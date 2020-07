Deathloop per PS5: approfondiamo il gameplay del nuovo gioco di Arkane

Annunciato sul palco della conferenza di Bethesda all'E3 del 2019, Deathloop è un particolare action adventure che ci vedrà vestire i panni di un assassino intrappolato tra le maglie di un anello temporale apparentemente senza fine. Un concept intrigante per un titolo carico di potenziale, attualmente in lavorazione presso uno degli sviluppatori più talentuosi dell'industria: Arkane Studios. Proprio di recente abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere sul gioco col game director Dinga Bakaba e con l'art director Sebastien Mitton, che ci hanno offerto alcuni interessanti dettagli sul titolo in arrivo su PS5 (come esclusiva temporale) entro la fine dell'anno.

Deathloop: tutto quello che c'è da sapere

Everyeye: Sappiamo che in Deathloop potremo scegliere liberamente in che ordine affrontare i diversi obiettivi. A questo proposito cosa possiamo aspettarci dalla campagna in termini di struttura e level design?

Dinga Bakaba: In linea generale possiamo paragonare la struttura della campagna a quella di Dishonored, con diverse missioni legate all'obiettivo principale di Cole, ma in questo caso la progressione è totalmente non lineare e ai giocatori viene data la libertà di scegliere dove andare e quali compiti portare a termine durante i diversi momenti della giornata. In questo senso, il fatto che l'avventura sia collocata all'interno di un anello temporale contribuisce a rendere ancor più significativa questa autonomia.

Raggiungere una zona e completare una missione in un determinato momento, avrà infatti precise conseguenze che potremo percepire chiaramente nel corso delle fasi successive del loop, e compiere le stesse attività in un'altra porzione del giorno porterà a ripercussioni differenti. La progressione assomiglia per certi versi al gioco del domino, con una rete di cause ed effetti tutta da scoprire. Il tutto all'interno di un'ambientazione che, come in Dishonored, è a tutti gli effetti una rete di piccoli open world, caratterizzati da un level design progettato per offrire un'ampia gamma di possibilità, sia in termini di interazione sia di strategie d'approccio. In alcune delle aree che compongono la mappa troverete membri dei Visionaries (i bersagli del protagonista) da uccidere, mentre altre saranno più votate all'esplorazione e conterranno indizi sulla trama principale. Sebbene il fattore tempo abbia un ruolo chiave della narrazione, non volevamo che i giocatori si sentissero costretti ad agire dovendo tenere conto di scadenze stringenti. Quindi potrete procedere con tutta calma sia nella gestione delle possibilità offerte gameplay, sia per quanto riguarda la perlustrazione dei vai livelli.



Everyeye: Quanto è difficile bilanciare e rendere appagante un titolo dove è spesso necessario ricominciare tutto daccapo, evitando di generare frustrazione nei giocatori?

Dinga Bakaba: Volevamo calare i giocatori in un scenario in cui la morte è parte integrante della progressione. Ogni volta che il loop verrà riavviato, infatti, Cole conserverà tutte le conoscenze accumulate nella sua "precedente vita", tutti gli indizi raccolti, tutte le tracce utili a raggiungere il suo obiettivo: comprendere le regole dell'anello temporale per riuscire infine a uscirne. A ogni nuovo riavvio, quindi, il protagonista potrà agire diversamente in base alle informazioni apprese, e questo contribuisce al senso di progressione del giocatore. Bisogna inoltre considerare che Cole possiede inoltre un'abilità speciale chiamata "Reprise", che gli permette di morire più di una volta all'interno dello stesso loop, per sfruttare immediatamente quanto appreso.



È chiaro che una volta raggiunto il definitivo trapasso, o la mezzanotte, la giornata si riavvierà e sarete costretti a iniziare da capo, ma non è la morte il nodo principale di Deathloop. Il punto è continuare a scoprire nuovi dettagli su questa "gabbia temporale" all'interno di quella che possiamo definire un'avventura iterativa, sostenuta dalla necessità di indagare e tentare nuove soluzioni fino a risolvere il mistero del loop.

Questa formula ci ha concesso una maggiore libertà in termini di level design, permettendoci di creare livelli più ampi e stratificati, senza reali "colli di bottiglia". Con Deathloop non abbiamo la necessità di spingere il giocatore ad affrontare determinate situazioni in uno specifico momento, visto che Cole può tranquillamente saltare intere aree o missioni per poi dedicarcisi in un loop successivo.



A maggior ragione considerando che all'inizio il protagonista potrebbe non essere abbastanza forte per fronteggiare alcune sfide, e quindi starà al giocatore decidere se aggirarle in attesa di potenziare il suo alter ego. A questo proposito, sì, c'è un sistema di progressione persistente, ma ne parleremo più avanti.



Everyeye: Nei vostri precedenti giochi c'è sempre stata una forte componente di scelta morale. In Dishonored, ad esempio, era possibile decidere se optare per un approccio letale o evitare qualsiasi uccisione. Ritroveremo questo aspetto anche in Deathloop?

