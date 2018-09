Destiny 2 Lore: Riven dalle Mille Voci e gli Ahamkara

Ahamkara, termine sanscrito di origine antichissima, che fa riferimento al campo semantico dell'ego e dell'egoismo, è una parola che ha sempre destato un'enorme curiosità negli appassionati di Destiny. Sin dagli albori del primo capitolo -si parla ormai del lontano 2014- abbiamo imparato a conoscere questa secolare razza di draghi incredibilmente saggi, estinti per mano dei Guardiani durante la celebre "Grande Caccia", una spietata spedizione volta a sterminare i draghi ritenuti una minaccia per tutta l'Umanità. Riguardo agli Ahamkara abbiamo avuto sempre più domande che risposte, almeno fino all'uscita de I Rinnegati, la grande espansione di Destiny 2, che ha introdotto Riven, l'ultima degli Ahamkara. In questo articolo parleremo proprio di Riven dalle Mille Voci, della sua storia e di alcune ipotesi intriganti.



"Dammi il braccio, o mio portatore. Lascia che ti aiuti a riempire il mondo di denti".

Descrizione dell'equipaggiamento esotico Spina del Giovane Ahamkara

I Poteri degli Ahamkara

Prima di esaminare la storia di Riven, concentriamoci un attimo sui poteri degli Ahamkara.

Gli Ahamkara posseggono diverse abilità eccezionali, a cominciare da due poteri che la stessa Riven ha saputo padroneggiare: l'alterazione del proprio corpo e il controllo della mente, con annessa capacità di creare allucinazioni e voci nella testa delle vittime.

La forma fisica degli Ahamkara è sempre stato oggetto di dibattito tra gli appassionati della lore di Destiny. Basandosi sui pezzi di armatura esotici che fanno riferimento agli Ahamkara è possibile immaginare creature di dimensioni tutto sommato contenute, dotate probabilmente di artigli e piume. Esaminando i concept-art ufficiali diffusi da Bungie è possibile notare invece come i mitici draghi fossero simili a colossali serpenti corazzati, irti di scaglie e placche ossee.

Come si spiega questa discrepanza? Semplice, gli Ahamakara possono mutare forma a piacimento, e spesso lo fanno sulla base delle persone che li osservano, in modo da incarnare le loro paure o per perpetrare qualche inganno ai loro danni.

Anche Riven si trasforma diverse volte in base alle necessità o per semplice sfizio, ed ecco perché possiamo trovare rappresentazioni così differenti di queste creature. Citiamo un passaggio del "grimorio" di Destiny 2 a riguardo:



"Là, Lissyl e Seda inaugurarono la prima trivellazione con l'aiuto di Riven, che aveva assunto la forma di un basilisco dal muso puntuto." [...] Riven, ora un immenso serpente con corna di cervo e possenti zampe di tigre, percorreva il perimetro della stanza come fosse un cappio."

Trionfi, Leggende, La Città Sognate, "Trono"

Passiamo ora al secondo potere degli Ahamkara, altrettanto subdolo e pericoloso: la manipolazione della mente. Che gli Ahamkara fossero dediti al controllo mentale traspariva già nelle descrizioni dei pezzi di armatura esotici, in cui si trovano diversi appelli lanciati al portatore: quasi come se l'armatura, composta dalle ossa dei draghi, volesse controllare colui che la indossava. Se già solo le ossa di queste creature tentano di influenzare i pensieri di chi le veste, figuriamoci un Ahamkara vivo e vegeto. Riven ci offre in ogni caso una dimostrazione pratica dei suoi poteri, dato che riesce a manipolare completamente Uldren, insinuandosi nei suoi pensieri e mostrandosi come l'amata sorella Mara in cerca di aiuto, spingendolo ad agire con l'obiettivo di liberare la (falsa) Regina. Come vanno a finire le cose è ormai noto a chiunque abbia giocato la campagna di Forsaken.



Questi due poteri, in verità, sembrano derivare da una capacità ancora più grande, ovvero quella di alterare in maniera generica il tempo e lo spazio. In tutti i documenti relativi agli Ahamkara si dice che questi grandi dragoni fossero capaci di esaudire i desideri di chiunque, sfruttando proprio l'abilità di mutare il tessuto della realtà. Prima del conflitto che abbiamo citato in apertura, non era raro che molti Guardiani si rivolgessero agli Ahamkara per ottenere ciò che più bramavano. D'altro canto, sembra che ogni desiderio esaudito avesse una sorta di contropartita: gli Ahamkara sono sempre stati esseri subdoli, calcolatori, pronti ad agire per un fine misterioso, e inclini all'inganno. Non si fa esplicita menzione del "costo" che queste creature pretendessero in cambio dei loro servigi, ma vista la capacità di controllare la mente e quella di mutare forma, possiamo pensare che arrivassero ad avere un totale controllo su chiunque si presentava al loro cospetto.

