Si può dare di più: grandi tecnologie sprecate al servizio dei videogiochi

Quando si parla di "evoluzione tecnologica" in ambito videoludico, si pensa quasi sempre al miglioramento della componentistica interna: processori e GPU sempre più performanti, che garantiscono grafiche spettacolari ed esperienze di gameplay più fluide. Tuttavia, sarebbe un errore non considerare quanto siano cambiati negli anni tutti i dispositivi "accessori", come controller e periferiche di vario genere, e di come tutte le case produttrici prima o poi abbiano sperimentato soluzioni "fantasiose" in nome del progresso.



Ci sono infatti moltissimi esempi di "hardware dimenticati": precursori di idee che sarebbero maturate solo molto dopo, o addirittura che ancora oggi sarebbero promettenti se non fossero state abbandonate dai loro stessi creatori. Per questo, in attesa di scoprire come sarà la fantomatica Switch 2, o con in mente PS5 Slim e il suo lettore dischi installabile, abbiamo radunato i casi più eclatanti di tecnologie videoludiche sprecate.

Il controller Sixaxis

Il primo esempio che ci viene in mente parlando di "funzioni sotto sfruttate" è il giroscopio del controller di PS3: il Sixasis, così chiamato proprio perché capace di riconoscere la sua posizione nello spazio su sei assi cartesiani. Sulla carta è un'ottima idea, il controllo dei giochi tramite movimenti reali del dispositivo è ben implementato in più di un titolo di successo e, quando Sony progettò il Sixaxis, non era nemmeno la prima volta che si sperimentava con il giroscopio "a mano libera" in ambito videoludico. Basti pensare al device collegabile al Game Boy Advance per Wario Ware Twisted (qui lo speciale sui giochi di WarioWare).

Purtroppo, nonostante fosse una delle caratteristiche su cui si basava "l'innovazione" di PlayStation 3, generò da subito più grattacapi che soddisfazioni. Per inserire i giroscopi nel controller Sony dichiarò di aver dovuto eliminare la vibrazione, che altrimenti avrebbe disturbato il sensore di movimento. Inoltre, non furono mai distribuiti giochi capaci di sfruttare questa tecnologia in modo davvero interessante.



Ci vengono in mente solo alcuni esempi importanti, come Heavy Rain e Little Big Planet, o Metal Gear Solid 4, che sfruttava il Sixaxis in modo alquanto... unico. La feature, insomma, non divenne mai quel che poi, con i dovuti aggiustamenti e il target diverso, sarebbe stata sulle console Nintendo e restò solo una costosa (sia per Sony che per i giocatori) gimmick.

I Joy-Con di Nintendo Switch hanno un sensore IR?

Nintendo è di certo la casa di produzione che più di tutte ha ricercato e sperimentato in ambito videoludico: i controller sempre diversi che ha inventato e brevettato di console in console ne sono una chiara dimostrazione. Gli ultimi arrivati, nonché forse i più peculiari di tutti, sono i Joy-Con di Nintendo Switch.

Questi piccoli concentrati di tecnologia sono pieni fino all'orlo di feature caratteristiche e innovative, come la possibilità di usarli insieme come fossero un solo dispositivo, uniti o separati, ma anche individualmente come due controller distinti. Forse anche per questo, con il tempo, alcune caratteristiche hardware si sono dimostrate più utili di altre, e Nintendo stessa ha smesso di implementare quelle meno interessanti nei suoi titoli.



Pensiamo al sensore a infrarossi (IR) nel Joy-Con destro: i giochi che ne fanno uso in tutto il vastissimo parco di Switch sono infatti appena 11, come Ring Fit Adventure, dove il Joy-Con destro con capacità IR fa le veci di un rilevatore del battito cardiaco, che si attiva posizionando il pollice proprio sul sensore. Interessante anche l'uso che ne fa Resident Evil Revelation, per ricaricare l'arma con un tocco.

A dirla tutta, anche un'altra innovazione, l'HD Rumble, non ha quasi mai mostrato i muscoli come sul primo e unico titolo che ne adopera le potenzialità: 1/2 Switch. Riuscire a contare il numero di biglie virtuali contenute dentro ai Joy-Con è pura magia, dobbiamo ammetterlo. Forse è stato per via delle complicazioni che si vengono a creare in fase di sviluppo di giochi con HD Rumble ben implementato, ma l'unico vero merito dell'HD Rumble è stato quello di rendere più "tangibili" le vibrazioni in molti titoli first e third party.



