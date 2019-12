Destiny 2 Ombre dal Profondo: Saint-14, la leggenda vivente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Quando pensiamo ai guardiani più famosi e potenti della lore di Destiny, il nome di Saint-14 balena subito nella nostra mente. Possente e valoroso, Saint- 14 è una vera e propria leggenda del titolo Bungie. Nelle ultime settimane, grazie all'uscita della Stagione dell'Alba, abbiamo potuto approfondire a dovere la gloriosa figura del prode Saint, partendo dagli albori della sua vita da guardiano fino al suo ritorno a casa nell'Ultima Città. Saint-14 divenne una leggenda durante l'Età Oscura, il lungo periodo di caos e incertezza che seguì l'apice drammatico dell'Età dell'Oro. I sopravvissuti al Crollo, ossia l'evento che pose bruscamente fine a questo periodo, dovettero affrontare diverse minacce: dai temibili Signori della Guerra (rinati che sceglievano di usare la Luce per i propri scopi personali) ai Caduti, alieni invasori che cominciarono a razziare il nostro pianeta in cerca di preziose tecnologie perdute.

Ritornato

Non appena tornò in vita come guardiano, Saint si pose un obiettivo tanto semplice quanto gravoso: essere un vero e proprio bastione per i più deboli. L'Exo divenne così un guardiano nel senso più puro del termine, un eroe dedito ad aiutare le persone che tentavano, a fatica, di sopravvivere ai terribili rigori dell'Età Oscura. In quest'epoca l'umanità arrivò infatti sull'orlo dell'estinzione, ma grazie a figure come quella di Saint-14 e i Signori del Ferro, un barlume di speranza permise ai terrestri di sopravvivere.

Per anni Saint, descritto nei racconti come un "gigante in armatura di ferro", errò per le zone desolate in cerca di sopravvissuti da aiutare e guidare verso la nuova casa dell'umanità, ossia l'insediamento che stava sorgendo all'ombra del Viaggiatore. Questo piccolo insediamento di fortuna, fatto di qualche capanna e di poche tende raffazzonate, sarebbe poi divenuto l'Ultima Città che tutti noi giocatori di Destiny e Destiny 2 conosciamo.



Le prodi gesta di Saint-14 cominciarono a fargli guadagnare fama e rispetto senza limiti; il futuro mentore dei Titani dell'Avanguardia, insomma, stava già diventando una vera leggenda. Si diffuse una piccola diceria scaramantica tra i primi abitanti della Città: se Saint-14 ti aiutava, non dargli qualcosa in cambio avrebbe portato una grande sfortuna. Ed ecco che Saint cominciò a ricevere e collezionare drappi, lembi e pezzi vari di stoffa che il titano usava per adornare la sua possente armatura oppure la sua ipernave.

Tre bambini, due piccole insonni e un umano, dormivano appoggiati a un bastione della Muraglia. Sostituivano i loro genitori, membri della milizia di volontari della Città. Non erano abbastanza grandi per portare armi, ma il ragazzino aveva un dispositivo remoto che poteva avvertire le guardie del distretto.Per attivarlo, tuttavia, doveva essere sveglio. Quindi, Saint-14 vegliava al posto loro. Sarebbe andato via per l'inizio del suo turno di pattuglia mattutino.I bambini si svegliarono quando il sole sbucò dall'orizzonte. Fecero finta di non vederlo, ma quando una delle bambine strappò il suo fazzoletto in due e ne legò un lembo allo spallaccio del titano, gli altri due fecero lo stesso con vari pezzi di tessuto.

Questo episodio, ambientato nel momento in cui l'Ultima Città aveva già preso forma con tanto di muraglia difensiva, dimostra perfettamente l'affetto e la fama di cui godeva Saint tra la gente della Città, dove persino i più piccoli lo conoscevano e lo apprezzavano.

