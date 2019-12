Destiny 2 Ombre dal Profondo: le novità della Stagione dell'Alba

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Inutile girarci intorno: la Stagione dell'Alba che da poche settimane si è avviata su Destiny 2 è una di quelle season "di passaggio", evidentemente meno ricche di contenuti rispetto agli update principali e pensate forse per far "respirare" la community.

Una stagione complessivamente meno densa, ma di conseguenza anche meno pressante, momento perfetto per rifiatare dopo la grande abbuffata rappresentata da Shadowkeep (nel caso ve la foste persa, potete leggere qui la nostra recensione di Ombre dal Profondo). Non c'è niente di male nell'accettare il fatto che anche la stagionalità di Destiny 2 abbia i suoi bioritmi, i momenti in cui accelera e quelli in cui invece si trattiene, e come community dovremmo tollerare di buon grado questo approccio. Soprattutto adesso che i ragazzi di Seattle hanno perso il supporto di High Moon Studios e Vicarious Vision, i due team che Activision aveva loro concesso, è davvero impossibile pretendere che ogni season sia traboccante di cose da fare, e che proponga nuove destinazioni, attività inedite e persino un raid.

Dobbiamo insomma abituarci al fatto che ci saranno (come ci sono sempre state) delle fasi di transizione, e capire che anche queste possono essere studiate con impegno e attenzione. Adeguarsi a questa situazione non significa certo "accontentarsi", o scendere a compromessi sul fronte della qualità: season insipide e poco efficaci come quella del Ramingo, anzi, non vanno perdonate per nessun motivo, e di fronte a contenuti frettolosi o poco interessanti la nostra voce deve farsi sentire.



Per fortuna la Stagione dell'Alba non è certo inconsistente come quella del Drifter o insipida come la Maledizione di Osiride: grazie ad un ciclo di farming ben studiato, ad una serie di armi interessanti e ad un encomiabile lavoro sulla mitologia di Destiny, anzi, risulta più efficace di altri aggiornamenti, riuscendo nell'intento che si prefigge. L'obiettivo di Bungie non è quello di dare uno scossone alla struttura del suo shooter, bensì quello di capitalizzare sulle novità introdotte lo scorso settembre, ovvero armature 2.0, artefatti e season pass, elementi che riescono efficacemente ad orientare gli sforzi dei giocatori, dar loro obiettivi concreti per il processo di farming e veicolare un buon senso di progressione.

Il ritorno di un Santo

Iniziamo dal racconto che la Stagione dell'Alba porta avanti, visto che in ballo ci sono due figure importantissime per la mitologia di Destiny. Parliamo ovviamente di Osiride, che ritorna dopo la fugace apparizione di due anni fa, e Saint XIV, il leggendario Titano che così tanto ha rappresentato per l'umanità e i Guardiani.

Bisogna ammettere che l'incipit della questline è tutt'altro che ispirato: invece che partire con un attacco potente, il gioco impone all'utente le solite, ben note operazioni di routine, fra uccisioni da accumulare e obelischi da riattivare. Poco a poco, tuttavia, il disegno architettato da Bungie viene a galla, seppur senza l'aiuto di cinematiche spettacolari.



Forse per questioni di budget, dobbiamo "accontentarci" delle parole di Osiride e dei testi che compaiono quando interagiamo con questo leggendario Stregone, ma i giocatori più attenti noteranno un buon livello di scrittura e soprattutto un intreccio estremamente più interessante rispetto a quello che aveva accompagnato al tempo il DLC Curse of Osiris (qui trovate la recensione di La Maledizione di Osiride).



Finalmente le diramazioni della foresta infinita e i viaggi attraverso il tempo assumono un senso e un'importanza cruciale per il racconto, finendo per portarci proprio al cospetto di Saint, nel tentativo di alterare il corso della storia e salvarlo dalla sua pur gloriosa fine.

La Stagione dell'Alba ci mette di fronte ad un Osiride diverso da quello che conoscevamo, tormentato dal senso di colpa per non essere riuscito a salvare il proprio amico, e ci permette poi di rivivere alcuni momenti chiave della formazione di Saint XIV.

Per quanto sia lungo il processo che porta a sbloccare le missioni principali (ma non lamentiamoci delle quest di ricerca, che sono un'occasione per tornare ad esplorare i meravigliosi scenari costruiti da Bungie), queste risultano potenti, impegnative e tremendamente epiche, rileggendo poi il mito di Saint alla luce delle azioni del giocatore. Quello che viviamo è davvero un "Paradosso Perfetto", che spiega come sia possibile che il Titano più forte mai esistito sia stato ispirato proprio dal Guardiano che interpretiamo: un modo intelligente di riportare l'utente al centro della leggenda.



