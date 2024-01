Destiny 2 La Forma Ultima: i segreti della Stagione dei Desideri

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Siamo sempre più vicini all'epica conclusione dello scontro fra Luce e Oscurità, che segnerà sia la fine di un'era per i giocatori di Destiny 2 che un nuovo inizio fatto di episodi e non più stagioni. In attesa di addentrarci nel Cuore Pallido del Viaggiatore per il tanto atteso confronto con il Testimone, Bungie ha deciso di celebrare l'ultima stagione classica del suo sparatutto live service con una speciale tavola rotonda in cui gli sviluppatori del team di Seattle ci hanno raccontato interessanti retroscena sulla Stagione dei Desideri.



Alla chiacchierata hanno preso parte Jonathan To (Narrative Lead), Clayton Kisko (Staff Designer), Todd Juno (Art Lead), Amanda Baker (Test Engineer), Brian Frank (Design Team Lead ), Nikko Stevens (Senior Narrative Designer) e Ryan Baker (Environment Artist). Scopriamo quello che ci hanno raccontato sulla season che ha posto fine ad un mistero che ha tenuto i giocatori col fiato sospeso per anni.

I fratelli Sov

Ve lo diciamo subito, tutti i partecipanti di questa piacevole chiacchierata hanno tentato in ogni modo di strappare agli sviluppatori qualche informazione su Destiny 2 La Forma Ultima (sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Destiny 2 La Forma Ultima), ma tra i membri del team recentemente acquisito da Sony vige il massimo riserbo sull'espansione in arrivo il prossimo giugno.

Non ci è quindi dato sapere cosa accadrà dopo che Uldren ha fatto il suo ingresso nel Cuore Pallido, ma ci sono stati raccontati dettagli aggiuntivi sul ruolo dei due fratelli Insonni nella Stagione dei Desideri.



La regina Mara Sov e suo fratello sono infatti i protagonisti delle vicende narrate in questo arco narrativo che ci accompagnerà fino all'inizio di Into the Light, la misteriosa ‘stagione bonus' che andrà a riempire le settimane in attesa dell'espansione. In questa fase del gioco, Bungie ha voluto porre fine ai dissidi tra i due personaggi, che negli ultimi anni ne hanno passate di tutti i colori, senza contare la morte e la rinascita come Guardiano di Uldren, ora noto come il Corvo. A proposito di questo personaggio, che sta diventando sempre più centrale nella narrazione e sta provando a riscattarsi per le malefatte compiute nella ‘vita precedente' (non dimentichiamo che ha premuto lui il grilletto del cannone portatile che ha eliminato Cayde-6), gli sviluppatori si sono soffermati un po' di più sul suo viaggio.

Come dicevamo, Uldren ha attraversato un portale che l'ha condotto verso il Cuore Pallido, ma come mai è proprio lui a varcare la soglia di questo enigmatico scenario? La risposta sembra essere ben più articolata del previsto: a prendere questa decisione è stato Osiride, che sembrerebbe aver scelto il Corvo per evitare di mettere a repentaglio la vita del nostro Guardiano, l'unica figura che possiede il potenziale per sconfiggere il Testimone e decretare la vittoria della Luce. Seppur velatamente, però, i creatori del gioco hanno lasciato intendere che ci sia qualcosa di più dietro la volontà dello stregone ed è molto probabile che l'invio del principe Insonne nel cuore del Viaggiatore abbia a che fare con il suo forte legame con Mara Sov. Insomma, dopo i numerosi colpi di scena di cui si è resa protagonista, la bella regina potrebbe non aver ancora concluso il suo ruolo in questo conflitto.



Ed è proprio di questo personaggio che si è continuato a parlare nel corso della tavola rotonda, poiché gli sviluppatori hanno spiegato che uno degli elementi centrali di questa stagione risiede nel rapporto tra Mara Sov e Riven. Sapete bene che l'Ahamkara e la regina erano unite da un legame importantw, che però si è sciolto quando la donna ha deciso di unirsi ai Guardiani nella Grande Caccia, contribuendo all'eliminazione delle speciali creature. Entrambe le figure si trovano però in un momento assai delicato e, complice anche la disperazione, si vedono costrette a fidarsi l'una dell'altra, pur non avendo la certezza che i peccati compiuti in passato non si ripetano nuovamente.

A chiudere questa parentesi relativa alla narrazione troviamo poi una precisazione molto interessante su Oryx. Qualcuno si chiede ancora oggi il motivo per cui Oryx non ha preso il controllo di Riven per vendicarsi finalmente dei Guardiani e la risposta è semplicissima: il re dei corrotti è canonicamente morto al termine del raid King's Fall (Caduta di un Re) e non sembra esserci alcun modo affinché possa tornare ad infastidire i guerrieri della Luce.

