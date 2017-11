Destiny 2: curiosità e spunti per il futuro

L'errore più grande di Destiny 2 è stato quello di non riuscire a valorizzare i suoi contenuti. Ne abbiamo già discusso quando abbiamo parlato dei problemi dell'Endgame, legati non tanto alla carenza di attività, quanto alla fragilità della struttura che avrebbe dovuto stimolare il replay value e la persistenza dei giocatori sui server.

Un problema simile, ovvero l'incapacità di sfruttare sulla lunga distanza gli elementi di gioco, di "canonizzarli" e farli diventare in qualche maniera "indelebili", sembra attanagliare anche la componente narrativa. Il primo episodio era riuscito a creare una mitologia anche grazie alle Carte Grimorio, fonte inesauribile di informazioni sull'universo creato da Bungie e sulle sue razze.

Sebbene Destiny 2 faccia un meraviglioso lavoro di espansione dell'iconografia e di evoluzione della situazione geopolitica, tante informazioni sono state assorbite in maniera troppo superficiale dalla community. Nascosti nei dialoghi delle Avventure o nelle scansioni degli spettri ci sono tantissimi indizi sul futuro di Destiny, e altrettante curiosità sulla natura di Cabal, Vex e Corrotti. Abbiamo deciso di raccogliere le più interessanti per capire come potrebbe evolversi il racconto dello shared world shooter di Activision.

Latte Vex

Fin dai tempi del primo Destiny i Vex si sono distinti per essere una delle razze più interessanti dell'universo creato da Bungie. La loro capacità di spostarsi tra le pieghe del tempo ha posto molti interrogativi ai Guardiani più attenti, fra cui un sospetto funereo: l'idea, cioè, che i Vex proiettati nel presente arrivassero in verità da un futuro completamente dominato da questa razza. Un'epoca in cui i Vex proliferano, replicandosi e infestando ogni cosa.

Se davvero esistesse un futuro del genere, significherebbe insomma che tutti gli sforzi dei Guardiani finiranno, un giorno, per essere vani.

In verità sarà proprio il prossimo DLC, La Maledizione di Osiride, a darci un'idea più precisa delle capacità e delle conoscenze di questa razza. Dall'idea che ci siamo fatti guardando i live streaming, sembra che i Vex siano in possesso di un'enorme macchina in grado di simulare la realtà, riprodurre il passato e mostrare non tanto il futuro, quanto gli eventi che più verosimilmente si verificheranno, sulla base di complessi calcoli probabilistici.

In molti si interrogano anche sulla natura stessa di queste creature sintetiche. Una delle teorie più intriganti, sviluppate già negli anni passati, sosteneva che i Vex fossero in realtà il liquido che sta all'interno del nucleo energetico delle varie unità d'assalto.

Il dialogo innescato da una scansione che è possibile effettuare su Io, dà credito a questa teoria, anche se non la conferma definitivamente. L'idea è, se non altro, affascinante: la mente collettiva dei Vex sarebbe in verità una sorta di liquido cibernetico, una rete fluida attraverso cui scorre un'avvertibile vibrazione energetica. Il Nessus, il planetoide interamente colonizzato da questa razza, è letteralmente ricoperto da questo fluido, che in qualche maniera sarebbe riuscito a sintetizzare - magari variando la propria struttura molecolare - non solo piastre e pinnacoli, ma anche le armature metalliche che poi compongono Minotauri, Ciclopi, Arpie.

Uno, dieci, cento, mille Calus

Il boss che si uccide alla fine dell'Incursione Il Leviatano, in verità, non è Calus in persona. Si tratta infatti di un robot costruito all'interno della titanica nave dei Cabal, alimentato probabilmente da quella sostanza violacea che Il Leviatano sintetizza dopo aver ingurgitato interi pianeti.

Spiegare questa situazione è tutt'altro che facile, senza creare qualche corto circuito nella continuità narrativa. L'idea che più ha preso piede nella community è che Calus abbia organizzato le prove del Leviatano, compresa la sfida con il suo robotico doppione, per selezionare i combattenti più meritevoli della galassia, in previsione dell'arrivo di una minaccia terribile, potenzialmente in grado di spazzare via la Luce dall'intero universo.