In ogni caso, il prezzo da pagare per veder soddisfatti i propri desideri fu considerato "troppo alto", e proprio per questo fu deciso di sterminare le antiche creature durante la Grande Caccia. In verità ci sono voci che sostengono che alcuni Ahamkara siano ancora, e qualcuno giura di averli intravisti su Giove o su Io. L'unico superstite confermato di questa strana specie, tuttavia, se ne sta nelle profondità della Città Sognante: è Riven dalle Mille Voci.

Un cucciolo di drago

Riven fu l'ultimo cucciolo di Ahamkara del Sistema Solare. Nata durante la Grande Caccia, Riven venne scovata da Uldren che la offrì in dono alla sorella Mara. Quando il principe degli Insonni la trovò Riven era così piccola da stare nel palmo della sua mano. La Regina sviluppò sin da subito un legame particolare con Riven, e mano a mano che cresceva la giovane Ahamkara divenne sempre più importante nell'entourage di Mara. La sua capacità di soddisfare i desideri fu molto utile durante le operazioni di costruzione della Città Sognante.

Un quel periodo Riven non fu l'unica della sua specie a visitare la città sull'Atollo. Nelle Leggende relative alla Città Sognante si dice che diversi Ahamkara abbiano visitato la Dreaming City nel corso della lunghissima storia della civiltà insonne, intrattenendo con essa persino rapporti di amicizia.



"E quando il secondo solstizio ebbe davvero inizio, molti insonni e Ahamkara vennero nella Città Sognante per celebrare il delirante piacere di essere vivi."

Trionfi, Leggende, La Città Sognate, Azirim.

La Regina, tuttavia, consapevole dell'indole degli Ahamkara e incapace di sondare la mente di Riven, mantenne sempre un cinico distacco, come ben si può capire dal desiderio che espresse quando la Città fu interamente costruita: Mara chiese che Riven fosse intrappolata per sempre nelle profondità dell'insediamento, e la Ahamkara fu quindi costretta a imprigionarsi.

Una domanda sorge ovviamente spontanea: perché non abbiamo mai sentito parlare di Riven nel corso della storia del primo Destiny? Semplice, Riven era un segreto da custodire gelosamente, per diversi motivi. In primis, proprio i Guardiani avevano sterminato gli Ahamkara dal Sistema Solare, ragion per cui era assolutamente necessario mantenere il totale riserbo riguardo l'ultimo esemplare esistente. Un altro motivo è che dopo l'astuta mossa della Regina il risentimento di Riven aumentò notevolmente: solamente Mara Sov le faceva visita, e per non doversi recare di persona al cospetto dell'Ahamkara la regina aveva deciso addirittura di creare il Pozzo dei Desideri (la stanza che si può trovare all'inizio dell'Incursione, e che permette di ottenere diversi favori).

La situazione, in ogni caso, rimase stabile fino all'arrivo di Oryx, Re dei Corrotti.

La corruzione dilaga

Le navi insonni si schierano attorno a Saturno per fronteggiare la possente Astrocorazzata di Oryx (arrivata, lo ricorderanno i fan di lungo corso, assieme alla prima espansione del Destiny originale). Scoppia una violenta battaglia che segna la vittoria delle forze di Oryx. Mara Sov, dopo aver provato a utilizzare tutti i suoi mezzi bellici con scarsi risultati, viene spazzata via insieme alla flotta insonne. Il Re dei Corrotti ha vinto e si è spalancato la via verso l'Atollo e verso la Città Sognante, ormai indifesa. L'accesso dei Corrotti alla città degli Insonni fu facilitato anche dal fatto che Riven, durante le operazioni di costruzione, lasciò intenzionalmente delle debolezze strutturali, forse sperando che qualcuno potesse superare le difese e trovarla. Così fu: mentre i Guardiani approdavano sull'Astrocorazzata, Oryx si addentrò nelle torri della Città, e qui incontrò Riven, rinchiusa per volere di Mara.



Nemmeno un Ahamkara poté opporsi al potere della Corruzione: Riven venne infettata, mantenendo tuttavia -forse per merito dei suoi enormi poteri di controllo mentale- una volontà autonoma. Il rapporto fra Riven e Oryx, a dirla tutta, non è completamente chiaro. Riven, incuriosita dalla possibilità di trattare con un Re, lasciò a Oryx la possibilità di utilizzare i suoi poteri, esaudendone i desideri.

D'altro canto sembra quasi che per qualche momento la mente di Riven e quella di Oryx fossero in comunione: pare che Riven stessa condividesse la visione, il piano, l'odio del primo fra i Corrotti. Non sappiamo se l'Ahamkara potesse semplicemente sondare la mente di Oryx, guardare attraverso i suoi occhi, oppure se il loro legame fosse ancora più profondo.



Sappiamo invece che la situazione fu considerata da subito problematica dalle "alte sfere": la notizia che Riven fosse stata corrotta arrivò fino ai misteriosi Nove, che entrarono in uno stato d'allarme. Un Ahamkara deviato dalla corruzione spaventò persino loro, entità dai grandissimi quanto insondabili poteri.