Misteri irrisolti

Tra una domanda e l'altra, abbiamo anche chiesto agli sviluppatori se possiamo aspettarci o meno altri eventi come quello relativo al quindicesimo desiderio, che si è avverato dopo anni di speculazioni da parte dei fan. Questo interrogativo ci ha permesso di scoprire molti dettagli sul metodo di lavoro del team di Seattle, che ha confessato di non avere sempre piani ben precisi sul lungo termine.

Dopotutto è difficile programmare con grande anticipo ogni singolo evento ed è per questo che si preferisce decidere gradualmente in che modo progredire con la narrazione, talvolta ripescando uno dei tanti misteri irrisolti del passato.



La lore di Destiny è davvero vasta e quindi è altamente probabile che nei prossimi aggiornamenti ritorneranno vecchie conoscenze o si viaggerà verso mete già note. Il bello è proprio il fatto che le possibilità sono numerose e solo un titolo a sviluppo continuo come quello Bungie permette questo grado di libertà.



A tal proposito, gli addetti ai lavori si sono detti entusiasti di quello che sarà il nuovo corso di Destiny, quello post La Forma Ultima. Stando alle parole dei creatori del gioco, l'attuale struttura delle stagioni è prevedibile e risulta semplice per gli utenti riuscire ad anticipare cosa arriverà dopo. Gli Episodi, invece, sono completamente slegati fra loro e ciò offrirà al team l'opportunità di toccare temi diversi e stupire la community non solo sul fronte narrativo, ma anche su quello ludico.

Starcrossed

L'argomento successivo è stato Sotto contraria stella (Starcrossed in inglese), la nuova missione esotica che permette di aggiungere alla collezione lo splendido arco Guardiadraghi. Parlando di questa speciale attività stagionale, è emersa la passione con cui gli sviluppatori si dedicano alle missioni esotiche, quasi come se venissero considerate tra le più importanti componenti dello sparatutto.

Non è un caso se Bungie ha scelto proprio Starcrossed per far tornare i Guardiani nel Giardino Nero, una location molto cara agli appassionati della serie che grazie a questo incarico si mostra con nuovi e splendidi scorci. Visto l'entusiasmo nei confronti delle missioni esotiche, abbiamo voluto chiedere al team se abbia in programma di realizzare un'altra attività simile a Presagio, che con le sue atmosfere horror è ad oggi una delle più amate dai fan di Destiny. Sembrerebbe che non vi sia alcuna intenzione di riprendere questi toni più cupi in una missione esotica futura, ma è possibile che li ritroveremo in un'Incursione.

Nuove modalità roguelike in arrivo?

Molti giocatori di Destiny 2 hanno mostrato un certo interesse nella componente roguelike della passata stagione. Il team ha affermato di essere molto attento ai feedback e, vista la popolarità di questo genere di attività, è possibile che nel futuro del titolo ve ne siano altre. Non si esclude nemmeno l'arrivo di compiti stagionali non formati da un numero prestabilito di round, per cosentire ai Guardiani più abili di avanzare ad oltranza e di ottenere ricompense adeguate al tempo trascorso in partita. Sembrerebbe esserci anche una certa apertura da parte di Bungie nei confronti di modalità non strettamente legate ai conflitti a fuoco, un po' come visto nella precedente stagione con la pesca.

Se il futuro di Destiny 2 potrebbe riservarci più di qualche sorpresa a livello di gameplay, è altrettanto interessante quello che ci aspetta in merito agli scenari da esplorare. Il dungeon Rovina della Signora della Guerra porta i giocatori in un'ambientazione fantasy e gli sviluppatori hanno confermato che la lore di Destiny si adatta perfettamente a luoghi di questo tipo e molti altri, permettendo loro di spaziare nella realizzazione di nuovi contenuti.

Un viaggio durato 10 anni

A chiudere la lunga chiacchierata c'è stato un bel momento di riflessione sul lungo viaggio che è in procinto di concludersi. Gli sviluppatori hanno parlato della loro esperienza col gioco, svelando alcuni retroscena molto interessanti. Amanda Baker, per esempio, ha iniziato a divertirsi con lo sparatutto Bungie quando era ancora una studentessa e dopo tutto questo tempo si ritrova a contribuire al suo sviluppo. Discorso simile vale per Clayton Kisko, il cui primo contatto con Destiny avvenne quasi in concomitanza con la nascita di suo figlio, che ha ormai dieci anni. Insomma, racconti del genere sottolineano quanto il prodotto unico nel suo genere, poiché è ancora in essere e continua ad evolversi come solo pochi altri live service hanno fatto.