La bontà di Saint con i più deboli non deve però trarci in inganno, visto che il titano fu sempre una vera e propria furia sul campo di battaglia, una macchina di morte letale e inarrestabile, con una particolare predilezione verso le testate caricate di Luce:



Si mosse con una grazia inattesa per la sua stazza e afferrò al collo una delle creature rimaste (Caduti n.d.r), che si stava abbattendo su di lui. Inarcò la schiena e... BAM! La creatura si afflosciò mentre lo sconosciuto le spezzava il cranio con una testata. L'ultima creatura, quella grande, si allungò in avanti brandendo una spada ad arco crepitante, ma l'omone le fracassò il ginocchio portandola alla sua altezza e... BAM! BAM! BAM! Tempestò di colpi l'elmo alato della bestia con il suo. E questa cadde a terra, morta.

Io sono leggenda

Tra tutti i numerosi nemici dell'umanità, i Caduti furono per Saint una personalissima nemesi (potete approfondire la loro conoscenza nel nostro speciale sui Caduti). Il prode titano, segnato da molteplici episodi traumatici, come l'aver visto dei reietti caduti nutrirsi con indicibile efferatezza di bambini umani, provò sempre un odio viscerale per gli Eliksni e li combatté con altrettanta ferocia, tanto da organizzare - col supporto dell'Oratore - delle vere e proprie crociate contro di loro .

Proprio l'Oratore fu per Saint-14 una delle figure più importanti, tanto che i due erano soliti chiamarsi rispettivamente Padre (l'Oratore) e Figlio (Saint-14). La loro era, in primis, una vicinanza spirituale, ma condividevano anche obiettivi pratici come abbiamo visto nel caso dell'appena citata guerra totale contro i Caduti. Saint divenne anche amico di un altro prode e potentissimo guardiano, ovvero Osiride, il primo mentore degli Stregoni dell'Avanguardia; inoltre il titano nutriva grande stima verso una figura misteriosa che in gioventù gli aveva trasmesso i valori dell'eroismo, della dedizione alla causa e del sacrificio per gli altri.



Si sa, i rapporti di amicizia possono finire vittima delle vicissitudini della vita come, e fu proprio questo che accadde a Saint-14 e Osiride, che nel frattempo non solo erano diventati mentori dell'Avanguardia insieme, ma fu proprio lo Stregone a proporre l'Exo come rappresentante dei Titani. Tra due vi era una grande stima, nonostante una profonda diversità di ideali e di modus operandi: Saint era più un guerriero da battaglia a viso aperto, mentre Osiride cercava invece mezzi più sottili e pericolosi per comprendere e sconfiggere l'Oscurità.

Quando Osiride iniziò a dedicarsi con grande trasporto allo studio dei Vex e dell'Oscurità, l'Oratore cominciò ad avere dubbi sull'integrità morale del mentore degli Stregoni, visto che le profezie ricavate dalle ricerche del guardiano stavano creando tensioni e malumori tra le mura della Città. La situazione arrivò dunque a un punto di non ritorno quando l'Oratore decise di bandire Osiride dalla Torre, che se ne andò prima di vedersi infliggere la svilente condanna. Per Saint-14 questa vicenda fu un duro colpo, ma il titano scelse di rimanere a fianco del Padre con cui condivideva il punto di vista: Osiride stava diventando davvero troppo pericoloso per il bene dell'Ultima Città.



Come ormai sappiamo, però, i sentieri di Osiride e Saint-14 erano destinati a incrociarsi di nuovo. Nonostante l'esilio, anzi forse proprio grazie ad esso, l'ex mentore degli Stregone proseguì con le sue indagini sul pianeta Mercurio, mondo ormai completamente colonizzato e plasmato dai Vex. L'Oratore provava ancora grande preoccupazione per le indagini dello Stregone tanto che, a un certo punto, decise di inviare il suo pupillo Saint-14 sul pianeta per tentare di risolvere la questione Osiride-Vex-Oscurità una volta per tutte. Saint, come sempre, ubbidì a suo padre, salì a bordo della sua nave, chiamata "Piccione d'Acciaio" in onore dei suoi animali preferiti, e si mise alla ricerca dello stregone.



