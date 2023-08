Demo di Soulframe e aggiornamento di Warframe: le novità dal TennoCon 2023

Digital Extremes è un treno in perenne corsa. Il team degli autori di Warframe ha dimostrato negli anni di avere tutte le carte in regola per realizzare e supportare produzioni a sviluppo continuo, cosa che non è affatto scontata al giorno d'oggi, in cui assistiamo un giorno sì e l'altro pure a qualche annuncio relativo alla chiusura di qualche free to play.



Per celebrare il successo del suo gioco gratis a base di ninja spaziali e per mostrare ai fan cosa sta bollendo in pentola, anche nel 2023 si è tenuto il TennoCon, un evento in cui la community si riunisce fisicamente e virtualmente per dare uno sguardo al futuro. Grazie all'opportunità che ci è stata offerta dalla software house, abbiamo potuto vedere in anteprima tutto il materiale mostrato sul palco dell'evento, incluso il tanto atteso gameplay di Soulframe. Non perdiamo altro tempo e scopriamo tutte le novità del TennoCon 2023.

Soulframe

Non possiamo che iniziare questa rassegna delle novità mostrate al TennoCon 2023 con un approfondimento sul materiale legato a Soulframe. Per chi non avesse idea di cosa si tratta, Soulframe è il nuovo grande progetto dei creatori di Warframe e, da quel poco che si è visto, sembra essere molto interessante. In questo caso l'ambientazione è completamente diversa rispetto all'altro live service, poiché qui vi è un fantasy medievale mescolato allo sci-fi ed il risultato dal punto di vista visivo è sorprendente. La demo che abbiamo visto in azione è, almeno nelle fasi iniziali, la stessa che è spuntata in rete qualche mese fa: questa volta, però, ne abbiamo potuto vedere una versione estesa e con un focus maggiore sul combat system.

All'interno di uno scenario bucolico, il nostro cavaliere sta facendo una siesta circondato dagli animali, che dormono tranquilli in presenza dell'uomo. All'improvviso il personaggio si desta dal sonno e, guidato da un ologramma, si avvia verso il suo obiettivo, passeggiando per la verdeggiante foresta attraversata da un esile corso d'acqua. Proseguendo, si scopre che il fiumiciattolo è generato da una peculiare fontana dal design peculiare, poiché ha la forma di una testa e al posto dei suoi occhi vi sono altri due volti coperti da una maschera metallica. Ed è proprio al fianco di questo oggetto che c'è un piccolo accampamento di nemici, grazie al quale abbiamo potuto vedere in azione il combat system.



Rispetto ad un Warframe, qui l'azione è più compassata e non si staccano mai i piedi da terra. Oltre al ritmo, ciò che più è evidente da questo primo scontro è l'ispirazione all'ultimo corso di God of War, almeno per quel che concerne il sistema di combattimento.

Non a caso, il primo nemico viene abbattuto proprio come farebbe Kratos con il suo Leviatano: il cavaliere lancia infatti la sua spada contro il nemico e, come per magia, la richiama verso di sé per finire l'opera. I suoni generati dalla prima uccisione hanno inevitabilmente allertato le guardie nelle vicinanze, che hanno così raccolto le loro armi e si sono dirette verso l'intruso. Il secondo bersaglio è stato affrontato in un duello solo all'apparenza più tradizionale, visto che i contendenti si sono inizialmente scambiati fendenti alternando anche parry e schivate, mentre ad ogni colpo apparivano a schermo i numeri che in pieno stile RPG segnalavano il quantitativo di danni inflitti. Stanco dell'elevata difesa del possente cavaliere nemico, armato di spadone, il protagonista ha deciso di eseguire un incantesimo e, in un batter d'occhio, ha letteralmente pietrificato il bersaglio, mutilandolo con un colpo di spada per poi far cadere quello che restava del suo corpo a terra, solido come un mattone.



Liberata l'area, il protagonista può finalmente completare il suo obiettivo, ossia liberare una tenera creaturina verde, Avakot, che oltre a ringraziare il suo salvatore gli fornisce indicazioni su un pericoloso essere che si aggira per quei luoghi, ma non senza fargli pagare un pegno, Tramite un sistema di dialoghi a scelta multipla, si può scegliere se corrompere o meno il supponente esserino che, con la giusta cifra, darà all'eroe le informazioni di cui ha bisogno. Accanto ad ogni possibile scelta nel dialogo vi era anche un'icona colorata che poi abbiamo scoperto essere legata al sistema della virtù.

Vi sono tre statistiche diverse e sembrerebbe che ogni azione avrà un'influenza su di esse, decretando il tipo di build in uso. Dal menu dell'equipaggiamento possiamo infatti sia modificare i pezzi d'armatura indossati che analizzare le virtù, divise in Coraggio (rosso), Spirito (verde) e Grazia (azzurro). Dalle parole del team sembrerebbe che il Coraggio renda abili nel combattimento corpo a corpo, lo Spirito nelle arti arcane e la Grazia nelle abilità furtive (si parla di una sorta di assassino). Sembrerebbe quindi che il personaggio sia fisso e che la progressione sia legata principalmente al suo equipaggiamento e alla crescita delle sue abilità nell'apposito albero.



