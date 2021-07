Demon Slayer The Hinokami Chronicles: scopriamo la Modalità Avventura

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

È atteso dagli appassionati dei videogiochi su licenza anime come il successore di Naruto Ultimate Ninja Storm, e in effetti le premesse ci sono tutte. Sarà la presenza degli affidabili sviluppatori di CyberConnect2, saranno anche le affinità artistiche tra le opere di Koyoharu Gotouge e Masashi Kishimoto: Demon Slayer Hinokami Chronicles arriverà in occidente il prossimo 15 ottobre e promette di regalare ai fan di Kimetsu no Yaiba diverse ore di divertimento nei panni degli eroici Ammazzademoni.



L'arrivo sugli schermi nostrani del film dedicato all'arco narrativo del Treno Mugen (per approfondire non vi resta che affondare la vostra lama nella recensione di Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen) ha riacceso la passione del pubblico nei confronti di un anime che ha fatto la storia dell'industria nipponica. In questo speciale vogliamo quindi soffermarci sulle ultime novità legate al gioco di Demon Slayer, con l'obiettivo di capire quali saranno le ambizioni del progetto.

Una Modalità Avventura controversa

Partendo dalle ultime novità, lo State of Play dell'8 luglio 2021 ci ha donato un nuovo trailer dedicato a Hinokami Chronicles. Il footage ha svelato al pubblico che il titolo avrà una Modalità Avventura, nella quale potremo esplorare il mondo di Demon Slayer nei panni del protagonista Kamado Tanjiro.



Sulla falsa riga di quanto avvenuto nelle varie edizioni della serie Ultimate Ninja Storm di Naruto, dunque, il gioco ci proporrà una campagna a mondo aperto, nella quale potremo rivivere le gesta del giovane Ammazzademoni esattamente come nella serie anime e nel film cinematografico (ve ne abbiamo parlato anche nella precedente anteprima di Demon Slayer Hinokami Chronicles).

Rispetto ai tie-in di Naruto e Naruto Shippuden, tuttavia, sembra che l'Avventura di Hinokami Chronicles avrà delle sfumature più votate all'action, che si alterneranno alle battaglie dallo stampo più classico e in stile picchiaduro tridimensionale. Lo dimostra proprio il trailer, che ci svela la missione dedicata alla magione Tsuzumi: il demone all'interno della villa assume a tutti gli effetti le sfumature di un boss e l'avanzamento tra i corridoi dell'edificio ci chiederà di impersonare Tanjiro e proteggere gli innocenti intrappolati al suo interno.



Se la trasposizione grafica e la verve scenica di questo segmento narrativo ci sono sembrati in linea con la qualità dell'opera originale, a non convincerci in questa presentazione sono stati proprio alcuni spunti di gameplay. Tra scenari eccessivamente spogli e poco interattivi e boss fight un po' troppo schematiche e legnose, la sequenza presentata da CyberConnect2 allo State of Play non ha reso giustizia alle potenzialità del tie-in, che nella sua incarnazione votata al beat ‘em up ci aveva mostrato tutta un'altra qualità sin dai primi trailer che precedevano l'annuncio della Modalità Avventura.

Le ambizioni di Hinokami Chronicles

In ogni caso, soprattutto alla luce delle novità presenti nel film d'animazione, la storia singleplayer di Demon Slayer Hinokami Chronicles potrebbe essere lunga e ben strutturata. Partendo dalle prime disavventure di Tanjiro, dalla tragica scomparsa della sua famiglia e dall'addestramento con Urokodaki, passando per l'esame di ammissione per diventare Ammazzademoni fino ai primi incarichi ufficiali in veste di spadaccino, il finale della Campagna dovrebbe infine condurci alle emozionanti vicende del Treno Mugen.

C'è insomma da aspettarsi che, al netto di una presentazione non del tutto brillante, la Storia del gioco possa rivelarsi longeva e ricca di contenuti, oltre che di boss fight dalla messinscena spettacolare. Tutto ciò lo conferma anche il roster finora annunciato, che tiene conto di gran parte degli Ammazzademoni visti fin qui nell'anime, incluso il formidabile e amato Kyojuro Rengoku e altri Pilastri che vedremo protagonisti nelle prossime puntate dell'adattamento televisivo a cura di ufotable. All'appello, tuttavia, sembrano mancare i villain dell'opera: i demoni appartenenti alle Dodici Lune Demoniache, ad esempio, sono stati finora esclusi dal materiale promozionale legato all'annuncio dei personaggi che compongono il roster del gioco. In un progetto votato principalmente al fanservice è difficile pensare che un simile numero di lottatori non faccia parte dei personaggi giocabili e che venga relegato soltanto al ruolo di boss durante la Campagna. In tal senso ci aspettiamo che CyberConnect2 possa riservarci qualche sorpresa quando il gioco sarà arrivato sui nostri scaffali, o che d'ora in avanti (dopo essersi concentrati esclusivamente sugli eroi) possa incentrare la comunicazione del titolo sul lato del roster dedicato agli antagonisti.



Le potenzialità che Hinokami Chronicles diventi un fighter arena di tutto rispetto, con diverse decine di personaggi giocabili con cui dar vita a battaglie spettacolari proprio come nell'anime, ci sono tutte. La speranza, dunque, è che CyberConnect2 non si risparmi in termini di contenuti e di qualità del fanservice, confezionando un'opera che possa davvero rappresentare - negli anni a venire - l'erede spirituale degli apprezzati tie-in videoludici dedicati a Naruto.