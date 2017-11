Destiny 2 La Maledizione di Osiride: Vex Crossroads e nuovi dettagli sul DLC

Si è chiuso qualche ora fa anche il secondo appuntamento in streaming dedicato alla prima espansione di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, e ancora una volta il bilancio dell'evento si muove nella zona grigia tra delusione e speranza. Serviti i piatti della narrativa, col suo carico di lore, e della direzione artistica, da sempre uno dei punti di forza di Bungie, questa volta il buon Deej ha offerto al pubblico un menù ancor meno sapido, caratterizzato da fluttuazioni decisamente più marcate nella qualità comunicativa (e, per estensione, contenutistica) degli eventi live che anticipano il ritorno del caro, vecchio Osiride.

Due strike su tre, gente, e il battitore comincia a dare segni di cedimento.

New Ways to Play (?)

Questa volta tra gli ospiti di Deej c'era anche Dan Miller, game director per l'espansione, assieme al sempre sorridente art director Dave Matthews, ormai un habitué del divano delle dirette di Bungie. Assente ingiustificato è sempre l'endgame, ancora una volta lontano dalle strategie comunicative dello studio di Seattle, cui sarebbe bastato un accenno, una piccola anticipazione sul lavoro in corso, per rassicurare, almeno parzialmente, una community affamata di cambiamenti sostanziali per la componente più scricchiolante del disegno ludico di Bungie. Questa volta, tra l'altro, lo sviluppatore si è presentato all'appuntamento con una scaletta ancor più dimessa della precedente, con pochi picchi di interesse e più di qualche ombra. Si comincia bene con Vex Crossroads, il nuovo evento pubblico di Mercurio, che si conferma essere il più grande e articolato tra quelli disponibili in Destiny 2: tre fasi caratterizzate da dinamiche interessanti (seppur non del tutto inedite), che portano i giocatori a rimbalzare da un lato all'altro dell'area principale del pianeta. Al gameplay dell'evento pubblico segue la conferma della presenza su Mercurio di tutte le attività che caratterizzano la gamma "open-world" di Destiny 2, ovvero avventure, pattuglie, forzieri regionali e settori perduti.

Quando si passa a parlare degli assalti, però, si comincia percepire qualche piccola crepa nell'offerta contenutistica dell'espansione. Gli assalti inclusi ne La Maledizione di Osiride saranno infatti ricavati da due delle missioni principali che compongono la campagna del DLC. La struttura, le meccaniche e le sfide da affrontare saranno le stesse, ma collocate in un diverso - almeno parzialmente - contesto narrativo.

Sulla carta, l'idea del team è quella di garantire a tutti i giocatori, lupi solitari inclusi, l'accesso ai contenuti acquistati, ma è difficile non percepire la scelta come una mancanza, un'occasione persa per ampliare l'offerta dell'espansione aggiungendo istanze inedite sia dal punto di vista ludico che da quello narrativo. Un'altra virata netta rispetto alla classica routine post- lancio di Bungie, dopo la conferma - discutibile - dell'assenza di nuovi raid nelle espansioni in arrivo. Le sorti dell'evento si risollevano, almeno in parte, quando una nuova sezione di gameplay torna a mostrare una delle componenti più promettenti del DLC, ovvero la Foresta Infinita e il suo "sistema intelligente" di assemblaggio delle ambientazioni. Sebbene le diverse sezioni della Foresta Infinita siano state costruite interamente a mano, senza tracce di proceduralità, le stesse vengono utilizzate come tasselli per comporre mosaici sempre diversi, come diverse sono le sfide che le popolano. Una meccanica intrigante che, nel corso dell'evento, abbiamo visto cadenzare l'avanzamento verso l'obiettivo di una delle avventure dell'espansione. Di contro l'avventura in sé, ambientata tra le lande brulle del futuro apocalittico di Mercurio, ci è apparsa piuttosto piatta e tutt'altro che interessante. Considerazioni che si pongono agli antipodi rispetto alla qualità generale del design delle ambientazioni, come sempre di altissimo livello. D'altronde se c'è un aspetto della produzione dove Bungie non perde mai un colpo è proprio la direzione artistica, che anche questa volta si conferma come una delle componenti più ispirate e stimolanti. Decisamente meno stimolanti, almeno all'apparenza, le missioni legate ai pezzi d'equipaggiamento del set di Osiride, offerte dal buon Fratello Vance sotto forma di "Profezie Perdute".

Si tratta di reliquie che il giocatore dovrà "caricare" offrendo in sacrificio un certo numero di oggetti speciali, ottenuti completando le varie attività offerte dall'espansione (eventi pubblici, assalti, avventure, ecc.). Una volta soddisfatte le condizioni di una Profezia Perduta, il giocatore potrà portarla alla Forgia del Faro per convertirla in un pezzo d'equipaggiamento. Durante la live, ad esempio, gli uomini di Bungie hanno utilizzato la Forgia per creare un cannone portatile leggendario chiamato "Jack Queen King 3". Deej ha garantito che tutte le armi dell'espansione avranno perk e caratteristiche inedite, oltre ovviamente a uno stile unico.

Malgrado tutto, però, le tanto anticipate "nuove meccaniche" di sblocco per l'equipaggiamento endgame ci sono sembrate, in sostanza, revisioni peggiorative delle Quest Esotiche di Destiny 2, con una componente di farming nettamente più accentuata. Nessun accenno ai nuovi oggetti esotici inclusi nell'espansione, che ci aspettiamo di vedere nel prossimo livestream, interamente dedicato all'equipaggiamento.

In definitiva, il secondo appuntamento live con La Maledizione di Osiride, proprio come il precedente, ha lasciato il pubblico con più dubbi che certezze, tra le maglie di una strategia comunicativa che continua a sembrarci incerta, fuori fuoco, incapace di rassicurare la community su temi caldissimi quali endgame e sistema di progressione.