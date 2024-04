Destiny 2 Verso La Luce: rivoluzione inaspettata prima de La Forma Ultima?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La Forma Ultima giocherà un ruolo fondamentale per il futuro della software house di Seattle. Ed è proprio per questo motivo che gli sviluppatori di Destiny 2 hanno deciso di prendersi più tempo per rifinire l'attesa espansione finale del titolo live service, creando di fatto uno spazio vuoto tra il termine dell'ultima stagione e il debutto del DLC.



Onde evitare un lungo periodo privo di contenuti, Bungie ha deciso di colmarlo con una mini espansione gratuita per tutti intitolata Verso la Luce (Into the Light in inglese), che funge da ponte di collegamento fra L'Eclissi e La Forma Ultima. Incuriositi dalle novità dell'aggiornamento, siamo tornati all'Ultima Città per proteggerla dalle forze del Testimone, accompagnati da un grande entusiasmo dovuto alle rivoluzionarie modifiche al gameplay annunciate da Bungie per l'espansione in arrivo a giugno.

Assalto Furioso

Verso la Luce rappresenta un piccolo capitolo della storia di Destiny 2, le cui vicende sono il pretesto perfetto per giustificare tutti i nuovi contenuti. Mentre sulla Terra l'Avanguardia è in attesa di un segnale del Corvo, che è l'unico ad aver raggiunto il Cuore Pallido del Viaggiatore, il Testimone sta inviando il suo esercito verso l'Ultima Città con l'obiettivo di interferire con i preparativi dell'attacco finale.

Nemmeno a dirlo, il nostro Guardiano viene chiamato a difendere i confini della città dall'invasione nemica, così da proteggere quello che resta dell'umanità e al contempo affinare le proprie abilità in vista del faccia a faccia col Testimone.



La difesa del territorio sotto il controllo dell'Avanguardia avviene tramite l'Assalto Furioso, una nuova attività di gioco che non stupisce certo per originalità. Ambientata all'interno delle mappe terrestri del Crogiolo (nessuna novità a livello di setting) come Vostok, questa modalità prevede che tre giocatori debbano resistere ad ondate di nemici di difficoltà crescente, cercando di proteggere a tutti i costi un dispositivo la cui ‘salute' può essere ripristinata tramite nuclei lasciati cadere dai nemici.

Vi è anche una componente solo accennata di tower defense, visto che tra un'ondata e l'altra si accumulano Rottami, una valuta utilizzata per collocare torrette e trappole: avremmo preferito che ai giocatori venisse concessa la possibilità di posizionare liberamente questi strumenti, ma invece le postazioni sono fisse e poco numerose. L'unico twist è rappresentato dai portali che appaiono dopo qualche round e conducono i Guardiani dritti nelle profondità della nave piramidale, dove devono affrontare ondate di avversari e boss per ottenere le ricompense. La struttura di gioco è fissa e gli utenti possono decidere solo l'arena, il numero di round (10 o 50) e la difficoltà.



Al netto della ripetitività di fondo che caratterizza inevitabilmente qualsiasi aspetto della produzione, riteniamo che questa sia la modalità più accessibile mai proposta da Bungie ed è perfetta anche per i New Light, ossia i neofiti che si avvicinano al titolo nella sua versione free to play. Per giocare Assalto Furioso non bisogna imparare meccaniche particolari o comunicare con gli altri, e tutto si riduce a smarmellare le budella dell'Alveare per la mappa, magari testando anche qualche nuova build. Se consideriamo poi che la modalità supporta il matchmaking, potete facilmente intuire quanto sia ottima per chiunque ami Destiny, dai veterani ai neo-Guardiani.

Il ritorno di Vetta e Asceta

Quando dicevamo che è tutto contestualizzato, intendevamo proprio tutto. A questo proposito, la base operativa di Assalto Furioso è la Sala dei Campioni, ossia il lussuoso deposito privato di Lord Shaxx. Qui non solo si possono accettare le taglie relative alla nuova attività, ma è anche possibile sbloccare le bocche da fuoco appartenenti all'Arsenale Audace. Stiamo parlando di strumenti di morte che, a causa del controverso sunset, sono diventati inutilizzabili e che Bungie ha deciso di riproporre con qualche ritocco.

Giusto per capirci, tra queste armi troviamo anche la leggendaria mitraglietta Asceta e il lanciagranate Vetta, che hanno fatto la storia di Destiny 2 e che rendevano i giocatori imbattibili, sebbene fossero particolarmente complesse da sbloccare. In maniera diametralmente opposta, mettere le mani su queste armi in Verso la Luce è un gioco da ragazzi e vengono forniti anche gli strumenti per controllare i drop. Queste riproposizioni delle storiche bocche da fuoco però ci sono parse lontane dalle controparti originali (che erano molto più potenti), anche nel caso in cui dovesse capitarvi il cosiddetto god roll (i perk, per chi se lo stesse chiedendo, sono casuali).