Negli istanti immediatamente successivi la telecamera è passata ad una sorta di dimensione sospesa in cui vi era il vuoto totale ad eccezione di un grosso tendone che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori che stavano giocando, funge da hub centrale e si espanderà con nuove figure nel corso dell'avventura, tra le quali vi sarà anche il fabbro.

Subito dopo, il personaggio è ritornato di fronte al piccolo Avakot per proseguire nella sua missione. Alle spalle della creatura vi è un grosso pozzo ed è proprio lì dentro che il protagonista salta, così da avere accesso ad un mondo sotterraneo (stranamente non ci ha condotto alle fogne, un evergreen dei giochi di ruolo). Questo cambio di scenario ha fornito agli sviluppatori l'assist per parlare della struttura del mondo di gioco, visto che Soulframe sarà caratterizzato da un open world i cui dungeon, situati nel cosiddetto Underworld, sono invece generati proceduralmente. Qui troviamo una serie di grotte naturali che sono state modificate dai locali con decorazioni, bracieri ed incisioni sulle pareti che, complice anche il sistema di illuminazione, rendono la vista di questi luoghi molto piacevole.Sorprendentemente, il sistema di grotte conduce ad un'area più ampia ed illuminata dai raggi solari, i quali si insinuano attraverso una frattura sul soffitto. Qui vi è una piccola fortezza sotterranea, che secondo gli sviluppatori può essere ritrovata in tre varianti grazie al sistema di generazione procedurale dei dungeon.



Fatto il suo ingresso dalla porta principale, il protagonista coglie subito l'occasione per sfruttare l'ambiente e mettere a tacere una delle guardie che perlustrano la zona. Appesa al soffitto vi è una tavola di legno la cui parte inferiore è ricoperta di spine: con un lancio della spada, la corda viene spezzata e l'oggetto cade sul capo del nemico, che stramazza al suolo, semplificando così lo scontro con l'unico superstite, che viene finito con il lancio di una sfera infuocata seguito da un paio di spadate.

Si ritorna quindi nei corridoi bui, dove assistiamo ad un'altra meccanica di gameplay mai vista prima nella demo: il personaggio si accuccia e, sfruttando la scarsa illuminazione, raggiunge il nemico e lo elimina in maniera furtiva. Quando sembrava che l'azione stesse entrando nel vivo, gli sviluppatori hanno fermato il personaggio e hanno interrotto la demo, lasciandoci una gran curiosità di scoprire le boss fight di Soulframe.



È chiaro che solo un contatto diretto col gioco potrà farci comprendere quali siano le sue qualità ludiche, ma non vi nascondiamo che la visione di questa breve versione demo ha stuzzicato il nostro interesse e non vediamo l'ora di saperne di più sul gioco. Pur trattandosi di un immaginario ben lontano da quello di Warframe, inoltre, abbiamo notato che la cura per l'estetica e la qualità della direzione artistica sono perfettamente in linea con quanto sfornato dal team sino ad oggi, lasciandoci quindi ben sperare non solo per quello che sarà il design del mondo di gioco e dei nemici, ma anche delle corazze e delle armi che ipotizziamo saranno al centro della progressione e verranno sbloccati tramite il farming o le microtransazioni.

Whispers in the Walls

Siamo quindi passati a Warframe, che si prepara a ricevere un'espansione molto interessante non solo per le novità introdotte in termini di gameplay, ma poiché segna l'ingresso del titolo live service in una nuova era.

Con la quest intitolata Whispers in the Walls, il gioco firmato Digital Extremes dà il via ad un nuovo arco narrativo che durerà anni e che è pensato sin dal principio considerando la nuova struttura del gioco, che ha un focus maggiore sulla componente narrativa. Vi anticipiamo già che gli sviluppatori sono stati molto misteriosi e non ci hanno svelato proprio tutti i dettagli sull'espansione, ma ci è stato mostrato un filmato introduttivo con una demo giocata in presa diretta. Il nuovo aggiornamento è ambientato nei laboratori dello scienziato Albrecht Entrati, che nel video iniziale sembra condurre alcuni esperimenti e, tramite una strumentazione avanzata, chiude persone a lui care all'interno di una sorta di sarcofagi che vengono poi sigillati per impedirne in alcun modo l'apertura. Non è chiaro dopo quanto tempo, ma in qualche modo il nostro Tenno avrà accesso a questa nuova location e potrà spostarsi liberamente al suo interno. Questo laboratorio fungerà infatti da hub per i giocatori dell'espansione e mostra un'attenzione nei più piccoli dettagli estetici sorprendente. La stanza è circolare ed oltre ad un'ampia serie di macchinari, inclusi quelli legati ai sarcofagi di cui sopra, vi è anche una sorta di robot gigante dormiente, che a detta degli sviluppatori rappresenta il Vessel, ciò che resta di un vecchio esperimento di Albrecht mai concluso.



