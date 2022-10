Decentraland: in che stato è oggi il metaverso dopo il boom degli NFT?

È passato molto tempo dal nostro breve viaggio alla scoperta di Decentraland e del metaverso su blockchain a Genesis City. Il boom dei concetti di metaverso, NFT e blockchain - oltre che delle criptovalute - a cui abbiamo assistito tra fine 2021 e inizio 2022 ha portato questo mondo molto più vicino al grande pubblico aumentando il volume di investimenti non solo dai privati, ma anche dai colossi mediatici, tech, della moda e di molti altri settori.

Ci stiamo ormai avvicinando però alla fine dell'anno e, nel mentre, la situazione è mutata sensibilmente: a metà settembre è arrivato il Merge di Ethereum, ovvero il passaggio al meccanismo proof-of-stake per una maggiore sostenibilità del mercato. Nelle ultime settimane però tutte le principali crypto hanno lentamente perso valore e momentum, tornando nella maggior parte dei casi a numeri visti soltanto tra 2020 e 2021. Lo stesso vale per Decentraland: dopo quasi dodici mesi dall'esplosione di MANA, in che stato è oggi la piattaforma?

Ritorno al punto di partenza

La perdita di appeal degli NFT per il consumatore medio e i mass media ha lentamente riportato MANA e Decentraland allo stato pre-boom. I dati raccolti a inizio 2022 vedevano un Market Cap attorno ai 5,3 miliardi di dollari, con un massimo storico di circa 9 miliardi raggiunto a fine novembre 2021, quando il prezzo per singolo MANA è salito a 5,48 dollari. Nel mese di dicembre dell'anno passato il co-fondatore Ari Meilich ha confermato che Decentraland contava circa 18.000 utenti attivi giornalmente e 300.000 su base mensile; in altre parole, si prospettava un futuro molto roseo.

Oggi il paesaggio virtuale propostoci è radicalmente diverso: secondo i dati raccolti da Arcane Research, già nel maggio 2022 si contavano circa 500 utenti attivi settimanalmente, segnale di una tendenza generale di ribasso per i principali videogiochi del settore come The Sandbox, Illuvium e Axie Infinity. DappRadar conferma questi numeri con le sue analisi in tempo reale dei migliori giochi Ethereum: nel caso specifico di Decentraland, negli ultimi 30 giorni si è passati a 499 utenti, in calo del 12,3% su base mensile, mentre settimanalmente ci si assesta poco sopra 100 utenti unici e attorno alle 300 transazioni. Per offrirvi una pietra di paragone, altri metaversi considerati tra gli "originali metaversi" come VRChat e Second Life continuano a registrare medie superiori alle 5mila persone connesse regolarmente, con picchi giornalieri di oltre 30mila utenti.



I numeri di NFT Stats confermano ulteriormente il cresciuto disinteresse per Decentraland: il prezzo medio di un terreno è sceso a 4.380 dollari contro i 13.000 circa di inizio 2022, mentre il Market Cap di MANA è sceso a circa 1,3 miliardi di dollari e il valore di un MANA si è assestato ai valori precedenti al boom, a circa 0,70 dollari. In poche parole, le prestazioni attuali non sembrano buone e la mancanza di utilità concreta di Decentraland è influenzata dalla perdita di appetito degli investitori per investimenti senza valore reale. In un periodo tutt'altro che radioso per le criptovalute queste statistiche non sorprendono, ma il ritorno al punto di partenza non è segnale di un crollo definitivo dei metaversi.

Gli investimenti non mancano

La svalutazione di Decentraland non sembra però preoccupare grandi investitori che, al contrario, stanno sfruttando questo periodo per acquistare Parcel (NFT e unità di terreno del mondo di gioco pari a 16x16 metri) e lanciare partnership e joint projects.

