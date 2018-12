Destiny 2: le novità dell'Annual Pass, Stagioni e Armeria Nera

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Di recente, la fredda Monaco di Baviera è stata la location scelta da Bungie ed Activision per ospitare una delle tappe dell'Engagement Tour europeo: un appuntamento fissato insieme ai rappresentati delle varie community del vecchio continente per rafforzare il rapporto con i giocatori, e spiegare nel dettaglio la filosofia che si cela dietro alla scelta dell'Annual Pass, un nuovo sistema di distribuzione di contenuti che Bungie e Activision stanno testando su Destiny 2.

La filosofia alla base dell'Annual Pass

Quello del Season Pass è ormai un concetto a cui siamo ampiamente abituati: un pacchetto di DLC diffusi in un arco di tempo che, solitamente, non supera quasi mai i sei mesi dall'uscita del gioco. La scelta di Bungie consiste invece nella volontà di allungare il periodo di supporto post-lancio, estendendolo fino a circa un anno di durata, in modo tale da permettere ai giocatori di godersi le nuove aggiunte di Destiny 2 fino alla fine dell'estate del 2019. Ci troviamo di fronte ad un prodotto che non supera i 35€ di spesa, e che al suo interno avrà 3 piccole espansioni, le quali porteranno con sé nuove quest, incursioni e molto altro ancora. Sono lontani i tempi de Il Re dei Corrotti, dove spesso gli utenti si scontravano con un muro di obiettivi che poteva essere frantumato solo tramite il grinding estremo: ora lo scopo del team è quello di rendere Destiny 2 un hobby vero e proprio, un titolo in cui accedere giornalmente o settimanalmente con la prospettiva di avere sempre nuove attività da svolgere.



In molti potrebbero obiettare che lo sparatutto di Bungie ha sempre avuto questa filosofia ludica alla base del suo concept: in effetti l'universo di Destiny 2 si focalizza fortemente sui reset settimanali del Martedì, in cui tutto si azzera e diviene possibile ricominciare da capo a farmare determinate attività. Eppure le cose stanno ulteriormente cambiando: già agli albori dell'espansione I Rinnegati, uno dei DLC più riusciti e longevi del franchise, sono stati introdotti nuovi cicli, il primo dei quali lo abbiamo visto addirittura nell'espansione precedente, La Mente Bellica, con la missione segreta del Sussurro del Verme, attiva solo dal Venerdì al Lunedì, caratterizzata da dinamiche uniche che hanno risvegliato l'interesse di tutti gli appassionati della Saga.

Questo programma è sfociato nel ciclo di tre settimane de La Città Sognante, che si conclude con il dungeon segreto del Trono Infranto, fino ad arrivare a gli eventi stagionali che finalmente sembrano avere un'identità ben marcata. Tramite l'Annual Pass un simile progetto verrà incrementato: ci sarà infatti una timeline precisa con il lancio di nuovi contenuti, a partire dal prossimo DLC Armeria Nera, che aprirà le porte il 4 Dicembre.

Le Stagioni

Questo nuovo approccio da parte di Bungie non è però stato accolto da tutti in maniera positiva. Se da una parte la forzatura di non permettere l'acquisto singolo dei DLC ha fatto storcere il naso a molti, dall'altra è una scelta radicale con cui Bungie intende far capire a tutti la sua nuova filosofia. La possibilità di tornare nel mondo di Destiny ogni settimana, con la promessa di vivere un'esperienza nuova, stimola l'interesse della community sicuramente più delle attività da svolgere con una singola espansione per un breve lasso di tempo.



L'Annual Pass è una sorta di patto che Bungie sta stipulando con la sua utenza dopo le precedenti delusioni: in base alla nostra esperienza con i Rinnegati, possiamo però guardare con ottimismo verso il futuro. Sempre in quest'ottica di auto miglioramento, lo studio ha introdotto le nuove Stagioni, un concetto non certo innovativo nell'ambito dei videogiochi ma comunque piuttosto emblematico del modo in cui Bungie è intenzionata a raccontare la storia di Destiny 2.

