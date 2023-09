Delta Force Hawk Ops: uno sparatutto gratis da non sottovalutare

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One PS5 Xbox Series X

Fra i numerosi prodotti che sono stati mostrati alla Gamescom 2023 troviamo anche Delta Force Hawk Ops, l'interessante sparatutto free to play che non solo è apparso sul palco dell'Opening Night Live 2023 alla Gamescom - l'evento organizzato dal buon Geoff Keighley - ma anche al Level Infinite Showcase, durante il quale Tencent ha fatto sfoggio dei giochi in uscita sotto la sua etichetta, incluso il tanto atteso Assassin's Creed Jade (se volete saperne di più, potete leggere il nostro ultimo provato di Assassin's Creed Jade).



Approfittando dell'opportunità che ci è stata offerta dal colosso orientale, abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro parole con Shadow Guo, producer e game director dello shooter che ha chiarito alcuni nostri dubbi sull'inaspettato ritorno della serie.

Un gioco, tre modalità

Everyeye.it: Cosa possiamo aspettarci dalla campagna single player di Delta Force: Hawk Ops? Si tratterà di un remake fedele all'originale o verranno apportate modifiche alla storia e al gameplay?

Shadow Gao: La campagna è basata su Black Hawk Dawn. Siamo in possesso sia dei diritti dell'omonima pellicola vincitrice di un Oscar che del videogioco intitolato Delta Force Black Hawk Down.

La nostra intenzione è quella di aumentare ulteriormente l'autenticità dal punto di vista del film e creare una campagna single-player ancora più coinvolgente. Inoltre ci avvarremo delle moderne tecnologie per offrire un'elevata fedeltà visiva.



Everyeye.it: Il gioco verrà distribuito come free to play, puoi dirci se tutte e tre le componenti del gioco saranno accessibili in maniera gratuita o se la campagna richiederà l'acquisto di un DLC?

Shadow Gao: La maggior parte dei contenuti del gioco sarà free to play e in futuro arriveranno DLC aggiuntivi. Nel frattempo, abbiamo in programma di onorare e celebrare i fan dei classici giochi della serie Delta Force aggiungendo i personaggi originali e consentendo ai giocatori di scaricare la nuova colonna sonora in maniera gratuita.



Everyeye.it: Puoi raccontarci qualcosa di più su Hazard Operations? A quali titoli vi siete ispirati per la realizzazione di questa modalità? Siamo anche curiosi di sapere che livello di complessità avrà l'extraction mode di Delta Force e in che modo verranno gestiti l'equipaggiamento e i rapporti con gli NPC (se ce ne saranno).

Shadow Gao: Partiamo dal vecchio Delta Force. Nei panni di un membro d'elite delle forze speciali, il giocatore veniva catapultato in svariati scenari con l'obiettivo di completare missioni che richiedevano abilità e pianificazione. Siamo orgogliosi di proporre una formula che rispetti la tradizione con Hawk Ops. Vogliamo anche portare queste meccaniche di gameplay nel genere degli extraction shooter.

Abbiamo realizzato un mondo vasto, pericoloso ed imprevedibile in cui si devono completare varie missioni, affrontare sfide, ottenere ricompense e tentare la fuga. Nella modalità a estrazione, Hazard Operations, abbiamo combinato il sistema degli operatori di Delta Force Elite con le meccaniche centrali di Delta Force. Questa è la nostra visione sul genere, alla quale si aggiungono un mondo enorme con eventi casuali che rendono tutto imprevedibile ed un sistema di ricompense che incoraggia il gioco di squadra. Vi è anche una meccanica a lungo termine che permette ai giocatori di migliorare le abilità degli operatori.



Sono diverse le scelte a livello ludico attraverso le quali vogliamo rendere il gioco divertente e al tempo stesso spronare gli utenti a collaborare per raggiungere un obiettivo comune. L'aggiunta delle classi in un extraction shooter dovrebbe rendere il gioco più semplice da imparare e consentire anche di pianificare varie strategie basate sulla combinazione di abilità diverse, che andranno ad aumentare nel tempo. È stata riposta grande cura anche nella realizzazione dell'intelligenza artificiale dei nemici e i giocatori potranno scegliere fra vari livelli di difficoltà. I soldati controllati dall'IA apparterranno ad una delle varie fazioni come la Haavk Corporation e l'Ahsarah Guard.

Tra le fila degli eserciti nemici troverete grande varietà, visto che alcuni useranno lanciamissili, altri fucili da cecchino ed altri ancora scudi antisommossa. Non mancheranno nemmeno boss fight che metteranno a dura prova le abilità dei giocatori. Il livello di sfida dell'IA sarà rappresentato dall'aspetto estetico, così che gli utenti possano scegliere contro quali soldati combattere. In questo modo, i neofiti potranno sfidare i bot più semplici ed evitare situazioni frustranti.



Everyeye.it: Come funzionerà la modalità multiplayer PvP? Abbiamo letto che ci sarà una sola mappa, puoi dirci se al suo interno potremo giocare una sola modalità o se ve ne sarà più di una?



