tutti, in ogni caso, sono stati accomunati da un unico minimo comune denominatore: il divertimento!

Le console PlayStation diventano dei portachiavi

Chi non ha mai sognato di portarsi in tasca le console PlayStation? No, non stiamo parlando di PSP e PS Vita, ma del quartetto di console casalinghe. Purtroppo, per ovvie ragioni, non è possibile, ma la divisione giapponese di Sony ha provato a trovare una soluzione... più o meno. Ecco a voi la nuova collezione di portachiavi a forma di PlayStation, realizzata per celebrare i primi 25 anni del brand!

Il set include la prima PlayStation in colorazione grigia, il molonite nero, il (grosso) modello di lancio di PS3 e, ovviamente, PS4, anch'essa in versione base. La particolarità di questi oggetti risiede nell'elevata accuratezza con la quale sono stati riprodotti. Talmente fedeli da avere anche le stesse dimensioni delle originali! L'effetto scenico è assicurato, ma potreste avere dei problemi a riporli in tasca oppure ad aprire la porta di casa...

Anche Sonic si dà alla battle royale!

Sonic è un personaggio in costante evoluzione. Il porcospino blu s'è reinventato molte volte durante le ultime tre decadi nel tentativo di seguire le mode più disparate, anche se non sempre con risultati eccellenti. Ebbene, non s'è dato per vinto e lo ha fatto ancora! SEGA ha annunciato Sonic Royale, titolo che segna il debutto dello storico personaggio nel genere più in voga del momento, quello dei battle royale.

Nonostante sia un free-to-play, non si può certo dire che i numeri non siano dalla sua parte! Sonic Royale può vantare partite capaci di ospitare fino a 1000 giocatori in contemporanea, funzionalità VR per garantire la massima immersione, oltre 4 milioni di personaggi giocabili, companion app per tenere sott'occhio i progressi e supporto agli acquisti in-game tramite criptovalute. Non finisce qui: quei mattacchioni di SEGA sono persino riusciti ad infilarci degli elementi da dating simulator. Non vediamo l'ora che venga pubblicato il primo video di gameplay! Per l'uscita, invece, dovremo attendere il 2020. O forse no?

Ash Ketchum s'insinua nelle foto scattate in Pokémon GO

Pokémon GO si è recentemente aggiornato dando il benvenuto alla modalità Foto GO, grazie alla quale i giocatori di tutto il mondo possono immortalare i propri mostriciattoli preferiti ovunque desiderano. Un buontempone, tuttavia, ha ben pensato di insinuarsi negli scatti degli allenatori di tutto il mondo.

Stiamo parlando di Ash Ketchum, protagonista della serie animata che, in occasione del primo aprile, si è trasformato in un vero e proprio photo bomber! L'allenatore più celebre in assoluto ha aggiunto un tocco di simpatia alle foto di Pokémon GO: se siete riusciti ad immortalarlo, fareste bene a conservare gelosamente le fotografie. Eventi del genere non capitano tutti i giorni.

A Crash Bandicoot sono spuntati i dentoni

Quella del primo aprile è una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza, durante la quale le persone di tutto il mondo mettono da parte tutta la loro seriosità. È quello che ha pensato anche il simpatico Crash Bandicoot, che per l'occasione ha tirato fuori i dentoni sfoggiando il suo miglior sorriso.

A dir la verità, quello che ne è venuto fuori, seppur divertente, non è esattamente il prototipo della bellezza. Il folle volto ha fatto preoccupare persino il draghetto Spyro, che su Twitter gli ha chiesto: "Va tutto bene, Crash?". Il marsupiale arancione si è limitato a rispondergli: "DOooHHYAaaaahh". Non c'è bisogno d'aggiungere altro. Più chiari di così...

Ecco come vengono costruite le PlayStation 4

Gli oggetti fatti a mano, si sa, sono più curati ed hanno un fascino impareggiabile. Sony lo sa bene, per questo affida la costruzione delle sue PlayStation 4 e dei Dualshock 4 alle abili mani dei migliori artigiani del Sol Levante. Per la prima volta in assoluto, la compagnia giapponese ci ha concesso l'opportunità di osservare un veterano al lavoro, mentre plasma e rifinisce con cura una PlayStation 4 Pro.

Hanno avuto sicuramente molto da fare questi onesti lavoratori negli ultimi 6 anni, dal momento che ci sono oltre 94 milioni di PlayStation 4 in giro per il mondo... per non parlare dei DualShock 4!

Il nuovo personaggio giocabile di Devil May Cry 5 ha le vostre fattezze

È possibile fare di meglio in un gioco già incredibilmente vario come Devil May Cry 5, che permette di scegliere fra tre combattenti del calibro di Dante, Nero e V? Arduo, davvero arduo, eppure Capcom è riuscita a trovare un modo. Il prossimo DLC aggiungerà un nuovo personaggio giocabile con le vostre fattezze. Avete capito bene: potrete diventare dei veri cacciatori di demoni e combattere gli abomini provenienti dall'inferno!