Le prossime due espansioni in arrivo rispettivamente a Primavera 2019 ed Estate 2019 avranno la stessa struttura: quella primaverile sarà completamente dedicata al Ramingo, l'NPC di riferimento di Azzardo, la nuova modalità inserita in Forsaken, e dovrebbe scavare più a fondo sulla lore di questo misterioso personaggio. Insieme a lui arriveranno anche nuove mappe, modalità e quest, con la stessa cadenza settimanale che caratterizzerà tutto l'anno 2 del gioco. La quarta e ultima stagione dell'anno è ancora incerta: molti sono i nomi in codice che le sono stati affibbiati, da "stagione delle ombre" sino a "Penumbra". Nel sottobosco della community si vocifera che ci sia un ritorno di fiamma su Calus, il protagonista mai conosciuto dell'anno uno, mentre è certo che verrà accompagnata, come l'Armeria, da un raid del tutto nuovo. Quanto descritto fino a questo punto delinea insomma un quadro composto da mesi interi di contenuti aggiuntivi, tali da portare avanti un concetto di fidelizzazione diverso dal solito, sulla cui solidità spetta ovviamente al tempo l'ultima parola.

Il prossimo DLC: Armeria Nera

Volgiamo ora lo sguardo ad un futuro più vicino e parliamo del DLC Armeria Nera. Si tratta del primo passo dell'Annual Pass, un add-on che ci permetterà di incontrare per la prima volta un personaggio del tutto nuovo, ossia Ada-1, il nostro NPC di riferimento per questa espansione. L'Armeria Nera è un luogo di cui non si conosceva l'esistenza fino a qualche tempo fa, un posto che custodisce i segreti bellici più forti e pericolosi dell'età dell'oro dell'umanità, e Ada è l'ultima custode di queste informazioni. Nel DLC le servirà il nostro aiuto per riportare al normale funzionamento le forge dell'armeria che saranno sparse per il sistema solare, lungo pianeti già conosciuti ma situate in zone non ancora del tutto esplorate. La prima forgia sarà disponibile al lancio il 4 Dicembre e ci darà l'opportunità di immergerci nella nuova modalità orda, con una dinamica ben precisa al suo interno: dovremo eliminare tanti nemici in uno spazio ristretto, con l'obiettivo di caricare al massimo la Forgia, rappresentata da un enorme macchinario al centro della mappa.

L'attività è pensata per un team composto da 3 giocatori e Bungie, raccogliendo i feedback della community, ha deciso di aggiungere un matchmaking più funzionale: poiché alcune missioni si svolgevano all'interno del mondo di gioco, era necessario avere una squadra già pronta ad affrontare le sfide; se invece si agiva in solitaria, occorreva sperare di trovare qualche gruppo con cui giocare. In pratica, era una tipologia di matchmaking un po' approssimativa, non certo l'ideale per missioni da fronteggiare con un team ben affiatato.



Troveremo ad attenderci particolari tipi di nemici, tra i quali figurano quelli evidenziati con un alone azzurro, ossia coloro che porteranno la carica della forgia.

Dopo essere stati uccisi, lasceranno cadere a terra questa energia, da raccogliere e lanciare sul marchingegno al centro della mappa, il quale si ricaricherà poco alla volta fino a raggiungere il limite massimo: a questo punto comparirà sulla scena un Boss che andrà ovviamente abbattuto per terminare l'attività e ricevere in cambio le meritate ricompense. La natura dei premi non è ancora nota, ma non mancheranno di certo oggetti ed armi leggendari. A tal proposito, tra gli strumenti di morte più forti dell'Armeria Nera trovano spazio le nuove armi esotiche. Vediamole più nel dettaglio.

