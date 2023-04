Dead Island 2: ci sono tanti mostri a Los Angeles!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La Hell-A di Dead Island 2 è un grande parco divertimenti a tema zombie ma le gioie del FLESH System - che abbiamo avuto modo di approfondire nell'intervista agli sviluppatori di Dead Island 2 - non devono ingannare. Per sopravvivere nell'assolata e iconica città californiana infatti è necessario lottare con foga ma anche giudizio: le minacce marcescenti offerte dal bestiario messo a punto da Dambuster Studios sono varie, temibili e capaci di uccidere brutalmente gli Ammazzazombi più incauti. Soffermandoci sia sui nemici più comuni, sia su quelli che potremmo definire "i Predatori Alfa", abbiamo passato in rassegna gli abomini del gioco (se volete saperne di più sulla crociata anti-zombie a LA, la recensione di Dead Island 2 è a portata di click).

Gli zombie comuni

Come in ogni gioco del genere, anche in Dead Island 2 troviamo una sorta di avversario base, un malcapitato in decomposizione su cui provare la nostra arma bianca all'ultimo grido: parliamo dei Barcollanti, così fragili da rischiare di spezzare le loro stesse ossa quando attaccano un Ammazzazombi. In compenso, non avendo più sangue nelle vene hanno un problema in meno a cui pensare (i danni da sanguinamento) ma esplodono che è una bellezza.

Più "in salute" rispetto ai loro smunti cugini, i Camminatori vanno pazzi per la carne umana e contagiano coloro che mordono o feriscono. Questi ex fan del football americano - alcune delle loro maglie ci indicano che lo fossero - sono soliti dilaniare cadaveri in gruppo, il che li rende perfetti per un bel barbecue a base di bombe molotov. Proprio come i loro "precedenti io", cittadini salutisti e patiti di jogging, i Corridori coprono grandi distanze con rapidità. Attratti da esplosioni e altri rumori forti, riescono a evitare colpi pesanti e, spingendo il protagonista, possono interromperne le mosse speciali.



Il vero problema però è che sia i Camminatori, sia i Corridori, vanno a zonzo per le strade di Los Angeles in gran numero e varianti, caratterizzate da differenti basi elementali e non solo. Con la pelle quasi del tutto carbonizzata e i bulbi oculari a penzoloni, i Camminatori in Fiamme sono avvolti, appunto, dal fuoco, a causa di misteriosi processi metabolici. In grado di incendiare qualsiasi elemento infiammabile e di trasformare i sopravvissuti in pire umane, possono venir "spenti" con l'acqua.

Una volta onesti operai, quelli Elettrici si definiscono da sé e accompagnano molte altre incarnazioni, per un totale di ben 12 Camminatori diversi. Tra questi, vale certamente la pena di citarne tre in particolare, a cominciare dai Pompieri. Quando erano in vita, questi abomini facevano parte dei vigili del fuoco di Los Angeles, che con sprezzo del pericolo domavano anche i più pericolosi degli incendi. Il grattacapo (per il giocatore) è che da non morti indossano quelle stesse tute che li proteggevano in vita, risultando immuni a vari tipi di danno. Veniamo poi ai Granatieri, degli ex militari con un giubbotto tattico pieno di granate. Lasciare libero sfogo al fucile d'assalto nelle loro vicinanze è insomma qualcosa che vi consigliamo caldamente di evitare. Ultimi ma non per importanza sono i Camminatori Sciame, che a differenza dei loro esimi colleghi hanno una particolarità non da poco: ospitano infatti un alveare simbiotico nell'addome, la casa di amabili insetti pronti a contagiare le vittime. Dei sei mostri legati alla categoria dei Corridori, che condividono diverse particolarità coi Camminatori, vogliamo menzionare i Pungenti, che rispetto ai loro concittadini si presentano a torso nudo, col petto ricoperto da schegge di vetro, filo spinato, e altre decorazioni da sfilata di moda.

Vista questa loro caratteristica, sarebbe meglio non tentare di colpirli con attacchi da mischia. La ciliegina sulla torta del bestiario standard è rappresentata dai... Rider i quali, ormai infetti, offrono morte in pronta consegna. La cosa positiva è che il loro zaino è pieno di bevande energetiche e barrette proteiche con cui rifocillarsi.

Di ferocia e simpatia: le Varianti Alfa

Le minacce maggiori di Dead Island 2, neanche a dirlo, fanno sembrare gli abomini di cui sopra degli amabili vecchietti con la cataratta che si presentano a una riunione di condominio col cesto dei carciofi arrostiti, avendolo scambiato per la busta con la quota della luce. I Frantumatori sono i classici colossi che non vorreste incontrare per le strade di Los Angeles, capaci - complici le loro fibre muscolari rinforzate - di sferrare attacchi che generano onde sismiche in grado di tramortire il nostro crociato anti-zombie.

La variante Infernale di questi avversari è ancor più rabbiosa e incanala plasma ad alta tensione per poi dare fuoco ai malcapitati. Coi loro enormi rigonfiamenti sul petto, rivoltanti contenitori di gas infiammabile, i Detonatori sono dei tipi "esplosivi", ed è meglio tenerli a debita distanza, al contrario di quanto è necessario fare nel fronteggiare i Bavosi. Se il modo in cui sono stati battezzati non dovesse bastare a metterne in luce la principale caratteristica, sappiate che sono come quell'amico che ci ha dato troppo dentro con l'alcool a capodanno.



Il loro vomito mefitico è composto da bile caustica e chissà cos'altro, ecco perché è necessario avvicinarli, così da spingerli a battersi corpo a corpo e a smettere di ritinteggiare le strade losangeline con magici e fetidi colori. Più infidi ma egualmente disgustosi sono i Bavosi Putrefatti, che piazzano trappole al vomito su ogni tipo di superficie: basta avvicinarsi a una di esse per farla esplodere. Potremmo dire che le fiamme al napalm organico emesse dai Bavosi Incendari siano il loro tratto distintivo ma ciò è solo in parte vero.

In vita infatti erano dei rapper alti, corpulenti e completi di tutti gli strumenti del mestiere, a partire dal catenone con tanto di microfono dorato appeso al collo. Grazie ai loro polmoni da cantante lirico, gli Urlatori producono delle onde d'urto sonore da non sottovalutare, con quelli Voltaici che all'esibizione canora aggiungono danni da shock. In cima alla catena alimentare troviamo i Macellai, di nome e di fatto, viste le loro ossa che fuoriescono dalle mani per diventare lame affilate, che questi esseri usano per parare i proiettili o per affettare le vittime con la perizia di un... macellaio, per l'appunto.

Memori del loro passato da metallari, i Macellai Feroci indossano giubbotti borchiati e si distinguono dai loro cugini per la capigliatura, una cresta rimasta più o meno intatta a seguito della mutazione. Perché si chiamano feroci? È semplice: sono dei tipi nervosetti e un pelino aggressivi. Capaci di rivaleggiare col William Birkin di Resident Evil in quanto a bruttezza e deformità, i Mutanti appaiono simili a creature ben meno spaventose, ma se messi in allarme si tramutano in mostruosità da incubo, col torace diviso a metà, un gigantesco osso spuntato dal braccio che usano a mo' di mazza e l'abilità di sparare dei rivoltanti proiettili. E così si conclude il nostro piccolo viaggio alla scoperta dei mostri di Dead Island 2, che tra la varietà estetica e quella prettamente ludica invogliano certamente a portare avanti il divertente e truculento sterminio condotto dai folli Ammazzazombi.