Per l'annuncio sì è scomodato Peter Fabiano di Capcom, che per l'occasione si è trasformato nel produttore della serie Matt Walker grazie ad una maschera. Un doppio pesce d'aprile organizzato, in realtà, per annunciare il debutto della modalità gratuita Bloody Palace in Devil May Cry 5.

I Rabbids invadono le arene di For Honor

Per un giorno intero, i guerrieri nemici di For Honor sono stati sostituiti dai simpaticissimi, ma non meno temibili, Rabbids! Durante l'evento speciale organizzato da Ubisoft, i giocatori si sono così ritrovati a combattere contro dei coniglietti armati di sturalavandini, che hanno letteralmente invaso tutte le arene del gioco. Talmente teneri da far venir voglia di posare le armi.

Tutti i giocatori che hanno avuto l'opportunità di giocare il primo aprile (e sopportare la follia dei Rabbids) verranno ricompensati con un Melee Pack, che sarà consegnato entro la fine di questa settimana.

Katsuhiro Harada entra a far parte del roster di Tekken 7

A grande richiesta, un nuovo campione sta per entrare nelle arene del King of Iron Fist Tournament di Tekken 7. Signori e signori, ecco a voi il director in persona, Katsuhiro Harada! Vestito di tutto punto e con indosso i suoi immancabili occhiali da sole, si appresta a far capire chi comanda a tutti i lottatori che egli stesso ha dato alla luce. Chissà da quale parte si schiererà nell'eterna faida della famiglia Mishima....

Harada sembra davvero perfetto per questo ruolo, al punto che molti giocatori non sono riusciti a nascondere tutta la loro delusione quando hanno realizzato che si trattava di un pesce d'aprile. Sono in tanti ad aver confessato che acquisterebbero senza indugio un DLC del genere... e se Bandai Namco ci stesse davvero facendo un pensierino?

Rainbow Six si tinge di rosa e dà il benvenuto agli unicorni

Non solo i Rabbids in For Honor, Ubisoft ha fatto davvero le cose in grande per questa giornata speciale. Per un'intera settimana, fino all'8 aprile, gli Operatori di Rainbow Six Siege potranno mettere da parte tutta la loro seriosità partecipando all'evento Rainbow is Magic, durante il quale saranno chiamati a soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie dei suoi malvagi rapitori. A fare da sfondo a questa missione c'è la mappa Aereo Presidenziale, tinta di rosa e drasticamente reinterpretata per l'occasione.

Rainbow is Magic introduce ben 17 teneri oggetti ispirati a giocattoli e unicorni, compresi dei copricapi esclusivi per Smoke, Tachanka, Montagne e Blackbeard. Non finisce qui! Effettuando l'accesso durante l'evento i giocatori riceveranno un Arcobaleno gratuito, con la possibilità di ottenerne ancora completando le sfide Ubisoft Club!

Il nuovo Yakuza è un GDR con un sistema di combattimento a turni

Nonostante la storia di Kazuma Kiryu sia giunta alla conclusione, SEGA non ha alcuna intenzione di abbandonare la serie Yakuza, che si appresta ad arrivare con un capitolo del tutto inedito incentrato su un nuovo personaggio, l'allegro Ichiban Kasuga. Il nuovo protagonista, a quanto pare, non rappresenterà l'unica differenza con il passato. Dimenticate le violente scazzottate, il nuovo Yakuza sarà un gioco di ruolo con tanto di sistema di combattimento a turni!

Il video di gameplay condiviso per l'occasione è così ben realizzato e ricolmo di idee interessanti, che quasi ci dispiace che si tratti di un pesce aprile. E se invece non lo fosse? E se Team Yakuza stesse sondando il terreno prima di un annuncio vero e proprio? Il direttore esecutivo Toshihiro Yagoshi ha già espresso, in più di un'occasione, l'intenzione di volersi staccare radicalmente dal passato...



Microsoft e Nintendo annunciano Rare Replay 64 per Nintendo Switch



In molti ci sono cascati, e non possiamo neppure biasimarli. Succede, quando si gioca con i sentimenti. Questo pesce d'aprile non è partito dai diretti interessati, bensì da un fansite australiano di Nintendo, che per il primo aprile s'è inventato questacontenente giochi del calibro di: Blast Corps, Jet Force Gemini, Conker's Bad Fur Day, Conker: Live & Reloaded, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Killer Instinct Gold e Perfect Dark.

Sognare, in ogni caso, non costa nulla. Dopotutto, Nintendo e Microsoft si sono davvero avvicinate in tempi recenti. Il neonato rapporto di collaborazione verrà inaugurato con l'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch il prossimo 18 aprile.