Il dialogo che si innesca alla fine dell'Incursione tenderebbe a confermare questa teoria.

Ricordiamo, tuttavia, che Calus si trova sul Leviatano in esilio, scacciato dalla sua stessa gente dopo il colpo di stato di Ghaul. Com'è possibile, quindi, che abbia avuto la libertà e i messi per organizzare le prove? Che la preparazione di questa ordalia fosse iniziata prima del tradimento? Possibile che nessuno, nelle alte gerarchie dei Cabal, conoscesse il piano dell'Imperatore?

Ci chiediamo anche dove si trova il vero Calus, se sia tornato sul pianeta dei Cabal, dopo la sconfitta di Ghaul, per reclamare nuovamente il suo trono.

Quale che sia la minaccia tanto temuta da Calus, in ogni caso, probabilmente questa si manifesterà nel corso dell'anno due di Destiny 2: le due espansioni già annunciate, infatti, sbloccheranno altre prove, inserite nei cosiddetti Raid Lair, prolungando quindi il processo di "preparazione" a cui l'Imperatore ha deciso di sottoporre i Guardiani.

Anima di Petrolio

In una delle avventure ambientate sulla Terra (Legione Rossa, Olio Nero) si scopre qualcosa in più sulla tecnologia che i Cabal utilizzano per la loro dotazione bellica. Sapevamo già che gli scudi utilizzati dalle falangi riescono a trasmettere direttamente al comando centrale informazioni sulle minacce e mappature del territorio in cui le unità vengono schierate, così che i soldati fungano anche da "cartografi" e raccolgano in tempo reale dati sull'andamento del conflitto.

In Destiny 2 scopriamo anche che all'interno delle armature Cabal scorre lo stesso fluido nero che l'esercito utilizza come carburante per le navi spaziali.

In verità questo olio scuro (Organogel Idrostatico) altera i valori dell'attrazione gravitazionale: riesce quindi a rendere i veicoli molto leggeri, permettendo di sfruttare un semplice sistema di propulsione, e nel caso delle unità di fanteria uniforma la forza gravitazionale a quella del pianeta natale dei Cabal.

Non si tratta di un liquido inerme, ma di un composto risonante che permette anche l'invio di dati (ed è probabilmente attraverso di esso che le unità di fanteria trasmettono i dati di cui dicevamo sopra).

Nell'avventura citata all'inizio di questo paragrafo ai Guardiani viene data l'opportunità di "hackerare" l'Organogel.

Purtroppo la sceneggiatura, in questo caso, si rivela estremamente sbrigativa, e non entra nel merito della questione, utilizzando un "trucchetto" che ci ha ricordato l'ormai classico "non ho tempo per spiegare". Un'altra occasione persa è legata al fatto che Legione Rossa, Olio Nero è anche l'unica missione in cui viene data una scelta "morale" ai giocatori: Bungie avrebbe potuto utilizzarla per creare ramificazioni narrative all'interno di una questline, e invece alla fine della missione questo interessante spunto viene totalmente abbandonato.

Previsioni

Una delle Avventure più interessanti di Destiny 2 è Arecibo. Il nome è lo stesso di uno dei più grandi Radiotelescopi al mondo, situato nell'isola di Porto Rico.

All'inizio dell'avventura, lo spettro dei Guardiani (e, apparentemente, solo lui) viene attirato da una strana trasmissione: si tratta in verità di una melodia (più precisamente un brano di Georg Friedrich Handel) trasmesso da una Mente Bellica. La musica sembra avere il potere di "ipnotizzare" i Vex, renderli inermi e addirittura controllarli.

I più attenti sapranno che pure Rasputin, la mente bellica nascosta nei pressi del vecchio Cosmodromo, "comunicava" attraverso la trasmissione di brani di musica classica.