Sempre a proposito di armi simbolo, Verso la Luce segna anche il ritorno di due missioni esotiche che sono finite nel Vault con i vari aggiornamenti annuali. La prima è Sussurri, la difficile attività a tempo ambientata su Venere che chiama ad affrontare un contorto percorso per poi battagliare contro i Corrotti e reclamare il Sussurro dei Vermi, fucile di precisione esotico che è tornato con alcune novità e la possibilità di essere forgiato. Solo più avanti potremo cimentarci in Ora Zero, altra nota missione esotica che ci permetterà di ottenere la versione forgiabile del Pandemia Perfezionata, un fucile a impulsi legato alla Siva che non andrebbe sottovalutato.

In attesa di scoprire come saranno le nuove mappe PvP e la modalità Pantheon, che coinvolge i boss delle Incursioni e arriverà tra qualche settimana, citiamol'arrivo di un'opzione che i giocatori di Destiny stanno aspettando da tempo immemore: la modifica del personaggio. Tale feature, completamente gratuita e dagli usi illimitati, è accessibile dalla schermata di selezione del combattente e riporta proprio al menu che molti non vedono dai tempi del primo Destiny, quando hanno creato i loro guerrieri storici, uno per ogni classe.



Si può quindi cambiare qualsiasi dettaglio (persino il sesso), con l'unica e sola limitazione che concerne la razza: non potete passare da umano a insonne o exo, per esempio. Peccato solo che Bungie non abbia approfittato di questa importante aggiunta per ampliare l'editor, che ad oggi sfigura di fronte alla maggior parte delle produzioni in cui è possibile plasmare l'aspetto del protagonista a proprio piacimento.

La rivoluzione che non ti aspetti

Bungie è impazzita. Probabilmente è questo il primo pensiero che è balenato nella mente degli appassionati che hanno assistito al gameplay showcase di Destiny 2 La Forma Ultima e hanno gettato l'occhio nell'angolino in basso a sinistra, quello dedicato alle abilità del Guardiano.



Il team di Seattle ha infatti deciso di stupire tutti i fan con effetti speciali, in senso letterale: la presentazione è stata formata da sequenze di gameplay fatte di esplosioni di ogni genere e colore, questo per introdurre il concetto di Sottoclassi Prismatiche, una novità semplicemente rivoluzionaria che non ha nulla a che vedere con la fantomatica classe rossa avvistata in presunti leak qualche mese fa.

Nella nuova espansione il nostro Guardiano riuscirà a padroneggiare del tutto i poteri di Luce ed Oscurità, al punto da poterli utilizzare contemporaneamente. Avete capito bene. Con le Sottoclassi Prismatiche potremo combinare Super, granate, attacchi corpo a corpo e abilità di classe liberamente, attraverso una schermata che permetterà persino di utilizzare Aspetti legati ad elementi diversi fra loro.



Ma non è tutto, poiché una peculiarità di queste nuove build risiede nella Trascendenza, che si attiva quando due indicatori - uno per la Luce e uno per l'Oscurità - si caricano del tutto: si tratta di un buff temporaneo che, dopo una coreografica animazione variabile per ogni classe, sblocca abilità delle granate uniche e aumenta i danni delle armi.

Chi desidera una personalizzazione ancor più profonda del personaggio sarà felice di sapere che l'oggetto di classe esotico sta per tornare con una novità molto interessante. Questi pezzi d'equipaggiamento saranno dotati di due slot al cui interno troveremo, sempre casualmente, due perk esotici che possono appartenere a qualsiasi armatura, anche di classi diverse. In poche parole, sarà possibile utilizzare i perk esotici del Titano su uno Stregone, a patto di ottenere il roll giusto.



Per quanto incredibili, queste novità risultano essere perfettamente coerenti con quello che è ormai un percorso intrapreso da anni, con Bungie che si è preposta l'obiettivo di accantonare il Livello Potere (elemento che prima o poi verrà probabilmente rimosso) e ampliare la componente ruolistica dello shooter in soggettiva.

Arrivano i Terrori

A chiudere l'ondata di annunci fatti al reveal del gameplay de La Forma Ultima troviamo una novità quasi scontata, ma che fa comunque piacere a chiunque continui a frequentare i server di Destiny 2. Stiamo parlando ovviamente dei Terrori, i nemici che potremo affrontare nel corso dell'avventura nel Cuore Pallido del Viaggiatore. Questi alieni fanno parte dell'esercito del Testimone e non sono del tutto inediti, visto che appartengono alla stessa razza di Rhulk e Nezarec. Semplicemente potremo combattere anche creature meno potenti, ma non per questo poco insidiose.

A tal proposito, già abbiamo individuato i due mob che sicuramente daranno del filo da torcere ai Guardiani, ossia gli Arcigni e i Simulacri. I primi sono una sorta di pipistrelli che possono muoversi con grande agilità sul campo di battaglia, mentre i secondi sono Terrori che infastidiscono il giocatore dopo la morte, visto che dopo aver esalato l'ultimo respiro emettono un proiettile esplosivo



Insomma, l'esercito del Testimone sembra avere le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote ai prescelti del Viaggiatore e non vediamo l'ora di poterli affrontare il prossimo 4 giugno 2024, quando La Forma Ultima sarà finalmente disponibile.