Le Esotiche

Il fucile da cecchino Izanagi's Burden, oltre ad essere molto bello esteticamente, avrà un perk parecchio interessante che, secondo gli sviluppatori, potrebbe competere in termini di danno con il famoso Sussurro del Verme o Simulatore Dormiente. Il suo perk speciale si chiamerà Honed Edge e permetterà una ricarica peculiare: se si avranno tutti e 4 i colpi a disposizione, infatti, potremo decidere di fonderli tutti in uno solo attacco ed infliggere un danno maggiorato.

Bisognerà valutare in che modo sarà utilizzabile contro i boss, ma in PVP un colpo del genere sarà in grado di eliminare l'avversario in un lampo. Le Monarque invece sarà un arco energetico con danni da vuoto che ricorderà alla lontana il cannone portatile esotico del primo Destiny, l'Aculeo. Con il suo perk, chiamato Pestilence Arrows, sarà capace di infettare i nemici. Mettendo a segno colpi precisi si genererà un'onda d'urto infettiva che si propagherà agli avversari circostanti: in virtù delle sue caratteristiche, sembra un'arma adattissima per contrastare grandi ondate di nemici deboli, permettendo alla squadra di tenere la situazione sempre sotto controllo.

Nel lotto troveremo anche un lanciagranate esotico chiamato Anarchy, che avrà un perk decisamente particolare: le Arc Traps. Le granate di quest'arma si attaccheranno alle superfici e saranno in grado di comunicare tra loro. Se ne lanceremo in quantità, le bombe concateneranno i danni, generando un campo di forza ad arco che non lascerà alcuno scampo ai bersagli.

Lo Jutun apparterrà alla famiglia dei fusione, ma avrà veramente poco in comune con gli altri strumenti del suo nucleo "familiare". Quest'arma sarà capace di lanciare dei proiettili fiammanti (in grado persino di seguire i bersagli) che all'impatto genereranno un'esplosione. Grazie a queste capacità, lo Jutun ha tutti i requisiti giusti per essere devastante soprattutto in crogiolo.



Al momento, infine, abbiamo già una data per una quest esotica: il 29 Gennaio potremo cominciare il viaggio dell'Estrazione, una missione che ci porterà a toccare con mano una vecchia esotica, l'Ultima Parola, uno dei cannoni portatili più amati e odiati di Destiny 2, considerata la sua grande potenza nel crogiolo. La prerogativa principale de L'ultima parola è quella di aumentare danni e precisione quando si spara senza guardare nel mirino: insomma, un'arma che era letale negli scontri ravvicinati a causa del suo alto rateo di fuoco.

Il Raid

L'Armeria porterà con sé anche un nuovo Raid. Le incursioni sono il punto più alto dell'esperienza PvE di Destiny 2 e siamo curiosi di scoprire contro quali nemici ci batteremo in questo DLC. Bungie ha inoltre sorpreso la fanbase presentando un Raid completamente nuovo che si svolgerà sulla Terra, precisamente nella vecchia città: Scourge of the Past (Flagello del Passato). Difficile attualmente capire contro chi dovremo combattere. Tuttavia, sappiamo che sarà un incursione diversa dalle altre, che gli sviluppatori hanno definito "frenetica": dalle poche immagini che abbiamo visto nel video di presentazione, sembrerebbe che al suo interno ci siano delle sequenze da svolgere a bordo dei nostri astori.

Per Scourge of the Past il team si è poi ispirato a Furia Meccanica, il Raid del primo Destiny, molto probabilmente anche per quanto concerne il numero di scontri totali. Non sarà sicuramente un'incursione longeva come l'Ultimo Desiderio, ma neanche corta come la Fine di Crota. Per la prima volta Bungie si è sbilanciata anche sul potere consigliato per affrontare questa attività: Scourge of the Past avrà un livello di 640, quindi solo 10 punti sotto il cap di luce massimo che si potrà ottenere con l'Armeria Nera, e sarà giocabile il 7 Dicembre. Pertanto, i giocatori avranno soltanto 3 giorni a disposizione per farmare il più possibile e quindi per essere pronti ad affrontare il raid al day one.