Inseguendo le trasmissioni di Jys-2 (questo il nome della Mente Bellica di Io), lo spettro riuscirà a captare alcuni messaggi, estratti da opere precedenti all'età dell'oro. In particolare si ascoltano tre citazioni:

- "Nelle tenebre ciò che è vero non sembra più vero dei sogni" (Storia di Genji, Murasaki Shikibu, 1008);

- "Se mal guidata, per caso o intenzione, l'intelligenza può nutrire estasi di crescita o decadimento" (La parabola del seminatore, Octavia Butler, 1993);

- "Se si entra in guerra non si può far pace fingendo che la guerra non sia mai iniziata" (Mahabharata, IV secolo p.e.v - IV secolo e.v.).

Nessuno ha ancora formulato una teoria su come queste citazioni possano essere messe in connessione. Da esse, in ogni caso, emerge l'immagine di un universo buio, belligerante, che in qualche maniera potrebbe aver "pervertito" le Intelligenze Artificiali poste a supervisione delle armi satellitari dell'umanità.

Decodificando i segnali di Jys-2, alla fine dell'avventura lo spettro perde per un attimo la sua lucidità, quasi fosse "infettato" dalla trasmissione, proprio come i Vex apparsi durante la missione. In questo momento di oblio lo spettro urla di dolore, e visualizza l'immagine delle "sabbie rosse" di Marte e delle sue "calotte polari". Che sia un indizio su quello che ci aspetta nel secondo DLC di Destiny 2?

Un nuovo ascendente

Oryx è caduto, distrutto dai Guardiani dopo un epico scontro a bordo dell'Astrocorazzata. Ma la morte di un Re non significa che il suo impero debba cadere: i Corrotti sono ancora in attività, infestano i nuovi mondi di Destiny, e persino Ikora è consapevole che presto qualcuno arriverà a reclamare il trono di Oryx.

In Destiny 2 c'è qualche indizio su chi potrebbe essere il nuovo condottiero di questa terribile armata: tutti i sospetti ricadono su Savathun, sorella di Oryx assieme a Xivu Arath, progenitrice delle moderne specie dell'Alveare.

Savathun sparì dalla circolazione subito dopo che, assieme ai suoi fratelli, vinse la guerra contro Armonia, una delle civiltà a cui il Viaggiatore concesse i suoi doni. Dopo questa vittoria, entrambe le sorelle di Oryx decisero di allontanarsi da lui per far prosperare le proprie flotte, che sarebbero state altrimenti adombrate dal Re dei Corrotti. Savathun si diresse all'interno del buco nero attorno a cui viveva la specie appena massacrata.

Il suo imminente ritorno sembra essere suggerito anche dall'arrivo degli emissari di Quria, una mente Vex che tentò di comprendere la struttura del regno ascendente: Oryx la sconfisse la concesse in dono proprio a Savathun.

Chissà che anche l'altra sorella, Xivu Arath, partita invece in direzione dello spazio profondo, non voglia ripresentarsi per cercare di vincere una probabile guerra di successione.

Più generalmente, in Destiny 2 sembrano esserci molti indizi sull'importanza che i Corrotti torneranno ad assumere in futuro. Nella Zona Morta Europea, ad esempio, è possibile trovare un frammento del Viaggiatore imbevuto dell'energia oscura che arriva dal piano astrale da cui emergono i Corrotti. Essendo il Viaggiatore un'entità composta di pura luce, lo spettro si interroga su come il suo potere possa coesistere con quello della corruzione.

In un'altra avventura sulla Terra, i Guardiani si imbattono in una serie di Centurioni protetti dal potere dalla corruzione, in qualche maniera recuperato e sfruttato dagli Psionici.

Su Io, i Corrotti stanno invece cercando di catturare i Vex, probabilmente - come suggerisce Ashen Mir - per costruire una nuova armata. Ignari (o forse no) che i Vex potrebbero riuscire ad infettare persino il regno ascendente, pronti a "terraformarlo" così come fanno con ogni altro spazio. Chissà quale delle due armate riuscirà a prevalere.