E così ebbero inizio le peripezie spazio-temporali dello sventurato Saint: tentando di seguire Osiride, il prode titano si ritrovò nella Foresta Infinita, una colossale struttura vex costruita per viaggiare attraverso il tempo e attraverso simulazioni di realtà parallele. Saint-14 si perse nei meandri della rete mercuriale, e vagò per secoli uccidendo legioni su legioni di Vex fino al momento in cui questi ultimi costruirono un'entità, la Mente Martire, ideata per sottrarre la Luce al prode titano. Il piano dei Vex ebbe successo e Saint-14 morì nella Foresta Infinita, almeno fino al nostro arrivo.



Non ho mai trovato Osiride, ma ho ucciso abbastanza vex da porre fine a una guerra. E loro, per contro, sferrarono il colpo di grazia: completarono una Mente al solo scopo di prosciugare la mia Luce. E funzionò molto bene. Ma non temere. (Ammesso che tu ne abbia l'intenzione.) Hanno impiegato secoli per costruirla, vincolata alla frequenza unica della mia Luce. E ora siedo sopra il suo involucro vuoto.

Il mito

Osiride, tormentato dall'idea di aver causato indirettamente la morte dell'amico, decise di trovare un modo per salvarlo dalle grinfie dei Vex; l'ex mentore cominciò a costruire la complessa Meridiana, una struttura pensata per manipolare le linee temporali della Foresta Infinita e per trovare Saint-14, in modo da portarlo fuori vivo e vegeto. Lo Stregone, attingendo alle sue profonde conoscenze in materia di Vex e di Luce, cercò in tutti i modi di salvare Saint senza tuttavia avere mai successo.

Alla fine, decise di chiedere aiuto al guardiano più potente in circolazione, ossia il nostro alter ego. Osiride ha dunque affidato a noi il compito di usare la Meridiana, viaggiare attraverso i corridoi temporali e salvare Saint; un'impresa nella quale, ovviamente, abbiamo avuto successo, e anzi abbiamo fatto qualcosa in più. Il nostro guardiano non ha solo sottratto Saint alla morte. ma è diventato per lui un modello da seguire, una figura da guardare con aspetto e ammirazione.



Vi ricordate quel guardiano a cui il prode titano diceva di ispirarsi sin dalla gioventù? Eravamo noi, era il nostro guardiano. Forse, vi chiederete come sia possibile tutto ciò, ma la spiegazione è in realtà alquanto semplice: viaggiando attraverso il tempo grazie alla Meridiana, noi abbiamo incontrato Saint-14 in un passato alquanto remoto, circa duecento anni fa, ossia nel momento in cui lottava contro il casato caduto della Pioggia su Mercurio. In questa occasione lo abbiamo aiutato e gli abbiamo mostrato il suo futuro, o per meglio dire il futuro dell'umanità e della Città.

Saint è rimasto particolarmente ispirato da noi e da ciò che sarebbe diventata l'umanità in futuro, tanto da ergerci a suo modello personale. Il nostro secondo incontro, invece, si è svolto nel momento in cui Saint-14 sarebbe dovuto morire per mano dei Vex, ma grazie al nostro intervento il titano non solo si è salvato ma ha potuto, dopo un po' di tempo dedicato a demolire Vex, uscire dalla Foresta Infinita e tornare ufficialmente tra i vivi, giungendo infine sulla Torre.



Saint ha quindi avuto una seconda chance per dare, ancora una volta, il suo contributo alla gente della Città, aiutando i più bisognosi. Tutto grazie a noi che, in sostanza, siamo stati i veri artefici della leggenda di Saint-14: abbiamo inseguito le sue gesta attraverso il tempo e i racconti, salvo poi capire che sono state le nostre imprese a ispirare il prode titano nel corso della sua travagliata esistenza. Insomma, inseguendo una leggenda siamo diventati l'origine stessa di quel mito.

Ora come ora è difficile dire cosa abbia in serbo Bungie per il futuro di Saint-14, ma una cosa è assolutamente certa: il titano è stato trattato davvero in maniera egregia dallo studio, fino a diventare uno dei personaggi più amati di Destiny 2 proprio grazie alla Stagione dell'Alba. Del resto, chi può sottrarsi al fascino del mito del cavaliere errante pronto a difendere gli innocenti a suon di testate? Nessuno.