A metà settembre il massimo campionato spagnolo LaLiga è entrato nel metaverso di Decentraland mediante un accordo di licenza strategica con la società tecnologica StadioPlus, la quale guida i colossi dell'industria sportiva interessati a entrare nel metaverso. Lo stesso responsabile del franchising e delle licenze di LaLiga, Stephen Ibbotson, ha dichiarato: "Per LaLiga è essenziale continuare a innovare in modo da offrire il meglio della competizione ai nostri fan, sia dentro che fuori dal campo. Questo accordo di licenza ci consentirà di raggiungere un pubblico nuovo e significativo, come quello di Decentraland".



Un altro esempio è l'approdo di Shemaroo Entertainment, aggregatore di content creator indiano, all'interno di Decentraland con il suo Shemaroo Theatre. L'industria dell'intrattenimento continua a mostrare il suo interesse per il metaverso e, nel caso specifico di Shemaroo, porterà agli utenti un film di Bollywood gratuito ogni venerdì dal 7 ottobre 2022, in aggiunta ad altre esperienze tra zone per roulotte virtuali, hall eleganti e molto altro. Così facendo, la società di Mumbai è ufficialmente diventata la prima ad aprire un cinema all'interno di Decentraland.

Al contempo, Ethernal Labs ha aperto il nuovo Ethernal Labs HQ all'interno di Decentraland rilanciando il progetto NFT Ethernity anche nel metaverso. Questo annuncio nelle ultime ore ha causato una crescita del 174% per il token ERN e, sul lungo termine, alla luce delle partnership con Boss Logic, Messi e molte altre celebrità potrebbe comportare una nuova crescita anche per Decentraland e MANA.

Dulcis in fundo, bisogna ricordare le numerose società e realtà che ancora oggi continuano a operare all'interno di Decentraland: proprio a fine settembre la divisione América Latina di Samsung ha inaugurato la House of SAM, offrendo un assaggio dell'esperienza SmartThings tra giochi esclusivi e NFT. O ancora, la divisione nordamericana del colosso sudcoreano continua a tenere eventi all'interno di Samsung 837X come l'ultimo RecycleUp Fashion Show organizzato per celebrare i traguardi di sostenibilità raggiunti dall'azienda. Nel mese scorso Decentraland ha poi ospitato l'AsiaVerse Art Week 2022 per mostrare al pubblico e agli investitori i progetti NFT più promettenti nati in Asia, e si è tenuta anche la Metaverse Art Week con l'aiuto di Sotheby's e ArtNet.

Come uscirà Decentraland dal Crypto Winter?

La fase di contrazione delle criptovalute e il periodo di stasi verso il quale si sta evolvendo il settore non aiutano certamente Decentraland e altri metaversi a prosperare: "Il criptoinverno sta arrivando", hanno affermato a giugno Tyler e Cameron Winklevoss, rispettivamente CEO e presidente di Gemini. Il brusco ribasso delle principali crypto e degli Altcoin di riferimento è stato il segnale chiave di questo nuovo corso anche per i metaversi, e non è chiaro se e quando questo mercato tornerà davvero nella bocca di tutti con un altro evento mediatico simile ai Non-Fungible Token.



Allo stato attuale gli esperti non si aspettano una ripresa rapida: "Non mi aspetto che le criptovalute tornino ai fasti del 2021, dal momento che la politica monetaria della Federal Reserve, che un tempo aveva un ruolo di sostegno nei confronti del mercato delle crypto, è diventata un ostacolo per questa asset class", ha dichiarato Robert Johnson, professore di finanza presso l'Heider College of Business della Creighton University. Con il giusto pensiero critico, aggiunge la CEO di Fidelity Investments Abigail Johnson, il pubblico intuirà il potenziale di questi investimenti a lungo termine; pertanto, "è il momento di resistere e investire di più".



Lo stesso vale per The Sandbox, Axie Infinity e tanti altri metaversi, ma è chiaro che solamente una ricrescita esplosiva delle criptovalute potrà riportarli al centro dell'attenzione facendoli uscire dall'inverno crypto. Per il momento, Decentraland sembra destinato a rimanere una landa desolata.