Shadow Gao: Ad oggi abbiamo svelato solo una mappa, ma nel corso del tempo ne aggiungeremo altre. È stata una scelta dei nostri game designer quella di creare un ampio scenario multiplayer che fosse immersivo e potesse accogliere un numero maggiore di giocatori rispetto a quello del PvP dei vecchi titoli, che era fissato a 32. Al fine di proporre un'atmosfera grandiosa di combattimento a terra, in mare e in aria, abbiamo ideato mappe che integrano vari tipi di terreno come strutture di varia altezza e caverne, senza considerare i percorsi pensati per i veicoli.



A questo proposito, abbiamo anche creato veicoli tecnologicamente avanzati che i soldati possono usare in game, tra i quali troviamo mezzi d'assalto, elicotteri, blindati, imbarcazioni, jeep, pickup, jet da combattimento e droni. Tutti questi veicoli influiscono positivamente sull'esperienza PvP su larga scala.

Classi e microtransazioni

Everyeye.it: Delta Force: Hawk Ops implementerà un sistema di classi. Puoi svelarci qualche dettaglio aggiuntivo su tale meccanica di gioco? Ci piacerebbe sapere anche se ogni classe potrà usare liberamente ogni tipo di arma e se le classi faranno parte solo del PvP o anche di Hazard Operations.



Shadow Gao: Trattandosi di un gioco di guerra realistico, non vogliamo fare affidamento esclusivamente alla tecnologia. Dopo aver condotto alcune approfondite ricerche sulle apparecchiature usate nei conflitti moderni, è stata presa la decisione di dotare il soldato Kai con un esoscheletro che velocizza i movimenti, ma vogliamo precisare che non si tratta di un bonus eccessivo.

La ricognitrice Luna è dotata di un arco tattico, l'ingegnere di un'abilità che genera onde soniche e il medico da campo di equipaggiamento che permette di ripristinare la salute dei compagni. Vogliamo dare ai giocatori la possibilità di vivere un'esperienza di combattimento nelle forze speciali che sia autentica. Ogni classe può utilizzare qualsiasi tipo di arma. Le classi sono parte integrante di tutte le componenti del gioco ad eccezione della campagna Black Hawk Dawn.



Everyeye.it: Ci sarà un menu dedicato alla personalizzazione estetica e funzionale delle armi? I fucili e gli accessori si potranno sbloccare semplicemente giocando?

Shadow Gao: Certo, è incluso un menu per ottenere nuove armi e per la gestione degli accessori. Con oltre 100 armi e più di 500 accessori, i giocatori possono creare migliaia di combinazioni.



Everyeye.it: Per quello che riguarda le microtransazioni, puoi dirci se queste saranno esclusivamente estetiche o se ci saranno anche modi per ottenere dei vantaggi pagando?

Shadow Gao: Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire ai giocatori un'esperienza bilanciata e priva di disparità. Il negozio in game venderà elementi cosmetici come mimetiche per le armi e skin per gli operatori. Abbiamo incluso anche un'interessante meccanica chiamata MandelBrick, il cui nome deriva da queste scatole contenenti progetti.

Se un team particolarmente abile dovesse riuscire a completare un'estrazione con il MandelBrick, potrà aprirlo e ottenere skin molto rare, le quali possono anche essere scambiate ad un ottimo prezzo.

Un po' di dettagli tecnici

Everyeye.it: All'annuncio avete confermato che il gioco supporterà il cross-play, cosa puoi dirci invece del cross-progression? Potremo passare da PC/console a mobile mantenendo tutte le nostre personaggi e le nostre armi?

Shadow Gao: Sì, Delta Force Hawk Ops includerà il supporto al cross-play e al cross-progression.



Everyeye.it: La versione mobile godrà del supporto ai controller?

Shadow Gao: Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva in merito a questo aspetto.



Everyeye.it: Delta Force Hawk Ops non arriverà solo su PC, PlayStation e Xbox, ma anche su dispositivi mobile. Ciò ha avuto ripercussioni sul comparto tecnico del gioco?

Shadow Gao: No, la nostra priorità è garantire ai giocatori PC e console un'esperienza di qualità altissima e poi lavorare sull'ottimizzazione della versione mobile per far sì che anche su smartphone e tablet il gioco sia perfettamente godibile.



Everyeye.it: Puoi dirci di più sul motore grafico? Sarà proprietario oppure utilizzerete l'Unreal Engine come il recente Arena Breakout (avete letto la nostra recensione di Arena Breakout?), altra produzione firmata Tencent?

Shadow Gao: Usiamo una versione altamente personalizzata dell'Unreal Engine 4, che include anche una peculiare gestione del terreno GPU-driven con supporto a più di 100 materiali diversi, un sistema di illuminazione globale in tempo reale e il supporto alla distruzione ambientale.



Everyeye.it: Un'ultima domanda, la versione console sarà giocabile a 60 fotogrammi al secondo? Sono curioso di sapere anche se avete in programma di implementare una modalità a 120Hz

Shadow Gao: Anche in questo caso, stiamo ancora facendo le nostre valutazioni e non posso fornire dettagli concreti.