Un po' come il feedback aptico di DualSense, per capirci. Non che sia troppo poco in assoluto, in Mario Kart 8 Deluxe i motori dei Joy-Con permettono di avvertire il rombo dei mezzi con grande precisione (qui la recensione Mario Kart 8 Deluxe). Semplicemente, come da titolo, "si poteva dare di più".

I Toys to Life (Skylanders, Amiibo, ecc.)

Il mercato dei giocattoli e quello dei videogiochi hanno sempre avuto un legame molto stretto. Vuoi perché Nintendo iniziò producendo proprio balocchi tradizionali, per poi contribuire a definire il mercato dei videogiochi come lo conosciamo oggi, o magari perché negli anni non sono mancati numerosi tentativi di creare dei prodotti fisici con funzionalità aumentate digitali. Parliamo di Skylanders, Amiibo, Disney Infinity e molti altri: sono i "Toys to Life", e purtroppo non sono quasi mai stati sfruttati al massimo delle loro potenzialità.

Il fatto è che le statuine, o action figure che dir si voglia, raffiguranti personaggi noti dei rispettivi brand sono tutte diventate in brevissimo tempo oggetti da collezione, da tenere ben protetti nelle loro confezioni originali, a debita distanza dalle console e lasciando dunque inutilizzate le loro funzionalità. Pur volendoci "giocare", acquistare e utilizzare un'Amiibo o uno Skylander nella maggior parte dei casi significa solo avere accesso a personaggi opzionali e costumi alternativi, contenuti nella base del prodotto in un chip NFC (Near Field Contact). Niente che non sarebbe stato possibile includere in un semplice codice alfanumerico.



Qualche tentativo più elaborato c'è stato, come le navicelle componibili di Starlink. Ogni figure poteva essere modificata nella realtà, cambiando al volo accessori come il pilota, i fucili e i propulsori, per trasformare in tempo reale il nostro mezzo in-game avvicinando il modellino appena costruito al sensore NFC dei Joy-Con.

Ciononostante, il gioco spaziale made by Ubisoft non è riuscito a interessare i giocatori, diventando noto quasi solo in seguito alla cancellazione del progetto e in ambito collezionistico, quando gli esemplari rimasti sugli scaffali furono messi in vendita a prezzi ridotti di quasi l'80% . Quanto a Skylanders, Disney Infinity e Amiibo: i primi due sono anch'essi fuori produzione, mentre le statuine di Nintendo restano un prodotto di successo, ma sempre solo come oggetti da esposizione. Più "Toys" che "Life", insomma.

La PS Vita: il touchpad della discordia

La PS Vita è forse una delle console portatili più amate e contemporaneamente più sfortunate della storia. L'erede della fortunata PSP (Play Station Portable) ha avuto una vita difficile fin dall'inizio, a causa di un prezzo di lancio molto elevato, giustificato dalle sue caratteristiche tecniche. Pensate che il suo concorrente dell'epoca era il Nintendo 3DS: non un campione di potenza, ma che aveva dalla sua un parco titoli invidiabile e un costo molto ridotto.

Eppure sono in molti a guardare con nostalgia all'ultima console portatile di Sony, specialmente oggi, a ridosso dell'uscita di PS Portal. Forse perché PS Vita, fra le altre cose, consentiva di streammare i giochi da Playstation 4 tramite WiFi o persino con una scheda telefonica inserita direttamente al suo interno (qui lo speciale su PS Vita, pregi e difetti di una console sfortunata).



Fra le chicche hardware peggio gestite è perciò possibile inserire PS Vita per intero, ma vogliamo andare più a fondo e citare un esempio più specifico: il suo touch pad posteriore. Venne principalmente usato per sopperire alla mancanza dei grilletti R2 ed L2, che non furono inseriti per mantenere il design della portatile Sony il più possibile sottile ed elegante. Del resto, in teoria bastava un tocco sulla parte sinistra, o uno sul lato destro per emularne le funzioni.



Tuttavia, non solo questa soluzione di rimpiazzo venne giudicata scomoda dalla maggior parte dei fruitori ma, come dimostra il piccolo Tearaway, si sarebbe potuto fare molto di più con quel touchpad.