La situazione, in ogni caso, mutò presto. Quando Oryx perì per mano dei Guardiani nel corso dell'incursione "La caduta di un Re", Riven dovette accettare il nuovo leader dei Corrotti: Savathûn, la scaltra e sapiente sorella di Oryx. Il legame fra Riven e Savathûn è molto simile a quello con Oryx: entrando in connessione con la maliarda, la Ahamkara fu in grado di valutare i suoi piani, e addirittura iniziò ad estendere la propria influenza al di fuori della Città Sognante. Evidentemente gli spostamenti di Savathûn in tutto il sistema solare permisero a Riven di posare il suo sguardo anche su altri pianeti. E fu proprio grazie a questa possibilità che l'antica creatura entrò in contatto con il Principe dei Corrotti.

Ultimo Desiderio

Il piano di Riven per evadere dalla Città Sognante era lampante e subdolo. Plagiando la mente di Uldren e spacciandosi per la sorella, Riven fece crescere i propositi di vendetta del Principe, per condurlo alla Città Sognante e ordinargli di aprirne i cancelli. Il piano sarebbe giunto a compimento se non fosse stato per gli sforzi di Petra Venj, ben consapevole dei poteri dell'Ahamkara e della forza dei guardiani. Sconfiggendo la Voce di Riven, l'orribile chimera presente nella missione finale de I Rinnegati, viene di fatto impedita l'evasione dell'antica creatura. A quel punto Petra e la Regina (sopravvissuta in un diverso piano astrale) non potevano più nascondere ai guardiani l'esistenza dell'Ahamkara, ragion per cui la stessa Mara Sov ha ordinato di ucciderla, stappandole il cuore.

Lo scontro che ha fatto seguito a questa richiesta, come sapranno i pochi guardiani che sono riusciti a concludere il Raid, è aspro e complesso. Riven era persino riuscita a corrompere alcune Tecnidi, donne di straordinario potere profondamente legate alla Regina. Kalli, Suro-Chi e Seda sono state infette dalla Corruzione e i Guardiani, nel corso dell'Incursione (e nell'assalto "La Corrotta"), riescono a liberarle da dal giogo dell'Oscurità.



"Hanno fatto irruzione nel nostro tempio. Hanno maledetto la nostra città. Decimato la nostra gente. Non abbiamo sacrificato tutto affinché finisse così. Annientali guardiano."

Tecnide Seda.



Giunti al cospetto di Riven, essa si palesa nella forma di una creatura titanica, dotata di molti occhi, fauci e zanne, e aggressiva come non mai. Non le basterà, ovviamente: ancora una volta, sei guardiani riusciranno a sconfiggere il mostro, ancora una volta il potere di Luce si dimostrerà più forte. Eppure, neppure la sconfitta fermerà Riven.

Gli Ahamkara infatti sono capaci di trascendere la morte: prima di essere distrutta Riven ha lanciato una potente maledizione, il suo ultimo desiderio, che ha diffuso la Corruzione in tutta la Città Sognate. Si tratta della mossa finale di una creatura divenuta malvagia, dedita all'inganno e ancella delle due sorelle di Oryx. Oltre a Savathûn, infatti, sta tramando nell'ombra anche Xivu Arath, celebre per le sue doti di guerriera.



"Questo non è un luogo per te. Questo è un luogo di regine cospiratrici."

Toland riferito al Piano Ascendente nella Città Sognate.

Possiamo quindi ipotizzare che I Rinnegati altri non sia che un immenso preambolo all'arrivo delle già citate sorelle? Appare assolutamente plausibile: del resto l'avvento di Savathûn aleggia già dagli albori di Destiny 2, basti pensare all'assalto su Titano e a molteplici riferimenti nel corso delle avventure dell'espansione La Mente Bellica, Molti hanno inoltre osservato come il soprannome dell'Ahamkara, ossia Riven dalle Mille Voci ricordi l'appellativo del Verme Xol noto come "Volontà dei Mille". Il ripetersi della dicitura Mille è solo una mera coincidenza, un'iperbole per sottolineare una grande moltitudine, oppure c'è una connessione più stringente? Per ora non ci è possibile rispondere.

Al di là del futuro del secondo capitolo di casa Bungie, la storia di Riven ha già tutte le carte in regola per essere una delle più ricche e interessanti in assoluto. Riven è una sopravvissuta, l'ultima di una specie antichissima, saggia e pericolosa, si trova inserita in un disegno molto più grande. Conosce i piani dei Corrotti, ha aiutato Oryx e forse ha garantito qualche desiderio persino alle sue sorelle. Ma, come la Ahamkara usava ripetere spesso e volentieri, "molti di coloro che fanno affari con me non vincono".

Quel che sappiamo, al momento, è che la battaglia tra Luce e Oscurità danza sempre più su una linea sottile, fatta di zone grigie e di poteri che si compenetrano e si sfumano a vicenda. Non ci resta che goderci l'evoluzione della Città Sognante in attesa di sapere cosa ci riserverà il futuro, più intrigante che mai, di Destiny.