Dinga Bakaba: Da questo punto di vista, Deathloop è più vicino a Dark Messiah of Might and Magic che a Dishonored, un titolo in cui la libertà di scelta era più che altro legata alla varietà degli approcci disponibili.

Deathloop non ha un vero e proprio "morality system", ma offre ai giocatori la possibilità di affrontare l'avventura nel modo che preferiscono. È del tutto possibile completare un singolo loop senza uccidere nessuno, ma non c'è nessun reale vincolo e nessuna condotta è migliore delle altre, se non per quanto riguarda il successo di una specifica strategia. È un titolo dove gran parte delle azioni provoca conseguenze più immediate, e l'intera campagna è concepita per accogliere con elasticità le scelte ludiche degli utenti.



Everyeye: Deathloop permetterà a un secondo giocatore di vestire i panni del nemico per ostacolare la progressione del protagonista. Potreste offrirci qualche dettaglio in più sulle meccaniche multiplayer del gioco?

Dinga Bakaba: Nel corso della campagna Cole dovrà uccidere 8 bersagli e uno di questi, Julianna, non gioca secondo le regole di questo perfetto meccanismo a orologeria. Non proprio perfetto, in effetti, visto che tra un loop e l'altro ci saranno piccole variazioni: mi piace definirlo un "fenomeno sporco". Tornando a Julianna, non solo lei è un'anomalia ma è anche determinata a darvi la caccia. In qualche modo sarà sempre presente sul percorso di Cole, pronta a tendergli un'imboscata, a inseguirlo attivamente o anche solo a sussurrargli parole minacciose via radio.



Quello che volevamo era avere un elemento di disturbo, una scheggia impazzita all'interno di questo meccanismo quasi perfetto. All'inizio doveva essere solo un semplice NPC, poi siamo arrivati alla conclusione che sarebbe stato ancora più interessante se l'antagonista principale del gioco potesse essere interpretato da un giocatore.



Si tratta di un'idea che abbiamo provato a portare avanti già in passato, in un gioco cancellato chiamato The Crossing, con l'obiettivo di abbattere i confini tra single player e multigiocatore. A differenza dell protagonista, Julianna ha abbracciato in pieno la follia del time loop, desidera che questo gioco del gatto col topo non abbia mai fine. Per lei l'obiettivo non è uccidere Cole, ma continuare a divertirsi facendo ciò che vuole senza conseguenze.

Partendo da questi presupposti, il multiplayer può dare vita a tantissimi scenari diversi, tutti coerenti col personaggio: una giocatore nei panni di Julianna potrebbe perfino decidere di comportarsi in maniera amichevole ed è un'incognita assolutamente intrigante, perché valorizza la natura emergente di questo particolare aspetto dell'esperienza. È un elemento di imprevidibilità pensato per rendere l'avventura ancora più memorabile.



Everyeye: Giocando in solitaria, invece, che cosa possiamo aspettarci da Julianna? L'IA è in grado di adattarsi alle nostre strategie, di sfruttare abilità sempre più potenti nel corso della campagna?

Dinga Bakaba: Anche giocando offline, Julianna sarà la meno prevedibile e la più feroce dei bersagli di Cole. Sarà in grado di sorprendere il giocatore e di utilizzare la gran parte delle abilità della sua controparte multiplayer. Avrà il medesimo ruolo, insomma, ma è chiaro che la gamma delle strategie utilizzate e, più in generale, la sua capacità di spiazzare l'utente sarà più contenuta rispetto a quella riscontrabile giocando online.



Everyeye: Quali sono le principali fonti d'ispirazione per la storia e per il particolare stile di Deathloop?

Sebastien Mitton: Come sempre abbiamo utilizzato un gran numero di riferimenti per comporre l'immaginario del gioco e definire il suo particolare stile.

Per noi si tratta di semplici stimoli, un punto di partenza che ci permette di elaborare qualcosa di completamente nuovo e personale, quindi il risultato di questo processo può essere totalmente diverso dalla sua fonte di ispirazione. Tanto per fare qualche esempio, per il senso di isolamento che si respira a Black Reef abbiamo preso spunto da La Cosa di John Carpenter, mentre la percezione del tempo di Cole è in qualche modo ispirata a quella del protagonista de L'Uomo in fuga di Stephen King. Sempre Cole ha diversi tratti in comune con Jena Plissken di 1997 Fuga da New York, che è praticamente l'antieroe "cazzuto" per eccellenza, e anche qualcosa del personaggio di Lee Marvin in Point Blank. La lista dei riferimenti comprende anche I guerrieri della notte per la caratterizzazione stilistica di alcuni NPC, mentre lo scenario ricorda in parte quello delle Isole Faroe, sia per quel che riguarda il clima che le architetture. Il periodo storico di riferimento è quello degli anni ‘60 e ‘70, ma senza i cliché più abusati, come quelli legati alla cultura disco.