Il 3D del Nintendo 3DS

Non si può proprio dire che il Nintendo 3DS sia stata una console che "poteva dare di più", visto che ha portato nelle case degli appassionati innumerevoli capolavori. Nel suo periodo migliore, si stima che in Giappone ci fossero almeno due 3DS in ogni famiglia. Tuttavia, con il passare del tempo, Nintendo stessa ha gradualmente reso meno importante la sua caratteristica hardware principale: lo schermo 3D. Per quanto resti ancora oggi un oggetto di grande effetto, non è per la profondità aumentata che la console si è imposta nel mercato come best seller.

Anzi, sono ben pochi i giochi che ne fanno un uso impattante sul fronte del gameplay, e quasi tutti first party Nintendo. Su tutti spiccano il bellissimo Super Mario 3D Land (qui la recensione di Super Mario 3D Land), The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Mario Kart 7 o Starfox 64 3D. La difficoltà di produrre giochi interessanti in quanto dotati di un effetto 3D particolare, che andava "in profondità" nello schermo, anziché "uscire fuori" da esso, disincentivò la maggior parte delle case di sviluppo di terze parti, che inserirono funzionalità 3D sempre più limitate. Alla fine anche Nintendo si arrese e realizzò una versione più economica del 3DS... senza 3D: il 2DS, seguito da una versione più grande e comoda, il 2DS XL. Nonostante l'assenza dello schermo 3D, su 2DS erano compatibili tutti i giochi usciti fino a quel momento per la console. Il che dimostrò definitivamente che, per quanto interessante, lo slider che regolava la profondità dello schermo non era mai stato il vero protagonista dell'offerta. In questo caso specifico, quindi, nonostante Nintendo abbia creduto a lungo nella sua tecnologia proprietaria e l'abbia supportata, semplicemente non ci fu abbastanza interesse da parte del pubblico, tale da giustificare ulteriori sforzi per adoperarla meglio, o di più.

Il Kinect

L'ultimo esemplare della lista "tecnologie videoludiche sprecate" è forse il più rappresentativo di tutti e il flop più rumoroso. Stiamo parlando del Kinect, in cui Microsoft investì al punto da aggiornarlo e migliorarlo dall'epoca Xbox360 a quella Xbox One. Precisamente, dal 2010 fino al 25 ottobre 2017, quando ne fu interrotta la produzione. Nonostante gli oltre 50 milioni di unità vendute solo nel primo anno (un numero davvero alto), Microsoft e Xbox non ne sfruttarono mai appieno le potenzialità in nessuno dei loro giochi più importanti. Anche gli studi di terze parti, esaurito l'entusiasmo derivante dai primi dati di vendita, non vollero investire tempo e denaro nella periferica, nemmeno per inserire controlli gestuali.

Anche quando furono tentati approcci più creativi, come in Dead Space 3, i giocatori trovarono poco pratico destreggiarsi con i movimenti del corpo, ad esempio, per lanciare una granata, preferendo i controlli tradizionali. Tolto qualche party game e le molte applicazioni utili per fare ginnastica, il Kinect non è mai stato al centro dei pensieri di sviluppatori, sia su Xbox 360, che su Xbox One. Su quest'ultima, in un tentativo di riabilitarlo e ritentare da capo dopo Xbox 360, Kinect 2.0 venne persino venduto in un bundle "obbligatorio", nel senso che per qualche tempo non si poteva prendere Xbox One senza acquistare anche il Kinect. La strategia non funzionò e anzi ebbe un impatto tutt'altro che positivo sulla competizione commerciale con PS4, dato che il costo del pacchetto Xbox+Kinect era più elevato di quello offerto della concorrenza.



Da un punto di vista puramente tecnologico, però, Kinect sfoggia ancora oggi un bel potenziale: tanto che alla fine c'è chi lo ha riscoperto e utilizzato con profitto, anche se in settori diversi da quello videoludico. I ricercatori dell'università di Berna, in Svizzera, utilizzarono Kinect per concepire un sistema di controllo per la visualizzazione e l'analisi di radiografie e tomografie. Tramite il riconoscimento vocale del dispositivo, i chirurghi potevano visualizzare esami medici e schede dei pazienti senza usare le mani, per esempio durante un'operazione. Mentre molti animatori 3D nel tempo lo hanno utilizzato a braccetto con software "fatti in casa" come soluzione economica e agevole per il tracking e lo scan dei movimenti del corpo.