A suo modo emozionante anche il momento in cui Saint XIV torna nella nostra realtà, sbarca nuovamente sulla Torre, ci chiede di celebrare i caduti che non aveva potuto onorare e riprende i suoi studi. Sarebbe stato bello vederlo interagire in qualche modo con Zavala o con gli altri membri dell'Avanguardia, che invece restano troppo passivi di fronte a questo sconvolgente cambiamento del corso del destino.

Breve ma efficace, la questline principale di questa stagione potrebbe comunque avere altre sorprese in serbo, dal momento che entro breve verranno aggiunte nuove quest esotiche, un'attività ancora misteriosa, e che ci aspettiamo ovviamente una chiusura narrativa analoga all'arrivo della Mente Intramontabile (ma speriamo più interessante a livello di meccaniche di gioco).

Il fatto che attorno alla postazione di Saint XIV si notino inoltre i materiali delle Prove dei Nove ha fatto balzare oltre i livelli di guardia gli appassionati di PvP, che in effetti meriterebbero più attenzioni da parte del team. Il ritorno dell'apprezzata attività competitiva potrebbe essere una delle novità delle prossime stagioni, teniamo le dita incrociate.

Obelischi e Meridiane

Come dicevamo in apertura, la Stagione dell'Alba non scardina il classico ciclo di farming a cui siamo abituati da tempo. La strada per raggiungere il nuovo level cap passa ancora dalle attività tradizionali: i vecchi raid, la Fossa, le pietre miliari. L'ottenimento metodico di punti esperienza, fra taglie giornaliere, pattuglie e incarichi settimanali, permette poi di innalzare ulteriormente il livello di luce grazie al bonus dell'artefatto, e di guadagnare le nuove mod (utili per tornare ad affrontare le prove del Calvario, e per sperimentare nuove funzioni delle mosse finali).

Sulla base di questo meccanismo si innestano però le nuove attività, ovvero le meridiane e gli obelischi. Questi ultimi sono forse i veri protagonisti dell'update, visto che riescono ad assorbire completamente le attenzioni del giocatore, che deve farsi in quattro per accumulare Frattalina Polarizzata, potenziarli, ottenere taglie per le armi, mod speciali e bonus passivi.



Questa nuova routine funziona soprattutto per due motivi: da una parte abbiamo un paio di bocche da fuoco veramente interessanti, entrate subito in meta e particolarmente piacevoli da utilizzare: i giocatori sono quindi stimolati a farmare alla ricerca del cosiddetto "god roll".

Dall'altra c'è finalmente un buon senso di progressione, migliore rispetto a quello garantito dai livelli dell'Avanguardia, del Ramingo e di Shaxx.

Migliorare la connessione degli obelischi permette come dicevamo di sbloccare vantaggi concreti, delineando un bel percorso di avanzamento. Si tratta di un grado di complessità maggiore rispetto a quello a cui eravamo abituati, sicuramente meno digeribile per gli utenti occasionali, che segna un altro passo nella direzione fortemente voluta da Bungie, quella di un gioco con una componente statistica più accentuata, vicina a quella di un vero e proprio GDR.



In questo caso i bonus matematici non sono direttamente connessi all'equipaggiamento del personaggio, ma a dei buff che migliorano le ricompense delle varie attività. Crediamo che una struttura del genere diventerà uno standard anche per le stagioni future, e magari potrebbe essere integrata anche in relazione agli NPC della Torre. Se il team di sviluppo volesse unire questo meccanismo con un sistema di progressione visivo e tangibile (un po' quello che succedeva con i Tributi di Calus), potremmo avere incentivi ancora più concreti per portare avanti le attività stagionali e non.

Lo sfogo ultimo dei Guardiani, nella Stagione dell'Alba, resta comunque la Meridiana, un'attività che recupera la stessa impostazione del serraglio, pur non potendo contare sulla stessa varietà. Sebbene risulti una versione in tono minore della prova introdotta con la Stagione della Ricchezza, la meridiana funziona proprio in nome di questa somiglianza, e riesce complessivamente nel suo intento. Speriamo che i prossimi boss introdotti durante la stagione possano garantire un pizzico di varietà in più, visto che allo stato attuale è proprio questo a mancare.