Tutto quello che sappiamo sul nuovo obiettivo del ninja spaziale lo apprendiamo dal piccolo robot che lo guida al suo ingresso nell'area, momento durante il quale si parla chiaramente di ‘risvegliare la famiglia' (quasi sicuramente quella degli Entrati). Sembra quindi che dovremo trovare un modo per aprire questi contenitori e, per farlo, dovremo addentrarci nelle stanze più profonde del laboratorio, nelle quali si annidano numerosi pericoli.

Dall'area centrale potremo infatti dare il via a dungeon procedurali che ci permetteranno di esplorare il resto della sfarzosa struttura, affrontando una nuova fazione di nemici e incontrando personaggi davvero inquietanti, al punto da dare vita a momenti che sfociano nell'horror. Per tenere testa alle nuove minacce robotiche, i Necramechs, i Tenno potranno mettere le mani su un nuovo strumento di morte che occupa lo slot dell'arma secondaria, il Grimorio: si tratta di una sorta di libro tecnologico con cui il personaggio può sparare incantesimi anche in movimento e che, come tutte le armi del free to play, permette di destreggiarsi in azioni spettacolari mentre si fanno fuori i nemici.



Mentre ci veniva mostrata una sequenza ambientata nei sotterranei del laboratorio, gli sviluppatori ci hanno anche illustrato le migliorie dal punto di vista visivo. Non fraintendete, la prossima espansione di Warframe non farà miracoli sul comparto tecnico, ma grazie all'implementazione di alcune migliorie al sistema di illuminazione (che pare siano prese direttamente da Soulframe) grazie alle quali si potrà godere di un colpo d'occhio notevole, soprattutto in presenza di alcuni elementi a schermo che emanano luce e scariche elettriche: tutto ciò rende le superfici metalliche dello sfarzoso laboratorio ancora più belle.

Anche in questo caso la demo si è chiusa nel momento topico, poiché termina quando il Tenno si ritrova in una stanza scarsamente illuminata e in cui vi è un'inquietante donna che fissa il vuoto. Cosa accadrà dopo lo potremo scoprire solo in futuro, visto che Whispers in the Walls arriverà nel corso dell'inverno 2023.

Cross-save e Warframe Mobile

Veniamo per alla questione più importante, dal momento che oltre a presentarci Soulframe e parlarci dell'espansione di Warframe, gli sviluppatori ci hanno anche permesso di dare un'ulteriore sbirciata nel futuro del free to play.

Non giriamoci troppo intorno: il cross-save di Warframe è realtà e sta finalmente per arrivare. Purtroppo serve ancora qualche accorgimento e Digital Extremes teme che tale funzionalità non riesca ad arrivare con il grosso aggiornamento di ottobre 2023, ma è stato confermato ufficialmente che potremo utilizzare lo stesso account su tutte le piattaforme entro la fine dell'anno. Per quello che riguarda invece il grosso update di ottobre, Abyss of the Dagath, questo includerà un bel po' di migliorie alla quality of life ed anche una splendida armatura che prende il nome dall'espansione. Dagath, che per chi se lo stesse, chiedendo è il 54° Warframe, è un guerriero senza volto che verrà accompagnato anche da un'arma, sebbene non si tratti della falce che abbiamo potuto osservare in un bozzetto del personaggio.



Sempre a proposito del futuro del gioco, Digital Extremes ha annunciato Warframe 1999, che non è un nuovo progetto ma un'altra espansione focalizzata sull'azione e sulla storia. In arrivo nel corso del 2024, 1999 ci racconterà una storia sulle origini dei guerrieri spaziali.

Mentre scopriremo maggiori dettagli su Arthur e la sui tuta Excalibur, potremo anche ascoltare un brano inedito che i Nine Inch Nails hanno creato appositamente per questa espansione. Dal breve filmato di gameplay mostrato, pare inoltre che questa avventura nel passato sia strettamente legata alle vicende di Whispers in the Walls, vista la comparsa di Albrecht.



Nel corso della presentazione è stato anche menzionato Warframe Mobile, le cui pre-registrazioni sono appena state aperte su iOS, dov'è anche possibile osservare qualche immagine.

A giudicare dal pochissimo materiale mostrato, sembrerebbe che l'esperienza per dispositivi portatili sia pressoché identica a quella vista su PC e console, con l'unica differenza che risiede nell'ovvio downgrade grafico. In ogni caso, per saperne di più sul gioco dovremo attendere il 2024, dal momento che buona parte del team di sviluppo sta concentrando tutte le proprie forze nell'ottimizzazione del cross-save, feature davvero complessa da implementare in corso d'opera e che necessita di tutta l'attenzione possibile. Si tratta di un'attesa fondamentale, poiché grazie ai progressi unificati potremo scaricare l'app su smartphone e ritrovare tutti i nostri Warframe, le nostre armi e gli altri oggetti sbloccati a suon di grinding.



Insomma, il team è in fermento e sembra avere le idee molto chiare sul futuro dei suoi progetti e su come organizzarsi per supportarli tutti nel migliore dei modi.