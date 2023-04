Dead Island 2: da Santa Monica a Bel-Air, i panorami mozzafiato di Hell-A

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Citando le parole della Lead Narrative Designer Ayesha Khan, che ritrovate nella nostra intervista sullo sviluppo e le caratteristiche di Dead Island 2, i ragazzi di Dambuster Studios hanno guardato a Los Angeles come fosse un altro dei personaggi del gioco, badando a ricrearne i luoghi più iconici e a donarle una spiccata personalità. Ciascuna delle dieci aree che compongono la mappa vanta caratteristiche distintive, che non possono prescindere però dai segni della "caduta della civiltà" dovuta all'apocalisse zombie. Dai tramonti di Santa Monica fino alle lussuose ville delle star del cinema e della musica, in quel di Bel Air, parliamo insomma di un parco giochi tutto da scoprire, a cui dovevamo necessariamente dar spazio a seguito dello speciale sugli abomini di Dead Island 2. Indossate gli occhiali da sole e impugnate uno spadone a due mani: si torna a Hell-A.

Il lusso che uccide

Bel-Air e Beverly Hills sono sinonimo di ricchezza e successo: accolgono infatti le - non troppo umili - dimore di star del cinema, della musica e dello sport, delle mega ville ben distanziate l'una dall'altra (perché la privacy è importante!) complete di ogni genere di comfort. Andando a zonzo per Bel-Air ci siamo fermati ad ammirare la famosa Hollywood Sign, la scritta monumentale posta sul monte Lee che sovrasta Los Angeles.

Ritagliarsi lo spazio per farlo in Dead Island 2 è possibile, ma guai a fermarsi a lungo: i Camminatori e i Corridori non ci penseranno due volte a scagliarsi sul vostro Ammazzazombi preferito e purtroppo la situazione non migliora di molto provando a trovare rifugio nelle magioni dei riccastri. Potreste ancora imbattervi nelle supercar parcheggiate a casaccio dai vecchi proprietari ma i nuovi inquilini dalle mandibole a penzoloni vi faranno passare la voglia di stare a guardarle.



Tra scaloni principeschi distrutti, mobili sporchi di sangue e viscere e tanto, tanto, caos, queste due aree della mappa sono decisamente più accessibili delle controparti reali (non si rischia infatti di passare per rapinatori o stalker quando si entra in un'abitazione) ma celano un'enorme quantità di non morti affamati di carne umana. Però i tramonti visti da qui son proprio belli! Prima appannaggio dei turisti più facoltosi, l'Halperin Hotel di Hell-A non fa distinzioni tra portafogli e permette a chiunque un soggiorno da brivido.

Sfortunatamente però il servizio non è più quello di una volta, e ciò ben si evince dalla questionabile pulizia delle camere. Non di rado infatti potreste trovare al loro interno degli arti mutilati di recente ma soprattutto: attenti a chiedere il servizio in stanza. I camerieri non vi porteranno il pasto perché voi sarete il loro. I più temerari potrebbero anche sfidare la sorte e tentare di arrivare in zona piscina per darsi una rinfrescata... in teoria. Sappiate che la vasca è stata riempita di agenti chimici corrosivi in grado di sciogliere i corpi, quindi il vostro bagno rilassante rischierebbe di essere l'ultimo.

La magia del cinema

Volete vedere dove avviene la magia del cinema? Per farlo non dovrete far altro che visitare i Monarch Studios a Hell-A. Prima dell'avanzata dei non-morti infatti stavano avendo luogo le riprese di un B-movie ad alto budget, Rise of the God Spider, incentrato sulla minaccia rappresentata da un ragno enorme.

Oltre a poter ammirare il gigantesco aracnide in scala 1:1 - posto in un'area ricolma di green screen che con ogni probabilità sarebbero stati sostituiti da una metropoli in fiamme - il nostro Ammazzazombi può visitare i teatri di posa nelle sale interne, completi di un salotto e una camera da letto pronti per fare da sfondo a una sitcom.

In questo tour degli studios bisogna sempre tener d'occhio i membri della troupe in stato di decomposizione, ma tutto sommato un viaggio alla scoperta dei segreti della Settima Arte vale qualche piccolo rischio. Il rosso intenso del red carpet, la Walk of Fame e le celebrazioni dei... Romero (gli Oscar di Dead Island 2). Queste sono le meraviglie di Hollywood Boulevard, l'area dove i film non vengono prodotti ma premiati. Il nome del grande evento non poteva che citare George Romero, il maestro dell'horror che per primo ha portato l'apocalisse zombie sul grande schermo. Prima di fare una capatina per i negozi è obbligatorio andare a vedere coi propri occhi le stelle dedicate ai grandi dello spettacolo, ma attenzione: un assalto improvviso di un manipolo di Corridori potrebbe costringervi a tirar fuori l'arma e a insozzare di sangue la famosa strada che ospita anche il Chinese Theatre.

Dopo una breve sosta a Ocean Avenue, che ospita il Serling hotel e dei costosi condomini sul mare, potreste avvicinarvi ancor di più alle spiagge per godervi alcuni dei luoghi simbolo di Hell-A.

Dalle spiagge alle fogne

Il molo di Santa Monica è rimasto un luogo affollato, ma stavolta da marcescenti appassionati di beach volley che muoiono dalla voglia di giocarci... usando la vostra testa come palla. Impossibile comunque non fare una capatina all'iconico parco divertimenti con vista sull'oceano, o sulla ruota panoramica, che però sembra non essere nelle migliori condizioni della sua decennale carriera.

Per continuare a farsi coccolare dalla brezza marina si potrebbe decidere di passare per Venice Beach, così da fare due passi per i suoi viali pieni di palme e caratteristici negozietti, tra venditori di scarpe, santuari del tatuaggio e tanti non morti. Per sedare i morsi della fame, quella "tradizionale" intendiamo, è d'obbligo puntare verso il Blue Crab, un ristorantino che offre dell'ottimo pesce alla griglia e tante chiacchiere con altri sopravvissuti e improbabili venditori di diavolerie ammazzazombi.

La Los Angeles di Dead Island 2 regala anche altri tipi di "scorci", a cominciare dalle viste - letteralmente - mozzafiato su dei fetidi canali di scolo della Fogna di Brentwood, piena di Bavosi e altri abomini pronti a farvi le scarpe nella semi oscurità che abbraccia i claustrofobici corridoi dell'area. Un altro luogo di indubbio fascino è la Metro, con le sue gallerie attraversate da binari e piene di vagoni in disuso. Anche qui coloro che soffrono di germofobia faticheranno a trovarsi a proprio agio, o a farsi largo tra i teschi appena spolpati da qualche losangelino barcollante in vena di un pasto fuori orario. In definitiva, la Hell-A di Dead Island 2 regala panorami e divertimenti per tutti i gusti, purché siate sufficientemente armati per viverla e tornare a casa per raccontare l'esperienza.